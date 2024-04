US Declines Israel’s Invitation To Start WW3 (For Now) Iran has carried out its long-promised retaliation for Israel’s attack on its consulate building in Damascus, launching a massive barrage of drones and missiles which it claims hit and destroyed…

US lehnt Israels Einladung zum 3. Weltkrieg ab (vorerst)

Von Caitlin Johnstone

14. April 2024

-Der Iran hat seine seit langem versprochene Vergeltung für den Angriff Israels auf sein Konsulat in Damaskus in die Tat umgesetzt und ein massives Sperrfeuer von Drohnen und Raketen abgefeuert, die angeblich israelische Militärziele getroffen und zerstört haben, während Israel sagt, sie hätten nur oberflächlichen Schaden angerichtet und einige Verletzte gefordert. Die USA und ihre Verbündeten haben Berichten zufolge geholfen, eine Reihe der iranischen Geschosse abzuschießen.

Wie wir bereits im Vorfeld des Angriffs erörtert haben, tut die westliche politische und mediale Klasse so, als sei dies ein völlig unprovozierter Angriff auf das unschuldige, bambiäugige Opfer Israel gewesen. In den Kommentaren westlicher Beamter und Experten und in den Schlagzeilen der Massenmedien wird die Tatsache, dass Israel diese Feindseligkeiten mit seinem extremen Angriff in Syrien ausgelöst hat, so weit wie möglich verschwiegen. Hier in Australien kam der Sydney Morning Herald erst im zehnten Absatz des Artikels dazu, seine Leser über den Angriff auf das iranische Konsulat zu informieren, und sagte nur, dass der Iran Israel „beschuldigt“ habe, den Angriff ausgeführt zu haben, da Israel dies nie offiziell bestätigt habe.

Auf jeden Fall sagt der Iran , dass der Angriff jetzt vorbei ist. Da es keine Anzeichen für massive Schäden gibt, scheint die Behauptung des Irans, seine Vergeltungsmaßnahmen würden so kalibriert, dass eine Eskalation in einen umfassenden regionalen Krieg vermieden wird, richtig zu sein, ebenso wie die Behauptung Washingtons, es habe nicht erwartet, dass der Angriff groß genug sein würde, um die USA in einen Krieg zu ziehen.

Einem neuen Bericht von Axios zufolge hat Biden Netanjahu persönlich mitgeteilt, dass die USA keine israelische militärische Reaktion auf den iranischen Angriff unterstützen werden. Ein anonymer hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber Axios, Biden habe zu Netanjahu gesagt: „Sie haben einen Sieg. Damit bezog er sich auf die Zahl der iranischen Waffen, die von der internationalen Koalition zur Verteidigung Israels aus dem Himmel geholt wurden. Offenbar ist der Beitrag zur Schadensbegrenzung des iranischen Angriffs alles, was das Weiße Haus im Moment an militärischem Engagement gegen den Iran zu leisten bereit ist.

Und dafür sollte man sich bei allem, was heilig ist, bedanken. Ein Krieg zwischen der US-Allianz und dem Iran und seinen Verbündeten wäre der Stoff, aus dem Albträume sind, und würde die Schrecken, die wir in den letzten sechs Monaten in Gaza erlebt haben, wie eine Episode von Peppa Pig aussehen lassen.

Doch die bloße Weigerung Washingtons, sich einzumischen, reicht bei weitem nicht aus. Wie Trita Parsi vom Quincy Institute auf Twitter schrieb: „Biden muss eine weitere Eskalation VERHINDERN, nicht nur erklären, dass er sich da raushalten will“.

In der Tat hat Israel bereits deutlich gemacht, dass es eine Eskalation gegen den Iran vorantreiben wird. Der israelische Sender Channel 12 zitiert einen ungenannten hochrangigen Beamten mit den Worten, der iranische Gegenschlag werde eine „beispiellose Antwort“ erhalten.

„Israel hat den Amerikanern und den Regierungen in der Region bereits mitgeteilt, dass seine Antwort unvermeidlich ist“, berichtet The Economist. „Zu seinen militärischen Optionen gehören der Abschuss von Drohnen auf den Iran und Luftangriffe mit großer Reichweite auf den Iran, möglicherweise auf Militärbasen oder Atomanlagen.“

Es ist derzeit unklar, inwieweit die jüngste Botschaft der Biden-Administration die Berechnungen dieser Position beeinflussen wird, aber die Massenmedien berichten, dass Beamte des Weißen Hauses besorgt sind, dass Israel sich darauf vorbereitet, etwas extrem Unbedachtes zu tun, das die USA in einen Krieg hineinziehen könnte, den sie lieber vermeiden würden.

NBC News berichtet das Folgende:

„Einige hochrangige US-Beamte sind besorgt, dass Israel als Reaktion auf die iranischen Angriffe schnell etwas unternehmen könnte, ohne die möglichen Folgen zu bedenken, so ein hoher Regierungsbeamter und ein hoher Verteidigungsbeamter.

„Diese Besorgnis rührt zum Teil von den Ansichten der Regierung über die Vorgehensweise Israels in seinem Krieg gegen die Hamas sowie über den Angriff in Damaskus her.

„Präsident Joe Biden hat privat seine Besorgnis darüber geäußert, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versucht, die USA tiefer in einen breiteren Konflikt hineinzuziehen, so drei Personen, die mit seinen Kommentaren vertraut sind.“

Diese Besorgnis wird schon seit einiger Zeit geäußert. Anfang dieses Monats schrieb Paul Pillar von Responsible Statecraft ein solides Argument, dass Netanjahu persönlich viel davon hat, die USA in einen Krieg mit dem Iran hineinzuziehen, um ihm bei seinen rechtlichen und politischen Problemen zu helfen und den Fokus von Israels Völkermord in Gaza abzulenken.

Unabhängig davon, ob das der Fall ist oder nicht, ist es ziemlich absurd, dass die Biden-Administration einfach nur passiv herumsitzt und hofft, dass dies nicht passiert, als hätte sie keinen Einfluss auf die Angelegenheit und als gäbe es nichts, was sie tun könnte, um ein solches Ereignis im Moment zu verhindern. Biden hätte die Möglichkeit, diesen irrsinnigen Kreislauf der Eskalation im Nahen Osten zu beenden, seit er vor sechs Monaten begann, indem er einen Waffenstillstand in Gaza forderte und von Israel verlangte, seine Mordmaschinerie zu zügeln, so wie es US-Präsidenten in der Vergangenheit erfolgreich getan haben.

Biden könnte all dies mit einem einzigen Telefonanruf beenden. Die Tatsache, dass er das nicht tut, bedeutet, dass er ein Monster ist, und keine noch so große Menge an Medienberichten darüber, wie „besorgt“ und „frustriert“ er über Israels Aktionen ist, wird das jemals ändern.

_______________

Meine Arbeit wirdvollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat,haben Siehier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu legen, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substackeinzutragen , die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …