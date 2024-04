USA-Germany-Israel: the Mental Bermuda Triangle – USA-Deutschland-Israel: das mentale Bermudadreieck deutsche Version unten USA-Germany-Israel: the Mental Bermuda Triangle Three states play a special role in the imperial charade of the „West of values“: the USA, Germany and Israel. For the fiction of a West supposedly based on human rights, democracy and freedom, the triangle of these states creates special narratives of this fiction and at…

USA-Deutschland-Israel: das mentale Bermudadreieck

von Andreas Schlüter

6. April 2024



In der imperialen Scharade vom „Werte-Westen“ spielen drei Staaten eine besondere Rolle: die USA, Deutschland und Israel. Für die Fiktion eines Westens, der angeblich auf Menschenrechten, Demokratie und Freiheit basiert, stellt das Dreieck dieser Staaten besonders scheinheilige Narrative dieser Fiktion her und stellt gleichzeitig das „Bermuda-Dreieck“ dar, in dem historische Wahrheit und Logik verschwinden.

Diese drei Staaten, die bei der Selbstpräsentation des Westens so eine gewichtige Rolle spielen, haben jeweils Grundlagen, die mit Moral so wenig zu tun haben, wie die Kuh mit Seiltanzen.

Die USA: aufgebaut auf Völkermord. Sklaverei und Landraub (auch von mexikanischem Territorium), sowie auf permanenten Kriegen, sind ja tatsächlich eine Autokratie. in der von der US-Machtelite ausgewählte Figuren dem Wahlvolk als Wahl zwischen Pest und Cholera angeboten werden. Dabei besteht ein enger Zusammenhang zu Großbritannien und den übrigen angelsächsisch dominierten Ländern Kanada, Australien und Neuseeland. Diese sind auch in der engsten geheimdienstlichen Kooperation auf dieser Welt, den „Five_Eyes“, einem „Verein zur Aufrechterhaltung der Herrschaft des weißen Mannes“, vereinigt. Diese Machtkonstellation ist es, von der tatsächlich die größten Gefahren für die Menscheit ausgehen.

Nachdem es den USA gelungen war, die Sowjetunion praktisch ökonomisch tot zu rüsten, gab man sich zuerst dem dem so angeschlagenen Systemkonurrenten gegenüber freundlich, man signalisierte gar, den US-Machtbereich der NATO nicht_ausdehnen_zu_wollen, was die deutsche Wiederverinigung ermöglichte. Der Auflösung des Warschauer Paktes folgte keine Auflösung der NATO, sondern eilige Versuche, die Ressourcen Russlands zu plündern. Die NATO wurde extrem ausgedehnt, und schließlich versucht, sich auch der Ukraine zu bemächtigen, wozu der Putsch 2014 dort inszeniert wurde.Die Ambitionen_der_US-Machtelite auf Weltbeherschung sind ungebrochen.

Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst über die alte Bundesrepublik, dann über das wiedervereinigte Deutschland durch die USA als Maske_des_westlichen_imperialistischen_Kapitalismus` aufgebaut. Man durfte als BRD bald wieder nach dem Krieg an der Plünderung des Globalen Südens teilnehmen, ohne direkte Beteiligung durch Kolonien oder später durch direkte neokoloniale Bande.

Dabei wurde die BRD im Innern tatsächlich recht demokratisch aufgebaut (auch, um das deutsche Kapital unter Kontrolle zu halten) und Wohlstand so weit verteilt, wie in keinem anderen westlichen Land. Diese, bei natürlich bestehenden Unterschieden doch so komfortable Lebenssituation wurde als Ergebnis der Systemüberlegenheit des Kapitalismus´ verkauft! Natürlich gewann das Konstrukt die Herzen der in ihm Lebenden.

Die umfassende Kritik an der eigenen Vergangenheit (wie in keinem anderen westlichen Land, und alle hatten gewaltige koloniale, mörderische Schuld aufzuweisen) schaffte eine hohe moralische Reputation Deutschlands auch in der Welt, die vielfältig genutzt werden konnte, um Deutschland quasi als Leumundszeugen für den Westen, besonders natürlich die USA, und Israel auftreten zu lassen. .Tatsächlich war Deutschland die ideale Maske des Westens! Die bedingungslose Nibelungentreue zu Israels brutaler, völkermörderischer Politik den Palästinensern gegenüber beginnt allerdings, seine moralische Reputation .in_der_Welt_zu_untergraben.

