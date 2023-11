U.S. military is secretly supplying weapons to Israel using UK base on Cyprus The US is moving arms to Israel from around Europe using Britain’s vast air base on Cyprus, but the Ministry of Defence refuses to tell Declassified what American aircraft are flying or what weapons are on board.

US-Militär liefert heimlich Waffen an Israel über britischen Stützpunkt auf Zypern

Die USA liefern Waffen aus ganz Europa nach Israel und nutzen dabei den großen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern, aber das Verteidigungsministerium weigert sich, Declassified mitzuteilen, welche amerikanischen Flugzeuge fliegen oder welche Waffen sich an Bord befinden.

US-Militär liefert heimlich Waffen an Israel über britischen Stützpunkt auf Zypern



Von MATT KENNARD und MARK CURTIS

17. November 2023

Flugbahn eines militärischen Transportflugzeugs C-295 der US Air Force, das am Mittwoch von RAF Akrotiri nach Tel Aviv flog. (Screengrab: RadarBox)

Der britische Stützpunkt auf Zypern ist zu einem internationalen Militärzentrum geworden, das Israels Bombenangriffe auf den Gazastreifen unterstützt

Amerikanisches C-25-Militärtransportflugzeug flog am Mittwoch vom britischen Stützpunkt auf Zypern nach Tel Aviv

Die US-Luftwaffe führt Transportflüge von ihren großen Stützpunkten in Deutschland, der Türkei und Spanien zum britischen Stützpunkt auf Zypern durch

Die Hälfte der US-Flugzeuge, die vom britischen Zypern aus fliegen, sollen Waffen für Israel transportieren

Die angesehene israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass mehr als 40 US-Transportflugzeuge, 20 britische Transportflugzeuge und sieben schwere Transporthubschrauber zur RAF Akrotiri, dem großen britischen Stützpunkt auf Zypern, geflogen sind, um Ausrüstung, Waffen und Streitkräfte zu transportieren.

RAF Akrotiri ist seit langem der Stützpunkt für britische Militäroperationen und Bombenangriffe im Nahen Osten. Der Stützpunkt liegt 180 Meilen von Tel Aviv entfernt, die Flugzeit beträgt 40 Minuten.

Die Flugzeuge wurden mit Fracht aus strategischen Depots der USA und der NATO in Europa beladen, berichtet Haaretz. Etwa die Hälfte der US-Flüge soll „Militärhilfe“ liefern.

Declassified hat herausgefunden, dass diese US-Waffen und Ausrüstungen wahrscheinlich von US-Stützpunkten in der Türkei, Spanien und Deutschland an die RAF Akrotiri geliefert werden.

Am 18. und 24. Oktober flogen die USA zwei riesige C-17A Globemaster-Militärtransporter von ihrem Luftwaffenstützpunkt in Rota in Südspanien zur RAF Akrotiri. Am 25. Oktober flogen die USA eine weitere C-17 vom Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland, dem Sitz des NATO-Luftkommandos, nach Akrotiri.

Die C-17 kann 134 Personen und viele Arten von militärischer Ausrüstung transportieren, darunter Abrams-Panzer und Black-Hawk-Hubschrauber. Nach Angaben des US-Militärs besteht die Aufgabe der C-17 darin, „schnell eine effektive Kampftruppe in die Nähe eines potenziellen Kampfgebiets zu verlegen und dort zu halten“.

Am 5. November flog ein US-Militärtransportflugzeug des Typs C-130J Hercules von Adana in der Südtürkei zur RAF Akrotiri. In Adana befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, eine wichtige US-Einrichtung mit 5.000 amerikanischen Mitarbeitern. Die Hercules kann 128 Kampftruppen und 19.600 kg Fracht befördern.

Declassified konnte keine Flugzeuge der US Air Force (USAF) finden, die in den zwei Monaten vor Beginn der Bombardierung des Gazastreifens von diesen Stützpunkten aus landeten.

US-Flugzeuge, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim – im Süden Israels in der Nähe der Negev-Wüste – landeten, haben Waffen für das israelische Militär geliefert, wie Haaretz berichtet. Darüber hinaus haben US-Flugzeuge, die auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv landeten, unter anderem gepanzerte Fahrzeuge an Bord genommen.

Ein C-17-Militärtransportflugzeug der US-Luftwaffe. Diese vom US-Militär betriebenen Flugzeuge sind seit Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens von amerikanischen Stützpunkten in Spanien und Deutschland auf der RAF Akrotiri eingetroffen. (Foto: Creative Commons)

Lieferung von Waffen

Declassified fand auch vier Flüge der USAF, die in den letzten 12 Tagen von RAF Akrotiri mit dem Ziel Israel abgeflogen sind.

Bei den Flugzeugen handelte es sich um die Militärtransportflugzeuge CN-35 und C-295, die gemeinsam von den Unternehmen CASA aus Spanien und IPTN aus Indonesien entwickelt wurden. Zu ihren militärischen Aufgaben gehören die Seepatrouille, die Überwachung und der Transport von Personal und Waffen. Die C-295 kann 71 Soldaten und eine Nutzlast von 9.250 kg befördern.

Ein weiteres Flugzeug der USAF flog am späten Abend des 8. November von der RAF Akrotiri in die libanesische Hauptstadt Beirut und eine Stunde später wieder zurück nach Akrotiri. Es ist nicht bekannt, was abgeholt und/oder abgesetzt wurde.

