https://strategic-culture.su/news/2024/06/24/were-all-buying-more-nukes-here-are-the-five-main-reasons-why/

© Foto: Public Domain



Wir alle kaufen mehr Atomwaffen. Hier sind die fünf Hauptgründe dafür

Von Martin Jay

24. Juni 2024

Wie sind wir von der Aussage „Die Welt kann sich keinen Atomkrieg leisten“ von vor 40 Jahren zu der heutigen Situation am Rande des Abgrunds gekommen?

Der SIPRI-Bericht ist eine düstere Lektüre. Alle Atommächte der Welt modernisieren und/oder verstärken ihre Raketen. Aber wie sind wir von der Aussage „Die Welt kann sich keinen Atomkrieg leisten“ vor 40 Jahren zu der heutigen Situation am Rande des Abgrunds gekommen? Vieles hat sich in diesen Jahren verändert, aber hier sind die wichtigsten Faktoren, die wir uns vor Augen führen müssen, um zu verstehen, warum es 12.000 Atomsprengköpfe gibt und vielleicht noch mehr dazukommen werden.

Die Regierungsführung in den westlichen Ländern. Wir im Westen waren in dieser Hinsicht noch nie so arm wie heute. Die führenden Politiker des Westens haben nicht mehr den Mut, eine mutige Politik auf der Grundlage ihrer Überzeugungen zu formulieren, sofern sie überhaupt welche haben, was die derzeitige politische Krise im Vereinigten Königreich und das große Protestvotum bei den jüngsten EU-Wahlen erklärt, bei denen ein Viertel des gesamten Europäischen Parlaments an rechtsextreme Gruppen ging. Typisch für die westlichen Eliten ist, dass sie sich weiterhin mit dem Zustand der Wirtschaft, der Umwelt, dem Zustand des Gesundheitswesens und der kleinen Unternehmen nicht in Verbindung bringen lassen und sich zunehmend hinter Undurchsichtigkeit verstecken, während sie die Medien mehr und mehr für ihre eigenen Vorteile nutzen. In diesem Umfeld gefällt ihnen die Idee, mit vorgetäuschten Kriegen am Horizont Angst zu schüren, damit sie die Wähler damit verwirren können, dass sie das Land vor einer äußeren Bedrohung retten müssen, anstatt die innenpolitischen Herausforderungen des Landes in Angriff zu nehmen. In diesem Bereich des „wir müssen mehr für die Verteidigung ausgeben“ liegt natürlich auch die größere Gefahr der Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten. Viel Geld für die Verteidigung ausgeben, um die Angst am Leben zu erhalten. Atombomben.

BRICS und neue Weltordnung. Zu den unbeabsichtigten Folgen des Ukraine-Kriegs gehört natürlich auch die Entstehung der BRICS, die die alte Garde und die Hegemonie der USA bedroht, die unter der Biden-Regierung mit täglich neuen Berichten über Dollar-Dumping in der ganzen Welt im Niedergang begriffen zu sein scheint. Die BRICS-Länder schaffen natürlich eine Grundlage für die westlichen Eliten, um mit dem Narrativ „die Russen kommen“ fortzufahren, das dann natürlich eine Eigendynamik entwickelt, die dieselben Länder wie China, Indien, Nordkorea, Pakistan und natürlich Russland ermutigt, mehr für Atomwaffen auszugeben. Wenn die USA ihre frühere Macht in der Welt verlieren, neigen sie natürlich dazu, mehr für Atomwaffen und Verteidigung im Allgemeinen auszugeben.

Schlechte Atomdiplomatie. Ich komme noch einmal auf die Ukraine und Gaza zurück. Vor diesen beiden Konflikten hatten die USA gute Beziehungen zu Russland in Bezug auf Atomwaffen, da beide Parteien einen Vertrag über das Verbot von Atomtests unterzeichnet hatten. Wie aus dem SIPRI-Bericht hervorgeht, haben die USA ihren Teil der Abmachung seit 1996 nicht eingehalten, was einen weiteren Aspekt der Nukleardiplomatie aufwirft, nämlich den, dass das alte Sprichwort „Verträge sind nur so gut wie die Menschen, die sie unterschreiben“ zutreffend ist. In ähnlicher Weise hatten die USA bis zum 7. Oktober 2023, als die Hamas ihre schrecklichen Angriffe auf Israel startete, herzliche Beziehungen im Bereich der Nukleardiplomatie mit dem Iran. Ab diesem Zeitpunkt ist alles anders, denn auch wenn man davon ausgeht, dass der Iran selbst keine Atomwaffen besitzt, so ist er doch viel näher dran, sie zu bauen, seit Trump den sogenannten Iran-Deal von Obama aufgekündigt hat. Die Nukleardiplomatie war schon immer schlecht, aber sie hat die Länder wenigstens im Gespräch gehalten. Jetzt ist die Funkstille ein eigener Katalysator für eine wachsende Bedrohung.

Nanny-Staat-Denken. Viele westliche Länder wie das Vereinigte Königreich, das über 225 Sprengköpfe verfügt, haben seit dem Zweiten Weltkrieg einen „Null-Opfer“-Ansatz bei Konflikten verfolgt, was in den letzten 20 Jahren besonders deutlich wurde. Man geht davon aus, dass neue Kriege aus der Ferne und mit Hilfe von Technologie geführt werden können und dass der Kampf mit der Infanterie der Vergangenheit angehören sollte. In Somalia führte 1993 eine fehlgeschlagene Militäroperation von US-Rangern in Mogadischu dazu, dass 18 Soldaten getötet und einer von ihnen an ein Fahrzeug gebunden durch die Straßen der Hauptstadt geschleift wurde. Dieses Ereignis reichte aus, um die Außenpolitik der USA in Afrika unter Clinton dramatisch zu verändern, und es zeigte, wie Osama Bin Laden bemerkte, wie anfällig westliche Länder für Leichensäcke sind. Der Black Hawk Down genannte Vorfall in Mogadischu führte schließlich zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Eine solche Verwundbarkeit nährt das Argument der Atomwaffen insbesondere für westliche Länder, die auf der Grundlage eines Nanny-Staates operieren, ohne die Wähler zu befragen, und die Atomwaffen als Mittel einsetzen, um einer leichtgläubigen Öffentlichkeit vorzugaukeln, sie (die Bürger) bräuchten die Atomwaffen, während es in Wirklichkeit die Eliten sind, die sie mehr brauchen, da sie kein politisches Durchhaltevermögen für Leichensäcke haben, nicht einmal eine Handvoll.

Neue Feinde. Auch dieser Punkt wurde in dem Bericht kurz angeschnitten. Wenn sich die Welt verändert, entstehen neue Freundschaften oder vielleicht auch neue Partnerschaften. Diese neuen Allianzen im Osten sind unerprobt, und so verfügen Pakistan und Indien zwar über eine fast identische Anzahl von Sprengköpfen, aber Indiens Sprengköpfe erreichen zunehmend größere Entfernungen, die weit über Pakistans Reichweite hinausgehen, was darauf hindeutet, dass die Länder einen Notfallplan für den Fall brauchen, dass sich Regime ändern und eine neue politische Dynamik einsetzt. Im Falle Indiens könnte China eines Tages zu einem Feind werden. Israels Waffenarsenal, das am schlechtesten gehütete Geheimnis im Nahen Osten, könnte sich eines Tages als nützlich erweisen, wenn die arabische Welt das zionistische Regime bedroht. Leider wird der Iran dadurch nur darin bestärkt, weiter Uran zu raffinieren und eines Tages vielleicht seine erste Atomrakete zu bauen. Wer würde sie aufhalten?

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …