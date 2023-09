Ukraine SitRep: Der Krieg nach Zahlen der Menschen

Geschrieben von b am 22. September 2023

22. September 2023

Als ich viel jünger war und noch in meiner Heimatstadt lebte, trainierte ich zwei örtliche Volleyballmannschaften für Frauen.

Es gab auch ein lokales Team für Männer mit Behinderungen. Wir hatten einige Freundschaftsspiele. Die meisten der Männer, die damals zwischen 50 und 60 Jahre alt waren, hatten Amputationen erlitten. Einige durch Unfälle, die meisten aber durch den Zweiten Weltkrieg. Aber selbst mit nur einem Bein oder einem Arm schlugen sie meine Mädchenmannschaften im Teenageralter ohne große Probleme.

Nach solchen Spielen habe ich mich oft mit den Männern zusammengesetzt und über den Krieg und seine Folgen für sie gesprochen. Sie hatten sich alle gut geschlagen und lebten ein mehr oder weniger normales Leben. Aber viele andere, die wie sie verwundet worden waren, hatten sich umgebracht oder waren jung an den Langzeitfolgen ihrer Verwundungen gestorben.

Die Zahlen weiter unten erinnern mich an diese Männer.

Yves Smith wirft einen Blick auf die Zukunft der Ukraine:

Der bevorstehende Zusammenbruch der Ukraine und der „Wiederaufbau“ – eine Täuschung

Die wirtschaftlichen Aussichten des Landes sind schrecklich, und das ganze Gerede vom „Wiederaufbau“ ist größtenteils Unsinn:

Nach dieser Einleitung nun zum Hauptereignis, den äußerst schlechten wirtschaftlichen Aussichten für das, was von der Ukraine übrig bleiben wird… was nicht einmal bekannt ist. Es ist schon bemerkenswert, dass im Westen so fröhlich über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen wird, denn das setzt voraus, dass es noch eine sinnvolle Ukraine geben wird. Es erinnert an Kinder, die darüber diskutieren, wie viel sie von dem Vermögen ihrer kranken Eltern abbekommen wollen, wenn der Sterbeprozess das restliche Vermögen vernichten könnte.

Wenn der Krieg vorbei ist, wird die Ukraine ein bankrottes und weitgehend leeres Land sein. Yves zitiert Michael Vlahos, der eine Arbeit der mit dem Geheimdienst verbundenen Jamestown Foundation über die Bevölkerungszahlen der Ukraine erwähnt.

Ich habe nach dem Artikel gesucht und ihn gefunden:

Ukraine’s Manpower Requirements Reaching a Critical Threshold

Der Artikel wurde vor zwei Monaten veröffentlicht und seine Zahlen sind erschreckend. Hier sind einige Auszüge:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ukraine eine Bevölkerung von etwa 20 Millionen Einwohnern hat und die jüngsten Daten über die Zahl der in die ukrainischen Streitkräfte einberufenen Personen vor mehr als einem Jahr bekannt gegeben wurden (damals hieß es, dass mehr als 1 Million Menschen mobilisiert worden seien), können einige Schätzungen vorgenommen werden, die sich auf die Zahl der neu geschaffenen Brigaden, die ungefähre Zahl der Verwundeten und die Berechnungen des ukrainischen Ministeriums für Veteranenangelegenheiten über die potenzielle Zahl der Kämpfer (bis zu 4 Millionen) stützen (Forbes. ua, 8. Juli 2022; Mva.gov.ua, 23. Mai). Wenn man bedenkt, dass die Ukraine permanent mobilisiert wird und viele verwundet wurden, beläuft sich die geschätzte Zahl der mobilisierten Ukrainer auf etwa 2 Millionen.

Was bedeutet das für die Ukraine? Es bedeutet, dass 10 Prozent der Bevölkerung in den Streitkräften tätig sind, was bedeutet, dass die Mobilisierungsreserve der Ukraine eher klein ist, wobei die Rentner, die das Land nicht verlassen haben, 10,7 Millionen Menschen ausmachen (Pfu.gov.ua, 12. Juli). All dies bedeutet, dass sich die Ukraine mit ihrem Personalbedarf einer kritischen Schwelle genähert hat.

Abzüglich der Rentner, Frauen und Kinder verbleiben etwa 6 Millionen Männer, die potenziell mobilisiert werden können . Aber es werden immer noch viele gebraucht, um die Wirtschaft am Laufen und die Züge am Laufen zu halten. Der Minister für Veteranenangelegenheiten geht davon aus, dass es am Ende etwa 4 Millionen Kriegsveteranen geben wird.

Der Krieg wird wahrscheinlich zu Ende sein, bevor diese Zahl erreicht wird.

Spätestens seit Mai hat die Mobilisierungskampagne weniger als die Hälfte der erwarteten Zahl erreicht (maschinelle Übersetzung):

Im Juli wurden nur etwa 50 % der erforderlichen Anzahl von Soldaten in die Ausbildungszentren der ukrainischen Streitkräfte mobilisiert, was bald zu einem Rückgang der Kampffähigkeit der ukrainischen Armee führen könnte.

Dies geht aus einer vorläufigen Analyse des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervor, wie eine Quelle in der Abteilung gegenüber Ukrainische Militärseiten erklärte. Eine spürbare Verschlechterung der Ergebnisse bei der Rekrutierung neuer Rekruten für die Streitkräfte der Ukraine setzt sich ab Mai 2023 fort. Besonders kritische Probleme bei der Auffüllung der Streitkräfte der Ukraine sind vor dem Hintergrund der zunehmenden Kampfverluste aufgrund der Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Osten und Süden und der Offensive der russischen Truppen in der Region Charkiw zu sehen.

Es sei daran erinnert, dass im Juni nur 50 % der Wehrpflichtigen, die ihre Ausbildung in den Ausbildungszentren zur Aufstockung der ukrainischen Armee beginnen sollten, auch mobilisiert wurden.

Dieser Mangel an Kräften ist der Hintergrund für die jüngsten Korruptionsskandale bei der Mobilisierung. Man hatte die Rekrutierer und Ärzte bestochen, um von der Wehrpflicht befreit zu werden. Sie werden dies auch weiterhin tun.

Zwei Millionen sind bereits in die ukrainische Armee eingetreten. Viele von ihnen sind verwundet oder getötet worden.

Infolge des Krieges ist die Zahl der Menschen mit Behinderungen in der Ukraine stark angestiegen (maschinelle Übersetzung):

In den anderthalb Jahren der umfassenden Invasion ist die Zahl der Ukrainer mit Behinderungen um 300 Tausend gestiegen.

Zuvor lebten 2,7 Millionen Menschen mit Behinderungen in der Ukraine, jetzt sind es bereits 3 Millionen.

Dies gab die Ministerin für Sozialpolitik Oksana Zholnovych bei der Eröffnung des gesamtukrainischen Zentrums für umfassende Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen bekannt, berichtet Ukrinform „Укрінформ“.

Wir können davon ausgehen, dass eine ähnliche Anzahl von Soldaten getötet wurde.

Der Ukraine geht das Geld aus und der Minister will die Sozialausgaben kürzen:

Die ukrainische Sozialministerin Oksana Zholnovych hat auf dem Internationalen Nachhaltigkeitsforum 2023 Vorschläge zur Reform des ukrainischen Sozialvertrags und der Sozialpolitik angekündigt, um die weitere Entwicklung des Landes zu fördern.

…

Um in den nächsten 10 Jahren erfolgreich zu sein, sollte der Staat ihrer Meinung nach die Zahl der bestehenden Sozialleistungen nicht erhöhen.

…

Zolnowytsch meint, es sei unlogisch, dass ein Veteran ein Gehalt verdient und Steuern zahlt, die er später in Form von Leistungen zurückerhält. Sie ist der Meinung, dass die Sozialpolitik eine Dienstleistung sein sollte, die praktische Unterstützung bietet, wo sie benötigt wird, und nicht nur Zahlungen leistet.

Daher schlägt das Ministerium vor, diese Unterstützungsdienste auszubauen. Zolnovych nannte Beispiele: Einwanderer sollten dabei unterstützt werden, sich an ihr neues Leben anzupassen, eine Arbeit zu finden und sich in die Gesellschaft zu integrieren; wenn jemand eine Gliedmaße verloren hat, sollte er Hilfe bei der Suche und Anpassung einer Prothese, bei der Schulung im Umgang mit der Prothese und bei der Suche nach einer geeigneten Arbeit erhalten.

Etwa 20.000 der verwundeten ukrainischen Soldaten mussten amputiert werden:

Es gibt in der Ukraine nicht annähernd genug Prothesenspezialisten, um den wachsenden Bedarf zu decken, sagte Olha Rudneva, die Leiterin des Superhumans-Zentrums für die Rehabilitation amputierter ukrainischer Soldaten. Vor dem Krieg, so Rudneva, hatten nur fünf Personen in der gesamten Ukraine eine formale Rehabilitationsausbildung für Menschen mit Arm- oder Handamputationen, die unter normalen Umständen seltener vorkommen als Beine und Füße, da diese manchmal aufgrund von Komplikationen mit Diabetes oder anderen Krankheiten amputiert werden.

