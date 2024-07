https://www.middleeasteye.net/opinion/us-israel-stop-nothing-maintain-global-hegemony



Beziehungen USA-Israel: Amerika schreckt vor nichts zurück, um seine globale Hegemonie aufrechtzuerhalten

Von Ammiel Alcalay

4. Juli 2024

Die explosive Rückkehr der US-Zweiparteienherrschaft in der Außenpolitik signalisiert eine große Gefahr nicht nur für die Welt, sondern auch für die normalen amerikanischen Bürger

US-Präsident Joe Biden spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Raleigh, North Carolina, am 28. Juni 2024 (Reuters)

Wie können wir auch nur ansatzweise beschreiben , was seit dem 7. Oktober 2023 geschehen ist?

Der beispiellose Angriff auf den Gazastreifen, der nur durch die Unterstützung und den Segen der US-Regierung und ihrer westlichen Verbündeten fortgesetzt wird – wie auch die schrittweise Eskalation der Waffentests und der Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle, die seit weit mehr als einem Jahrzehnt zum Alltag im Gazastreifen gehören – ist mit nichts vergleichbar, was bisher in Echtzeit gesehen und dokumentiert wurde.

Dazu gehören der israelische Einsatz von KI-Software wie „Lavender„, um die Zielgenauigkeit auf ein nie zuvor erreichtes Niveau zu steigern, die groß angelegte Zerstörung von Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen, Wasseraufbereitungsanlagen, landwirtschaftlichen Flächen, Straßen, Häusern und aller für das zivile Leben notwendigen Infrastruktur, die Vorenthaltung von Medikamenten und Behandlungen, der Einsatz von Hunger als Kriegsmittel und zuletzt die vollständige Abriegelung des Gazastreifens durch die Kontrolle des Grenzübergangs Rafah und dessen teilweise Zerstörung.

Wie können wir diese Ereignisse überhaupt katalogisieren? Die Massengräber, die Leichen, die noch immer unter den Trümmern begraben sind, die Gefangennahme und Folterung von Ärzten, Sanitätern und Krankenschwestern, die gezielte Ermordung von Akademikern und Dichtern, ganz zu schweigen von Ingenieuren, Journalisten, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, Krankenwagenfahrern, Gemeindeangestellten, Polizisten, Menschen, die auf der Suche nach Lebensmitteln oder einem Internetanschluss sind, oder einfach nur spielenden Kindern?

Und all dies wird von dem technologisch fortschrittlichsten Militär der Welt verübt, das größtenteils von den US-Steuerzahlern bezahlt wird und noch immer keine Möglichkeit hat, den „Sieg“ über die Widerstandskräfte zu erklären, die ohne Luftwaffe, Marine oder mechanisierte Einheiten aus den Tunneln heraus kämpfen.

Diejenigen, die weiterhin über potenziell hoffnungsvolle Botschaften der US-Regierung berichten oder diese kommentieren, verschaffen dieser Zerstörung und diesem Völkermord einfach nur mehr Zeit, während sie die jahrzehntelangen Beweise für die tiefgreifende Infrastruktur ignorieren, die all dies möglich gemacht hat.

Während der US-Kongress erneut einen überparteilichen Empfang für den international anerkannten Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu vorbereitet, scheint die ausgeklügelte ideologische Gymnastik der amerikanischen Wählerschaft den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen.

Das US-Recht mit Füßen treten

Unter der Beschallung der Medien, die nur ihren Zahlmeister verpflichtet sind, haben neue Formen der Identitätspolitik alle Facetten des politischen Lebens erfasst, in denen die Politiker jeden Anschein einer Vertretung ihrer Wählerschaft aufgegeben haben und dieselben Wähler dazu bringen, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, und zwar aus fast allen erdenklichen Gründen, außer aus Prinzip.

Ehemalige Verfechter der freien Meinungsäußerung und „America firsters“ zerreißen die Verfassung, während sie für „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ eintreten und die Souveränität und das Recht der USA mit Füßen treten.

Liberale und Progressive, die während der Präsidentschaft Trumps das Zusammenspiel aller staatlichen Stellen und der Medien bejubelten, um Russland zu dämonisieren – zusammen mit dem anschließenden Zusammenspiel von Big Gov, Big Tech und Big Pharma, um während der Covid-19-Periode zu zensieren und zu dekretieren – sind plötzlich alarmiert, dass die Redefreiheit auf der Strecke geblieben ist, wenn Palästina erwähnt wird.

Doch viele der gleichen Liberalen und Progressiven bejubeln weiterhin eine weitere Amtszeit für „Genocide Joe„, in vermeintlicher Angst vor einer zweiten Trump-Regierung.

In den 1970er, 80er und sogar 90er Jahren bezeichneten verschiedene Kommentatoren, Experten, Analysten und einfache Bürger die US-Regierung gemeinhin als „Zog“, die „zionistische Besatzungsregierung„.

Viele bezeichneten sich als konservativ, viele andere nicht. Aber alle galten als „Verschwörungstheoretiker“, dieser schändliche Begriff, der ursprünglich von der CIA erfunden wurde, um jeden zu diskreditieren, der entweder die Prämissen oder die Schlussfolgerungen der Warren-Kommission in Frage stellte, die angeblich eingesetzt wurde, um die Ermordung von Präsident John F. Kennedy zu untersuchen.

Aber nur wenige haben sich mit den Einzelheiten von Kennedys Israel-Politik befasst. In seinem Bemühen um die Nichtverbreitung von Kernwaffen geriet Kennedy beispielsweise mit dem damaligen israelischen Premierminister David Ben-Gurion wegen der Forderung nach einer Inspektion und Überwachung des israelischen Kernreaktors in Dimona aneinander.

