US-Raketen töten Strandbesucher auf der Krim, während die USA sagen, die Ukraine könne „überall“ in Russland zuschlagen

von Andre Damon

24. Juni 2024

Ukraine Krim Raketenangriff

Trümmer und verstreutes Strandspielzeug am Strand von Sewastopol nach einem Raketenangriff, 23. Juni 2024. [Foto: RT]

Am Sonntag wurden vier Menschen getötet und 144 verletzt, als eine aus der Ukraine abgefeuerte Langstreckenrakete aus US-amerikanischer Produktion Streubomben über einem belebten Strand in Sewastopol auf der Krim abwarf.

Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, sagte, dass 82 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 27 Kinder verletzt wurden.

Das russische Verteidigungsministerium behauptete, die Strandbesucher seien „absichtlich“ getroffen worden: „Die Verantwortung für den vorsätzlichen Raketenangriff auf die Zivilisten von Sewastopol tragen vor allem Washington, das diese Waffen an die Ukraine geliefert hat, und das Kiewer Regime, von dessen Territorium aus dieser Angriff durchgeführt wurde.“

Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass vier Raketen des taktischen Raketensystems der US-Armee (ATACMS) mitten in der Luft über der Krim abgeschossen wurden und dass eine davon ihre Bomblets freisetzte, wodurch die Strandbesucher getötet und verwundet wurden. Die Koordinaten der ATACMS-Raketen seien von US-Spionagesatelliten übermittelt worden.

„Heruntergefallene Streumunition hat den Strand getroffen. Es gibt dort eine hohe Menschendichte, deshalb gibt es so viele Opfer“, sagte ein russischer Analyst des Thinktanks gegenüber Sputnik News.

Sputnik berichtete: „Zum Zeitpunkt des Abschusses von ATACMS auf Sewastopol wurde eine US-amerikanische RQ-4 Global Hawk Langstrecken-Überwachungsdrohne über dem Schwarzen Meer entdeckt.“

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew rief Russland zur Vergeltung auf und sagte, er hoffe, die „USA“ würden „in der Hölle brennen … im irdischen Feuer“. Medwedew erklärte: „Die Bastarde aus den USA liefern Raketen mit Streubomben an die Anhänger des [ukrainischen Faschisten Stepan] Bandera und helfen, sie ins Ziel zu lenken.“

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill wies darauf hin, dass der Angriff am ostorthodoxen Feiertag des Dreifaltigkeitssonntags stattfand, und erklärte: „Es gab keinerlei Rechtfertigung für einen Raketenangriff auf Zivilisten.“

Der Angriff auf Sewastopol ist der jüngste in einer Reihe von Eskalationsschritten der USA, die darauf abzielen, ganz Russland für Angriffe mit von den USA bereitgestellten Waffen aus der Ukraine zu öffnen.

Im April begann die Regierung Biden mit der Lieferung von ATACMS-Langstreckenraketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern an die Ukraine, behauptete aber, diese würden nicht für Angriffe auf Russland selbst verwendet.

Im vergangenen Monat erweiterten die USA die Einsatzregeln für ihre Waffen, indem der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte, dass es den ukrainischen Streitkräften freistehe, russische Streitkräfte „überall“ innerhalb Russlands anzugreifen.

In einem Interview mit PBS wurde Sullivan gefragt, ob die Erlaubnis der USA, Russland anzugreifen, über die Region Charkiw hinausgehe, einschließlich der Region Sumy, wo russische Streitkräfte ebenfalls die Ukraine angreifen. Sullivan antwortete:

Sie gilt überall dort, wo russische Streitkräfte über die Grenze von der russischen auf die ukrainische Seite kommen und versuchen, weiteres ukrainisches Territorium zu erobern. Das ist in Charkiw geschehen, und wir haben erste Hinweise darauf, dass Russland in Sumy Sondierungsbewegungen unternommen hat. Es würde also auch dort gelten. Hier geht es nicht um Geographie. … Wenn Russland von seinem Territorium aus die Ukraine angreift oder angreifen will, macht es nur Sinn, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, gegen die Kräfte zurückzuschlagen, die sie von jenseits der Grenze angreifen.

