Über 800 Euro-Banken investieren 393 Mrd. $ in Unternehmen, die illegale Siedlungen im Westjordanland unterstützen

Die „Don’t Buy into Occupation“-Koalition nennt 58 Unternehmen und 822 europäische Finanzinstitute, die sich an Israels illegalen jüdischen Siedlungsprojekten beteiligen

News Desk

29. NOVEMBER, 2024

(Bildnachweis: Miriam Alster/Flash90)

Die Koalition Don’t Buy into Occupation (DBIO) hat ihren Bericht 2024 veröffentlicht, in dem die internationalen Unternehmen und Finanzinstitutionen genannt werden, die aktiv am illegalen jüdischen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland beteiligt sind.

Die DBIO-Koalition ist ein gemeinsames Projekt von 24 palästinensischen, regionalen und europäischen Organisationen.

Der kürzlich veröffentlichte Bericht zeigt, dass in den letzten drei Jahren „822 europäische Finanzinstitute (einschließlich Banken, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds) finanzielle Beziehungen zu 58 Unternehmen unterhielten, die aktiv an illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten beteiligt sind.“

Zu den prominentesten der 58 in dem Bericht genannten Unternehmen gehören:

Airbnb, Booking Holdings, Carlsberg, Carrefour, Caterpillar, Cisco Systems, Elbit Systems, Expedia Group, Heidelberg Materials, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hyundai Heavy Industries, International Business Machines Corporation (IBM), Motorola Solutions, RE/MAX Holdings, The Coca-Cola Company, TKH Group, Tripadvisor und Volvo Group.

„In diesem Zeitraum wurden diesen Unternehmen 211 Mrd. USD in Form von Darlehen und Übernahmen zur Verfügung gestellt. Im August 2024 hielten europäische Investoren außerdem 182 Milliarden Dollar in Aktien und Anleihen dieser Unternehmen“, so der Bericht weiter.

Die 10 europäischen Finanzinstitute mit den größten Investitionen und Krediten in Unternehmen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind, sind:

BNP Paribas, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, Santander, Crédit Agricole, UniCredit, Standard Chartered und ING Group.

Die 182 Milliarden Dollar beziehen sich auf die gesamten Finanzinvestitionen in und Darlehen an diese Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte außerhalb der illegalen Siedlungen tätigen.

In dem Bericht wird jedoch darauf hingewiesen, dass jede Investition in solche Unternehmen auch deren Geschäftstätigkeiten im besetzten Westjordanland unterstützt.

Ohne die Dienstleistungen dieser Unternehmen und der Finanzinstitute, die sie unterstützen, wäre es nicht möglich, die illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland weiterzuführen.

Diese Unternehmen sind von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung der Infrastruktur, die dem Siedlungsbau zugrunde liegt, wie z. B. Straßenbau, Telekommunikationsnetze, Wohnungsbau und Finanzierung usw.

Das DIOB schreibt, dass „israelische, europäische und internationale Unternehmen, die mit Israels illegalen Siedlungsunternehmen zusammenarbeiten oder ihnen Dienstleistungen anbieten, eine entscheidende Rolle für das Funktionieren, die Nachhaltigkeit und die Ausweitung der illegalen Besatzung, einschließlich der Siedlungen, spielen“.

Investitionen und Geschäfte in illegalen Siedlungen sind besonders lukrativ, weil das Land, das für den Bau von Immobilien oder den Betrieb von Unternehmen genutzt wird, den Palästinensern gestohlen und damit kostenlos erworben wurde.

Israel hat 1967 im Sechstagekrieg Ost-Jerusalem, das Westjordanland, den Gazastreifen und die syrischen Golanhöhen erobert und besetzt. Israel hat sich geweigert, diese eroberten Gebiete zurückzugeben, und hat seither Siedlungen gebaut, in denen Hunderttausende jüdischer israelischer Siedler leben.

Die DBIO weist in ihrem Bericht darauf hin, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) im Juli 2024 in einem Gutachten festgestellt hat, dass die gesamte Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich der militärischen Besetzung und der Siedlungen, unrechtmäßig ist und so bald wie möglich beendet werden muss.

Seit Israel am 7. Oktober 2023 seinen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begann, hat sich die israelische Siedlungstätigkeit im Westjordanland beschleunigt.

Israelische jüdische Siedler haben 25 neue illegale „Außenposten“ errichtet, während die Regierung 24.193 Dunam im Westjordanland gestohlen hat, indem sie sie als „Staatsland“ deklarierte, berichtet DIOB.

Die israelischen Behörden haben außerdem die Errichtung von fünf neuen Siedlungen und die rückwirkende „Legalisierung“ von drei „Außenposten“ als „Stadtteile“ bestehender Siedlungen genehmigt.

Im Mai 2024 hat die israelische Regierung außerdem Schritte unternommen, um die Annexion des Westjordanlandes nach israelischem Recht einzuleiten.

Die Annexion des Westjordanlandes ist ein erklärtes Ziel mehrerer Minister im Kabinett des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, darunter der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir und der Finanzminister Bezalel Smotrich.

Ende August 2024 startete Israel zudem seinen größten Militärangriff auf das Westjordanland seit dem Ende der Zweiten Intifada vor über 20 Jahren.

Das DIOB empfiehlt den in dem Bericht erwähnten Finanzinstituten, „Maßnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Unterstützung von Unternehmen zu beenden, die im illegalen Siedlungsbetrieb tätig sind oder anderweitig Waren oder Dienstleistungen anbieten, die den Siedlungsbetrieb unterstützen.“

Das DIOB empfiehlt Unternehmen, die im Westjordanland tätig sind, „verantwortungsvoll alle Aktivitäten und Beziehungen einzustellen, die zur Errichtung, Ausweitung oder Aufrechterhaltung illegaler israelischer Siedlungen oder des Siedlungsunternehmens im Allgemeinen beitragen“ und „unverzüglich alle Verkäufe und Transfers von Waffen oder Militärtechnologie und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an Israel einzustellen, auch über Drittstaaten“.

