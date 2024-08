https://www.middleeastmonitor.com/20240806-zionism-on-the-brink-the-gaza-war-beyond-netanyahu/



Zionismus am Abgrund: Der Gaza-Krieg nach Netanjahu

von Ramzy Baroud

6. August 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte Herzi Halevi (R) verfolgen den Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf den Hafen von Hudaydah im Jemen von der Einsatzzentrale in Jerusalem aus am 20. Juli 2024. [Büro des israelischen Premierministers /Anadolu Agency]

Die Vorstellung, dass der Krieg Israels gegen den Gazastreifen im Wesentlichen von und für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geführt und aufrechterhalten wird, beherrscht seit einiger Zeit die politischen Analysen zu diesem Thema. Diese Vorstellung wird häufig von der öffentlichen Meinung in Israel aufrechterhalten. Die meisten Umfragen, die seit Beginn des israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza durchgeführt wurden, legen nahe, dass eine überwältigende Mehrheit der Israelis glaubt, dass Netanjahus Entscheidungen durch persönliche, politische und familiäre Interessen motiviert sind.

Diese Schlussfolgerung ist jedoch zu bequem und nicht ganz zutreffend. Sie geht fälschlicherweise davon aus, dass die israelische Bevölkerung Netanjahus Krieg in Gaza ablehnt, während sie in Wirklichkeit alle von der israelischen Armee bisher angewandten Taktiken gutheißt. So unterstützen 69 Prozent aller Israelis nach über 300 Tagen Krieg die verzweifelten Attentate Netanjahus, darunter auch die Ermordung des obersten politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, der am 31. Juli in Teheran getötet wurde. Während Netanjahus Entscheidung, einen politischen Führer ins Visier zu nehmen, sein eigenes Versagen und seine Verzweiflung widerspiegelt, wie erklären wir uns dann die Begeisterung der israelischen Bevölkerung für die Ausweitung des Kreises der Gewalt?

Die Antwort liegt nicht in den Ereignissen des 7. Oktobers, nämlich dem grenzüberschreitenden palästinensischen Überfall auf den Gaza-Streifen und der beispiellosen Niederlage der israelischen Armee. Es ist in der Tat an der Zeit, über die Grenzen der Rachetheorie hinauszudenken, die unser Verständnis und unsere Analyse des israelischen Völkermordes im Gazastreifen dominiert hat.

Schon seit Jahren vor dem aktuellen Krieg bewegt sich Israel langsam nach rechts und ganz nach rechts, wobei der politische Extremismus den jeder Generation von zionistischen Führern, die den Besatzungsstaat seit der ethnischen Säuberung der Palästinenser im Jahr 1948 regiert haben, übertrifft. Laut einer im Januar letzten Jahres veröffentlichten Umfrage des israelischen Demokratieinstituts bezeichnen sich 73 Prozent der israelischen Juden im Alter zwischen 18 und 24 Jahren als „rechts“. Wenn man bedenkt, dass die derzeitigen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich und Orit Strook ebenfalls als „rechts“ eingestuft werden, kann man zu dem Schluss kommen, dass sich die Mehrheit der jungen Israelis in jedem praktischen Sinne als Rechtsextremisten identifizieren.

Es sind diese jungen Menschen, die den Kern der israelischen Armee und der Siedlerbewegung bilden.

Sie sind es, die den Völkermord in Gaza und die täglichen Pogrome im besetzten Westjordanland durchführen und als Fußsoldaten für die weit verbreiteten rassistischen Kampagnen gegen die palästinensisch-arabischen Gemeinschaften innerhalb Israels dienen.

Eine ganze Reihe von Analysten hat versucht zu erklären, wie Israel zu einer ausgesprochen rechten Gesellschaft wurde und wie insbesondere junge Menschen zu den Torwächtern von Israels Version eines selbstmörderischen Nationalismus wurden. Die Erklärung sollte jedoch einfach sein. Israels Rechtsextremismus ist einfach die natürliche Weiterentwicklung der zionistischen Ideologie, die selbst in ihren „liberalsten“ Formen immer auf ethnischem Hass, einem Gefühl der rassischen Vorherrschaft und vorhersehbarer Gewalt beruhte.

Obwohl der ideologische Zionismus in all seinen Erscheinungsformen im Wesentlichen demselben Weg des Siedlerkolonialismus und der ethnischen Säuberung gefolgt ist, gab es einen Konflikt zwischen den verschiedenen Strömungen der israelischen Gesellschaft. Die so genannten Liberalen – vertreten durch die oberen Ränge des Militärs, Wirtschaftskreise und einige zentristische und linke politische Gruppen – bemühten sich um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen einem kolonialen Apartheidregime im besetzten Palästina und einer selektiven liberalen Ordnung, die nur für Juden innerhalb Israels gilt.

Die extreme Rechte hatte andere Vorstellungen. Viele Jahre lang hat das israelische rechte Lager, angeführt von Netanjahu selbst, seine ideologischen Feinde innerhalb Israels als Verräter betrachtet, weil sie es wagten, sich auf einen „Friedensprozess“ mit den Palästinensern einzulassen, auch wenn dieser Prozess von Anfang an eine Fassade war. Die Rechte wollte sicherstellen, dass die territoriale Kontinuität zwischen dem so genannten „eigentlichen Israel“ und den illegalen jüdischen Siedlungen nicht nur physisch, sondern auch ideologisch ist. So rückten die Siedler im Laufe der Jahre langsam von den Rändern der israelischen Politik in die Mitte.

Zwischen April 2019 und November 2022 fanden in Israel fünf Parlamentswahlen statt. Obwohl sich die meisten auf Netanjahus Rolle bei der Spaltung der israelischen Gesellschaft konzentrierten, waren die Wahlen in Wirklichkeit ein historischer Kampf zwischen Israels ideologischen Gruppen, die über die Zukunft des Landes und die Richtung des Zionismus entschieden.

Bei der letzten Wahl im Jahr 2022 gewannen die Rechtsextremen und bildeten die stabilste israelische Regierung seit Jahren. Während die Rechte bereit war, Israel dauerhaft umzugestalten, einschließlich seiner politischen, erzieherischen, militärischen und vor allem gerichtlichen Institutionen, geschah der 7. Oktober.

Zunächst stellten der von der Hamas angeführte Angriff und seine Folgen eine Herausforderung für alle Teile der israelischen Gesellschaft dar: die gedemütigte Armee, die degradierten Geheimdienste, die gedemütigten Politiker, die verwirrten Medien und die wütenden Massen. Die größte Herausforderung stellte jedoch die extreme Rechte dar, die im Begriff war, die Zukunft Israels für Generationen zu gestalten. Der Gaza-Krieg ist also nicht nur für Netanjahu von Bedeutung, sondern auch für die Zukunft des rechtsextremen Lagers in Israel, dessen gesamtes politisches und ideologisches Programm in Scherben liegt und wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist.

Dies sollte helfen, die offensichtlichen Widersprüche in der israelischen Gesellschaft zu erklären. Zum Beispiel das Misstrauen gegenüber Netanjahus Motiven, aber das Vertrauen in den Krieg selbst; die weit verbreitete Kritik an seinem Gesamtversagen, aber die Zustimmung zu seinen Aktionen usw. Diese scheinbare Verwirrung lässt sich nicht einfach mit Netanjahus Fähigkeit erklären, die Israelis zu manipulieren. Selbst wenn die israelische Rechte jegliches Vertrauen in Netanjahu verloren hat, sind ohne ihn als einigende Figur die Chancen für das rechtsextreme Lager, sich selbst zu retten, ebenso verloren wie die Zukunft des Zionismus selbst.

Übersetzt mit deepl.com

