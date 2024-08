https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/8/6/us-election-2024-live-news-kamala-harris-running-mate



US-Wahl 2024 Live-Nachrichten: Harris wählt Tim Walz als Kandidat

Von Joseph Stepansky und Jillian Kestler-D’Amours

6. August 2024

Kamala Harris, die demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahlen 2024, hat Tim Walz als ihren Kandidaten ausgewählt.

Harris sagt, der Gouverneur von Minnesota habe sich „für die arbeitenden Familien eingesetzt“, während die beiden sich auf die Wahl im November gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und seinen Kandidaten JD Vance vorbereiten.

Republikaner greifen Walz an und sagen, die Wahl des Vizepräsidenten sei ein schlechter Tag für Mittelamerika

Republikanische Abgeordnete nehmen den demokratischen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft ins Visier:

Senator Lindsey Graham sagt, es sei ein „großer Tag für die Linke“, aber ein „schlechter Tag für die Mitte Amerikas“. „Wenn Sie Zweifel daran haben, dass Kamala Harris zutiefst liberal ist, dann sehen Sie sich nur die Tatsache an, dass ihre Wahl zum Vizepräsidenten von Bernie Sanders unterstützt wurde“, schrieb er auf X.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagt, Walz habe während der Black Lives Matter-Proteste im Jahr 2020, die durch die Tötung eines unbewaffneten Schwarzen, George Floyd , durch die Polizei ausgelöst wurden, „zugesehen und Minneapolis brennen lassen“.

Die Kongressabgeordnete Lauren Boebert, eine überzeugte Trump-Verbündete, sagte: „Harris hat eine bekennende Sozialistin auf ihr Ticket gesetzt.“ „Jetzt heißt es wirklich MAGA gegen Marxismus“, schrieb Boebert auf X und bezog sich dabei auf die „Make America Great Again“-Bewegung. „I know what side I’m on!“

Warum haben die potenziellen Kandidaten Shapiro und Kelly einige Demokraten verärgert?

Harris‘ Wahl zum Vizepräsidenten hatte das Potenzial, einige Teile der Partei zu verärgern. Eine Koalition progressiver Gruppen warnte Harris Ende Juli in einem Brief vor der Wahl des Gouverneurs von Pennsylvania, Shapiro.

Sie verwiesen auf die Behauptungen, Shapiro habe sich vor den Umweltversprechen gedrückt, die er als Kandidat gemacht hatte, sowie vor einer Politik, die die Gewerkschaften aufgewühlt hat. Auch sein entschiedenes Eintreten für Israel und seine Gleichsetzung von pro-palästinensischen Studentenprotesten an US-Colleges mit dem Ku-Klux-Klan gaben Anlass zur Sorge.

„Eines der größten Themen in der progressiven Koalition ist derzeit Gaza“, sagte der demokratische Stratege Arshad Hasan gegenüber Al Jazeera.

Von den potenziellen Kandidaten „hat Shapiro einen Waffenstillstand am wenigsten unterstützt [und] steht denjenigen, die einen Waffenstillstand und die Einstellung der Waffenlieferungen fordern, am feindlichsten gegenüber“, erklärte Hasan.

Kelly habe auch die arbeitnehmerfreundlichen Demokraten verärgert, indem er während seiner Zeit als Senator ein wichtiges Gesetz zur Reform des Arbeitsrechts nicht unterzeichnet habe, obwohl er kürzlich zugesagt habe, das Gesetz zu unterstützen.

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, spricht während einer Pressekonferenz in Philadelphia [Matt Rourke/AP Photo].

VP-Kandidaten Shapiro und Kelly unterstützen Walz

Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, der als Spitzenkandidat für die Kandidatur von Harris gehandelt wurde, sagt, er glaube, dass Walz „eine außergewöhnlich starke Ergänzung für das Ticket ist, die Kamala helfen wird, unser Land voranzubringen“.

„Ich freue mich darauf, in den nächsten 90 Tagen durch den ganzen Staat zu reisen, um die Bürger von Pennsylvania hinter Kamala Harris‘ Kampagne zu vereinen und Donald Trump zu besiegen“, sagte er in einer Erklärung.

Progressive hatten ernsthafte Bedenken gegen Shapiros Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten geäußert, nachdem er Anfang des Jahres Gaza-Solidaritätsdemonstranten auf dem College-Campus mit dem Ku-Klux-Klan verglichen hatte.

Mark Kelly, ein US-Senator aus Arizona, der ebenfalls auf Harris‘ Kandidatenliste stand, unterstützte ebenfalls die Kandidatur von Harris und Walz.

Er sagte, die demokratischen Kandidaten „werden uns voranbringen“ und „bauen bereits eine Kampagne auf, um unser Land zu vereinen“.

Mitglieder der „Squad“ des Kongresses loben die Wahl von Walz

Mitglieder der progressiven Gruppe von US-Gesetzgebern, die als „The Squad“ bekannt sind, haben Harris‘ Wahl schnell applaudiert, wobei der Vertreter von Minnesota, Ilhan Omar, sagte, Walz bringe „ein schönes Minnesota auf das Ticket“.

Alexandria Ocasio-Cortez schrieb auf X, dass „sie zusammen effektiv, inklusiv und mutig für das amerikanische Volk regieren werden“.

„Sie werden auch unter schwierigen Bedingungen nicht nachgeben – von der Gesundheitsversorgung bis zum Schulessen“, sagte sie.

Der Abgeordnete Jamaal Bowman fügte hinzu: „It’s Walz baby let’s go!!“

Phil Lavelle von Al Jazeera erläutert die Wahl von Harris – und was sich ihre Kampagne davon verspricht.

Kamala Harris wählt den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihren Kandidaten

Jüngste Umfragen zeigen, dass Harris den Abstand zu Trump verringert hat

Berichtet aus Philadelphia, Pennsylvania

Bei den meisten Umfragen liegt alles noch innerhalb der Fehlerspanne, es gibt also keinen klaren Spitzenreiter.

Aber Trump lag landesweit bis zu sechs [Prozent-]Punkte vor Biden, und er führte in den meisten – wenn nicht sogar in allen – dieser Swing States im Mittleren Westen, die am Ende die Wahl entscheiden werden, auch hier im Osten, in Pennsylvania.

Jetzt ist Harris viel näher herangerückt. Auch die Wahl eines Vizepräsidenten könnte ihr einen Schub geben.

In den rund 100 Tagen, die bis zur Wahl noch verbleiben, kann es noch zu großen Schwankungen kommen.

Aber Harris hat den Rückstand definitiv aufgeholt, und im Moment ist es ein echtes Rennen – alles innerhalb der Fehlermarge.

Was hat Walz über Israel, Gaza und die US-Politik gesagt?

Tim Walz, der fünf Amtszeiten im US-Repräsentantenhaus verbrachte, bevor er Gouverneur wurde, war während seiner gesamten politischen Laufbahn ein Unterstützer Israels.

Er hat sich auch über die hohe Zahl der Zivilisten im Gazastreifen während des Krieges geäußert und einen Waffenstillstand gefordert.

Er verurteilte die „Barbarei“ der Hamas-Angriffe auf den Süden Israels am 7. Oktober, rief aber auch zu mehr Hilfe für die Palästinenser auf, als das israelische Militär den Gazastreifen zu bombardieren begann.

Seitdem hat er die Situation in der palästinensischen Enklave an der Küste als „untragbar“ bezeichnet.

Als im März rund 19 Prozent der demokratischen Wähler in Minnesota bei den Vorwahlen ihre Stimme abgaben, um gegen die US-Kriegspolitik zu protestieren, lobte Walz sie für ihr bürgerschaftliches Engagement.

„Diese Wähler sind zutiefst besorgt – so wie wir alle“, sagte er und fügte hinzu, dass es für die Demokratische Partei gesund sei, „auf das zu hören, was sie sagen“.

Asma Mohammed (Mitte), eine Aktivistin von Uncommitted Minnesota, wendet sich am 5. März während der Vorwahlen in Minneapolis, Minnesota, an die Medien [Stephen Maturen/AFP].

Ich bin voll dabei“, sagt Walz

Der Gouverneur von Minnesota sagt, es sei „die Ehre seines Lebens“, sich Harris im Wahlkampf 2024 anzuschließen.

„Vizepräsident Harris zeigt uns, was politisch möglich ist. Es erinnert mich ein bisschen an den ersten Schultag“, schrieb Walz auf Social Media.

„Also, lasst uns das erledigen, Leute!“