Israel war als Staat der Juden, aufbauend auf dem Zionismus, schon im 19. Jahrhundert eine Idee, die zwei Mütter hatte. Zum Einen Jüdische Angst vor dem Anti-Judaismus im Westen, wie gerade in Großbritannien – und auch in Frankreich (natürlich auch in Deutschland). Zum Anderen gab es in beiden Ländern den Wunsch, den ungeliebten jüdischen Bevölkerungsteil los zu werden und gleichzeitg einen festen kolonialen Brückenkopf im Nahen Osten zu haben.

Einschub:

Dieses hatte eine Parallele in den US-amerikanischen und britischen Bestrebungen, befreite Sklaven aus Afrika in Liberia bzw. Sierra Leone zu „entsorgen“ und sie quasi als privilegierte Eindrinlinge, stark vom Schutz des Entsenderlandes abhängig, zu einem verlässlichen kolonialen Brückenkopf zu machen.

So, wie auch im Falle von Liberia und Sierra_Leone spielten auch bei dem zionistischen Projekt die Interessen der ortsansässigen Menschen keinerlei Rolle, sie waren eben „rechtlose Eingeborene“, wie überhaupt im Siedlerkolonialismus. Ideologische Unterfütterung war bei den afrikanischen Projekten schlicht der Slogan „back to Afrika“, im Falle Israels „heim ins gelobte Land“, Palästina, aus dem man rund 2000 Jahre vorher vertrieben worden war.

Die ungeheuren deutschen Verbrechen mit der Ermordung von etwa sechs Millionen europäischer Juden gab dann natürlich dem Israel-Projekt einen besonderen Schub, der es erlaubte, Israel zur von Europa ausgehenden letzten Siedlerkolonie zu machen.

Die Beziehungen zwischen den drei Eckpunkten dieses Dreiecks sind nun sehr vielschichtig und haben vielfältige Funktionen. Eine wichtige Funktion ist, wie eingangs gesagt, der Dreieckshandel in scheinheiligen Narrativen, die die weiteren imperialen Bestrebungen besonders der USA zur Weltbeherrschung verbergen sollen.

Zwischen Deutschland und den USA spielt die Darstellung der USA als „gütiger Hegemon“ eine besondere Rolle. Es wird die Mähr gepflegt, dass, wenn man sich unter die Fittiche dieses Hegemons begibt, man aufblüht wie eben das Nachkriegs-Deutschland. Dieses Narrativ war ein wesentlicher Köder, mit dem nach dem Ende des Kalten Krieges die aus dem Griff der Sowjetunion entlassenen osteuropäichen Lander in den US-Orbit von NATO und EU gezogen werden konnten. Dabei führte die entstehende enorme Heterogenität der EU zunehmend zu deren Schwächung, was der US-Machtelite nur recht sein konnte, denn die EU war und ist ja auch ökonomischer Konkurrent der USA, bald auch noch mit einer Konkurrenz-Währung.

Die USA werden von seiten Deutschlands, damals der Bundesrepublik, als Hauptbefreier von der Nazi-Barbarei gefeiert, trotz ihres späten Kriegseintritts 1941 auf die deutsche Kriegserklärung an die USA hin.

Dabei wird im mentalen Bermudadreieck verschluckt, dass es wichtige_Teile_der_US-Machtelite waren, die die Machtergreifung_durch_die_Nazis möglich machten, sowie durch intensive wirtschaftliche_Zusammenarbeit der anfangs so erfolgreiche Blitzkrieg der Nazis ermöglicht wurde. Sogar durch weite Teile des Krieges wurde verdeckt mit kriegswichtigen Gütern gehandelt. Es ging nicht darum, die Nazis zur Weltherrschaft zu führen, sondern seitens der USA durch Deutschland den imperialen Konkurrenten Großbritannien „auf die Plätze zu verweisen“ und die Sowjetunion ins Elend zu bomben, was die Sowjetunion etwa 27 Millionen Tote kostete. Hier muss auch erwähnt werden, dass es in den USA Ende der 20iger und Anfang der 30iger Jahre militärische Planungen bezüglich eines Krieges der USA gegen Großbritannien („War_Plan_Red“) im Rahmen diverser Kriegsplanungen (Farbcodierte_Kriegsplaene_der_Vereinigten_Staaten) gab.

