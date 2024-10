https://strategic-culture.su/news/2024/10/31/israels-attacks-on-iran-were-an-apocalyptic-error-by-netanyahu-heres-why/



Israels Angriffe auf den Iran waren ein apokalyptischer Fehler von Netanjahu. Hier ist der Grund dafür

Von Martin Jay

31. Oktober 2024

© Foto: Public domain

Wir sehen, dass Israel keine langfristige Militärstrategie mehr hat, sondern nur noch kurzfristige Ausflüge, die sowohl seine Ressourcen als auch die Moral seiner Frontsoldaten erschöpfen werden.

Während die ganze Welt nun mit angehaltenem Atem auf das Ergebnis der US-Wahlen wartet, das in wenigen Tagen bekannt gegeben wird, warten viele auch darauf, zu sehen, welche Auswirkungen der jüngste Angriff Israels auf den Iran haben wird. Obwohl Joe Biden Israel davon abgeraten hatte, militärische Einrichtungen anzugreifen, hat es genau das getan. Vielleicht gibt es kein besseres Beispiel für das Versagen der westlichen Diplomatie als diesen Vorfall, da Israel sein eigenes Volk und die westliche Welt über Nachrichtenagenturen belügt, die nur allzu gerne ein Märchen über die Realität der Angriffe spinnen, während der Iran nun eine Reihe von Optionen prüfen muss, wie er reagieren soll. Aber er wird sicherlich reagieren.

Doch dieser einzigartige Akt ist wahrscheinlich der bisher leichtsinnigste von Netanjahu. Noch nie hat sich der israelische Premierminister so weit aus dem Fenster gelehnt und einen solchen Schritt gewagt, der nicht nur die USA an den Rand eines Krieges mit dem Iran bringt, sondern auch die existenzielle Frage Israels selbst in den Mittelpunkt rückt. Der nächste Angriff auf die militärische Infrastruktur Israels könnte der letzte Schlag für Israel sein, als militärische Einheit zu funktionieren, und die USA oder den nächsten Präsidenten zu einem Eingreifen zwingen, wobei Trumps Kritiker bereits darauf hinweisen, dass er den Zionisten eine Reihe von Gefälligkeiten schuldet, die sie sicherlich einfordern werden.

Netanjahu ist verzweifelt bemüht, Kriege an allen Fronten am Leben zu erhalten, nur damit er relevant bleibt. Aber worüber kaum gesprochen wird, ist der Staat Israel selbst, dessen Wirtschaft in Trümmern liegt. Wie weit wird der nächste US-Präsident gehen, um den neuen Krieg Israels mit dem Iran zu unterstützen, sowohl in Bezug auf die Militärausgaben als auch auf die Wiederbelebung der Wirtschaft, die seit dem 7. Oktober 2023 den Untergang von 40.000 Unternehmen erlebt hat und fast eine Million Israelis das Land verlassen haben?

Netanjahu ist jetzt wie ein Pokerspieler, der alle seine Schuldscheine am Tisch aufgebraucht hat und zwei Paare in der Hand hält. Wie kann er überhaupt glauben, dass er es mit dem Iran aufnehmen kann, wenn er selbst in Gaza und im Libanon Soldaten in einem Tempo verliert, das ihn und seine Generäle beunruhigen sollte? Ja, er hat die Hisbollah getroffen und ihre Fähigkeiten eingeschränkt, aber bei aller Vorstellungskraft hat er den iranischen Stellvertreter nicht ausgeschaltet, der immer noch Raketen und Drohnen nach Israel schickt und die Israelis bis heute in ihre Luftschutzbunker flüchten lässt.

Die Entscheidung, den Iran anzugreifen, war sicherlich das Ergebnis eines schwerwiegenden politischen Dilemmas. Die Tat selbst ist jedoch auf eine Weise nach hinten losgegangen, die weder er noch sein Gefolge sich vorstellen konnten. Die meisten Ziele wurden nicht einmal nennenswert beschädigt, und nur ein sehr geringer Prozentsatz der israelischen Raketen durchdrang die iranische Luftabwehr, die so effizient ist, dass selbst die israelische Luftwaffe zu viel Angst hatte, tatsächlich in den iranischen Luftraum einzudringen. Viele im Westen werden auf die Propaganda der israelischen Lobby und die beeindruckende PR-Maschinerie hereinfallen, dass es ein großer Sieg war und viele Ziele zerstört wurden, ungeachtet der Tatsache, dass die israelische Armee nicht einen einzigen Videobeweis für solche lächerlichen Behauptungen vorlegen kann, wie sie es zuvor in Gaza und im Libanon getan hat.

