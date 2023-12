c

Verwaltungshaft ist ein Erbe der Briten, perfektioniert von den USA und missbraucht von Israel

von Dr. Mustafa Fetouri

28. Dezember 2023

Eine Gruppe von Palästinensern demonstriert zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen und trägt Plakate und Fotos der Gefangenen in Gaza-Stadt, Gaza, am 09. August 2023. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)

Im vergangenen Monat hat Israel 240 palästinensische Gefangene freigelassen. Dies geschah im Rahmen eines Abkommens mit der Hamas, in dessen Rahmen die Hamas 105 im Gazastreifen festgehaltene Geiseln freiließ. Bei den meisten der freigelassenen Palästinenser handelte es sich um Frauen und Kinder, und fast alle von ihnen wurden im Rahmen des so genannten israelischen Verwaltungshaftverfahrens festgehalten, einem Erbe der britischen Mandatszeit in Palästina von 1920 bis 1948. Während 240 Gefangene freigelassen wurden, hat Israel seit dem 7. Oktober 4.700 Palästinenser im besetzten Westjordanland verhaftet.

Was ist das für ein System, in dem palästinensische Kinder, Frauen und Männer für unbekannte Straftaten inhaftiert werden und jahrelang ohne Anklage oder Prozess eingesperrt sind?

Die Verwaltungshaft wurde bereits 1945 gegen die Palästinenser eingesetzt, noch bevor Israel 1948 auf ihrem Land durch die Nakba gegründet wurde. Als Palästina von den britischen Mandatsbehörden regiert wurde (das „Mandat“ wurde Großbritannien vom Völkerbund, dem Vorläufer der UNO, erteilt), nutzten die britischen Imperialisten dieses Verfahren, um palästinensische Aktivisten und Widerstandskämpfer, die sich gegen ihre Herrschaft erhoben, zu inhaftieren. Israel griff das Verfahren wieder auf und integrierte es bereits in den 1970er Jahren in sein eigenes Rechtssystem. Es fand weite Verbreitung und wurde 1988 im israelischen Besatzungsrechtssystem weiter verankert. Mehrere Änderungen gaben den Besatzungsbehörden lediglich eine erweiterte rechtliche Befugnis, Palästinenser, darunter auch Kinder, wegen relativ trivialer „Vergehen“ wie dem Werfen von Steinen oder wegen gar keines Vergehens auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem, die sich für die Rechte der Palästinenser unter israelischer Besatzung einsetzt, definiert Verwaltungshaft als eine Person, die „ohne Gerichtsverfahren festgehalten wird, ohne eine Straftat begangen zu haben“, nur weil sie plant, „in Zukunft gegen das Gesetz zu verstoßen“. Damit werden Menschen aufgrund ihrer mutmaßlichen Absichten kriminalisiert. Und weil die Maßnahme „präventiv“ sein soll, fügt B’Tselem hinzu, hat sie „keine zeitliche Begrenzung“. Das bedeutet, dass eine Person ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit festgehalten werden kann.

Die Opfer der Verwaltungshaft werden auf Anweisung des regionalen israelischen Militärkommandanten auf der Grundlage „geheimer“ Beweise, die ihnen oder ihren Anwälten nicht offenbart werden, unter Berufung auf die regionale oder öffentliche „Sicherheit“ inhaftiert. Die Haftdauer beträgt zunächst sechs Monate und kann um weitere sechs Monate verlängert werden, solange der Befehlshaber der Ansicht ist, dass die Person weiterhin eine Sicherheitsbedrohung darstellt.

Der Inhaftierte kann sich einer Art Gerichtsverfahren stellen, allerdings nur vor einem Militärgericht, wo der Richter die Haftzeit auf der Grundlage der als zutreffend erachteten Anschuldigungen verlängern kann, ohne dass der Inhaftierte jemals erfährt, wie diese Anschuldigungen lauten. Es gibt kein Gesetz, das den Richter verpflichtet, die Anklagepunkte irgendjemandem mitzuteilen, auch nicht dem Rechtsbeistand des Inhaftierten. Dies führt zu einem juristischen Teufelskreis, in dem die beste Verteidigung allein daran scheitert, dass die Anklagepunkte, gegen die sie sich verteidigen soll, nicht bekannt sind. Wie kann ein Anwalt jemanden gegen eine unbekannte Anklage verteidigen?

Ein kürzlich bekannt gewordener Fall dieses bizarren „juristischen“ Verfahrens war der von Khader Adnan, der in Verwaltungshaft genommen und nie angeklagt wurde. Er trat im Februar dieses Jahres in den Hungerstreik, als er zum ersten Mal verhaftet wurde, und starb im Mai. Sein Tod hat die Spannungen zwischen Israel und den palästinensischen Widerstandsgruppen weiter verschärft. Er trug zur Unterdrückung der Palästinenser bei, die zu dem mutigen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober führte, der den anhaltenden israelischen Völkermord gegen den Gazastreifen auslöste, bei dem bis heute fast 21.000 palästinensische Zivilisten getötet wurden.