Der Zusammenbruch der Nazi-Barbarei war mehr dem Blutzoll der Roten Armee geschuldet als den USA, die erst als die genannten Kriegsziele erreicht waren, richtig zuschlugen. Dabei war die Zivilbevölkerung sogar stärker im Visier als die Industrie, da man seitens der USA hoffte, bald auf Deutschland im weiteren Kampf gegen die Sowjetunion zurückgreifen zu können.

Jedenfalls ist Deutschland wohl der willfährigste Vasall der USA, der bei den meisten Kriegen, die diese zur Ausweitung ihrer globalen Herrschaft führen, eine helfende Hand reicht. Die außenpolitische Souveränität Deutschlands ist dabei stark eingeschränkt und auf deutschem Boden befinden sich wichtige Stützpunkte der USA, mit der Ramstein_Air_Base das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa als größte Militärbasis außerhalb der USA.

In der politischen und medialen Öffentlichkeit Deutschlands werden die USA mehr denn je als Garanten der Freiheit und Sicherheit Deutschlands und Europas und der vielzitierten „freien westlichen Welt“ gefeiert, egal, was sie an Kriegen und Zerstörung in der Welt anzetteln. Dabei ist das US-Zerstörungswerk in Europas Umgebung neben der allgemeinen Plünderung des globalen Südens eine der wichtigsten Ursachen der Flucht- und Migrationsströme. Ein partielles Aufbäumen der deutschen Politik gab es nur beim Irakkrieg 2003 (gemeinsam mit Frankreich), als sogar Regierungspolitiker fanden sich bei Demonstrationen gegen den Irakkrieg unter dem Banner „kein Blut für Öl“ ein. Dabei diente allerdings Deutschland als Drehkreuz für die US-Operationen. Die Aufmüpfigkeit verschwand dann auch bald wieder. Im von den USA zielstrebig herbeigeführten Ukrainekonflikt zeigt die deutsche Politik auch enorme Willfährigkeit, abgesehen von der Weigerung des Kanzlers, den Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Dafür wird er von deutschen politischen „Super-Vasallen“ schon schwer angegangen.

Sehr informativ zum Verhältnis USA Deutschland ist das Buch „Verhaengnisvolle_Freundschaft“ von Werner Rügemer, dem bald ein zweiter Teil folgen wird.

Zwischen Israel und Deutschland spielt natürlich die verbrecherische Naziherrschaft eine tragende Rolle, die ja die Gründung des Staates Israel, anfangs eher ein britisch-französisches Projekt, enorm forcierte. Allerdings hatte man auch in der Sowjetunion anfangs Illusionen zu einigen sozialistischen Element im Zionismus (z.B. Kibbuz-Wesen) und unterstütze das entstehende Israel. Die israelische Regierung erklärte sich zum Erben der im Holocaust durch Deutschland ermordeten sechs Millionen europäischen Juden, und forderte uneingeschränkte Unterstützung ihres Kolonialprojektes. Die alte Bundesrepublik wie später Gesamtdeutschland lebten bequem mit der Situation, die Palästinenser den Hauptpreis für die eigenen geschichtlichen Verbrechen zahlen zu lassen.

Ein mentaler Selbstbetrug in Deutschland besteht darin zu glauben, mit der uneingeschränkten Unterstützung des israelischen kolonialen und rassistischen Besatzungsregimes würde deutsche geschichtliche Schuld gemildert, wobei es tatsächlich so ist, dass auf geschichtliche Schuld noch mehr Schuld gehäuft wird! Man kann von moralischer Ablasshandelsmentalität sprechen.

