Der türkische Staatspräsident und Vorsitzende der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK) Recep Tayyip Erdogan gibt Erklärungen ab, während er an der Fraktionssitzung seiner Partei in der Großen Nationalversammlung der Türkei in Ankara, Türkei, am 15. November 2023 teilnimmt [Emin Sansar – Anadolu Agency].

Türkischer Präsident sagt, der Westen sei „durch imperialistische Ideale der Kreuzritter“ gebunden

18. November 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag den Westen für seine Haltung zum anhaltenden Konflikt im Gazastreifen kritisiert, wo israelische Angriffe mindestens 12.000 Palästinenser getötet haben, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder.

„Der Westen, gebunden an die Ideale der Kreuzfahrer-Imperialisten, ist zusammen. Leider habe ich das bei meinem Besuch in Deutschland erlebt. Der deutsche Präsident spiegelt die gleiche Denkweise wider“, sagte Erdogan, als er auf dem Rückflug aus Deutschland Fragen von Reportern beantwortete. Er war am Freitag zu einem eintägigen Besuch in Berlin, wo er Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf.

Die deutsche Regierung hat wiederholt erklärt, dass Israel das Recht habe, sich gegen die Hamas zu verteidigen, und hat sich gegen Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen ausgesprochen, da dies der palästinensischen Gruppe eine Atempause verschaffen würde.

Erdogan sagte, er habe Scholz mitgeteilt, dass Ankara traurig darüber sei, dass Deutschland zu den Ländern gehöre, die sich einer Resolution der UN-Generalversammlung enthielten, in der ein humanitärer Waffenstillstand für den Gazastreifen gefordert wurde.

Das 193 Mitglieder zählende Gremium verabschiedete am 27. Oktober die nicht bindende Resolution mit 120 zu 14 Stimmen bei 45 Enthaltungen. Frankreich stimmte für die Maßnahme, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich enthielten sich, während Österreich und die USA dagegen stimmten.

