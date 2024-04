Über das Recht auf Widerstand! Damals und heute von Bruce Neuburger

On the Right to Resist! Then and Now Are the Israelis carrying out crimes as did the German government in the 1940s? Yes. Did the Jews of that era have a right to resist these crimes? Yes. Do the Palestinians have a right to resist their oppression and persecution? Yes. Should the people of the world support the Palestinians?

10. April 2024

von Bruce Neuburger

Das Buch Postcards to Hitler: A German Jew’s Defiance in a Time of Terror erzählt die Geschichte meines Großvaters Benno Neuburger, der in der Zeit vom 20. September 1941 bis zum 28. Februar 1942 mindestens 14 Postkarten in München in die Post gab, auf denen er Adolf Hitler als Massenmörder anprangerte und vor einem möglichen Völkermord an Millionen von Juden warnte.

Benno und seine Frau Anna, ein älteres Ehepaar, wurden im März 1942 aus ihrer Münchner Wohnung vertrieben und in ein Durchgangslager namens Milbertshofen gebracht. Kurz nach seiner Ankunft im Lager wurde Benno verhaftet und in die Münchner Gestapo-Zentrale gebracht. In einem brutalen Verhör, das auf seinen Gestapo-Fotos mit den blauen Flecken im Gesicht zu sehen ist, gestand er, die Postkarten in die Post gegeben zu haben. Danach bestritt er seine Taten vor einem Nazi-Gericht.

Am 20. Juli 1942 stand er vor einem NS-Gericht in Berlin wegen Hochverrats vor Gericht. In der Verhandlung verteidigte Benno sein Handeln mit der Begründung, dass er nur durch öffentliche Anprangerung auf die mörderische Judenverfolgung aufmerksam machen konnte. Die Richter warfen ihm vor, er habe versucht, in einer Zeit des Krieges einen Aufstand gegen die Regierung anzuzetteln. Sie argumentierten, dass Benno die antijüdische Politik der Regierung nur durch einen erfolgreichen Sturz des Hitler-Regimes hätte umkehren können, was nur durch Gewalt hätte gelingen können. Hatten sie Recht? Natürlich hatten sie recht. Die bestialische Verfolgung von Juden, Roma, Schwulen und Lesben, Sozialisten, Gewerkschaftern, Kommunisten hätte ohne einen massiven gesellschaftlichen Umbruch und die Niederlage des NS-Staates nicht beendet werden können.

Heute wird Bennos Widerstand von Menschen gelobt, die das schreckliche Unrecht der nationalsozialistischen Verfolgung und Ermordung erkennen. Aber 1942 wurde er mit Begriffen denunziert, die man mit dem gleichsetzen könnte, was man heute „Terrorismus“ nennt. In einem kurzen Artikel, der kurz nach seiner Hinrichtung in Berlin in einer Münchner Zeitung erschien, wurde Benno verurteilt, weil er Deutschland und seinen Führer verleumdet hatte.

Am 20. März dieses Jahres wurde bei einer großen Versammlung im Münchner Volkstheater, bei der es um eine antifaschistische Veranstaltung mit dem Titel „Die Rückkehr der Namen“ ging, Bennos Geschichte hervorgehoben und beklatscht.

Was Benno tat, ist das, was alle unterdrückten Menschen, die Verfolgung und Brutalität ausgesetzt sind, tun dürfen. Das heißt, Widerstand leisten! Wer würde schon behaupten, dass ein solcher Widerstand der Juden im Jahr 1941 ungerechtfertigt war? Wer würde zum Beispiel den bewaffneten Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto im Jahr 1943 verurteilen? Natürlich haben die Nazis ihn damals verurteilt und brutal niedergeschlagen. Die Nazis nutzten die Gewalt des jüdischen Widerstands als Rechtfertigung dafür, das gesamte Warschauer Ghetto in Schutt und Asche zu legen.

So wird der Widerstand gegen extreme Unterdrückung nicht unbedingt immer als gerecht anerkannt. Heute leistet das palästinensische Volk, das seit Jahrzehnten mit schwerem Unrecht konfrontiert ist, auf vielfältige Weise Widerstand, sowohl friedlich als auch gewaltsam. Und obwohl es unbestreitbar ist, dass die Palästinenser seit Jahrzehnten verfolgt, gewaltsam aus ihrer historischen Heimat vertrieben, diskriminiert und ungerechterweise getötet werden, wird ihr Recht auf Widerstand von vielen Regierungen und sogar von Menschen, die in anderen Zusammenhängen für Widerstand eintreten, nicht anerkannt.

