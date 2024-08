https://electronicintifada.net/content/torture-survivor-finds-corpse-his-4-year-old-son/48286



Überlebender der Folter findet Leiche seines 4-jährigen Sohnes

Von Areej Hijazi

12. August 2024

Die israelische Zerstörung von Häusern in Khan Younis ist enorm und tödlich.

Dies ist die tragische Geschichte von Darwish Qandil, einem 46 Jahre alten Freund meines Vaters. Ich erzähle sie mit Darwishs Worten:

Meine Geschwister und ich lebten in einem dreistöckigen Haus in Khan Younis. Wir blieben darin, trotz der Bombardierungen und Explosionen, die wir um uns herum durch die Aktionen des israelischen Militärs hörten. In dem Haus lebten 28 Personen, darunter fünf Frauen, 18 Kinder und fünf Männer.

Als wir am 5. Dezember 2023 gegen 9 Uhr morgens von einem Sperrfeuer umgeben waren, rannten wir in den Keller. Wir erkannten, dass israelische Soldaten das Haus gestürmt hatten, als wir Stimmen auf Hebräisch und Schüsse in den oberen Wohnungen hörten.

Die Soldaten feuerten 15 Minuten lang weiter. Als die Schüsse im Haus immer lauter wurden und der Klang von Explosionen uns umgab, begannen die Frauen zu schreien und die Kinder zu weinen. Die israelischen Besatzungstruppen erkannten aufgrund der Geräusche, dass sich Menschen im Keller aufhielten, stiegen hinunter und begannen im Keller zu schießen.

Mein ältester Bruder begann laut auf Englisch zu schreien: „Wir haben Kinder und Frauen.“

Einer der Soldaten antwortete auf Englisch: „Wie viele von euch gibt es?“

In diesem Moment befahl uns ein Soldat, der Arabisch sprach, mit erhobenen Händen herauszukommen, wobei Frauen und Kinder zuerst herauskommen sollten. Die Frauen und Kinder wurden in einem Raum im Erdgeschoss untergebracht.

Verhör

Meine vier Brüder und ich wurden unter die Treppe gestellt. Unsere Hände waren mit Plastikmanschetten vor uns gefesselt, und unsere Augen waren mit einem Tuch verbunden. Es waren mindestens 20 Soldaten anwesend. Sie brachten mich gefesselt und mit verbundenen Augen in das Badezimmer im Keller und setzten mich auf einen Badezimmerhocker.

Als die Soldaten mich ins Badezimmer brachten, schlugen sie mir ins Gesicht und sagten, ich solle den Mund halten. Sie zogen mir mein Hemd aus und ließen mich in meiner Hose zurück.

Ein Soldat begann, mich über persönliche Daten und meine Arbeit zu befragen. Er benutzte einen Laptop und fragte mich, von wo aus die Raketen abgefeuert werden und wo sich die Tunnel befinden. Das Verhör dauerte mehr als eine Stunde.

Danach brachten mich israelische Soldaten in meine Wohnung im ersten Stock, nahmen mir die Augenbinde ab und begannen, die Möbel in den Zimmern meiner Kinder zu zerschlagen und zu zerstören und auf den Fernsehbildschirm zu schießen, wobei sie Wetten abschlossen, wer ihn treffen würde. Ich sah, wie mein Bruder aus dem Gesicht und an den Händen blutete, weil die israelischen Soldaten ihn angegriffen hatten.

Ein Soldat fragte mich, wo mein Ausweis und mein Telefon seien, und ich sagte, bei dem Offizier im Erdgeschoss. In diesem Moment hörte ich Frauen und Kinder schreien.

Sie brachten mich vom ersten Stock ins Erdgeschoss, wo ich meine 15-jährige Tochter sah. Ich fragte sie, warum sie schreie, und sie sagte, sie hätten die meisten unserer Telefone, Gold, einen Laptop und Geld mitgenommen. Der Soldat zog sie hinein und sagte ihr, sie solle still sein. Sie brachten mich in das Badezimmer im Keller, wo ich etwa drei Stunden lang blieb und die Schreie meiner Geschwister hörte, die von israelischen Soldaten geschlagen wurden.

Gegen 18 Uhr brachten sie drei meiner Brüder und mich aus dem Haus. Durch die Augenbinde sah ich, dass das umliegende Land mit Bulldozern planiert worden war und nicht wiederzuerkennen war. Der Beamte teilte mir mit, dass wir verhaftet werden würden. Sie luden uns in ein gepanzertes Fahrzeug, das etwa eine Stunde lang zu einem Militärgelände fuhr.

