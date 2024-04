Top Ukrainian ‚fact-checker‘ arrested for assault on Grayzone contributor – The Grayzone Marko Suprun, an influential NATO state-funded Ukrainian ‚fact-checker‘ with close ties to Nazi activists, was taken into police custody in Washington, DC, after assaulting a contributor to The Grayzone at an event hosted by a neocon Beltway think tank.

Ukrainischer Spitzen-‚Faktenprüfer‘ wegen Angriffs auf Grayzone-Mitarbeiter verhaftet

Moss Robeson

-25. April 2024

Marko Suprun, ein einflussreicher, vom NATO-Staat finanzierter ukrainischer „Faktenprüfer“ mit engen Verbindungen zu Nazi-Aktivisten, wurde in Washington, DC, in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er einen Mitarbeiter von The Grayzone bei einer Veranstaltung einer neokonservativen Denkfabrik angegriffen hatte.

Der ukrainisch-kanadische Betreiber einer selbsternannten „Anti-Desinformations“-Organisation – die Tausende von Dollar von den Regierungen der USA und Großbritanniens erhält und mit Facebook zusammenarbeitet, um Inhalte zu zensieren – wurde letzte Woche auf dem Capitol Hill verhaftet, nachdem er einen Mitarbeiter von The Grayzone angegriffen hatte.

Am 16. April wurde Marko Suprun, der eine englischsprachige Sendung für die Gruppe StopFake.org moderiert und dessen Frau amtierende ukrainische Gesundheitsministerin war, wegen einfacher Körperverletzung angeklagt, nachdem er den Grayzone-Mitarbeiter Moss Robeson gewürgt, geschubst und mit Füßen getreten hatte. Der Vorfall ereignete sich während einer Anti-Russland-Veranstaltung der neokonservativen Jamestown Foundation mit dem Titel „Russlands Bruch und westliche Politik“. Robeson hatte eine vollständige Legitimation und war von den Organisatoren autorisiert, an der Diskussion teilzunehmen.

„Das ist der Mann! Das ist der Richtige!“ schrie Suprun Berichten zufolge, während er Robeson in den Flur zwang, ihn mit beiden Händen würgte und zu Boden stieß, so dass seine Brille zerbrach.

Online gestreamte Aufnahmen der Veranstaltung zeigen, dass einer der Organisatoren unmittelbar nach dem Angriff auf die Bühne ging, um den in den USA geborenen Robeson als „russischen Troll“ zu beschimpfen und zu behaupten, dass der Mitarbeiter von The Grayzone den körperlichen Angriff gegen ihn absichtlich angestiftet habe, bevor er die Anwesenden ermahnte, sich zu benehmen:

„Heute hatten wir einen Troll namens Moss Robeson, der einen unserer Teilnehmer provoziert hat und es geschafft hat, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Ich warne also alle, seid vorsichtig. Lassen Sie sich auf keinen Streit mit jemandem ein. Geht einfach weg.“

Ulana und Marko Suprun machten erst im April 2024 Selfies mit dem Neonazi-Sänger Andriy Sereda.

Mr. Stopfake und ‚Dr. Death‘ ehren Bandera und hofieren Nazis

Supruns Organisation StopFake stellt sich öffentlich als bescheidene „Nichtregierungsorganisation“ mit Sitz in Kiew vor, die sich auf die Überprüfung von Fakten konzentriert. Zu ihren erklärten Zielen gehören die Einführung „hoher Standards in der journalistischen Ausbildung in der Ukraine, die Erhöhung des Niveaus der Medienkompetenz“ und die Information der Öffentlichkeit über „die Gefahr der Propaganda und der Verbreitung von Fehlinformationen in den Medien“. Die Gruppe besteht darauf, dass sie keine staatlichen Mittel erhält, und erklärt auf ihrer „Über uns“-Seite ganz offen: „Stopfake.org wird von keiner offiziellen ukrainischen Organisation oder Regierungsstelle finanziell oder anderweitig unterstützt“.

Die Behauptung der Gruppe, redaktionell unabhängig zu sein, wird jedoch sofort von ihrer eigenen Website widerlegt, die nur vier Sätze später zugibt, dass StopFake „auch vom Außenministerium der Tschechischen Republik und der Botschaft des Vereinigten Königreichs unterstützt wird“.

Tatsächlich hat StopFake nicht nur von der britischen Regierung, sondern auch vom National Endowment for Democracy mit Sitz in den USA, einer CIA-Außenstelle, die größtenteils vom Kongress und dem Außenministerium finanziert wird, umfangreiche Mittel erhalten.

StopFake wurde 2014 gegründet, aber wie ein Politico-Bericht aus dem Jahr 2017 erklärt: „Erst nach den Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA – als russische Fake News und Cyberangriffe für die Beeinflussung der Wahl zu Donald Trumps Gunsten verantwortlich gemacht wurden – trat die Website auf die Weltbühne.“

„Fast über Nacht wurden die Gründer von StopFake von Weltverbesserern aus der Provinz zu internationalen Medienstars“, staunte Politico und lobte die Gruppe als „die ‚großen Zauberer‘ der Welt der Fake-News-Bekämpfung“.

Mit üppiger Finanzierung durch westliche Regierungen und regelmäßigen Zitaten in den etablierten Medien hat Suprun seine Position in der „Fake-News-Busting-Welt“ ausgenutzt, um den berüchtigten Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera als heldenhaften Widerstandskämpfer zu beschönigen, der sich einfach weigerte, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Seine faschistenfreundlichen Tendenzen hören damit nicht auf.

Nicht lange nach der Veröffentlichung des Politico-Artikels erschien Suprun in einem nationalistischen Sommerlager in der Ukraine an der Seite von zwei prominenten Neonazi-Bandanführern, Andriy Sereda und Arseniy Bilodub, die Suprun liebevoll als einen ihrer „Blutsbrüder“ bezeichneten – ein Kosename, der Berichten zufolge nur denjenigen verliehen wird, die eine heidnische Zeremonie mit Aderlass absolviert haben. Bilodub ist nicht nur Frontmann der rechtsextremen Band Perun’s Ax, sondern auch Anführer der berüchtigten Bewegung „Rechter Sektor“ und wurde als „geistiger Führer der ukrainischen extremen Rechten“ bezeichnet.

Unter den Teilnehmern der Veranstaltung der Jamestown Foundation war Suprun nicht der einzige, der solche Beziehungen unterhielt. Zu den weiteren Rednern aus der Ukraine gehörte der verhasste russische „Oppositionsführer“ Ilja Ponomarjow, ein politisches Aushängeschild der naziverseuchten russischen Einheiten der Internationalen Legion, die dem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kyrylo Budanow untersteht. Ponomarev ist auch Sprecher der dubiosen „Nationalen Republikanischen Armee“ in Russland, in deren Namen er zuvor versucht hatte, die Verantwortung für die ukrainischen Morde in Russland zu übernehmen.

Nachdem StopFake im Jahr 2020 eine Partnerschaft mit Facebook eingegangen war, um einen Faktenprüfungsdienst für die beliebte Social-Media-Plattform in der Ukraine einzurichten, schien es, als könnten solche Assoziationen auf Suprun und seinen Arbeitgeber zurückfallen. Um sich der Kontroverse zu stellen, veröffentlichte Suprun eine ausführliche Verteidigung seines Verhaltens, die in einem bizarren Geständnis gipfelte:

„Habe ich Leute mit Hakenkreuztattoos in meinem Büro gehabt? Ich untersuche die Körper der Leute in der Regel nicht, aber ja. Macht mich das zu einem Neonazi? Nein“, betonte er.

Die rechtsextremen Verbindungen von Marko Suprun in der Ukraine sind in der Tat umfangreich und gut dokumentiert, aber sie scheinen im Vergleich zu denen seiner Frau Ulana Suprun zu verblassen. Lange vor ihrer Ernennung zur amtierenden ukrainischen Gesundheitsministerin im Jahr 2016, wo ihr tödlicher Vorstoß für die Privatisierung ihr den Spitznamen „Dr. Tod“ einbrachte, unterhielt Suprun enge Beziehungen zu einer Reihe gewalttätiger Neonazi-Organisationen, darunter C14, die für die Durchführung einer Welle brutaler Anti-Roma-Pogrome verantwortlich gemacht wird.

Laut dem ukrainischen Journalisten Olekisy Kuzmenko „reichen Supruns Kontakte zu C14 Jahre zurück“. Was für Facebook ein großer Skandal hätte werden können, wurde unter den Teppich gekehrt, und StopFake, das nach wie vor einer seiner Partner bei der Überprüfung von Fakten ist, verteidigte C14 nur noch mehr.

Ulana Suprun wurde als eine der wichtigsten Förderer des rechtsextremen Aktivisten Serhii Sternenko, 29, beschrieben, der das Massaker des Rechten Sektors an „Anti-Maidan“-Demonstranten in Odessa im Mai 2014 anführte und letztlich dazu beitrug, den Bürgerkrieg in der Ostukraine zu entfachen. Im März 2020, nachdem StopFake offiziell eine Partnerschaft mit Facebook eingegangen war, erklärte Suprun die „russische Welt“ zu einer „Bedrohung, die beängstigender ist als das Coronavirus“, und bezeichnete Sternenko, der einmal einen Mann erstochen hatte, als „ein Beispiel für diese [neue] Generation von Ukrainern, die alles in die Schranken weisen können“. In den folgenden Monaten stellte Suprun Sternenkos Freundin als ihre Pressesekretärin ein.

Ulana Suprun trägt ein „What Would Bandera Do“-Shirt auf dem rechtsextremen „Banderstat“-Festival 2017 in der Westukraine und nimmt am 1. Januar 2016 an einem Fackelmarsch zu Ehren von Stepan Bandera teil

Suprun hilft bei der Führung eines geheimen faschistischen Netzwerks hinter dem Deckmantel der ukrainisch-amerikanischen Gemeinschaft

Auf der Veranstaltung der Jamestown Foundation am 16. April in Washington DC versuchte Moss Robeson, Suprun etwa eine Stunde vor dem Überfall zu befragen. „Kann ich Sie für einige OUN-Dokumente interessieren?“ fragte der Grayzone-Mitarbeiter Marko Suprun, der abwinkte.

Als unabhängiger Forscher hat Robeson jahrelang die heutigen Aktivitäten der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) untersucht, der berüchtigten Gruppe von Nazi-Kollaborateuren, die die Vernichtung von über 100.000 Polen und Juden in der von Deutschland besetzten Ukraine beaufsichtigte.

Es hat sich herausgestellt, dass die Supruns eingeschworene Mitglieder der heutigen OUN-B sind, der radikaleren „Bandera“-Fraktion der OUN, die von dem völkermordenden Faschisten Stepan Bandera persönlich gegründet wurde.

Jahrzehntelang haben die traditionellen Medien das Fortbestehen der OUN-B in der Ukraine und in der Diaspora ignoriert und die Gruppe als irrelevant und erloschen betrachtet. Diesen Eindruck vermittelte auch der angebliche Experte für den „Bruch mit Russland“, Janusz Bugajski, der Anfang 2024 das Hauptquartier der OUN-B in der Ukraine besuchte, aber insgeheim darauf bestand, dass die OUN-B nicht mehr existiert.

Janusz Bugajski (Mitte), Analyst der Jamestown Foundation, im Februar 2024 in der OUN-B-Zentrale in Kiew. Ebenfalls abgebildet: Marko und Ulana Suprun.

Zeugenaussagen aus erster Hand und ausführliche Unterlagen, die von The Grayzone geprüft wurden, deuten jedoch darauf hin, dass die Gruppe im Geheimen von den Nachkommen ihrer Gründer weitergeführt wird und weiterhin im Schatten eines Netzes scheinbar legitimer ukrainischer Lobby- und Kommunalorganisationen agiert. Die Supruns operieren im Herzen dieses geheimen faschistischen Netzwerks.

Nach eigenen Angaben lernte Ulana ihren zukünftigen Ehemann, Marko Suprun, bei einem ideologischen Camp der Banderisten in Ellenville, New York, kennen, das aus „politischen Workshops“ mit OUN-B-Führern bestand. Die Veranstaltung wurde von der Ukrainian Student Organization of Mikhnovsky (TUSM) organisiert, einer internationalen Jugendgruppe aus der Zeit des Kalten Krieges, die mit der OUN-B verbunden und nach einem bahnbrechenden Ultranationalisten benannt war, der bekanntlich von einer ethnisch reinen Großukraine „von den Karpaten bis zum Kaukasus“ träumte. Viele der heutigen Führer des überlebenden OUN-B-Netzwerks in der ukrainischen Diaspora haben ihre Wurzeln in dieser Organisation, die die Flamme des banderitischen Faschismus am Brennen hielt, lange nachdem sie in der Ukraine unter den sowjetischen Behörden ausgelöscht worden war.

