Israel Lets Some Aid Into Gaza So The US Will Keep Giving It Weapons To Kill People In Gaza Israel has generously and compassionately reopened the Erez crossing to allow aid into Gaza, as it is the only way to ensure that the US will keep sending them weapons to kill the people in Gaza…

Israel lässt Hilfsgüter in den Gazastreifen, damit die USA weiterhin Waffen zum Töten von Menschen in Gaza liefern

Von Caitlin Johnstone

6. April 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Israel hat großzügig und mitfühlend den Erez-Übergang wieder geöffnet, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, denn nur so kann sichergestellt werden, dass die USA ihnen weiterhin Waffen schicken, um die Menschen in Gaza zu töten.

Biden schickte Netanjahu eine Warnung, dass ein Versagen beim Schutz der Zivilbevölkerung Israel möglicherweise seine Unterstützung durch die USA kosten könnte, und der Grenzübergang wurde sofort wieder geöffnet, was beweist, dass (A) Israel die Menschen im Gazastreifen absichtlich hungern lässt, indem es die Eingänge für Hilfsgüter verschließt, und (B) dass Biden jederzeit hätte anordnen können, dies zu beenden.

❖

Die Regierung Biden genehmigte ein weiteres Waffenpaket für Israel am selben Tag, an dem Israel einen Haufen internationaler Helfer in Gaza tötete und das iranische Konsulat in Syrien bombardierte. Aber bitte, erzählen Sie mir mehr darüber, wie frustriert und wütend und empört und verärgert Bidens Gefühle gegenüber Israel sind.

❖

Die riesige Menge an westlicher Empörung und Sympathie, die wir über die Ermordung eines internationalen Hilfskonvois durch die IDF sehen, verglichen mit der systematischen Ausrottung der Palästinenser, die wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben, bestätigt, dass der Westen nur weiße Menschen als vollwertige Menschen ansieht, ein Punkt, der uns bereits durch die unverhältnismäßige Menge an Empörung und Sympathie, die wir über die Ukraine gesehen haben, vor Augen geführt wurde.

Aber wissen Sie was? Wir werden es hinnehmen. Die Lage ist so verzweifelt, dass, wenn man ein Ende des Völkermords im Gazastreifen nur dann unterstützen kann, wenn man sieht, wie sechs Menschen aus dem Westen getötet werden, ich sage, willkommen an Bord. Hoffentlich ist dies der Beginn der Bildung eines echten Gewissens, das einen Dreck wert ist.

❖

Die Massenmedien berichten, dass die vorläufige IDF-Befragung zur Ermordung mehrerer Angestellter der World Central Kitchen in Gaza ergeben hat, dass die mehrfachen Angriffe nicht mit der Absicht durchgeführt wurden, diese Arbeiter zu töten. Dies ist ein Bericht, der, wenn Sie mich fragen, große „Die CIA sagt, dass sie keine Verbindung zwischen sich selbst und dem Crack-Handel gefunden hat“-Energie hat.

❖

❖

Haaretz hat einen neuen Artikel mit dem Titel „At Singapore Airshow, the Gaza War Was a Selling Point for Israeli Weapon Manufacturers“ veröffentlicht, der genau das ist, wonach er klingt. Eines der hässlichsten Dinge an dieser Dystopie ist, dass militärische Massenschlachten für eine bestimmte Industrie immer ungeheuer profitabel sind. Sie sind an und für sich schon profitabel, noch bevor man Dinge wie Land- und Ressourcenraub mit einbezieht, nur weil sie dazu beitragen, mehr Waffen zu vermarkten und zu verkaufen.

❖

Hören Sie auf, dies einen „Krieg“ zu nennen. In einem Krieg wird nicht darüber diskutiert, ob eine eingemauerte Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Strom versorgt werden soll oder nicht. Wenn man so viel Kontrolle über eine Bevölkerung hat, kann man nicht im Krieg mit ihr sein. Man tötet nur einen Haufen Gefangener.

❖

Biden und Konsorten sind nicht wütend auf Netanyahu, weil er einen Völkermord begeht, sondern weil er einen Völkermord nicht verheimlicht.

❖

Ich habe die Schnauze voll von Leuten, die blindlings die Propaganda des Imperiums über Gaza wiederkäuen. Verpisst euch mit eurer bewaffneten Leichtgläubigkeit.

❖

Die Sache, die so erbärmlich an dem Vorstoß ist, diese ganze Massengrausamkeit auf Netanyahu zu schieben, ist, dass die Leute, die das tun, nicht einmal wirklich hinter Netanyahu her sind. Sie drängen nicht darauf, ihn nach Den Haag zu schicken und ihn wegen Kriegsverbrechen inhaftieren zu lassen oder überhaupt irgendwelche bedeutsamen Konsequenzen herbeizuführen – sie sagen nur, dass wir ihm gegenüber eine Zeit lang negative Gefühle hegen sollten, wie wir es bei Bush getan haben.

Bei der imperialen Spin-Kampagne über Gaza geht es immer um Gefühle. Bidens Gefühle gegenüber Netanjahu, die israelischen Gefühle wegen des 7. Oktober, die Gefühle westlicher Juden wegen der Pro-Palästina-Proteste. Die ganze Sache war ein einziger, ununterbrochener Appell an die Gefühle, ein Trugschluss.

❖

Die MAGA-Republikaner behaupten, eine mutige Antikriegs- und Anti-Establishment-Fraktion zu sein, was durch ihre Unterstützung für den Völkermord in Gaza eindeutig widerlegt wird.

Die Demokraten behaupten, die Menschenrechte zu unterstützen und Tyrannei und Rassismus zu bekämpfen, was durch ihre Unterstützung des Völkermords in Gaza eindeutig widerlegt wird.

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …