USA und Deutschland führen den Westen bei der Bewaffnung Israels für den Krieg gegen Gaza an

4. Juli 2024

Ein Blick auf die aus den USA stammenden Waffen und Munition, die von der israelischen Armee bei der Bodenoperation nach ihrem Rückzug aus der Stadt Khan Yunis verwendet wurden, wo sie vier Monate lang einen Bodenangriff durchführte, in Khan Yunis, Gaza, am 16. Mai 2024. (Foto von Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)

Israels andauernder Krieg gegen den Gazastreifen, der sich nun schon in den 10. Monat erstreckt, ist durch schwere zivile Opfer und weitreichende Zerstörungen gekennzeichnet, die maßgeblich durch westliche Waffen angeheizt werden.

Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Israels und spielt eine wichtige Rolle bei der Verschärfung der Krise.

Trotz weltweiter Verurteilung und der Forderung nach einem Stopp der Waffenverkäufe ist Deutschland neben den USA, Italien und dem Vereinigten Königreich weiterhin der Hauptlieferant von militärischem Gerät, das die Gewalt und das Leid in Gaza verschärft.

Mit diesen Waffen wurden mehr als 38.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet und fast die gesamte belagerte Enklave verwüstet, über die Israel zudem eine lähmende Blockade der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern verhängt hat.

Diese westlichen Länder, insbesondere die USA, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich, haben den Aufrufen von hochrangigen humanitären Vertretern und Experten in allen Bereichen wenig Beachtung geschenkt und ihre Militärlieferungen an Israel fortgesetzt, obwohl sie sich der Beihilfe zum Völkermord schuldig machen könnten.

So billigte der UN-Menschenrechtsrat im April ein Waffenembargo gegen Israel, wobei 28 Länder dafür stimmten, sechs dagegen und 13 sich enthielten.

Zu den Gegnern des Vorschlags gehörten die USA und Deutschland, die die beiden wichtigsten Waffenlieferanten Israels sind.

Es folgt eine Aufschlüsselung der Waffen und der militärischen Unterstützung, die diese Länder für Israel bereitstellen.

Die USA

Als führender Waffenlieferant Israels stellen die USA laut einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zwischen 2019 und 2023 69 Prozent der Importe konventioneller Waffen für Tel Aviv bereit.

Seit dem 7. Oktober, als der jüngste Konflikt im Gazastreifen begann, haben die USA ihre militärische Unterstützung für Israel erheblich verstärkt und über 100 separate ausländische Militärverkäufe genehmigt und durchgeführt.

Diese umfangreiche Hilfe umfasst eine breite Palette von Waffen und Munition wie Luftabwehrsysteme, präzisionsgelenkte Munition (PGM), Artilleriegranaten, Panzergeschosse und Kleinwaffen, berichtet die in Washington ansässige Foundation for Defence of Democracies (FDD).

Das Pentagon hat außerdem zwei Iron-Dome-Batterien an Israel zurückgemietet und Reparaturabfangjäger aus dem US-Bestand transferiert.

Darüber hinaus stellte Washington große Mengen an Joint Direct Attack Munitions (JDAMs) und Small Diameter Bombs (SDBs) zur Verfügung und genehmigte den Verkauf von SPICE-Lenkungskits zur Verbesserung der israelischen Präzisionsschlagfähigkeiten.

Weitere Lieferungen umfassten 155-mm-Artilleriegranaten, Hellfire-Raketen, 30-mm-Munition und 120-mm-Panzermunition. Auch Kleinwaffen und Ausrüstungsgegenstände wie PVS-14 Nachtsichtgeräte und Bunkerverteidigungsmunition wurden geliefert.

Israelische Medien berichteten außerdem, dass Washington Ende Januar den Verkauf von F-35-Flugzeugen, Apache-Kampfhubschraubern, Sikorsky UH-60 Black Hawk- und SH-60 Seahawk-Hubschraubern, Drohnen, M109-Haubitzen, M270-Mehrfachraketen-Systemen, Fighting Falcon F-16 und Tausenden von Artilleriegranaten an Israel plante.

Ende März hatte die Regierung Biden außerdem den Verkauf von 25 F-35 und Flugzeugtriebwerken im Wert von 2,5 Milliarden Dollar an Israel genehmigt.

Dieses Paket umfasste auch die Lieferung von 1.800 ungelenkte MK-84-Bomben und 500 ungelenkte MK-82-Bomben.

Am 4. Juni unterzeichneten die USA und Israel außerdem ein Abkommen über den Verkauf von 25 F-35-Flugzeugen.

Deutschland

Deutschland ist der zweitgrößte Waffenexporteur nach Israel, was die wichtigsten konventionellen Waffen angeht, mit über 25 Prozent der Importe zwischen 2019 und 2023.

Berlin hat Israel vor allem mit U-Booten, Kriegsschiffen, Fahrzeugen und Flugzeugtriebwerken sowie Torpedos beliefert und dabei oft ein Drittel der Kosten als Militärhilfe übernommen, so die Angaben von Mitarbeitern in Palästina.

Deutschland hatte bereits vor dem 7. Oktober Waffenexporte im Wert von 326 Mio. € (352 Mio. $) nach Israel genehmigt und hat weiterhin Genehmigungen für militärische Ausrüstung wie Übungsmunition erteilt, berichtet Forensis aus Berlin.

Diese Genehmigungen umfassen auch Militärtechnologie, elektronische Ausrüstung, Kriegsschiffe, spezielle Marineausrüstung, Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper und andere Sprengkörper.