Im Jahr 2022 veröffentlichte Biden in der New York Times einen Meinungsartikel mit dem Titel „Was Amerika in der Ukraine tun und nicht tun wird“, in dem er erklärte: „Wir ermutigen oder ermöglichen der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen“.

Im Mai erläuterte die New York Times die Auswirkungen von Bidens Entscheidung, der Ukraine zu erlauben, tief in Russland zuzuschlagen:

Seit den ersten amerikanischen Lieferungen von hochentwickelten Waffen an die Ukraine hat Präsident Biden nie von einem Verbot abgewichen: Präsident Volodymyr Zelensky musste zustimmen, dass diese Waffen niemals auf russisches Territorium abgefeuert werden dürfen, da dies gegen Bidens Auftrag verstoßen würde, „den Dritten Weltkrieg zu vermeiden“. Doch der Konsens über diese Politik zerfasert.

Der Schlag folgt auf die Ankündigung des Weißen Hauses Anfang des Monats, dass die USA alle zahlenmäßigen Beschränkungen für den Einsatz von Atomwaffen aufgeben wollen.

All diese Eskalationsschritte bilden den Hintergrund des bevorstehenden NATO-Gipfels vom 9. bis 11. Juli in Washington, auf dem eine erhebliche Ausweitung des direkten Engagements und der Beteiligung der USA und der NATO am Ukraine-Krieg, einschließlich der möglichen Entsendung von Bodentruppen, angekündigt werden soll.

Im Mai erklärte der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, Charles Q. Brown, gegenüber der New York Times, dass das NATO-Militärbündnis „letztendlich“ eine erhebliche Anzahl aktiver NATO-Truppen in die Ukraine entsenden werde, was laut der Zeitung bedeute, dass der Einsatz „unvermeidlich“ sei.

Der jüngste Angriff erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die ukrainische Regierung weiterhin mehr Menschen dazu drängte, an der Front zu kämpfen. In einer seltenen ehrlichen Schilderung des Terrors, dem die jungen Männer der Ukraine ausgesetzt sind, berichtete die New York Times, dass „während Offiziere die Städte des Landes durchkämmen, um Männer im wehrfähigen Alter (derzeit 25 bis 60 Jahre) einzuberufen, viele junge Männer untergetaucht sind, weil sie fürchten, dass die Einberufung eine einfache Fahrkarte an die Front ist“.

Die Times zitierte einen 28-jährigen Webentwickler mit den Worten: „Ich habe Angst, dass ich nicht genug Training bekomme, und dann werde ich näher an die Front versetzt und sterbe sinnlos.“ Die Times kommentierte: „Diese Befürchtungen werden von einigen Militäranalysten unterstützt, die sagen, dass es den ukrainischen Truppen oft an einer angemessenen Ausbildung mangelt, was es für Kiew schwierig macht, seine Linien zu halten, da sie schnell in die Schlacht geschickt werden, um Kampfverluste zu ersetzen.“

Inmitten der eskalierenden, von der NATO unterstützten Angriffe innerhalb Russlands gibt es Anzeichen dafür, dass die russische Regierung ihre offizielle Militärdoktrin ändern will, um die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen zu beschleunigen.

RIA Novosti zitierte am Sonntag Andrej Kartapolow, den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des russischen Unterhauses, der eine Änderung der Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen in Aussicht stellte.

„Wenn wir sehen, dass die Herausforderungen und Bedrohungen zunehmen, bedeutet das, dass wir etwas in (der Doktrin) korrigieren können, was den Zeitpunkt des Einsatzes von Atomwaffen und die Entscheidung über den Einsatz betrifft“, zitierte RIA Kartapolov.

Ursprünglich veröffentlicht von WSWS.ORG