Benno wurde am 18. September 1942 im Gefängnis Plötzensee in Berlin hingerichtet. Dies geschah inmitten dessen, was wir heute als Holocaust bezeichnen.

Zu dieser Zeit mussten die deutschen Armeen Rückschläge im Kampf gegen die sowjetischen Armeen und gegen Partisanenkämpfer in Russland und anderen besetzten Ländern hinnehmen.

Während sich die Rückschläge für die Kriegsziele der Nazis in der Sowjetunion häuften, beeinträchtigten kriegsbedingte Probleme die deutsche Bevölkerung an der Heimatfront und drohten, die Unterstützung für den Krieg in der deutschen Bevölkerung zu untergraben. Als Reaktion darauf verstärkte die NS-Führung ihre antijüdische Propaganda, indem sie Hass und Angst vor Juden als Mittel einsetzte, um die Unterstützung der deutschen Bevölkerung für den Krieg zu festigen. Die Denunziation von Juden in den deutschen Medien erreichte einen fieberhaften Höhepunkt, während die bereits drakonischen Einschränkungen für Juden weiter verschärft wurden. Juden wurden gezwungen, in der Öffentlichkeit ein gelbes Abzeichen mit Davidstern zu tragen. Juden wurden aus ihren Wohnungen vertrieben und in speziellen Häusern oder Lagern untergebracht, die bald zu Durchgangsstationen für die Todeslager im Osten Deutschlands wurden.

Die Juden waren seit 1933 zunehmenden Verfolgungen ausgesetzt, deren Ziel es war, sie aus Deutschland zu vertreiben. Im Winter 1941 – 1942 ging es nicht mehr darum, sie zur Auswanderung zu zwingen, sondern sie zu ermorden.

Es gibt deutliche Parallelen zwischen dieser Geschichte und dem Krieg gegen die Palästinenser heute. Die jahrelange Verfolgung und Besatzung mit dem Ziel, die Palästinenser aus ihrem Land zu vertreiben, ist nun zu etwas noch Unheilvollerem geworden, zu etwas, das einem Massenmord gleichkommt. Wie mein Großvater, der das anprangerte, was er als einen bevorstehenden Völkermord ansah, der noch nicht vollständig eingetreten war, haben die Palästinenser Widerstand geleistet.

Auch wenn einige zurückschrecken werden, wenn sie die heutigen israelischen Führer wie Netanjahu, Smotrich, Ben Gvir und Gallant mit Hitler, Göring, Heydrich und Himmler vergleichen, sind diese Vergleiche nicht unangebracht. Dies zeigt sich nicht nur in der herzlosen und vorsätzlichen ethnischen Säuberung im Westjordanland und dem Massaker an Männern, Frauen und Kindern im Gazastreifen, sondern auch in der Ideologie, die hinter dem Gemetzel steht. Es ist eine Ideologie der rassischen und ethnischen Überlegenheit, ein Nationalismus mit rassischer Ausrichtung. Die Nazis versuchten, die nationale Einheit auf der Grundlage von Vorstellungen wie der arischen Überlegenheit zu festigen. Die heutige israelische Führung versucht, die israelische Nation auf der Grundlage der Vorstellung von jüdischer Überlegenheit zusammenzuhalten, manchmal in unverhohlen rassistischen Begriffen.

Ob man nun von einer „jüdischen Rasse“ oder einer „arischen Rasse“ spricht, oder wie in den USA von der so genannten „weißen Rasse“ – diese Mythologien dienen dazu, Unterscheidungen zwischen Gruppen von Menschen zu treffen – eine Gruppe zu entmenschlichen, um ihre Misshandlung und Enteignung zu rechtfertigen.

In Nazideutschland wurde die Enteignung der Juden „Arisierung“ genannt. In der Rassenmythologie der Nazis hatten nur Menschen mit „arischem Blut“ das Recht, Eigentum zu besitzen. Heute wird die Enteignung der Palästinenser mit der biblischen Mythologie gerechtfertigt. Doch in beiden Fällen wird das fanatische Festhalten an mythischen Doktrinen durch materielle Belohnungen verstärkt. Sie waren und sind dazu gedacht, eine fanatische Loyalität in einem Teil der Bevölkerung aufzubauen, eine Loyalität, die die Bereitschaft zur Ausübung barbarischster Brutalität hervorbringt. In Deutschland sah die nichtjüdische Bevölkerung zu, wie jüdische Menschen durch die Straßen deutscher Städte zu den Bahnhöfen marschiert wurden, die sie in die Todeslager im Osten brachten. Das Schweigen der Deutschen war Komplizenschaft, oft sogar freiwillige Komplizenschaft.

