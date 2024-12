https://redflag.org.au/article/us-imperialism-and-the-war-for-the-middle-east



Der US-Imperialismus und der Krieg um den Nahen Osten

30. November 2024

Von Robert Narai

US-Soldaten auf der Fire Base Saham, Irak, 24. Januar 2019 FOTO: Gyasi Thomasson / US Army

Joel Geier ist seit der Bürgerrechtsbewegung in den späten 1950er Jahren ein sozialistischer Aktivist in den USA. Er hat viel über den US-Imperialismus, Politik und Wirtschaft geschrieben. Er sprach mit Robert Narai von Red Flag. Das Interview wurde wegen der Länge gekürzt.

Wie würden Sie die Position des US-Imperialismus heute charakterisieren?

Die USA sind immer noch die dominierende wirtschaftliche, politische und militärische Supermacht der Welt. Aber sie stehen jetzt im Wettbewerb mit einer neu entstehenden Supermacht, China, und ihren Verbündeten. Damit wird eine neue, gefährlichere Phase des Imperialismus eingeleitet, die ihre Wurzeln in den vorangegangenen Phasen hat.

Im letzten Jahrhundert gab es drei frühere Phasen des Imperialismus. Die erste war der Kampf um den Weltmarkt und eine internationale Wirtschaft, der zum Ersten Weltkrieg, zur Großen Depression und zum Zweiten Weltkrieg führte, aus dem die USA als Sieger hervorgingen. Es war die Stärke der amerikanischen Industrie, die, umgestellt auf die Kriegsproduktion, die Flugzeuge, Schiffe, Panzer, Lastwagen, Waffen und Munition produzierte, die für den Sieg der Alliierten entscheidend waren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konkurrierten die Siegermächte des Krieges, die USA und die Sowjetunion, um die Vorherrschaft. Dabei handelte es sich um einen politischen und militärischen Kampf ohne wirtschaftliche Rivalität, da die Sowjetunion auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig war.

Die dritte Phase beginnt Ende der 1980er Jahre. Nach dem Zusammenbruch und der Auflösung der Sowjetunion traten die USA als einzige Supermacht der Welt auf. Sie nutzten diese Phase, um ihre globalisierte Ordnung unter amerikanischer Ägide zu organisieren.

In dieser Zeit begingen die USA ihr größtes strategisches Wagnis und letztlich auch ihren größten Fehler. Um Zugang zu billigeren Arbeitskräften und höheren Gewinnen zu erhalten, verlagerten sie ihre Industriekapazitäten und ihre Produktion nach China und in andere Länder. Die USA dachten, sie könnten China in die von ihnen kontrollierte Wirtschaftswelt einbinden. Stattdessen befinden sich die USA in der ironischen Situation, dass sie bei einigen ihrer Industriegüter von den Entscheidungen der Kommunistischen Partei Chinas abhängig sind, und sogar ihr Militär ist auf Teile und Lieferungen aus China angewiesen. Die USA verfügen derzeit nicht über die industriell-militärischen Kapazitäten, um einen größeren Konflikt mit China auszutragen.

Die USA versuchen nun, ihre industriell-militärischen Kapazitäten wiederherzustellen. Dies erfordert einen großen Kampf um den Weltmarkt, die Rohstoffe und die für die Weltherrschaft notwendigen militärischen Vorbereitungen. Dies ist eine neue Phase des Imperialismus, die durch drei jüngste Ereignisse beschleunigt wurde.

Erstens hat die COVID-19-Pandemie die von China abhängigen Lieferketten der US-Industrie unterbrochen. Teile der Produktion kamen nicht mehr aus China, so dass Teile der Fertigung zum Erliegen kamen. Die Versorgung mit Arzneimitteln und anderen medizinischen Gütern war von China abhängig. Dies machte der herrschenden Klasse der USA deutlich, dass sie nicht weiter von China abhängig bleiben konnte; es war notwendig, die Eigenständigkeit wiederherzustellen, um die Kontrolle über die Welt zu behalten.

Zweitens hat die russische Invasion in der Ukraine Teile der amerikanischen herrschenden Klasse davon überzeugt, dass sie die Kontrolle über das Öl im Nahen Osten behalten müssen und sich nicht von diesem Rohstoff abwenden dürfen, von dem die Verbündeten und Rivalen der USA abhängig sind.

