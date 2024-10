Ukraine und „zivilisierter“ Westen von „Gelber Gefahr“ bedroht? Teil III Von Rainer Rupp

https://freedert.online/international/224045-ukraine-und-zivilisierter-westen-von-gelber-gefahr-dritter-teil/



In der NATO spielt man wegen der angeblichen nordkoreanischen Elitekämpfer verrückt. Man spricht von einer gefährlichen russischen Provokation und nutzt die angebliche Bedrohung zur Rechtfertigung, um Ziele tief im russischen Raum anzugreifen und damit zu eskalieren

Egal, ob es sich in Medienberichten um Konflikte oder Probleme im Mittleren Osten, mit China oder mit Russland und der Ukraine handelt, wenn sie in den gefeierten westlichen „Qualitätsmedien“ diskutiert werden, ist Vorsicht angebracht, denn in der Regel ist das Gegenteil von dem wahr, wovon sie uns überzeugen wollen. Das gilt auch für das aktuelle Nordkorea-Narrativ, das aus der Trickkiste der CIA unter Mithilfe des südkoreanischen Geheimdienstes stammt. Was die CIA und ihre politischen Hintermänner in Washington in dieser Geschichte wirklich bezwecken, ist noch nicht endgültig klar.

Wenn man jedoch die eingangs zitierten Reaktionen der US/EU-anti-Russland-Kriegshetzer betrachtet, werden Konturen bereits sichtbar, nämlich einen Grund zur Rechtfertigung einer weiteren westlichen Eskalation zu schaffen, und zwar in Form von der von Selenskij sehnlichst gewünschten westlichen Raketen und deren Freigabe für Angriffe in die Tiefe des russischen Raums. Angesichts der schrecklichen Bedrohung der unschuldigen Ukrainer durch die neue, „rote Gefahr“ aus dem Brutalo-Staat Nordkorea ist das dringlicher geboten denn je. In diese Richtung soll scheinbar die Entwicklung gehen.

Die Tatsache, dass in dem oben erwähnten NYT-Artikel ganz einfach behauptet wird, die nordkoreanischen Truppen seien nur 25–40 Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt auf russischem Territorium untergebracht, ist daher hoch verdächtig. Da bieten sich die Raketenangriffe in die Tiefe des russischen Gebiets geradezu an! Es wäre verwerflich, nicht anzugreifen, schließlich handelt es sich ohnehin um Nordkoreaner. Vollkommen verständlich, dass das Pentagon angeblich bereits geäußert hat, dass solche Schläge erlaubt wären, wenn sich der Einsatz von nordkoreanischen Truppen bestätigt! Welche angeblichen Rechtsgrundsätze dieser Einschätzung zugrunde liegen, wird nicht erklärt.

Alles passt rein zufällig zum verzweifelten „Siegesplan“ Selenskijs und zu den Absichten führender Kriegstreiber in den US-NATO-Regierungen. Es ist nicht zu übersehen, dass beide Akteure noch vor der Amtsübernahme des Weißen Hauses durch Donald Trump Nägel mit Köpfen machen und eine Konfrontation zwischen der NATO und Russland erzwingen wollen.

Zum Schluss schauen wir uns an, was wir tatsächlich wissen.

Von Nordkorea wissen wir, dass es zum Thema zwei gegensätzliche Erklärungen abgegeben hat: In der einen wurde die Entsendung von Truppen geleugnet und die Behauptung als Provokation bezeichnet, in der anderen hieß es, die Entsendung von Truppen nach Russland würde im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen.

Derweil hat der russische Präsident Putin die Nordkorea-Frage offensichtlich mit Absicht nicht klar beantwortet. Natürlich kann es sein, dass er den Westen mit dessen eigener „Strategie der Zweideutigkeit“ einfach nur auf die Schippe nehmen wollte, nach dem Motto, was Ihr könnt, das kann ich auch.

Derweil köchelt die westliche Gerüchteküche weiter. Im Internet kursieren jetzt Videos, die angeblich nordkoreanische Soldaten bei einem Manöver auf dem fernöstlichen russischen Truppenübungsplatz Sergejewka zeigen. Das scheint jedoch ein Fake zu sein. Es ist bekannt, dass Russland im September eine Reihe von Übungen mit Soldaten aus Laos auf genau diesem Truppenübungsplatz abgehalten hat, von dem nun die Videos mit den „nordkoreanischen Truppen“ stammen.

Wie auch immer die NATO und ihre ukrainischen Marionetten schwören, dass ein nordkoreanischer Kampfeinsatz gegen die Ukraine an vorderster Front unmittelbar bevorsteht. Oberstleutnant Artem Kholodkevych, der stellvertretende Kommandeur der 61. mechanisierten Brigade der Ukraine, erklärte am vergangenen Samstag per Textnachricht, von der Heeresführung gewarnt worden zu sein, dass der nordkoreanische Angriff „wahrscheinlich in den nächsten Tagen“ kommt. Andere wiederum behaupten, der Einsatz habe bereits stattgefunden und dass nordkoreanische Truppen bereits gesehen oder gefangen genommen worden seien.

Jüngsten Berichten auf Telegram-Kanälen zufolge hat Nordkorea bis zu 3.000 seiner Militärangehörigen nach Russland geschickt, vor allem Ingenieure, Offiziere und andere Spezialisten, um den „Drohnenkrieg“ näher an der Front zu erlernen. Denn natürlich wollen die Koreaner die Methoden der modernen Kriegsführung lernen, um im Ernstfall gegen US-Interventionen aus Südkorea zu bestehen. Bereits in Teil I dieser Folge habe ich dies als die plausibelste Erklärung für die Nachricht über „Nordkoreaner in Russland“ in der Nähe der Ukraine präsentiert. Um diesen wahrscheinlich wahren Kern haben dann die CIA und die westlichen „Qualitätsmedien“ eine Operation der psychologischen Kriegsführung konstruiert, um den Ukraine-Krieg weiterzuführen.

Auf den Telegram-Kanälen wird noch ein weiterer Grund für die Nordkoreaner in Russland genannt: Viele chinesische Technik-Unternehmen, deren Hauptabnehmer im Westen sind, scheuen vor einer direkten Lieferung von Bau- und Ersatzteilen für Quadrocopter-Drohnen an Russland zurück. Daher soll das Geschäft nun über Korea laufen, wo die chinesischen Komponenten nach russischen Spezifikationen zusammengebaut werden.