In Israel, wo die Palästinenser im Gazastreifen mit dem Tod durch extreme Gewalt und nun auch mit dem Hungertod konfrontiert sind, schweigen die Israelis weitgehend oder unterstützen den Hungertod sogar, indem sie Lastwagen mit Lebensmitteln an der Grenze zum Gazastreifen blockieren! In Deutschland führten die Einsatzgruppen Todesschwadronen in den von den deutschen Invasoren besetzten Gebieten durch, während SS-Einheiten Todeslager wie Treblinka betrieben, wo meine Großmutter ermordet wurde. Heute sind es die IDF, die den Tod aus dem Himmel regnen lassen, Krankenhäuser überfallen, Palästinenser demütigen und herzlose Morde begehen, während IDF-Soldaten auf hungernde Menschen im Gazastreifen schießen, die versuchen, sich etwas zu essen zu besorgen. Die Propagandisten der Nazis priesen die deutschen Truppen, die ihre Unterdrückung der Juden durchführten, als Helden des Reiches. Und so ist es heute, dass die israelischen Führer die Heldentaten ihrer eigenen seelenlosen Mörder als Helden der israelischen Nation feiern.

Verüben die Israelis Verbrechen wie die deutsche Regierung in den 1940er Jahren? Ja. Hatten die Juden jener Zeit das Recht, sich gegen diese Verbrechen zu wehren? Ja. Haben die Palästinenser ein Recht auf Widerstand gegen ihre Unterdrückung und Verfolgung? Ja. Sollten die Menschen in der Welt die Palästinenser unterstützen? Wiederum ja. Sollte das jüdische Volk die Palästinenser unterstützen? Auf jeden Fall. Wenn wir dem Antisemitismus und allen Formen des Rassismus den Boden entziehen wollen, müssen wir uns diesem rassistischen Nationalismus und der rassistischen Verfolgung entgegenstellen, wo immer er sich manifestiert, sei es in Deutschland im Jahr 1940, in Israel oder in den USA heute.

Ist die Unterstützung des palästinensischen Widerstands antijüdisch? Ganz und gar nicht. Die Widerstandshandlungen meines Großvaters waren weder antiprotestantisch noch antikatholisch noch antideutsch im weiteren Sinne des Wortes. Sie stellten das Existenzrecht Deutschlands als Land nicht in Frage. Sie waren antifaschistisch, antinazistisch, gegen eine extreme und ungerechtfertigte Form der Unterdrückung.

Der heutige palästinensische Widerstand ist weder antisemitisch noch antiisraelisch im weiteren Sinne des Wortes – die Forderung nach Gerechtigkeit für die Palästinenser ist keine Bedrohung für die Existenz eines sicheren Ortes zum Leben für Juden. Der palästinensische Widerstand ist antifaschistisch. Er richtet sich gegen rassische und ethnische Unterdrückung, gegen Besatzung, ethnische Säuberung und Apartheid. Auch er ist gerechtfertigt. Ob man nun mit den Ansichten der Hamas einverstanden ist oder nicht – und ich bin es nicht -, das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstverteidigung wird dadurch nicht in Abrede gestellt. Aber es lastet auf den Menschen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Dieses Land hat den monströsen zionistischen Staat gestützt, weil er ein wichtiger „Aktivposten“ und bewaffneter Beschützer der imperialistischen Interessen der USA ist. Wir haben eine große Verantwortung, das palästinensische Volk zu verteidigen, auf seinem Recht auf Gleichheit und Gerechtigkeit zu bestehen, als Gleiche in dem Land zu leben, das historisch gesehen sein Heimatland ist. Es liegt an uns, auf die Beendigung der Besatzung, der ethnischen Säuberung und der Apartheid zu drängen und dafür zu kämpfen.

Die Palästinenser haben das gleiche Recht auf Widerstand, wie es mein Großvater Benno hatte. Und ich, als Enkel eines Anti-Nazi-Widerständlers, unterstütze dieses Recht voll und ganz. So wie die Juden in den von den Nazis besetzten Ländern das Recht hatten, Widerstand zu leisten, so haben auch die Palästinenser, die unter Besatzung, Apartheid und rassistischer Unterdrückung leiden, das Recht, Widerstand zu leisten, und sollten dabei unterstützt werden. Wir müssen ihnen helfen, erfolgreich zu sein – in ihrem Interesse, in unserem, in dem der Menschheit.

Bruce Neuberger ist Lehrer im Ruhestand und Autor von Postcards to Hitler: A German Jew’s Defiance in a Time of Terror.