Drittens haben Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza und Israels Vorstoß gegen den Iran und seine Verbündeten im Nahen Osten – die alle von der Unterstützung der USA abhängig sind – die Position der USA in der Region gestärkt.

Diese Ereignisse haben in den letzten Jahren Allianzen und die Bildung von Blöcken und Koalitionen wiederhergestellt oder verstärkt. Die USA haben den Krieg in der Ukraine genutzt, um ihre militärische Dominanz über die NATO und Europa wiederherzustellen. In Asien haben die USA AUKUS gegründet, ihre Bündnisse mit den Philippinen wiederhergestellt und die Beziehungen zu Südkorea und Japan gegen China gefestigt. Auf der anderen Seite haben Russland und China ein Bündnis geschlossen. Beide unterhalten nun Beziehungen zum Iran, der militärische Güter an Russland liefert, und Nordkorea schickt Truppen zur Unterstützung der in der Ukraine kämpfenden Russen.

Welche imperialen Interessen verfolgten die USA im Nahen Osten vor dem Krieg in Gaza?

Das strategische Ziel der USA besteht seit mehr als 80 Jahren darin, die Kontrolle über das weltweite Erdöl zu erlangen und dieses Druckmittel gegenüber anderen Ländern einzusetzen, denn ohne Erdöl kann keine moderne kapitalistische Wirtschaft und kein Militär funktionieren.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die USA der führende Ölproduzent der Welt und lieferten Öl an die Alliierten, das zu ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg beitrug. Während des Krieges schlossen die USA ein Bündnis mit Saudi-Arabien. Sie schufen den modernen saudischen Staat und das Militär, damit die US-Ölpolitik von Saudi-Arabien unterstützt werden konnte. Und mit dem Niedergang des britischen und französischen Imperialismus nach dem Krieg übernahmen die USA die Vorherrschaft über den Nahen Osten und das Öl des Nahen Ostens.

Die USA führten Kriege in Afghanistan und im Irak, um ihre Kontrolle über das Öl im Nahen Osten auszuweiten. Diese Kriege wurden zwar militärisch gewonnen, waren aber aus der Sicht der imperialen Interessen der USA ein Desaster. Sie kosteten die USA Billionen von Dollar, Tausende von toten US-Soldaten und viele Zehntausende von Verletzten. Es handelte sich um endlose Kriege: Die USA konnten die Besatzungen, an denen sie beteiligt waren, nicht kontrollieren und aufrechterhalten. Dies schwächte die Fähigkeit der USA, China zu konfrontieren, und so waren sie entschlossen, sich vom Nahen Osten abzuwenden, angefangen mit Obama.

Obama war auch der Fracking-Präsident. Er hat die Ölproduktion in den USA wiederhergestellt, die jetzt wieder der führende Ölproduzent der Welt sind. Die USA sind nicht mehr von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängig: Sie sind jetzt Nettoexporteur von Öl. Biden setzte diese Politik fort, indem er die letzten Truppen aus Afghanistan abzog und die Truppen im Irak auf einige Tausend reduzierte.

Durch den Rückzug der USA aus dem Nahen Osten entstand ein Vakuum, das vor allem vom Iran gefüllt wurde, der in Syrien, im Irak, im Libanon, im Gazastreifen und im Jemen Verbündete gefunden hat. Dadurch verschob sich das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Staaten und dem Iran. Diese arabischen Staaten wollten die USA als Beschützer gegen den Iran zurück in der Region.

Auch die USA änderten ihre Haltung gegenüber dem Nahen Osten nach der russischen Invasion in der Ukraine. Deutschland und andere EU-Länder waren von Öl und Gas aus Russland abhängig, was es den USA erschwerte, Europa und die NATO gegen Russland zu organisieren, solange diese Frage nicht gelöst war. Allerdings waren die USA und ihre arabischen Verbündeten nun in der Lage, Deutschland und andere europäische Länder mit Erdöl und Erdgas zu versorgen.