Im Jahr 2023 hat Deutschland umfangreiche Waffenexporte nach Israel getätigt, darunter zwei Korvetten der Sa’ar 6-Klasse, 10 DM2A4 Seehecht-Torpedos für Dolphin-U-Boote und zahlreiche Dieselmotoren für verschiedene Militärfahrzeuge, wie SIPRI berichtet.

Die Korvetten der Sa’ar 6-Klasse, die teilweise von der deutschen Regierung finanziert wurden, kamen während der aktuellen israelischen Offensive im Gazastreifen zum Einsatz. Diese Kriegsschiffe haben aktiv an Offshore-Angriffen teilgenommen und zur Blockade des Gazastreifens durch die israelische Marine beigetragen.

Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen (APC) Eitan, der von deutschen Dieselmotoren angetrieben wird, wurde im Gazastreifen in kürzester Zeit einsatzbereit gemacht. Sowohl der Eitan als auch sein Gegenstück, der Schützenpanzer, wurden an der Front eingesetzt, um die israelischen Streitkräfte bei Angriffen in den Städten zu unterstützen.

Deutschland hat auch Dieselmotoren für Merkava-4-Panzer exportiert, die ein wesentlicher Bestandteil der israelischen Bodeninvasion sind. Seit Oktober letzten Jahres wurden diese Panzer bei Angriffen auf die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur in Gaza eingesetzt.

Im Januar dieses Jahres berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dass Berlin sich bereit erklärt hat, Israel 10.000 Schuss 120-mm-Panzermunition aus seinen Militärbeständen zu liefern, nachdem Israel im vergangenen November darum gebeten hatte.

Italien

Italien ist der nächstgrößte Waffenexporteur nach Tel Aviv. Laut dem SIPRI-Bericht macht es 0,9 Prozent der israelischen Importe von 2019 bis 2023 aus.

Im letzten Quartal 2023 exportierte Italien Waffen und Munition im Wert von 2,1 Millionen Euro (2,27 Millionen Dollar) nach Israel, wie italienische Medien berichten.

„Allein im Dezember, mitten in den Bombardierungen des Gazastreifens durch die israelische Armee und Luftwaffe mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung, erreichten die italienischen Exporte 1,3 Millionen Euro und markierten damit den Höhepunkt des Zeitraums (gegenüber 233.025 Euro im Oktober und 584.511 im November)“, berichtete das italienische Nachrichtenmagazin Altreconomia.

Nach Angaben des italienischen Statistikamtes (ISTAT) entfällt ein beträchtlicher Teil dieser Ausfuhren auf Kategorien wie Gewehre, Federdruckwaffen und ähnliche Waffen, die mit Druckluft oder Gas betrieben werden.

Ein beträchtlicher Betrag von 430 000 € (465 000 $) entfällt auf Teile und Zubehör für eine breite Palette von Feuerwaffen, darunter Maschinengewehre, Revolver, Pistolen und andere Geräte.

Das Vereinigte Königreich

Außenminister David Cameron kündigte im April an, dass das Vereinigte Königreich die Waffenverkäufe an Israel nicht stoppen werde, nachdem es die jüngsten rechtlichen Hinweise angesichts der anhaltenden humanitären Krise in Gaza gründlich geprüft habe.

Britische Unternehmen wie BAE Systems liefern nach wie vor Waffen an Israel, darunter Komponenten für die Kampfjets F-15, F-16 und F-35, berichtet die in London ansässige Organisation Action on Armed Violence.

Laut Human Rights Watch liefert das Vereinigte Königreich etwa 15 Prozent der Komponenten des Tarnkappenbombers F-35, der derzeit in Gaza eingesetzt wird.

Darüber hinaus gibt es 28 aktive und 28 ausstehende Genehmigungen für britische Militärausrüstung, die von Israel in Gaza eingesetzt werden könnte.

Verteidigungsminister Grant Shapps behauptete jedoch, dass die Rüstungsexporte des Vereinigten Königreichs nach Israel „relativ gering“ seien und sich im Jahr 2022 auf 42 Millionen Pfund (53,5 Millionen Dollar) beliefen.

Nach Angaben der Campaign Against Arms Trade (CAAT) hat das Vereinigte Königreich seit 2008 Waffenexporte im Wert von 560 Millionen Pfund nach Israel genehmigt.

Dies erfasst nicht das volle Ausmaß der britischen Militärexporte nach Israel, da viele Waffenexportlizenzen nach Israel „offen“ sind und es keine Obergrenze für die Anzahl der genehmigten Exporte oder deren Wert gibt; und viele Lizenzen sind für die USA, zum Einbau in größere Waffensysteme für den Weiterexport nach Israel,“ so ein CAAT-Bericht.

„Die am besten nachvollziehbaren Exporte aus dem Vereinigten Königreich nach Israel sind Komponenten für den F-35-Kampfjet und die F-16 – beide werden von der IDF (israelische Armee) im Gazastreifen eingesetzt“, heißt es weiter.

In einem anderen Bericht erklärte CAAT, dass die britische Rüstungsindustrie 15 Prozent der Komponenten für das Tarnkappen-Kampfflugzeug F-35 liefert, das „derzeit bei der Bombardierung des Gazastreifens eingesetzt wird“.

Nach Schätzungen von CAAT beläuft sich der Wert der vom Vereinigten Königreich gelieferten Komponenten seit 2016 auf mindestens 336 Millionen Pfund.