Einschub:

Im Westen wird heute alle Kritik an Israels Verbrechen gegen die Palästinenser oft pauschal als „Antisemitismus“ gebrandmarkt. Der Begriff des Antisemitismus´ist dabei höchst irreführend, denn die Mehrhait der Semiten sind – die Araber! Der Begriff entstand im deutschsprachigen Raum als Synonym für Anti-Judaismus. Er speißte sich wesentlich aus bürgerlichem Konkurrenzdenken gegen gut ausgebildete jüdische Kreise. Er diente dazu, die europäischen Juden durch Zugriff auf die alte Herkunft mit besonderer vorgeblicher Fremdheit auszustatten. Die Juden waren zum Herkunftszeitraum der Wortprägung eben praktisch die enzigen Semiten (wie auch immer europäisch durchmischt), die sich in Europa befanden.

Das Verhältnis zwischen den USA und Israel ist besonders vielschichtig und komplex und hat sich überdies durch die Jahrzehnte erheblich gewandelt. Beide Staaten gründen sich auf Siedlerkolonialismus und schweren Verbrechen an den ursprunglichen Bewohnern der Gebiete. Dabei ist die US-Machtelite als „WASP“, white Anglo-Saxon Protestants, ursprünglich stark anti-jüdisch eingestellt (z. B. Henry_Fords_anti-juedische_Hetzschriften, als sicher durchaus in gewisser Weise repräsentativ). Nicht zu vergessen ist auch, dass die rassistische Politik der USA mit ihrer Rassengesetzgebung ein durchaus wichtiges schreckliches_Vorbild für die Nürnberger Rassengesetze der Nazis waren.

Die zunehmende Ausgrenzungs- und Vernichtungsideologie der Nazis war für die US-Politik auch im Zweiten Weltkrieg lange kaum von Bedeutung. Erst mit der zunehmenden Opferzahl von US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg bekamen die rassistischen Verbrechen der Nazis eine gewisse Rolle in der Legitimation des militärischen Engagements der USA.

Damit war der Rassismus in der westlichen Welt als Thema nicht mehr wegzuwischen. Und für den antikolonialen Kampf war er ein wichtiger Aspekt. Und auch der Vernichtungskrieg der Nazis im Osten war ja mit auf Rassismus gegründet. Dieser hatte eben 27 Millionen Tote gekostet. Allein der belgische Kolonialismus im Kongo hatte acht bis zehn Millionen Tote gekostet. Dazu kamen viele, viele Millionen Tote im ganzen globalen Süden durch den westlichen Kolonialismus. Moralisch stand der Westen nackt da.

Da kam das Narrartiv von der Einzigartigkeit des Holocaust recht. Um nicht missverstanden zu werden, der industrielle Charakter der Massenmorde der Nazis hat sicher seine Einzigartigkeit, nicht aber, was die Zahl von Toten und das unermessliche Leid angeht. Unterschwellig mag im westlichen Bewusstsein eine ganz andere Art von Einzigartigkeit eine Rolle spielen: im Holocaust wurde „Weißen“ angetan, was nur mit schwarzen, braunen und gelben Menschen geschehen kann! Na, und die slawischen Toten waren da schnell den übrigen „Untermenschen“ zugeschlagen. Gegen sie blühten in Großbritannien und den USA noch vor Ende des Zweiten Weltkriegses (GB: „Operation_Unthinkable“) bzw kurz nach dem Ende nukleare Massenvernichtungs-Fantasien (USA: „Plan_Totality“).

Jedenfalls wurde nun der Anti-Judaismus als „Anti-Semitismus“ zum Archaetypus des Rassismus erklärt. Das Mahnmal der Einzigartigkeit konnte nun große Teile der westlichen Verbrechen zudecken! Dies ist auch ein wichtiger Teil der Funktion des mentalen Bermuda-Dreiecks, in dem historische Wahrheit verschwindet.