Der Krieg in der Ukraine hat die USA davon überzeugt, dass sie, wenn sie sich auf einen Konflikt mit Russland und China zubewegen, das Öl im Nahen Osten kontrollieren müssen. Sie schmiedeten daher verschiedene Pläne zur Neuordnung des Nahen Ostens, von denen der wichtigste ein Bündnis von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Jordanien usw. mit Israel gegen den Iran und seine Verbündeten unter der militärischen Schirmherrschaft der USA war. Dies wurde bereits vor dem Krieg in Gaza vorgeschlagen. Einer der Gründe, warum die Hamas am 7. Oktober Israel militärisch angriff, war, dass sie dieses Bündnis verhindern wollte.

Wie haben die Kriege Israels gegen den Gazastreifen und den Libanon sowie die wiederholten Konfrontationen mit dem Iran die Pläne der USA für den Nahen Osten verändert?

Der Krieg in Gaza hat die Pläne der USA für den Nahen Osten verändert. Obwohl ihre arabischen Verbündeten für einen israelischen Sieg sind, können sie sich nicht offen mit Israel verbünden, während der Völkermord an den Palästinensern stattfindet, da sie befürchten, dass dies bei ihrer eigenen Bevölkerung unpopulär wäre. Diese Pläne werden entweder aufgeschoben oder müssen nach Beendigung des Krieges neu angepasst werden.

Israel ist ein enger Verbündeter der USA: Das israelische Militär, die Geheimdienste, die Technologie usw. sind eng mit ihren amerikanischen Pendants verflochten. Das gilt schon seit Jahrzehnten. Israel verrichtet in einem Land nach dem anderen auf der ganzen Welt die schmutzigen Beiträge für den amerikanischen Imperialismus. Wenn die USA sich nicht die Hände schmutzig machen wollen, lassen sie das oft die Israelis für sie tun.

Israels derzeitiger Krieg könnte ohne von den USA gelieferte Waffen, Geheimdienstinformationen, Technologie usw. nicht existieren. Die USA wollen einen israelischen Sieg, aber keinen allgemeinen regionalen Krieg.

Die anhaltende Unterstützung der USA für Israel in diesem Krieg liegt nicht daran, dass Netanjahu schlauer ist als sie, oder dass Biden ein lebenslanger Zionist ist, oder an einem der anderen Gründe, die die liberale Presse anführt, um die wahre Natur des US-Imperialismus zu verschleiern, den viele von ihnen unterstützen. Sie wollen nicht die Wahrheit sagen: Die USA sind auch Völkermörder, nicht nur Israel. Israel hat 43.000 Menschen in Gaza getötet. In Vietnam haben die USA zwischen 2 und 3 Millionen Zivilisten getötet. Im Irak haben die USA eine halbe Million Menschen getötet, davon über 200.000 Zivilisten. Es sind die USA, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Es sind die USA, die im Zweiten Weltkrieg Tokio, Hamburg und Dresden mit Brandbomben belegt haben. Das ist es, was nötig ist, um die globale Supermacht zu werden.

Gleichzeitig wollen die USA die Folgen eines Völkermordes an den Palästinensern nicht auf sich nehmen. Politisch gesehen war dies für Israel und die USA in Teilen der Welt eine Katastrophe. Und so geben die USA Pressemitteilungen heraus, um die liberale Meinung darüber zu beruhigen, wie schrecklich es ist, dass Israel mehr humanitäre Hilfe leisten und die Zivilbevölkerung schützen sollte und so weiter. Gleichzeitig versorgen die USA Israel mit all der Unterstützung, die es braucht, um diese Gräueltaten auszuführen.

In der Zwischenzeit haben die USA Israels Ausweitung des Krieges auf den Libanon gegen die Hisbollah und die Konfrontation mit dem Iran unterstützt.

Die USA ermöglichen Israel – aber genauso wichtig ist, dass Israel einen Sieg für die USA ermöglicht. Wenn sich der Krieg nicht dramatisch ändert, wird dies der größte israelische Sieg im Nahen Osten seit dem Krieg von 1967 gegen die arabischen Staaten sein. Es ist der größte militärische Sieg der USA seit Jahrzehnten.

