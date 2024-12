https://english.almayadeen.net/news/politics/universities-use-legal-actions-to-end-anti-war-activism–the



Universitäten nutzen rechtliche Schritte, um Anti-Kriegs-Aktivismus zu beenden: The Intercept

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Intercept

3. Dezember 2024

US-Universitäten haben rechtliche Schritte eingeleitet, um den Antikriegsaktivismus einzudämmen. Damit verletzen sie den Ersten Verfassungszusatz, das Grundgesetz zum Schutz der Meinungsfreiheit.

Aktivisten, die Palästina unterstützen, versammeln sich während einer Demonstration in Washington am 15. Mai am Washington Monument und skandieren. 2021. (AP)

Nach der Serie von pro-palästinensischen Camps, die seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen in den Vereinigten Staaten stattfanden, setzen große Universitäten nun auf rechtliche Schritte, um Antikriegsaktivismus zu verhindern.

Einem Bericht von The Intercept zufolge wurden auf dem Campus der University of North Carolina, Chapel Hill, in der ersten Woche des 7. Oktober 2024 Schilder mit der Aufschrift „Notice of Restrictions“ aufgestellt.

Die Schilder enthielten eine Liste von Geboten und Verboten, wie z.B.: Tragen Sie keine Masken, um Ihre Identität zu verbergen. Werfen Sie keine Gegenstände, außer solchen, die traditionell für Freizeitzwecke verwendet werden, wie z. B. Frisbees. Kein Lager aufschlagen: „Keine temporären Strukturen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bühnen, Zelte, Stühle, Hängematten, Tische, Schilder und Displays“.

Außerdem müssen alle Studenten einen Studentenausweis mit sich führen, um Zugang zu bestimmten Gebäuden zu erhalten.

Nach Angaben von The Intercept scheinen die neuen Regeln darauf abzuzielen, Studentenproteste zu unterdrücken, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird.

Neue Beschränkungen für Studenten und Mitarbeiter

Ein Student, der an der UNC verhaftet wurde, erklärte: „Es ist eine vage Drohung für jeden, der sich organisieren will, für jeden, der seine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zum Ausdruck bringen will.“

The Intercept argumentiert, dass diese Maßnahmen den Studenten schaden und ihre physische, akademische und langfristige berufliche Zukunft gefährden könnten, nur weil sie von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch machen.

An einigen der größten und renommiertesten öffentlichen Universitäten des Landes, darunter die UNC-Chapel Hill, die University of Massachusetts Amherst und die University of California, Los Angeles, folgten dem Bericht zufolge auf Massenverhaftungen Regeln, die darauf abzielten, freie Meinungsäußerung und Proteste zu unterdrücken.

Graeme Blair, ein Professor für Politikwissenschaften an der UCLA, der während einer Frühjahrsdemonstration verhaftet wurde, sagte: „College-Studenten spielen oft eine wirklich wichtige Rolle beim sozialen Wandel im Land“, und fügte hinzu: „Die Folgen sind ziemlich ernst, nicht nur für Äußerungen zu Palästina, sondern auch für Äußerungen zu anderen unpopulären Themen, was in vielerlei Hinsicht der Sinn von Protesten ist.“

Blair unterzog sich nach seiner Verhaftung einem Disziplinarverfahren und verklagt nun die Universität wegen Verletzung seiner Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz. Er behauptet, dass seine Verhaftung dazu führte, dass ihm die Beförderung zum ordentlichen Professor verweigert wurde.

„Zusätzlich zu den Verhaftungen setzte die Universität noch eins drauf und beschloss, jede Person, die verhaftet wurde – Studenten, Dozenten und Mitarbeiter – durch ein Disziplinarverfahren zu schicken, obwohl sie nur ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung ausübten“, sagte Blair.

Demonstranten verhaftet, weil sie ihre Rechte ausübten

Im ganzen Land wurden College-Demonstranten mit Anklagen wie Hausfriedensbruch, Verweigerung der Räumung, Widerstand gegen die Festnahme und Angriff auf Regierungsbeamte konfrontiert , wie The Intercept berichtet.

An der UMass Amherst wurden am 7. Mai über 135 Personen festgenommen, während an der UNC-Chapel Hill im April 36 Personen in Gewahrsam genommen und sechs verhaftet wurden. An der UCLA gab es in den sechs Wochen von Mai bis Juni 231 Verhaftungen.

Den sechs Verhafteten an der UNC-Chapel Hill wurden Geständnisse angeboten, doch ein Student, der anonym mit The Intercept sprach, lehnte dies ab. „Das ist Gerechtigkeit ohne Prozess“, sagten sie. „Man kann nicht wirklich feststellen, ob das, was man getan hat, falsch war; man ist gezwungen, selbst zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, ohne das Rechtssystem zu kennen.“

The Intercept fand heraus, dass die Demonstranten mit akademischen Bewährungsstrafen konfrontiert wurden, einschließlich Einschränkungen bei der Teilnahme an schulischen Organisationen und der Einbehaltung von Abschlüssen und akademischen Zeugnissen, was die Studenten daran hinderte, ihren Abschluss zu machen.

Trotz der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Campus sind die Studenten dem Bericht zufolge entschlossen, die palästinensische Solidaritätsbewegung zu unterstützen und in der Organisation „Students for Justice in Palestine“ aktiv zu bleiben.