Tatsächlich waren die USA lange keine bedingungslosen Unterstützer der israelischen Politik, da ihnen Verbündete in der arabischen Welt wichtig und nützlich waren, wobei Saudi-Arabien eine besonders wichtige Rolle spielte (Öl für Dollar). So kam es auch, dass mitten im Kalten Krieg die USA gemeinsam mit der Sowjetunion den Überfall Großbritanniens, Frankreichs und Israels auf Ägypten 1956 (Suezkrise) stoppten.

Blicken wir nun auf die heutige Situation: Langsam wird die so offen rassistische Völkermord-Praxis Israels für den Westen, speziell die USA, zur Belastung gegenüber der Welt. So drängt die US.Regierung immer mehr auf Mäßigung. Ein einziger enger Verbündeter der USA aber, obwohl finanziell von diesen äußerst abhängig, schert sich meist einen feuchten Staub um auch heftiges Stirnrunzel der US-Macht: Israel! Bei allen geostrategischen Vorteilen, die die USA aus der engen Bindung ziehen mögen, erscheint es oft rätselhaft, warum die Supermacht sich von diesem kleinen Land so sehr am Nasenring vorführen lässt.

Die Erklärung hierfür ist einfacher, als man denken mag. Es gibt zwei markante Ereignisse in der jüngeren US-Geschichte: die Ermordung Kennedys und Nine Eleven!

Beide Ereignisse lassen für denjenigen, der sich intensiv mit den Details befasst, nur einen vernünftigen Schluss zu: beides waren Taten von wichtigen Teilen der US-Machtelite! Es war jeweils ein „Inside Job“, wie sehr diese Sicht auch immer von den Mainstream-Medien als „Verschwörungsglaube“ diffamiert werden mag. Dies sind die beiden wichtigsten schmutzigen_Geheimnisse der US-Machtelite. Wer aber hat einen der effektivsten Geheimdienste auf dieser Welt? Israel! Die israelische Machtelite hat alle wichtigen Details zu diesen beiden Ereignissen „auf dem Schirm“! Das bietet ein ungeheures Erpressungspotenzial zumindest für alle Fragen den Nahen und Mittleren Osten betreffend. Diese Erpressungsmacht wird fraglos ungehemmt ausgenutzt.

Eine wichtige Ergänzung ist auch nötig: Für die USA und den Westen insgesamt spielte Israel eine wichtige Rolle in der Unterstützung nicht nur faschistischer Regime in Lateinamerika (in denen übrigens schwerstbelastete Nazis eine Zuflucht gefunden hatten), sondern auch in Bezug auf das damalige Apartheid-Regime in Südafrika. Kein Land des westlichen Verbundes unterstützte das faschistische und rassistische Regime Südafrikas so offen wie Israel. Die Zusammenarbeit erstreckte sich bis in den nuklearen_Bereich. Israel wird sogar eine Rolle bei der atomaren Bewaffnung Südafrikas gespielt haben. Die südafrikanischen Atomwaffen wurden nach der Regierungsübernahme durch den ANC sofort abgeschafft (Atomwaffen in den Händen einer afrikanischen Regierung, für den Westen ein „no go“). Erwähnt werden muss auch die Nähe zwischen der rechtsextremen Bolsonaro-Regierung in Brasilien und Israel. Die Söhne von_Bolsonaro zeigten sich sogar in T-Shirts mit der Aufchrift der IDF, der israelischen Armee!

Ausblick: die USA, Deutschland und Israel treiben, wie gesagt, einen Dreieckshandel in scheinheiligen Narrativen. um sich ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber wie dem übrigen Westen als Garanten von Menschenrechten, Freiheit und Zivilisation darzustellen. In dem von ihnen gebildeten Bermuda-Dreieck verschwindet historische Wahrheit bzw. wird darin entsorgt. Der übrigen Welt gegenüber gelingt dies allerdings zum Glück immer weniger. Die Taten dieser drei Länder und ihrer Verbündeten liegen immer deutlicher offen_vor_den_Augen der übrigen Welt.

