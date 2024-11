https://www.palestinechronicle.com/failures-of-humanity-pope-francis-slams-arrogance-of-occupiers-in-palestine/



Versagen“ der Menschheit – Papst Franziskus kritisiert Arroganz der Besatzer in Palästina

26. November 2024

Papst Franziskus. (Foto: Zebra48bo, über Wikimedia Commons)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Der 87-jährige Papst sagte, dass Heuchelei immer zum „Scheitern“ führt und fügte hinzu, dass „der Dialog die Seele der internationalen Gemeinschaft sein muss“.

Papst Franziskus hat am Montag die Arroganz der Invasoren in der Ukraine und in Palästina angeprangert, nur wenige Tage nachdem er eine Untersuchung des Völkermordes in Gaza gefordert hatte.

Anlässlich des 40. Jahrestags des Friedensvertrags zwischen Chile und Argentinien im Vatikan wetterte der Pontifex gegen die anhaltenden Konflikte und den Waffenhandel und verurteilte die „Heuchelei, von Frieden zu sprechen und Krieg zu spielen“.

Papst Franziskus erwähnte zwei der „Versäumnisse“ der heutigen Menschheit, nämlich die Ukraine und Palästina, wo es Leid gibt und die Arroganz der Besatzer den Dialog untergräbt.

Ohne Russland oder Israel direkt zu nennen, sagte der Papst zu Diplomaten im Vatikan, dass „die Arroganz des Invasors den Dialog untergräbt“, so die Agence France Presse (AFP).

Der 87-jährige Papst sagte, dass Heuchelei immer zum „Scheitern“ führe und fügte hinzu, dass „der Dialog die Seele der internationalen Gemeinschaft sein muss“.

Völkermord-Probe

In einem Buch, das im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2025 verfasst wurde, rief Papst Franziskus zu einer Untersuchung der verheerenden Situation im Gazastreifen auf und beschrieb den dringenden Handlungsbedarf, um das Leid der Menschen dort zu lindern.

Das Buch mit dem Titel Hope Never Disappoints. Pilger auf dem Weg zu einer besseren Welt“ befasst sich mit globalen Themen wie Krieg, Vertreibung und der Suche nach Hoffnung, wobei die humanitäre Krise in Gaza in mehreren Passagen im Mittelpunkt steht.

„Im Nahen Osten, wo die offenen Türen von Nationen wie Jordanien oder dem Libanon weiterhin eine Rettung für Millionen von Menschen sind, die vor Konflikten in der Region fliehen“, schreibt er, “denke ich vor allem an diejenigen, die den Gazastreifen inmitten der Hungersnot verlassen, die ihre palästinensischen Brüder und Schwestern angesichts der Schwierigkeit, Lebensmittel und Hilfsgüter in ihr Gebiet zu bringen, getroffen hat.“

Der Pontifex wirft die Frage auf, ob die Ereignisse in Gaza die Kriterien für einen Völkermord erfüllen könnten.

„Einigen Experten zufolge“, so Papst Franziskus, “hat das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermordes. Es sollte sorgfältig untersucht werden, um festzustellen, ob es der von Juristen und internationalen Gremien formulierten technischen Definition entspricht.“

Der Völkermord geht weiter

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, hat Israel seine brutale Offensive auf den Gazastreifen fortgesetzt und wurde dafür international verurteilt.

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 44.211 Palästinenser getötet und 104.567 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Agenturen)

Übersetzt mit Deepl.com

