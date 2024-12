https://www.caitlinjohnst.one/p/the-kind-of-ceasefire-where-one-side?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=152477173&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die Art von Waffenstillstand, bei der eine Seite weiterschießt

Von Caitlin Johnstone

03. Dezember 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

In weniger als einer Woche seit der angeblichen „Waffenstillstandsvereinbarung“ hat Israel Berichten zufolge rund hundert Mal Ziele im Libanon angegriffen, was zu einem einzigen Vergeltungsschlag der Hisbollah am Montag führte, der keine Opfer forderte. Wie nicht anders zu erwarten, spielt Israel nun das Opfer, schreit blutig auf und schwört der Hisbollah einen harten Gegenschlag, weil sie es gewagt hat, zurückzuschlagen, während Israel seine Waffenstillstandsvereinbarung dutzende Male verletzt hat.

Offenbar handelte es sich um eine Waffenruhe, bei der nur eine Seite den Beschuss tatsächlich einstellen muss. Dies ist ein perfektes Beispiel für alles, was Israel ist.

❖

Als ich heute Morgen durch Twitter scrollte, sah ich einen Clip von Al Jazeera, der Beweise dafür lieferte, dass IDF-Drohnen weinende Babys abspielen, um Zivilisten aus ihren Verstecken zu locken, damit sie erschossen werden können, und dann sah ich ein Foto, das ein IDF-Soldat angeblich in seinen eigenen sozialen Medien hochgeladen hat und auf dem er masturbiert, während er auf die Zerstörung des Gazastreifens blickt.

Da ich kein religiöser Mensch bin, kann ich mit Worten wie „dämonisch“ und „satanisch“ zur Beschreibung der israelischen Verbrechen nichts anfangen. Aber gleichzeitig kann ich es irgendwie verstehen. Welche Adjektive gibt es, um solche Dinge zu beschreiben? „Böse“ ist eine erbärmliche Untertreibung. Die Sprache versagt.

Sie sind nicht nur verdorben, sie sind auch kreativ und begeistert davon, immer neue und innovative Wege zu finden, um verdorben zu sein. Ich liebe Worte und Sprache mehr als wahrscheinlich jeder andere, den ich kenne, aber Worte lassen mich an dieser Front immer im Stich.

❖

Die „Rebellen“-Kämpfer in Syrien sagen israelischen Medien jetzt angeblich, dass sie Israel für die Bombardierung Syriens und den Kampf gegen die Hisbollah dankbar sind, wobei die Times of Israel einen HTS-Kämpfer aus Idlib mit den Worten zitiert: „Wir lieben Israel und waren nie seine Feinde.“

Nehmen Sie das also als das, was es wert ist.

❖

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zurück ins Jahr 2002 und versuchen, den Amerikanern zu erklären, dass die US-Regierung in ein paar Jahren damit beginnen wird, Al-Qaida in Syrien mit Waffen zu versorgen, und dann wird die Welt davon erfahren und nur mit den Schultern zucken und dann völlig vergessen, dass es passiert ist.

❖

Es ist ärgerlich, wie viele Leute ich sehe, die erwachsene Unterhaltungen mit infantilem Geschwätz darüber unterbrechen, ob Assad ein „Guter“ oder ein „Böser“ ist. Wir versuchen, erwachsene Diskussionen über wichtige Weltereignisse zu führen; hören Sie auf, über „Good Guys“ und „Bad Guys“ zu plappern wie Kinder, die sich eine Zeichentrickserie ansehen.

❖

https://x.com/caitoz/status/1863333263642866162

❖

Antisemitismus stellt in unserer Gesellschaft einfach keine große Bedrohung dar. Früher war er das, aber jetzt nicht mehr, denn unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Zeit, in der ich diskriminiert worden wäre, weil ich vom Vater meiner Kinder geschieden bin. Das passiert mir heute nicht mehr, weil wir nicht mehr die Art von puritanischer Gesellschaft haben, in der diese Art von Diskriminierung vorkommt. Einige religiöse Spinner im Internet behaupten vielleicht, Scheidung sei eine Sünde, aber sie haben keine institutionelle Unterstützung, und normale Menschen halten sie für lächerlich.

Genauso gibt es den archaischen Aberglauben und die Vorurteile, die in früheren Generationen zur Verfolgung des jüdischen Volkes geführt haben, einfach nicht mehr in der Form, wie sie einst existierten. Was heute als „Antisemitismus“ bezeichnet wird, sind zu 99 Prozent Menschen, die Israel kritisieren oder sich gegen die Unterdrückung durch einen völkermordenden Apartheidstaat wehren, während das verbleibende eine Prozent Ausdruck mittelalterlicher Vorurteile gegen jüdische Menschen ist, die von Arschlöchern am Rande der Gesellschaft und ohne politische Macht geäußert werden.

❖

Das letzte Wort zu Bidens gesamter politischer Karriere ist seine Entscheidung, seine „lame duck“-Wochen damit zu verbringen, einen Völkermord zu unterstützen und seinen Sohn zu begnadigen, ohne irgendetwas zu tun, um wirkliche Opfer von Ungerechtigkeit zu begnadigen oder die Dinge für normale Menschen in irgendeiner Weise zu verbessern.

Offenbar wurde Hunter Biden nicht nur von den ihm vorgeworfenen Verbrechen begnadigt, sondern auch von allen nicht näher bezeichneten Verbrechen , die er in den letzten elf Jahren begangen haben könnte. Das ist, gelinde gesagt, ein wenig verdächtig.

Wie auch immer. Im Moment ist es mir sogar egal. Dies ist eines der am wenigsten bösen Dinge, die dieses altersschwache Monster im Laufe seiner Präsidentschaft getan hat.

_________________