In einem Brief vom 15. Juni 1963 schrieb Kennedy: „Wie ich Herrn Ben-Gurion geschrieben habe, könnte das Engagement dieser Regierung für Israel und ihre Unterstützung ernsthaft gefährdet werden, wenn man meinen sollte, dass wir nicht in der Lage wären, zuverlässige Informationen über ein für den Frieden so wichtiges Thema wie die Frage der israelischen Anstrengungen im Nuklearbereich zu erhalten.“

Nur drei Tage vor Kennedys Ermordung setzte sich sein Botschafter bei den Vereinten Nationen, Adlai Stevenson, weiterhin für die Rückführung palästinensischer Flüchtlinge ein, eine Politik, für die Stevenson bereits 1961 in Auseinandersetzungen mit Ben-Gurion eingetreten war, als er so weit gegangen war zu sagen, dass Israel eine öffentliche Erklärung abgeben müsse, in der es den Grundsatz der Rückführung, wie er in der UN-Resolution 194 verankert ist, akzeptiert.

Licht des Prinzips

Während wir nicht genau wissen können, wie die Politik Kennedys ausgesehen hätte, wenn er noch gelebt hätte, wissen wir, wie die Politik von Präsident Lyndon Johnson aussah. Unter Johnson wurde die Unterstützung für Israel vor, während und nach dem Krieg von 1967 völlig parteiisch und leitete einen grundlegenden Wandel im politischen Leben und in der Kultur der USA ein.

Johnsons Vertuschung des brutalen und unerbittlichen israelischen Angriffs auf die USS Liberty am 8. Juni 1967, bei dem 34 Besatzungsmitglieder getötet und 173 verwundet wurden – ein Vorfall, für den die Überlebenden noch immer öffentliche Wiedergutmachung fordern -, markierte eine deutlich neue geopolitische Realität.

Während der US-Krieg in Vietnam tobte, wurden israelische Soldaten als heldenhaft und wagemutig dargestellt und rückten in den Mittelpunkt.

Als amerikanische Soldaten in Vietnam einige ihrer eigenen Offiziere töteten, weil sie sich gegen unhaltbare Befehle auflehnten, und die Antikriegsbewegung unter Soldaten und Veteranen wuchs, wurden sie zunehmend als Psychopathen und Verlierer dargestellt.

Nach dem Ende der Wehrpflicht tauchte die US-Kriegsmaschinerie in den Untergrund ab und führte 15 Jahre lang verdeckte Kriege, wohl wissend, dass die US-Bevölkerung genug davon hatte.

Aber der Golfkrieg, die Sanktionen gegen den Irak, die Ereignisse des 11. September 2001, die sofortige Ausrufung des „Krieges gegen den Terror“, gefolgt von den Invasionen in Afghanistan und im Irak, weiteren Operationen in Libyen, Syrien und vielen anderen Ländern sowie die vollständige ideologische, politische und militärische Koordinierung mit Israel haben die Aussage des damaligen Senators Joe Biden von 1986 als Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen in vollem Umfang bestätigt: „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen.“

Während die Generationen, die den US-Krieg in Vietnam miterlebt haben, langsam verschwinden und die tatsächlichen Ergebnisse der US-Politik im Irak und anderswo geschönt werden, müssen die wahren Auswirkungen des Regierungshandelns – die „Banalität des Bösen„, wie Hannah Arendt es so treffend formulierte – ins Licht des Prinzips gerückt werden, weg von den wechselnden Streifen der politischen Wirksamkeit und den Trivialitäten der Identitätspolitik.

Weckruf für die Welt

Die explosive Rückkehr der Zweiparteienpolitik in den USA signalisiert eine große Gefahr, nicht nur für die Welt – wie Russland, China und die meisten nicht-westlichen Nationen mehr als deutlich wissen – sondern auch für die US-Bürger.

Wie Joy Gordon in Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions schreibt, einem der wenigen Bücher, die sich diesem Thema widmen: „Es war nicht hilfreich, dass alle drei Regierungen, ob Republikaner oder Demokraten, den Ernst der Lage leugneten und die Verantwortung der USA für irgendetwas daran bestritten, selbst wenn sie von Mitgliedern des Kongresses dazu gedrängt wurden.

„Aber am Ende machte es kaum einen Unterschied: Der Kongress war mit überwältigender Mehrheit einfach gleichgültig gegenüber dem durch die Sanktionen im Irak verursachten Leid, unabhängig von der Rolle der Vereinigten Staaten… Klar ist, dass die USA, wenn sie sich selbst überlassen blieben, einfach nicht bereit waren, dem Irak so viel Schaden zuzufügen.“

Der Weckruf der Welt in Bezug auf den Gazastreifen kam fast ausschließlich durch die heldenhafte Arbeit palästinensischer Journalisten und palästinensischer Bürgerjournalisten unter der Belagerung, in alternativen Medien und auf verschiedenen sozialen Medienplattformen zustande.

Aber wie lange können sie unter den gegenwärtigen Bedingungen durchhalten?

Angesichts der Belagerung von Informationen und freier Meinungsäußerung im Westen und der Tatsache, dass Politiker und Medienkonzerne ihre Bürger wie Eindringlinge behandeln, scheint es, als gäbe es keine Grenzen für das, was die USA und ihre Verbündeten zu tun bereit sind, um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten – ihre Bürger und der Rest der Welt seien verdammt.

Anders zu denken ist eine Verschwendung wertvoller Energie, die besser dazu genutzt werden sollte, dieses Ungetüm zu seinen eigenen Bedingungen zu konfrontieren, anstatt zu denen, die wir uns erhoffen könnten.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist der Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende Controlled Demolition: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

Übersetzt mit deepl.com