Israel versetzt die USA in die Lage, das Machtgleichgewicht im Nahen Osten zum Nachteil des Iran zu verändern, der seit fast einem Jahrzehnt im Nahen Osten an Bedeutung gewonnen hat. Dies ist eine enorme Verschiebung. Sie ist für die USA von entscheidender Bedeutung, wenn sie ihre Kontrolle über das Öl im Nahen Osten wiederherstellen wollen, um sich auf größere Konflikte mit China und Russland vorzubereiten. Wenn die USA den Nahen Osten kontrollieren können, können sie auch die Öllieferungen aus dem Nahen Osten nach China kontrollieren (auch wenn Russland große Mengen an Öl für China liefern kann). Dies ist das langfristige Ziel des US-Imperialismus.

Israel hat mit der vollen Unterstützung und Rückendeckung der USA den Verbündeten des Iran, der Hamas und der Hisbollah, einen schweren Schlag versetzt. Wahrscheinlich waren es die USA, die die Luftabwehr in Syrien und im Irak ausgeschaltet haben, die es Israel ermöglicht haben, in den Iran vorzudringen. Israel hat die iranische Luftabwehr mit seiner Luftwaffe ausgeschaltet. Bei der Durchführung dieser Angriffe arbeiten die US-amerikanischen und israelischen Geheimdienste und Militärs eng zusammen.

Die USA haben vollständig entschieden, was Israel in Bezug auf den Iran tun kann. Sie haben Israel geschützt, indem sie ihm die THAAD-Abwehr gegen iranische Raketen zur Verfügung gestellt haben. Die USA haben den Jemen bombardiert, um dem Iran zu signalisieren, dass die USA eingreifen werden, wenn er weiterhin Raketen auf Israel abfeuert.

Die USA haben Israel mitgeteilt, dass sie nicht gegen den Iran in den Krieg ziehen würden, und haben sich geweigert, Israel zu erlauben, iranische Atomanlagen zu bombardieren. Die USA haben sich geweigert, Israel die notwendige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen: Bunkerbomben, die notwendig sind, um die iranischen Atomanlagen auszuschalten, oder die B-52-Bomber, die diese Bomben ausliefern. Sie haben Israel nicht erlaubt, die iranische Ölinfrastruktur anzugreifen. Der Iran sagte, wenn Israel das iranische Öl ausschaltet, wird der Iran das Öl in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausschalten.

Die USA haben dem Iran auch die israelischen Kriegspläne zugespielt. Dies ist etwas, das normalerweise nicht unter Verbündeten geschieht. Die USA haben auch öffentlich und hinter verschlossenen Türen mit den Iranern verhandelt. Wären die USA dafür, dass Israel die iranischen Nuklearanlagen und die Ölinfrastruktur bombardiert, wäre das auch geschehen.

Zu diesem Zeitpunkt lautete die Haltung der USA: Wir werden unseren Verbündeten Israel schützen und unterstützen, aber wir werden nicht zulassen, dass dies zu einem Krieg gegen den Iran wird.

Die USA verlangten von Israel, dass in der Konfrontation mit dem Iran die nationalen Interessen der USA – und nicht die israelischen Kriegsinteressen – ausschlaggebend sein sollten, und erhielten die Zusage.

Israel könnte einige Dinge tun, die es den USA erschweren, ihre politischen Ziele in der Region zu erreichen. Aber dies ist ein Kampf unter Freunden. Ungeachtet der Kopfschmerzen, die die Israelis ihnen bereiten könnten, ist dies der größte militärische Sieg, den die USA seit Jahrzehnten errungen haben, nachdem sie im Irak und in Afghanistan militärisch gewonnen, aber die Besatzung verloren haben.

Für die USA war dies bisher ein billiger Krieg. Die USA haben 2 bis 4 Billionen US-Dollar für die Kriege im Irak und in Afghanistan ausgegeben, und vom strategischen Standpunkt des US-Imperialismus aus gesehen waren sie ein Desaster. Die USA haben im vergangenen Jahr 20 Milliarden US-Dollar für Israel ausgegeben und ihren größten militärischen Sieg in der Region seit Jahrzehnten errungen, indem sie den Iran und seine Verbündeten zurückgedrängt haben.