Im Jahr 1984 wählte die TUSM die 21-jährige Ulana Jurkiw zu ihrer Vizepräsidentin, nur ein Jahr nachdem sie ein Sit-in im Dachauer KZ-Museum angeführt hatte, um gegen dessen angebliche anti-ukrainische Ausrichtung zu protestieren. 1981 nahm Jurkiw an einer Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag der „Wiederherstellung der ukrainischen Staatlichkeit“ in der von den Nazis besetzten Westukraine teil, an der Seite des ehemaligen Premierministers des kurzlebigen Nazi-Klientelstaates, des OUN-B-Führers Jaroslaw Stetsko, der bekanntlich „die Vernichtung der Juden und die Zweckmäßigkeit, die deutschen Methoden zur Ausrottung des Judentums in die Ukraine zu bringen“ befürwortete.

Nach dem Tod von Banderas ehemaligem Stellvertreter Jaroslaw Stetsko im Jahr 1986 wurde der örtliche OUN-B-Führer in Jurkiws Heimatstadt Detroit Vorsitzender von Stetskos Exilregierung, die nur auf dem Papier existierte.

Fünf Jahre später heiratete Ulana Jurkiw Marko Suprun. Sie zogen nach New York City, wo sie sich in zwei „Fassadenstrukturen“ der OUN-B engagierten, die zu Beginn des Kalten Krieges gegründet worden waren: dem Ukrainischen Jugendverband (CYM) und der Organisation zur Verteidigung der vier Freiheiten für die Ukraine (ODFFU). Mitte der 2000er Jahre trat Marko Suprun in den Vorstand der ODFFU, Inc. ein, die Eigentümerin des „Home of the Organizations of the Ukrainian Liberation Front“ in Manhattan ist – dem Hauptsitz der OUN-B in den USA.

Im Dezember 2013, als die antirussischen „Euromaidan“-Proteste an Fahrt gewannen, zogen die Supruns nach Kiew, da sie die tödliche politische Krise offenbar als große Chance sahen. Im Februar 2014 arbeitete Marko Suprun bereits als Übersetzer für den rechtsextremen Führer Oleh Tyahnybok. Etwas mehr als ein Jahr zuvor hatte die New York Times festgestellt, dass Tjahnybok „mit Schimpfwörtern auf die ‚jüdisch-russische Mafia, die in der Ukraine regiert‘ verweist“ und berichtet, dass „einige Mitglieder seiner Partei [Svoboda] unverhohlene Neonazis sind“.

Yuriy Syrotiuk, Leiter der politischen Bildung der Svoboda-Partei, ist ein wichtiges Mitglied der OUN-B und Hauptorganisator der jährlichen „Bandera-Lesungen“ in Kiew. Janusz Bugajski (Jamestown Foundation) nahm aus der Ferne an der diesjährigen Veranstaltung teil, ein paar Wochen bevor er Syrotiuk in der OUN-B-Zentrale traf.

Die Supruns wurden vor allem durch ihre Initiative „Patriot Defense“ ins Rampenlicht katapultiert, die Erste-Hilfe-Kits an Freiwilligenbataillone in der Ukraine schickte, darunter auch an extremistische Gruppen wie den Rechten Sektor und Asow. „Patriot Defense“ entstand in der Manhattaner Niederlassung der ODFFU und mietete ein Büro in der ukrainischen Zentrale der OUN-B. In der Zwischenzeit übernahm der von Banderiten geführte Ukrainische Weltkongress Patriot Defense und stellte Ulana Suprun als Direktorin für humanitäre Initiativen ein.

Im Jahr 2016 wurde der Status der Supruns als ukrainisches Diaspora-Power-Paar zementiert, als Ulana amtierende Gesundheitsministerin der Ukraine wurde und Marko sich StopFake anschloss. Sie waren bereits Millionäre und wohnten in einer Kiewer Wohnung, die einem Schatzmeister der Ukrainian American Freedom Foundation (UAFF) gehörte – einer weiteren „Fassadenstruktur“, die laut einem OUN-B-Finanzbericht 40 % der Banderite-Zentrale in der ukrainischen Hauptstadt besitzt. Der erste Ehemann ihres Vermieters, Oleh Vitovych (1967-2011), war ein früher Führer einer anderen rechtsextremen Organisation in der Ukraine.

Im Jahr 2019, als die UAFF-Führer einen Staatsstreich in der ODFFU inszenierten, damit die OUN-B die volle Kontrolle über ihr Gebäude in Manhattan behalten konnte, reichte ein anonymer Informant eine aufsehenerregende Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York ein, mit dem Titel „UAFF Inc – Large Scare Fraudulent Financial Activities – Fascist Organization – Underground Paramilitary Training Activities – Grand Scale Fraud“. Der Bericht beschrieb Marko Suprun als „ein sehr aktives [OUN-B] Mitglied“.