Rudneva schätzt, dass 20.000 Ukrainer seit Beginn des Krieges mindestens eine Amputation erlitten haben. Die Regierung macht keine Angaben darüber, wie viele davon Soldaten sind, aber Explosionsverletzungen gehören zu den häufigsten in einem Krieg mit einer langen Frontlinie.

Der Mangel an Ärzten in der Ukraine war schon zu Beginn des Krieges gravierend. Der Krieg hat ihn noch verschlimmert. Jetzt wird er sich noch weiter verschlimmern. Ab dem 1. Oktober müssen sich Ärztinnen und Apothekerinnen für eine mögliche Mobilisierung beim Einberufungsamt melden. Viele fliehen jetzt aus dem Land, da sie befürchten, dass ihre Reisefreiheit bald eingeschränkt wird (maschinelle Übersetzung):

Beachten Sie, dass viele Ärzte und Krankenschwestern seit langem einen Militärausweis haben. Ein weiterer Punkt ist, dass es bis vor kurzem keine besondere Kontrolle über die militärische Registrierung von Frauen gab. Für Pharmazeuten ist die Aussicht, militärdienstpflichtig zu werden, ein Novum. Und dabei ist die Stimmung im Umfeld des Profils alarmierend, wie uns die Leiterin der Vereinigung FarmRada“ Elena Prudnikova mitteilte. Ärzte und Apotheker fürchten vor allem das Risiko, dass ihnen die Ausreise aus der Ukraine verboten wird.

Laut Prudnikova haben in den vergangenen zwei Wochen Tausende von Apothekern das Land überstürzt verlassen.

„Die Apothekenbesitzer sind in Panik, die Leute schreiben Anträge und gehen nach Europa, bevor die Grenzen für sie geschlossen werden. Wer arbeiten wird, ist eine offene Frage, zumal sich die Branche bereits in einer schweren Krise befindet“, sagte Prudnikowa.

Die ukrainische Armee wird bald Schutzwesten für Soldatinnen einführen. Derzeit befinden sich etwa 5.000 Soldatinnen an der Front. Das könnte sich ändern, wenn das ukrainische Militär beginnt, mehr Frauen zu mobilisieren.

Da immer mehr ukrainische Soldaten zur russischen Seite überlaufen, ist die Zahl der Kriegsgefangenen auf etwa 9.000 gestiegen.

Die Zahl der zivilen Opfer ist gering. Die UNO hat weniger als 10.000 Tote und weniger als 17.000 Verwundete registriert.

Die Mobilisierung hat schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft der Ukraine. Es fehlen die Arbeitskräfte, die benötigt werden, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Wie Yves schreibt:

Die ukrainische Regierung ist jetzt in hohem Maße, wenn nicht sogar vollständig, von westlicher Finanzierung abhängig. Die Bundesausgaben betrugen 35 Milliarden Dollar im Jahr 2021 und 61 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Ein erheblicher Teil der US-Hilfe diente dazu, die Regierung zu stützen.

Und selbst wenn die Ausgaben gegenüber den Spitzenwerten des Krieges zurückgehen, bedeutet der Rückgang des ukrainischen BIP (schätzungsweise 25 %, was niedrig erscheint) in Verbindung mit einer nicht nur gealterten Bevölkerung, sondern nun auch einer großen Zahl von Kriegsversehrten, darunter viele Amputierte, eine erhöhte soziale Belastung bei stark verminderter Produktionskapazität.

Und wir haben noch nicht einmal berücksichtigt, was passiert, wenn Russland schließlich bis zum Dnjepr marschiert und sich noch mehr der produktivsten landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine aneignet und/oder die Schwarzmeerküste einnimmt und die Ukraine in einen noch ärmeren Binnenstaat verwandelt. Die Tatsache, dass die USA nicht bereit sind, Zugeständnisse an die zentrale russische Forderung nach einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu machen, bedeutet, dass Russland den Krieg so lange fortsetzen wird, bis es die Ukraine unterjocht hat, und zwar durch eine beliebige Kombination aus Eroberung, Einsetzung einer Gefangenenregierung und wirtschaftlicher Zerstörung.