Wiederholte Misshandlungen

Dort stellte sich ein Mann in israelischer Militäruniform vor, der fließend Arabisch sprach, und sagte, wir seien in Kerem Shalom. Er zog mir die Hose aus, so dass ich nur noch meine Boxershorts trug, und flüsterte mir ins Ohr: „Ich werde dafür sorgen, dass du meinen Namen nie vergisst.“ Er zog die Plastikmanschetten an meinen Handgelenken fest, bis sie bluteten, und begann, mich zu treten und zu schlagen, mir ins Gesicht zu schlagen, zu fluchen und obszöne Worte zu benutzen.

Da ich starke Schmerzen hatte und urinieren musste, bat ich den Soldaten um Erlaubnis, auf die Toilette gehen zu dürfen, aber er weigerte sich und sagte mir, ich solle auf mich selbst urinieren, was ich auch tat. Als er dies sah, urinierte der Soldat auf mich. Er schlug mich die ganze Nacht hindurch bis zum Morgengrauen mit seinen Füßen und Ohrfeigen. Es war die schlimmste und schwierigste Nacht meines Lebens.

Am nächsten Morgen brachten uns die israelischen Soldaten zusammen mit anderen Gefangenen in einem Bus zu einem anderen Militärgelände. Ich verbrachte 23 Tage in Haft und musste sieben Verhöre über mich ergehen lassen.

Am Morgen des 28. Dezember 2023 wurde ich freigelassen und machte mich auf die Suche nach meiner Familie, ein äußerst schwieriges Unterfangen, da die israelische Armee Khan Younis besetzt hielt. Freunde teilten mir mit, dass der letzte Kontakt mit ihnen zwei Wochen zuvor stattgefunden hatte, danach war die Kommunikation völlig abgebrochen, und niemand wusste etwas über sie.

Ich suchte und fragte mehr als einen Monat lang nach ihnen, bis ich erfuhr, dass das Haus, in dem wir alle lebten, bombardiert worden war und sie den Märtyrertod erlitten hatten.

Am Morgen des 8. April, nachdem sich die israelische Armee aus Khan Younis zurückgezogen hatte, konnte ich endlich zu dem Haus gehen. Es war ein Trümmerhaufen von der Bombardierung durch israelische Flugzeuge.

Als ich versuchte, den Keller zu betreten, konnte ich den Blutgeruch und den Anblick meiner verwesten toten Verwandten nicht ertragen. Ich rief den Zivilschutz an, aber sie kamen nicht, weil es an Ausrüstung fehlte und viele Märtyrer auf den Straßen lagen.

Die Bergung der Märtyrer

Am Morgen des 9. April begannen wir mit der Bergung der Märtyrer. Wir suchten mit einfachen Werkzeugen wie einem Hammer. Am ersten Tag konnten wir die verwesten Leichen von fünf Märtyrern bergen, die anhand ihrer Kleidung identifiziert werden konnten.

Danach dauerte die Suche und Bergung der übrigen Märtyrer sieben Tage lang, und wir konnten 19 Märtyrer bergen. Der letzte geborgene war mein Sohn, der 4 Jahre alt war. Aufgrund des Ausmaßes der Verwesung blieben nur seine Knochen und seine Kleidung übrig, und wir begruben ihn in dem Grab eines unserer Märtyrer.

Die Überreste aller Märtyrer (insgesamt 24, darunter fünf Frauen und 17 Kinder, davon neun Mädchen) waren zu etwa 80 Prozent verwest und konnten nur noch anhand ihrer Kleidung identifiziert werden.

Können Sie sich vorstellen, an einem Tag von Ihrer Familie umarmt zu werden und am nächsten Tag in den Händen Ihres Feindes zu sein, ständige Folter zu ertragen, ohne zu wissen, wann sie enden wird?

Sie fragen sich:

Werde ich überleben?

Werde ich meine Familie wiedersehen?

Was ist mit ihnen geschehen?

Hier in Gaza leben Sie inmitten von Verlust, Schmerz und Leid.

Jede Nacht hält man seine Familie fest im Arm und hofft, dass es nicht das letzte Mal ist.

Dr. Areej Hijazi ist Geburtshelferin in Gaza.