Aber die eigentliche Niederlage für Israel unter Netanjahu steht noch bevor. Der Iran verfügt nun über alle harten Beweise, die er benötigt, um eine Strategie zu entwickeln und Israel noch härter als bisher zu treffen. Der falsche Angriff auf den Iran durch Netanjahu wird nicht so sehr an dem geringen Schaden gemessen, den er an einigen Waffenstandorten angerichtet hat. Er wird daran gemessen, wie der Mythos von Israels militärischer Stärke nun ein für alle Mal entlarvt wurde. Jahrzehntelang behauptete Israel, allen anderen überlegen zu sein, auch dem Iran, und dies wurde von parteiischen westlichen Journalisten, die den Traum am Leben erhielten, als selbstverständlich hingenommen. Bemerkenswerterweise zeigte der Angriff des Iran auf Israel am 1. Oktober, dass selbst Israelis erkannten, dass ihre Luftverteidigungssysteme den Hyperschallraketen des Iran hoffnungslos unterlegen waren. Das hätte ausreichen müssen, um die Hitzköpfe um Netanjahu zu beruhigen. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Botschaft, die er vor den Vereinten Nationen überbrachte, nämlich dass es „keinen Ort im Iran gibt, den Israels Raketen nicht erreichen können“, für bare Münze genommen und wörtlich interpretiert werden müssen. Iranische Ziele zu erreichen, ist eine Sache. Sie tatsächlich auszuschalten, eine andere.

Jetzt, da sich der Staub gelegt hat und Israel auf die Reaktion des Iran wartet, ist auch der zweite Mythos, dass Israels Schlagkraft gegen die iranische Luftabwehr äußerst effektiv war, geplatzt. Es scheint, als hätte Netanjahu nun aufgegeben, da er keine Trümpfe mehr im Ärmel hat. Es sei denn natürlich, er verleitet sein eigenes Land absichtlich zu einer Selbstmordstrategie, bei der der Iran Israels Militär vollständig entweiht und den USA keine andere Wahl bleibt, als sich selbst im großen Stil zu installieren. Diese sogenannte Selbstmordstrategie kann nicht ausgeschlossen werden, scheint aber schwer zu glauben. Die Wahrheit ist, dass Israel bis zum Angriff auf den Iran nicht wusste, ob seine eigenen Raketen und Flugzeuge in der Lage waren, das Luftverteidigungssystem des Iran zu durchdringen, das von Russland, das im August S-400-Systeme schickte, stark unterstützt wurde.

Im Moment hat sich die israelische Presse, was man nur als Akt verzweifelten Patriotismus bezeichnen kann, in einer Flut von Falschmeldungen über die Zerstörung der iranischen Luftverteidigungssysteme und Raketenfabriken ergangen. Doch der Jubel wird nicht lange anhalten. Seltsamerweise werden dieselben Medien pragmatischer, was Israels Militäroperationen im Libanon angeht, die seit über einem Monat andauern und in nur zwei Tagen dazu geführt haben, dass über 80 Leichensäcke nach Israel zurückgeschickt wurden, was die Darstellung widerlegt, die bereits jetzt die Entscheidung, die libanesische Grenze zu überschreiten, in Frage stellt. Die Jerusalem Post gibt in einem Kommentar tatsächlich zu, dass die Kampagne aufgrund der hohen Zahl an Todesfällen unter den IDF-Soldaten an Glaubwürdigkeit verliert. „Die Zahl der im Südlibanon getöteten Soldaten scheint mit der Zeit eher zu- als abzunehmen“, heißt es in dem Kommentar. „Die Angriffe auf die Hisbollah, wie die Tötung von Radwan-Kommandeuren im September und die Ausschaltung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, hätten die Führung und Kontrolle der Gruppe schwächen sollen.“

Der Artikel ist ein bemerkenswertes Eingeständnis, dass Israels Strategie falsch verstanden und schlecht geplant wurde, genau wie die Invasion von 2006. Aber es wird viel schwieriger sein, IDF-Soldaten aus dem Südlibanon abzuziehen, als sie dorthin zu schicken, da Netanjahu seinen Arm in ein Wespennest gesteckt hat. Israel kann einen Zermürbungskrieg gegen die Hisbollah nicht in Betracht ziehen, da selbst Netanjahu weiß, dass er ihn nicht gewinnen kann. Seine einzige Möglichkeit, Punkte zu sammeln, sind Attentate und Bombenanschläge auf Zivilisten im Süden Beiruts, eine Strategie, die viele als Terrorismus bezeichnen würden. Sein Team von Militäridioten hat nicht gelernt, dass Luftangriffe in einem Krieg gegen eine disziplinierte Guerilla kein entscheidender Faktor sind. Sie haben im Irak versagt. Sie haben sogar in Vietnam versagt. Wieder einmal sehen wir, dass Israel keine langfristige Militärstrategie mehr hat, sondern nur noch kurzfristige Ausflüge, die sowohl seine Ressourcen als auch die Moral seiner Frontsoldaten erschöpfen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …