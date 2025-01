https://strategic-culture.su/news/2025/01/28/trump-lets-make-money-in-gaza-but-first-dump-palestinians/



Trump: Lasst uns in Gaza Geld verdienen, aber zuerst die Palästinenser loswerden

Martin Jay

28. Januar 2025

Trump hat vorgeschlagen, dass die arabischen Nachbarländer palästinensische Flüchtlinge aufnehmen und den umkämpften Gazastreifen „säubern“ sollten.

Trumps glücklicher Zufall ist das Einzige, worauf sich geopolitische Analysten verlassen können, denn wenn es eine Sache gibt, bei der wir uns alle einig sind, dass wir mit Sicherheit vorhersagen können, wie er alle Probleme der Welt lösen wird, dann ist es, dass er nicht vorhersehbar sein wird. Er verlässt sich stark auf seine eigenen Instinkte und Eitelkeiten und sieht überall Chancen. Seine uneingeschränkte Unterstützung für Netanyahus Völkermord könnte seine eingefleischten Anhänger noch schockieren, da er im Dezember wenig schmeichelhafte Social-Media-Clips über den israelischen Regierungschef veröffentlichte und dennoch bereit ist, sich für Israels kühnere Ambitionen einzusetzen, jeden Palästinenser von der Oberfläche Israels zu tilgen.

Der große Plan ist keine Verschwörungstheorie mehr.

Im Laufe der Monate wurde die ganze Welt Zeuge der atemberaubenden Verkommenheit israelischer Soldaten, die Palästinenser ermordeten – selbst nach den konservativsten Schätzungen mindestens 100.000. Einige, wie ich, waren mutig genug, live im Fernsehen zu behaupten, dass der große Plan anscheinend darin bestehe, die Palästinenser aus Gaza vollständig zu vertreiben und die Nachbarländer zu zwingen, das zu übernehmen, was übrig bleibt. Diejenigen von uns, die dies vermuteten, hofften, dass wir falsch lagen. Und doch hat Trump in den letzten Tagen die Katze aus dem Sack gelassen und enthüllt, dass dies tatsächlich der Plan ist, den er unterstützt – was vielleicht erklärt, warum Netanjahu nie daran interessiert war, über eine Zweistaatenlösung zu diskutieren oder wie die Zusammensetzung einer dortigen Regierung unter der Führung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas aussehen könnte.

Trump hat vorgeschlagen, dass die benachbarten arabischen Länder palästinensische Flüchtlinge aufnehmen und den umkämpften Gazastreifen „säubern“ sollten.

In einem Gespräch mit Journalisten an Bord der Air Force One am 25. Januar sagte Trump, er habe mit König Abdullah II. von Jordanien über den Krieg gesprochen und plane, am nächsten Tag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi zu sprechen.

„Ich möchte, dass Ägypten und Jordanien Menschen aufnehmen“, sagte Trump. „Es geht wahrscheinlich um eineinhalb Millionen Menschen, wir räumen einfach alles aus. Es ist ein echtes Chaos.“

Das Beunruhigende an dieser Aussage ist, dass die Idee selbst, die er wahrscheinlich schon die ganze Zeit unterstützt hat, wie so viele wilde Pläne, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen, darauf beruht, dass Trump sehr schlecht über den Nahen Osten informiert ist. Wenn er überhaupt auf seine Berater hört, hätten sie ihm sagen müssen, dass weder Jordanien noch Ägypten jemals die Idee in Betracht ziehen würden, eine große Anzahl von Palästinensern aufzunehmen, unter keinen Umständen. Jeder x-beliebige Schreiberling in der Region kann Ihnen sagen, dass die derzeitige Situation in den Nachbarländern, die seit 1948 palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben, sowohl für die Flüchtlinge selbst als auch für die Aufnahmeländer sehr schlecht ist. Im Libanon werden sie in „Lagern“ festgehalten, die normalerweise für die libanesische Polizei und die Sicherheitskräfte tabu sind, wo die UNO ihnen das absolute Minimum an Nahrung zur Verfügung stellt und wo der Terrorismus weit verbreitet ist – was ein internes Sicherheitsproblem für den Staat darstellt, das immer wieder sein hässliches Gesicht zeigt. In Jordanien hat der König bereits eine schwierige Aufgabe, sein Land auf Kurs zu halten, da ein hoher Prozentsatz der Jordanier aus Palästina stammt, was wiederum seine eigenen politischen Herausforderungen mit sich bringt. Das Letzte, was König Abdullah braucht, ist, dass noch mehr von ihnen als Flüchtlinge ankommen. Auch in Syrien haben sich Palästinenser in Lagern niedergelassen und sich damit abgefunden, Bürger dritter Klasse zu sein, obwohl weniger klar ist, wie die neuen Führer des Landes – die extremsten Terroristen, die von ISIS abstammen – sie behandeln werden, da sie politisch weitgehend mit ihnen übereinstimmen.

Die Trump-Bombe ist aufschlussreich. Einerseits ist die Verachtung, die Trump gerne in den sozialen Medien gegen Netanjahu zeigt, wahrscheinlich nur vorgetäuscht – er hat eine Erfolgsbilanz darin, vor den Kameras so zu tun, als würde er bestimmte Weltführer nicht mögen, während er sie privat bewundert; und zweitens ist die alte Doktrin, dass Israel die US-Außenpolitik kontrolliert, im Gegensatz zu dem, was uns glauben gemacht wird, immer noch wahr, vielleicht sogar noch mehr unter Trump als unter Biden. Der Plan, Gaza dem Erdboden gleichzumachen und sich dann an die internationale Gemeinschaft zu wenden und zu sagen: „Hey, seht mal, es ist unbewohnbar, da ist jetzt nichts mehr … es wäre unmenschlich, Menschen dort anzusiedeln“, sieht jetzt immer mehr nach offizieller Politik aus. Die einzige Frage ist, wie wenig Unterstützung die westlichen Länder diesem Plan entgegenbringen werden. Wird die EU der US-Außenpolitik einfach blind folgen, wie sie es in der Vergangenheit immer getan hat? Es ist unvorstellbar, dass Spanien und Irland zulassen würden, dass dieser Völkermord unter den Teppich gekehrt wird, damit Israel ein neues Gaza für noch mehr illegale Siedler von Grund auf neu aufbauen kann, während ein neues Suez-ähnliches Kanal-Megaprojekt gebaut wird, um mit dem ägyptischen zu konkurrieren, oder? Wird Trump Teil dieser Geldquelle sein? Trump 2.0 scheint sich noch mehr als in seiner ersten Amtszeit auf das Finden des Deals zu konzentrieren. Liegt es daran, dass Trump auf seine Berater hört? Aber ihr Auftrag besteht nicht darin, ihn zu beraten, was das Beste für Amerika ist, sondern nur, was das Beste für ihn ist? Zeig mir den Deal.

