https://english.almayadeen.net/news/politics/on-martyr-ismail-haniyeh-s-legacy–al-mayadeen-interviews-hi



Über das Vermächtnis des Märtyrers Ismail Haniyeh: Al Mayadeen interviewt seinen Sohn

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen Netzwerk

12. August 2024

In einem Interview mit Al Mayadeen schildert Abdul Salam Haniyeh den Werdegang des Sohnes seines gemarterten Vaters von der Geburt bis zu seiner Ermordung und enthüllt seinen Willen für das Volk.

Al Mayadeen führte ein Interview mit Abdul Salam Haniyeh, dem ältesten Sohn des gemarterten Hamas-Führers Ismail Haniyeh, der am 31. Juli in der iranischen Hauptstadt Teheran von „Israel“ ermordet wurde.

Das Interview begann mit einer Hommage an den Märtyrer Ismail Haniyeh und einer Szene, die an den letzten Abschied erinnerte, bei dem sich eine vielfältige Mobilisierung von Menschen verschiedener Nationalitäten, Ethnien und Sekten, die Abu al-Abed (Märtyrer Ismail Haniyeh) liebten, von seiner Seele verabschiedete.

Die Mobilisierung von Millionen Menschen auf der ganzen Welt in der „Vereinigungsprozession der Ummah“ während des Märtyrerzuges von Teheran nach Doha war eine klare Botschaft der Ummah und der freien Völker der Welt, dass die palästinensische Sache die ihre ist, sagte Abdul Salam Haniyeh.

Er fügte hinzu, dass die Massen, die sich von dem Märtyrer verabschiedeten, bekräftigten, dass Palästina und al-Quds „der Kompass der Ummah sind, egal wie schwierig die Umstände sind“, und betonte, dass die Ummah sicherlich denjenigen ehren wird, der sie während ihres Lebens und ihres Vermächtnisses getragen hat, so wie sie Abu al-Abed geehrt hat.

Zu den Beziehungen zwischen Ismail Haniyeh und dem Führer der Islamischen Revolution und der Republik Iran, Sayyed Ali Khamenei, sagte Abdul Salam, dass sie eine enge Verbundenheit verbinde und sie alle ihre Treffen bis zum letzten erlebt hätten.

Laut Abdul Salam war die Vereinigung der Ummah zur Befreiung Palästinas ein Hauptgedanke in der Beziehung zwischen Ismail Haniyeh und Sayyed Ali.

Ein Führer von Geburt an

Ismail Haniyeh war prinzipienfest, vertrat aber gleichzeitig einen pragmatischen Charakter, der dazu diente, unterschiedliche Polaritäten einander anzunähern.

Neben seiner politischen Position war Haniyeh ein „Mann des Volkes“. Er saß auf der Veranda seines Hauses, spielte Fußball mit der Jugend und saß mit den älteren Menschen in seinem Haus, selbst als Ministerpräsident.

Abdul Salam erzählte Al Mayadeen von den Faktoren, die Ismail zu dem außergewöhnlichen Führer machten, der er war, und erinnerte sich an die Kindheit seines Vaters im Lager al-Shati im Gazastreifen.

Der Märtyrer Haniyeh war in dem Lager, in dem er aufwuchs, eine Ikone der Geselligkeit, der Bildung, des Sports, der Menschlichkeit und des Dschihad. Er war das „Herz, das sich in jeden einfühlte, den er erreichen konnte“, so Abdul Salam.

Seine Studienzeit an der Islamischen Universität bildete den Ausgangspunkt für seinen politischen Aktivismus, insbesondere als Vorsitzender des Studentenrats im Jahr 1985.

Während seiner Zeit an der Universität und im al-Shati-Flüchtlingslager verfolgte Haniyeh die politischen Strömungen und Spannungen sowie die Arbeit der palästinensischen islamischen und nationalen Gruppierungen, aber „als Vorsitzender des Studentenrats war er die einigende Figur innerhalb der Institutionen und Studentenblöcke“, so sein Sohn.

Während des Interviews erzählte Abdul Salam, dass sein Vater zwischen 1987 und 1994 in die erste Intifada verwickelt war. Das erste Mal wurde er 1987 verhaftet, nur 10 Tage nach der ersten Intifada, als er die Jugend und den Islamischen Block anführte.

Im Jahr 1989 befand sich Haniyeh zusammen mit den meisten Führern des Studentenrats, des nationalen und des islamischen Aktionsblocks sowie den Führern der Hamas- und der Fatah-Bewegung in Verwaltungshaft der israelischen Besatzer.

Vor diesem Hintergrund betonte Abdul Salam Haniyeh, dass sein Vater sein ganzes Leben lang „den Ansatz der Einheit, des Vaterlandes, der Harmonie und der Brüderlichkeit“ verfolgt habe.

Im Jahr 2004 erhielt Märtyrer Haniyeh die Fackel von Märtyrer Abdul Aziz al-Rantisi und wurde damit zum Leiter des politischen Büros der Hamas. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde Haniyeh 2006 Premierminister des Gazastreifens.

Weitere Nachrichten

Der Märtyrerführer und seine Söhne vergaßen auch nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten nicht seine Verbindung zum Lager. Er „weigerte sich absolut, es zu verlassen, und das Lager war für ihn mit der Mutterfrage Palästinas verwurzelt, deren Kern die Frage der Flüchtlinge ist“, bestätigte Abdul Salam.

Seit 2004, d. h. bis zu Haniyehs Märtyrertod, erlebte der Gazastreifen eine massive Entwicklung in allen nationalen, infrastrukturellen, populären, humanitären und dschihadistischen Bereichen.

Scheich Yassine ist seine rechte Hand

Im Laufe des Gesprächs stellte Abdul Salam klar, dass der Gründer der Hamas-Widerstandsbewegung, Scheich Ahmad Jassin, Ismail Haniyeh aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften als seine rechte Hand ausgewählt hatte.

Der Märtyrer Haniyeh wuchs unter den Fittichen von Yassine auf, der ihn als „seinen Sohn, den Sohn seiner Familie und den Sohn des Lagers und des Landes“ betrachtete. Ismail Haniyeh habe „politischen Scharfsinn, eine gesellschaftliche Denkweise und war ein Meister der Redekunst“.

Abdul Salam zufolge war sein gemarterter Vater an der Zündung des Sicherheitsapparats von Majd beteiligt, der 1985 von Yahya Sinwar geleitet wurde.

Haniyeh hatte neben seinem politischen auch einen sicherheitspolitischen Hintergrund, so sein Sohn, der sagte, er habe bis zu seiner Verhaftung 1989 dem Majd-Apparat angehört.

Das brüderliche Band zwischen Haniyeh und Sinwar

Zu seiner Beziehung zu Yahya Sinwar, der vor kurzem die Nachfolge des ermordeten Führers angetreten hat, sagte Abdul Salam, ihre Beziehung sei von einem brüderlichen Band durchdrungen.

Abdul Salam sagte: „Viele Geheimnisse hielten sie zusammen“ und fügte hinzu, dass Sinwar einmal zu seiner Familie sagte: „Wenn ihr mich darum beneiden wollt, dass ich jemanden liebe, dann soll diese Person Abu al-Abed sein.“

In diesem Zusammenhang wies Abdul Salam Haniyeh darauf hin, dass Sinwar und Haniyeh während ihrer Studienzeit, ihrer Zeit im Studentenrat, im Majd-Apparat und dann während ihrer Haft miteinander verbunden waren, bis sie während ihrer Verhaftung getrennt wurden.

Abdul Salam Haniyeh fuhr fort und betonte, dass sich die Loyalität in der Wafa al-Ahrar-Vereinbarung manifestierte, als Abu al-Abed Chef der Hamas-Bewegung und der Regierung war und die Rolle des „Schirmes“ für die Operation zur Gefangennahme des israelischen Soldaten Gilad Shalit spielte, die in der Folge zum Abschluss eines Gefangenenaustausches und zur Freilassung von Sinwar aus israelischen Gefängnissen führte.

Über die Beziehung zwischen Haniyeh und Jassir Arafat

Abdul Salam Haniyeh ging auch auf die „besondere“ Beziehung zwischen dem gemarterten Führer und der Fatah-Bewegung ein, insbesondere zu dem verstorbenen Jassir Arafat.

Er betonte, dass Arafat „den Stil und die Politik des Märtyrerführers liebte“, und erklärte, dass er in Haniyeh „einen Visionär sah, der in das gesetzgebende Parlament und die Autorität eintrat und Verbindungen zur Autorität aufbaute“.

Da es in der Hamas keine einheitliche Entscheidung in dieser Angelegenheit gab, hat der Märtyrer angesichts der Umstände, die die Bewegung umgeben, und ihrer Auswirkungen im Ausland und vor Ort „die Einheit der Bewegung über sich selbst und seine Vision gestellt“, bestätigte sein Sohn.

Er fügte hinzu, dass die Bewegung im Jahr 2005 die Vision des Märtyrers Haniyeh, die er vor 10 Jahren vorgestellt hatte, vollständig übernommen hat.

Freudig, wenn er Menschen hilft, wütend, wenn er verraten wird“.

Auf persönlicher Ebene sprach Abdul Salam über das Band zwischen Ismail Haniyeh und seinen Kindern und beschrieb ihn als Freund, Bruder und Bewunderer, der sie mit Freundschaft und Liebe statt mit Befehlen und Verboten behandelte.

„Sein Haus war immer offen, und wer ihn suchte, bekam eine Antwort… Er war am glücklichsten, wenn er Menschen half“, sagte Abdul Salam.

Aber Abu al-Abed, der Freude empfand, wenn er helfen konnte, war oft erzürnt über Trägheit, Verrat und die Entweihung der gesegneten Al-Aqsa-Moschee, fügte er hinzu.

Während der Flut der Al-Aqsa-Moschee habe ihn der Verrat am Gazastreifen, der von Ader zu Ader abgeschlachtet wurde, am meisten aufgeregt, während die internationale Gemeinschaft und die arabischen Regime schwiegen.

Der Wille des lebenden Märtyrers

Der Märtyrer Ismail Haniyeh habe immer den Märtyrertod gesucht und immer gewusst, dass er diese Welt jeden Moment verlassen würde, so Abdul Salam.

Der Märtyrer wünschte sich, dass seine Söhne „sein Vermächtnis bewahren, das von der Liebe des Volkes zu ihm angetrieben wurde, den Menschen weiterhin helfen und das al-Sahti-Lager und die Einheit des Volkes, der Nachbarschaft, der Nachbarn und der Familie aufrechterhalten“. Er wünschte sich auch, dass seine Kinder sein Erbe durch brüderliche und freundschaftliche Beziehungen zu den Kindern Palästinas weiterführen würden, schloss Abdul Salam.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …