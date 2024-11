https://consortiumnews.com/de/2024/11/12/watch-pilger-the-palestinians/?eType=EmailBlastContent&eId=91201edb-de91-4b6d-999d-96c659121ef9



VIDEO: Pilger & die Palästinenser

12. November 2024

John Pilger wird diesen Monat vom British Film Institute für seine mehr als 60 außergewöhnlichen Dokumentarfilme geehrt. Wir präsentieren hier einen über Palästina, gefolgt von einem CN-Gespräch 2021 mit Pilger und dem Historiker Ilan Pappé.

Wir setzen unsere Berichterstattung über die in diesem Monat stattfindene Ehrung des verstorbenen John Pilger durch das British Film Institute fort, der zu den wichtigsten journalistischen Stimmen des Westens in der Palästinafrage gehörte. Consortium News zeigte im Juli 2021 seinen grundlegenden Dokumentarfilm „Palestine Is Still the Issue“, gefolgt von einer Diskussion mit John und dem großen israelischen Historiker Ilan Pappé.

CN Live! S3E8 – PALESTINE 20 YEARS LATER – John Pilger & Ilan Pappé Acclaimed journalist and filmmaker John Pilger on the changes that have come over Palestine since the making of his film ‚Palestine is Still the Issue‘, released in 1974 & 2002. We will start by screening the film.

John Pilger starb am 30. Dezember 2023 inmitten des israelischen Völkermords an Gaza, nachdem seine eindringlichen Warnungen vor dem Verlauf der Krise ignoriert worden waren. Heute zeigen wir den gesamten Film „Palestine Is Still the Issue“ und die anschließende Diskussion zwischen Pilger und Pappé aus dem Jahr 2021.

Der gefeierte Journalist und Filmemacher John Pilger diskutierte über die Veränderungen, die sich seit der Entstehung seines Films „Palestine Is Still the Issue“, der 1974 veröffentlicht und 2002 aktualisiert wurde, in Palästina vollzogen haben.

Vor der Diskussion wird der vollständige Dokumentarfilm gezeigt. Pilger erteilte Consortium News die Erlaubnis, den gesamten Film zu zeigen, der auf johnpilger.com und hier auf Vimeo zu sehen ist. Im Juli 2021 nahm er dann eine Stunde lang an der Sendung teil, um darüber zu sprechen.

Die Sendung

In der Folge geht es um die letzten zwei Jahrzehnte, in denen es in der israelischen Politik zu einem extremen Rechtsruck mit schwerwiegenden Folgen für Palästina und sein Streben nach Unabhängigkeit kam, darunter vier große israelische Angriffe auf Gaza vor dem Beginn des Völkermords im Jahr 2023.

Pilger und der israelische Historiker Ilan Pappé, der im Film von 2002 zu sehen war, diskutierten über die sich im Laufe der Jahrzehnte verschlechternde Situation der Palästinenser und darüber, wohin die Zukunft Palästinas und Israels führen wird, und sagten damit die heutigen schrecklichen Ereignisse voraus.

Pappé ist Autor zahlreicher Bücher, darunter The Ethnic Cleansing of Palestine, in dem er dokumentiert, dass die ethnische Säuberung ein seit langem bestehendes zionistisches Ziel war, das von Ben Gurion im Hauptquartier des Roten Hauses außerhalb von Tel Aviv detailliert geplant wurde und bei der Gründung Israels Ende der 1940er Jahre eine viel größere Anzahl von Gräueltaten gegen Palästinenser beinhaltete, als westliche Einrichtungen zugeben.

Pappé sagt, dass dies der Beginn eines Prozesses der ethnischen Säuberung war, der bis heute andauert.

Über das Buch schrieb „Publisher’s Weekly“:

„Fast sechs Jahrzehnte lang wurde es geleugnet, aber hätte es heute stattgefunden, hätte man es nur als „ethnische Säuberung“ bezeichnen können. Ilan Pappé entlarvt den Mythos, dass die palästinensische Bevölkerung im Verlauf dieses Krieges aus freien Stücken gegangen sei, und liefert beeindruckende Archivbeweise dafür, dass die gewaltsame Vertreibung der einheimischen Bevölkerung von Anfang an ein zentraler Bestandteil der Gründungsideologie Israels war. Unverzichtbar für alle, die sich für die aktuelle Krise im Nahen Osten interessieren.“

Produziert von Cathy Vogan, mit den Moderatoren Elizabeth Vos und Joe Lauria.

John Pilger in seinem Film „Palestine Is Still the Issue“ (johnpilger,.com)