Warum wendet Israel ein so umstrittenes und unmenschliches „Gesetz“ gegen die Palästinenser an? Um es einfach auszudrücken: Es geht darum, jeden einzuschüchtern, der die israelische Besetzung des Westjordanlands, Ostjerusalems und des Gazastreifens ablehnt.

Das System entspricht der grundlegenden israelischen Taktik, palästinensische Kämpfer niemals als legitime Widerstandskämpfer, sondern als „Terroristen“ anzuerkennen.

Ihnen wird sogar die Bezeichnung „Kriminelle“ verweigert, die ihnen einige Rechte verleihen könnte, darunter das Recht, vor Zivil- statt vor Militärgerichten verurteilt zu werden.

FOA-Unterstützer versammeln sich vor der israelischen Botschaft in London, um Israel aufzufordern, sich an das Völkerrecht zu halten und die ungerechte Anwendung der Verwaltungshaft zu beenden, am 6. Januar 2022 [Friends of Al-Aqsa]

Das Verfahren der Verwaltungshaft ähnelt sehr dem Verfahren, das die USA im Gefangenenlager Guantanamo Bay auf ihrem Marinestützpunkt in Kuba anwenden. Die meisten der dort Inhaftierten – bis zu tausend Personen – wurden aus mehr als einem Dutzend Ländern verschleppt und gefoltert. Sie werden als feindliche Kämpfer in Amerikas gescheitertem und zerstörerischem „Krieg gegen den Terror“ definiert und sind vom US-Rechtssystem ausgeschlossen worden.

Damit wird ihnen jede Chance verwehrt, sich vor Gericht zu verteidigen. Vor den Militärgerichten in „Gitmo“ wurden geheime „Beweise“ verwendet, doch viele Gefangene wurden nie angeklagt. Dies führt zu einer peinlichen Rechtslage für die USA, aber die nachfolgenden Präsidenten fühlen sich in der Lage, die Anomalien zu ignorieren, wenn sie der Welt über die Bedeutung von Recht und Ordnung predigen. Ursprünglich zur Unterbringung kubanischer und haitianischer Flüchtlinge genutzt, wurde es ab 2002 nach der US-Invasion in Afghanistan zur Inhaftierung „islamischer Terroristen“ verwendet. Hat sich der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld an das von Israel angewandte System der Verwaltungshaft gehalten? Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall haben die USA das grausame israelische Modell perfektioniert.

Ironischerweise verteidigt Israel seine exzessive Anwendung der Verwaltungshaft mit der Behauptung, dass Guantanamo Bay das Modell sei. Israels ehemaliger Direktor der Militärstaatsanwaltschaft, Maurice Hirsch, verteidigte die Maßnahme kürzlich in einem BBC News-Interview: „Wir [Israelis] sehen, wie die Amerikaner in Guantanamo die Verwaltungshaft anwenden, also wissen wir, dass diese Maßnahme international anerkannt und akzeptiert ist“. Er fügte hinzu: „Warum sollte nur Israel daran gehindert werden, sie anzuwenden?“

Es ist erstaunlich, dass das, was die USA in Guantanamo Bay getan haben (und weiterhin tun), ein Modell für „Gerechtigkeit“ ist, das von jedem anderen Land ohne internationale Empörung befolgt werden kann und wird.

Alle Palästinenser, insbesondere Frauen und Kinder, die in Verwaltungshaft gehalten werden, sollten entweder als Kriegsgefangene oder als Opfer staatlicher Entführung betrachtet werden. Wenn die am 7. Oktober von der Hamas entführten Israelis als Geiseln bezeichnet werden, dann sollte dies auch für alle Palästinenser gelten, die im Rahmen des grausamen israelischen Verwaltungshaftsystems inhaftiert sind.

Proteste und Einwände der Europäischen Union, internationaler Rechtsorganisationen und sogar israelischer Rechtsorganisationen werden vom Apartheidstaat beiseite gewischt, der das System weiterhin nutzt und missbraucht. Human Right Watch bezeichnet es als „missbräuchlich“, während Amnesty International der Ansicht ist, dass das System niemals zu einem „fairen Prozess“ führt. Seit dem Anschlag vom 7. Oktober wurden fast 5.000 Palästinenser aus dem Westjordanland inhaftiert. Viele von ihnen sind Kinder und fast alle befinden sich in Verwaltungshaft. Obwohl Israel und seine Verbündeten die Verwendung des Begriffs „Apartheid“ zur Beschreibung des Besatzungsstaates ablehnen, bestätigt die Tatsache, dass es ein Haftsystem gibt, das ausschließlich für Palästinenser verwendet wird – Juden, die in den besetzten palästinensischen Gebieten verhaftet werden, müssen sich im Gegensatz zu den Palästinensern vor Zivilgerichten verantworten -, den Apartheidcharakter der Besatzung und des dahinter stehenden Staates.