Deutschland ist in gewisser Weise das schwächste Glied, insofern seine Beteiligung an den Untaten das Land selbst immer weiter_in_die_Krise führt, und viele Menschen in Deutschland spüren lässt, dass die Komfortzone dahin ist. Seine Politik (gekauft, erpresst und bedroht) kehrt sich immer deutlicher und offenkundiger gegen die legitimen Interessen seiner eigenen Bevölkerung (wie auch gegen die berechtigten Interessen anderer). Es ist zu hoffen, dass der wachsende Unmut nicht in dumpfen rechten Nationalismus mündet, sondern sich soziale und friedenspolitische Linien und Strukturen der Orientierung bilden, die die Politik zum Umsteuern zwingen.

Dabei wird der politische Kampf um Frieden und soziale Gerechtigkeit dadurch erschwert, dass insbesondere die US-Machtelite durch ihre verdeckten Machenschaften, wie sie auch seit dem Programm „COINTELPRO“ geübt wurden, dem Humanismus sozusagen eine Autoimmunerkrankung verschafft haben. Die einzelnen, je sehr wichtigen humanistischen Anliegen sind voneinander isoliert worden und gegeneinander in Stellung gebracht worden.

Die analytischen Bemühungen um Klarheit werden mit zwei Kampfbegriffen der Macht attackiert und diffamiert: „Verschwörungsglaube“ und „Whataboutism“. Mit dem letzteren soll die Beschäftigung mit der Vorgeschichte von Konflikten wie dem Ukrainekrieg und ihre Einordnung verhindert werden da diese die Schuld des Westens deutlich offenbaren würden. Logik wird außer Kraft gesetzt. Verzweifelte Aktionen des Widerstandes in Palästina werden argumentativ von der jahrzehntelangen Unterdrückung und der systematischen Verhinderung der Zweistaatenlösung isoliert.

Bei dem gefährlichten Fake-Narrativ spielen weite Teile der deutschen Politik eine besonders perfide Rolle. Gegen alle Tatsachen, gerade auch den Vergleich_der_Ausgaben für Rüstung zwischen USA-NATO und Russland betreffend, wird immer wieder behauptet, würde die Ukraine den Krieg verlieren, würde Russland bald die weiteren Staaten Europas angreifen. Dieses Angst-Szenario hat nicht das Geringste mit der Wirklichkeit zu tun, denn Russland hat genug damit zu tun, die NATO-Gefahr in der Ukraine abzuwehren. Mit dem Unfug soll aber die Bevölkerung in der EU bereit gehalten werden, immer mehr der Wirtschaft für die geopolitischen Ambitionen der USA zu verfeuern.

In medialen Diskussionen wird nur noch gestritten, wie man Russland und China am besten schaden kann. Aber auch in die alternativen Medien werden teilweise systematisch Absurditäten eingeschleust. Unterstützung für den US-Imperialismus und die zionistische Okkupationpolitik werden im pseudolinken Gewand maskiert, wie zum Beispiel die „Antifa“ in Deutschland, die mehr Fa als Anti ist, oder die „Antideutschen“.

Ein besonders widerliches_Beispiel für das, was in diesem Lande vorgeht, ist, ist der Kampf gegen die Friedensbemühungen der „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“. Diese jüdische Organisation wird absurderweise als „antisemitisch“ diffamiert, Konten werden gesperrt. Es gibt kaum noch eine Absurdität, zu der die Macht nicht greifen würde.

Und man könnte es kaum glauben, olivgrüne Kriegsrhetorik wird als „feministische Außenpolitik“ verkauft. Selbst moderate Mahnungen wie die des SPD-Politikers Mützenich werden mit einem Shitstorm beantwortet (wie eben auch Scholz´ Weigerung, Taurus zu liefern). Wir leben im Westen in einem neuen Zeitalter der Inquisition, die in diesem Dreieck geschaffen worden ist. Es war übrigens die Inquisition in Spanien, die mit Denkverboten und Ausgrenzung den Niedergang Spaniens gegenüber dem aufstrebenden britischen Reich begleitete. Es sind auch heute die Zeichen der Hilflosigkeit der westlichen Macht. Und die Welt sieht diesen Niedergang immer klarer!

Auch dieses Dreieck wird nicht ewig Bestand haben! Vielleicht wird das von ihnen geschaffene Bermudadreieck auch eines Tages seine Schöpfer verschlingen.

Andreas Schlüter

