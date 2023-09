Ist das nicht eine selbstverständliche Forderung? Oder wird das nur im „jüdischen Apartheidstaat“ anders gesehen? Sind das die „ausgewähltenBesonderheiten“ der „einzigen“ Demokratie im Nahen Osten? Evelyn Hecht-Galinski

Vatikan fordert garantierten Sonderstatus für Jerusalem Außenbeauftragter Gallagher bei UNO in New York: Gleiche Rechte für Juden, Muslime und Christen, Religionsfreiheit und Zugang zu religiösen Stätten für Frieden grundlegend

New York, 19.09.2023 (KAP) Der Vatikan fordert einen Sonderstatus für Jerusalem. Bestimmte Prinzipien müssten in der Stadt international garantiert sein, sagte der Vatikan-Außenbeauftragte, Erzbischof Richard Gallagher, am Montagabend in New York bei der UN-Vollversammlung. Dazu gehörten gleiche Rechte für Juden, Muslime und Christen, „absolut“ garantierte Religionsfreiheit und Zugang zu religiösen Stätten sowie die Anerkennung der geltenden Status-Quo-Vereinbarungen.

Der multi-religiöse Charakter, die spirituelle Dimension sowie die Identität und das kulturelle Erbe Jerusalems müssten bewahrt und gefördert werden, so der „Außenminister“ von Papst Franziskus. Wer auch immer Jerusalem verwalte, sollte sich an diese international garantierten Prinzipien halten. Weiterlesen auf kath.press.at