In diesen Kriegen wurden mehrere tausend amerikanische Soldaten getötet und viele Zehntausende verletzt. Dieser Sieg wird errungen, ohne dass ein einziger amerikanischer Soldat getötet oder verletzt wird und ohne dass es zu Hause politische Konsequenzen für diese Opfer gibt. Es ist ein sehr billiger Sieg für die USA.

Da sich dieser Krieg von Gaza auf den Libanon und den Iran verlagert hat, beginnt die Linke endlich aufzuwachen und zu begreifen, dass die USA möglicherweise mehr tun, als Israel nur zu unterstützen. Israel ermöglicht einen Sieg für die USA, um ihre Macht im Nahen Osten wiederherzustellen. Dieser Sieg drängt auch China und Russland zurück, die mit dem Iran verbündet sind.

Welche Auswirkungen hat die Wahl von Donald Trump?

Die neue Präsidentschaft von Trump wird keine Wiederholung seiner ersten Amtszeit sein. Die neue Phase des Imperialismus, in die wir eingetreten sind, wird sich mit Trump an der Macht noch mehr beschleunigen. Der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, die Lieferketten, die entkoppelt werden müssen, die neuen Allianzen und Blockbildungen, die sich herausbilden, haben unsere Welt verändert.

Die Außenpolitik der USA wird nicht die von Biden verfolgte politische Strategie des außenpolitischen Establishments der herrschenden Klasse sein, den Status quo einer US-dominierten Weltordnung zu verwalten. Die imperialistische Außenpolitik von Trump und den Republikanern zielt darauf ab, die Weltordnung zu verändern. Sie sind sich uneins darüber, wie sie das erreichen wollen.

In der Trump-Regierung sind beide Flügel der Republikanischen Partei vertreten. Die traditionellen republikanischen Falken unterstützten im Allgemeinen Bidens Außenpolitik der Wiederherstellung amerikanischer Bündnisse, kritisierten ihn aber, weil er nicht aggressiv genug war: Die USA lieferten der Ukraine Waffen, aber nicht die Waffen, die sie brauchte, und erlaubten der Ukraine nicht, sie gegen Russland einzusetzen. Diese republikanischen Falken kritisieren die USA auch dafür, dass sie Israel gegenüber dem Iran zurückhalten.

Aber der größere Teil der China-Falken – Trump und seine Verbündeten, die jetzt die Republikanische Partei dominieren – argumentieren, dass die USA nicht über die Ressourcen verfügen, um überall auf der Welt wirksam zu intervenieren: Sie müssen sich auf China konzentrieren. Ungeachtet dessen, was Trump und die liberalen Medien sagen, werden sie die NATO nicht auflösen. Europa ist militärisch von den USA abhängig, und die NATO ist eine tragende Säule der US-Herrschaft über Europa. Stattdessen argumentiert Trump, dass die Europäer sich mit Russland auseinandersetzen und es zu ihrer Verantwortung machen müssen. Und er will den Ukraine-Krieg und dessen Kosten für den US-Imperialismus beenden. In Bezug auf den Nahen Osten macht Trump keinen Rückzieher, weil Israel die US-Macht im Nahen Osten gegen den Iran wiederherstellt.

Trumps Strategie lautet „make America great again“, also die Wiederherstellung der wirtschaftlichen, industriellen und militärischen Macht der USA, damit sie in der Lage sind, sich auf den Wettbewerb und den Krieg mit China vorzubereiten.

Trump hat dies vor allem in Form eines Handelskriegs gegen China und, falls erforderlich, gegen ganze Teile der Welt dargestellt, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Industrie der USA wiederherzustellen. Das ist ein Teil dessen, worum es bei der Aktienrallye ging, als er gewählt wurde. Die Kapitalistenklasse erwartet einen enormen Aufschwung unter Trump, der so viele Vorschriften wie möglich abschaffen wird.

Der andere Aspekt von Trumps Politik besteht darin, den Kriegshaushalt schnell von 3 Prozent des BIP auf 5 Prozent auf 1 bis 1,5 Billionen US-Dollar jährlich zu erhöhen.

Durch Deregulierung und niedrigere Unternehmenssteuern soll ein neues Trickle-Down-System in Gang gesetzt werden, mit dem die US-Konzerne davon überzeugt werden sollen, den militärisch-industriellen Komplex wieder aufzubauen.

Biden hat in dieser Hinsicht mit der Infrastruktur und den Subventionen für Elektrofahrzeuge eine kleine Geste gemacht. Trump wird weitere Maßnahmen ergreifen, um die Produktion auf das US-Festland zu verlagern.

Trumps Strategie ist in erster Linie die eines Handelskriegs, der die gesamte Weltwirtschaft durch wirtschaftlichen Nationalismus und Wirtschaftskrieg bedrohen kann.

Wir befinden uns in einer Welt, in der der Imperialismus nicht nur mit Krieg, sondern mit totaler wirtschaftlicher Instabilität droht. Wir treten in eine ganz neue Periode ein, die Krisen hervorbringen kann. Sowohl von Kriegen wie in Gaza als auch in der Ukraine. Es können sogar noch größere kommen. Und daneben droht wirtschaftliche Instabilität, da die USA und China versuchen, sich zu trennen und unabhängig zu werden. Während diese Großmächte versuchen, sich voneinander abzukoppeln, befinden wir uns wieder in einer Welt, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg existierte.

Was sind die Aufgaben für Sozialisten in dieser neuen Ära des Imperialismus?

Revolutionäre Sozialisten müssen sich, wie alle anderen auch, der Realität stellen, Schlussfolgerungen ziehen und danach handeln. Wir müssen begreifen, dass die Jahrzehnte der Globalisierung und der einen Supermacht, so schlimm das auch war, nun vorbei sind und dass wir uns im Übergang zu einer instabileren, unbeständigeren und gefährlicheren Welt befinden. Eine Welt, in der Wirtschaftskriege drohen, die sich auf den täglichen Lebensstandard der Menschen auswirken, sowie weitere Kriege, die in einem Kampf zwischen den Supermächten um die Weltherrschaft gipfeln könnten.

Imperialismus und Krieg radikalisierten Generationen im zwanzigsten Jahrhundert. Sie schufen eine internationale Bewegung und führten zu Revolutionen – von Russland im Jahr 1905 bis Portugal im Jahr 1975. Diese neue Phase des Imperialismus hat das Potenzial, dies erneut zu tun. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Bewusstsein für Imperialismus, Krieg und Revolution praktisch verschwunden, selbst in den meisten Teilen der Linken. Wir fangen jetzt fast wieder bei Null an. Im zwanzigsten Jahrhundert haben Imperialismus und Krieg auch bösartige, rechte und faschistische Bewegungen hervorgebracht. International ist eine aggressivere rechtsextreme, nationalistische Bewegung im Gange.

Im letzten Jahr hat der Krieg in Gaza eine neue internationale Bewegung zur Unterstützung Palästinas hervorgebracht. Im Mittelpunkt steht eine neue Generation junger Menschen, die sich gegen den Krieg und seine Schrecken wehren und die, wie alle neu radikalisierten Menschen, kein Bewusstsein für den Imperialismus oder die Revolution haben, sondern ihren Herrschern, die den Völkermord entschuldigt und unterstützt haben, misstrauisch, wenn nicht gar feindlich gegenüberstehen. Wie alle neuen Generationen wird es Zeit und Kampferfahrung brauchen, bis dieses Bewusstsein zu radikalen und revolutionären Schlussfolgerungen gelangt. Aber das ist die Schlüsselfrage: Wie können wir das Bewusstsein der Menschen, die im letzten Jahr durch den Krieg bewegt wurden, auf den Weg des sozialistischen Kampfes gegen den Imperialismus bringen; wie können wir ihr Bewusstsein durch Kämpfe, Schlachten, auch ideologische, anheben, um sie für die Schlussfolgerungen des sozialistischen Kampfes gegen Imperialismus und Krieg zu gewinnen. Wir müssen sie für den Internationalismus gewinnen, für die Unterstützung aller Kämpfe der Arbeiter, Studenten und Unterdrückten gegen alle herrschenden Klassen in der Welt, dafür, dass der Kampf gegen Imperialismus und Krieg mit den Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung verbunden sein muss. Es ist ein langer Kampf, der vor uns liegt. Aber es ist wichtig, dass wir eine viel größere und stärkere revolutionäre Organisation aufbauen, die diesem Ziel verpflichtet ist.

Übersetzt mit Deepl.com