Declassified fragte das britische Verteidigungsministerium (MoD), welche US-Flugzeuge von ihrer Basis auf Zypern nach Israel flogen – und was sie transportierten.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums weigerte sich, diese Informationen preiszugeben, und erklärte gegenüber Declassified: „Als Reaktion auf die Situation in Israel und Gaza arbeiten wir mit internationalen Partnern zusammen, um den Konflikt zu deeskalieren, die Stabilität zu stärken und die humanitären Bemühungen in der Region zu unterstützen. Jede Nutzung britischer Stützpunkte wird im Einklang mit diesen Zielen stehen.“

Es wird jedoch vermutet, dass die britische Regierung weiß, was sich in den US-Flugzeugen befindet. Das Verteidigungsministerium teilte dem Parlament kürzlich mit: „Für alle Operationen, die die Nutzung der Hoheitszonen auf Zypern beinhalten, ist die Genehmigung des Vereinigten Königreichs erforderlich“.

Haaretz schreibt, dass Zypern „die bedeutendste internationale Stationierung von Kräften und Ausrüstung“ für militärische Operationen im Zusammenhang mit Israels Bombardierungskampagne in Gaza bereitstellt.

Declassified enthüllte kürzlich, dass 33 britische Militärtransportflugzeuge seit dem 11. Oktober von RAF Akrotiri nach Tel Aviv geflogen sind, darunter zwei Wochen lang jeden Tag, kurz nach Beginn der Bombardierung des Gazastreifens.

Das Verteidigungsministerium bestätigte 17 dieser Flüge, weigerte sich jedoch, Einzelheiten über die Fracht oder das Personal an Bord zu nennen.

Es ist möglich, dass mit einigen dieser Flüge britische Spezialeinheiten, die SAS, nach Israel gebracht wurden. Das Verteidigungsministerium hat eine „D-Notice“ herausgegeben – eine Aufforderung an die Medien, keine Informationen zu veröffentlichen, die der „nationalen Sicherheit“ schaden könnten – um die britische Presse davon abzuhalten, über die Rolle der SAS in Gaza zu berichten.

Die Sun berichtete am 27. Oktober, dass der SAS nach Zypern entsandt worden sei.

Zu den weiteren verdeckten Aktivitäten gehört, dass das US-Militär Überwachungsdrohnen über dem Gaza-Streifen fliegen lässt, wie die New York Times am 2. November berichtete. Die Drohnen wurden von der Zeitung auf einer Flugverfolgungs-Website entdeckt und später von zwei Beamten des US-Verteidigungsministeriums bestätigt.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um MQ-9 Reapers, die von US-Spezialkräften betrieben werden, so die Zeitung.

Nach Angaben der New York Times konnte nicht festgestellt werden, von wo aus die Drohnen gestartet sind. Die Flugroute deutet darauf hin, dass es sich um RAF Akrotiri handeln könnte, neben anderen möglichen Standorten.

Das Verteidigungsministerium wollte weder bestätigen noch dementieren, ob die US-Drohnen von der britischen Basis auf Zypern aus flogen.

US-Geheimhaltung

Die Art der militärischen und geheimdienstlichen Präsenz der USA auf dem britischen Zypern ist geheimnisumwittert. Großbritannien unterhält auf Zypern zwei „Sovereign Base Areas“ – Dhekelia im Osten der Insel und Akrotiri im Westen -, bei denen es sich um große, streng geheime Militär- und Geheimdiensteinrichtungen handelt, die 3 % der Landfläche der Insel ausmachen.

Die USAF hat seit fast einem halben Jahrhundert einen Stützpunkt auf britischem Territorium auf Zypern, aber seine Größe wurde lange vor der Öffentlichkeit auf beiden Seiten des Atlantiks geheim gehalten.

Declassified enthüllte kürzlich, dass die USA ihre Stationierung auf RAF Akrotiri auf 129 Flieger ausweiten und eine neue Anlage mit 147 Zimmern auf einer Fläche von 1,5 Hektar bauen, um ihr Personal unterzubringen.

Declassified enthüllte auch, dass eine US-Spionagetruppe, die 1st Expeditionary Reconnaissance Squadron (ERS), permanent auf dem britischen Stützpunkt stationiert ist, obwohl das Pentagon behauptet, dass sie nur einen einzigen Flieger auf Zypern hat.

Dieses Geschwader ist die älteste fliegende Einheit des US-Militärs und für die Ausbildung des gesamten Flugpersonals für das ursprünglich von der CIA betriebene Spionageflugzeug U-2 zuständig, das in großer Höhe fliegt.

Die ERS, die ihren Sitz auf dem Luftwaffenstützpunkt Beale in Kalifornien hat, fliegt außerdem jährlich 2.400 Stunden „Kampfunterstützungs“-Missionen mit der RQ-4 Global Hawk, einer Überwachungsdrohne des US-Rüstungsunternehmens Northrop Grumman.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das Geschwader, das 230 Meilen von Gaza entfernt stationiert ist, nachrichtendienstliche Informationen oder Kampfunterstützung für israelische Militäroperationen liefert. Das britische Verteidigungsministerium wollte auf Anfrage von Declassified weder bestätigen noch dementieren.

Das Verteidigungsministerium weigert sich auch, die Zahl der US-Militärangehörigen auf britischem Territorium bekannt zu geben. Ein Zyprer, der auf der britischen Basis arbeitet, sagte uns letztes Jahr: „Es gibt eine große US-Präsenz, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder warum.“

Die New York Times berichtete, dass das Pentagon in aller Stille Kommandoteams des Gemeinsamen Kommandos für Sondereinsätze (Joint Special Operations Command), darunter die Delta Force der Army und das SEAL Team 6 der Navy, nach Zypern entsandt hat, „um sich für den Fall bereitzuhalten, dass sie zur Evakuierung amerikanischer Bürger aus der Region benötigt werden“.

Übersetzt mit Deepl.com