Zu der kleinen Entourage der ukrainisch-amerikanischen Führer der OUN-B, die am Forum der Jamestown Foundation im April 2024 teilnahmen, gehörte auch UAFF-Präsident Walter Zaryckyj, eine einflussreiche Figur der OUN-B, die mit der TUSM verbunden ist und zusammen mit den Supruns zu der Veranstaltung kam. Bei einem früheren Besuch im Hauptquartier der OUN-B in Manhattan warnte Zaryckyj Robeson vor der drohenden Anwesenheit von „jemandem in Washington, der Sie [in die Luft jagen wird] und [dem Herausgeber der Grauzone] Max Blumenthal und diesem ganzen verdammten Kreis von Idioten, die mit den Russen zusammenarbeiten.“

Marko Suprun, der ehemalige OUN-B-Führer Stefan Romaniw, Ulana Suprun und Walter Zaryckyj im Jahr 2019. Romaniw aus Melbourne, Australien, war von 2009 bis 2022 Vorsitzender der OUN-B und ist weiterhin der erste Vizepräsident des Ukrainischen Weltkongresses.

Marko Suprun und sein bereits erwähnter Vermieter haben im Vorstand von Zaryckyjs Zentrum für amerikanisch-ukrainische Beziehungen mitgearbeitet. Das Zentrum ist eine weitere wichtige Front der OUN-B, die im Jahr 2000 vom „Informationsarm“ der UAFF gegründet wurde – mit anderen Worten, dem US-Zweig des Ukrainischen Zentralen Informationsdienstes der OUN-B, der seinen internationalen Hauptsitz mit einem privaten Stepan-Bandera-Museum in London teilt.

Aber die weitreichenden Verbindungen der Supruns zu ukrainischen faschistischen Bewegungen enden hier nicht.

In den Jahren 2012-13 richtete das Center for US-Ukrainian Relations ein Washingtoner Büro in der Zentrale des neokonservativen American Foreign Policy Council (AFPC) ein, mit finanzieller Unterstützung von Ulana Supruns Vater, George Jurkiw. Ein offizielles Profil der Ukrainischen Katholischen Universitätsstiftung beschreibt Jurkiw als „einen Rüstungsunternehmer, der dabei half, wertvolle Technologie und Feuerunterdrückungsausrüstung für den A-1 Abrams-Panzer zu produzieren“.

Der Präsident der ODFFU, Mykola Hryckowian, ein weiterer Veteran der inzwischen aufgelösten TUSM-Jugendlager, leitet derzeit das Banderite-Büro im AFPC. Robeson berichtet, dass Hryckowian ihn vor dem Angriff durch Suprun mit Schimpfwörtern überhäuft hat, bevor er sich bei den Organisatoren des Forums über die angebliche „Belästigung“ durch Robeson beschwerte.

Der amerikanische Banderitenführer Walter Zaryckyj bezeichnet Herman Pirchner, den Präsidenten des AFPC, offen als „einen seiner besten Freunde“. Die Grauzone entlarvte Pirchner im Jahr 2020 als Mitglied des inneren Kreises des „geheimnisvollen und mächtigen Rates für Nationale Politik der Christlichen Rechten.“

Im Jahr 2018, nachdem Max Blumenthal das Urteilsvermögen des AFPC für die Ausrichtung eines Treffens mit dem rechtsextremen ukrainischen Politiker Andriy Parubiy im Senat in Frage gestellt hatte, antwortete Pirchner mit einem bizarren Non-Sequitur zur Verteidigung des längst verstorbenen Nazi-Kollaborateurs Bandera, dessen OUN-B-Organisation tatsächlich half, Parubiys Reise nach Washington zu arrangieren.

Als ein anderer Gadfly, Moss Robeson, den OUN-B-Aktivisten Marko Suprun sechs Jahre später in Washington herausforderte, beschloss Suprun, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, den „Bandera-Lobby-Blogger“ zu erwürgen und sich selbst in ein Gefängnis in Washington zu bringen.

Doch wie schon bei seiner offensichtlichen Vorliebe für Nazis war es unwahrscheinlich, dass dieser seltene Moment der Verantwortlichkeit Supruns üppige westliche Finanzierung beeinträchtigen würde. Während der Stellvertreterkrieg in der Ukraine weitergeht, sind Propagandisten wie er für Washington zu nützlich, um sie loszuwerden.

Übersetzt mit deepl.com



