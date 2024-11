Wie konnten israelische Streitkräfte durchschlüpfen? Libanesische Beamte stellen deutsche Rolle bei Entführungsaktion in Frage

https://www.mintpressnews.com/how-did-israeli-forces-slip-through-officials-in-lebanon-question-german-role-in-kidnapping-raid/288571/



von Robert Inlakesh

8. November 2024

Am 1. November führte eine israelische Spezialeinheit eine Marine-Landungsoperation im Nordlibanon durch und entführte einen libanesischen Kapitän zur See, den sie beschuldigten, ein „hochrangiger Hisbollah-Agent“ zu sein. Da es nicht gelungen war, die israelischen Boote zu entdecken, wurde spekuliert, dass Deutschland die Militäroperation möglicherweise erleichtert hatte.

Die hochkarätige israelische Mission zur Ergreifung eines Mannes aus Batroun, einer Küstenstadt 30 Kilometer nördlich von Beirut, wurde am Wochenende schnell zum Thema hitziger Debatten. Es wurden Fragen aufgeworfen, wie es den israelischen Streitkräften gelang, während der Operation unentdeckt zu bleiben, was zu weiteren Kontroversen führte.

Am ersten Novembertag führten 25 israelische Marinekommandos der Shayetet 13 eine Landungsoperation mit Schnellbooten etwa 400 Meter vom Yachthafen von Batroun entfernt durch, einem beliebten Touristenziel im Libanon. Axios zitierte schnell israelische Militärquellen, die behaupteten, ein „hochrangiger Hisbollah-Agent“ sei in einem Strandchalet festgenommen worden.

Der entführte Mann wurde später als Imad Amhaz identifiziert, ein Kapitän zur See, der sich für eine Laufbahn bei der libanesischen Marine ausbilden ließ. Libanesische Beamte beschrieben ihn als zivilen Schiffskapitän, was den amtierenden Premierminister Najib Mikati dazu veranlasste, bekannt zu geben, dass der Libanon bei den Vereinten Nationen eine Beschwerde gegen Israel einreichen werde, da dies eine Verletzung der Souveränität und der UN-Resolution 1701 darstelle.

Israel hat berichtet, dass Amhaz an einem geheimen Ort verhört wird, aber es sind zahlreiche widersprüchliche Behauptungen über seine angebliche Rolle innerhalb der Hisbollah aufgetaucht. Anonyme Quellen haben eine Reihe von Anschuldigungen in Umlauf gebracht – von Amhaz‘ Beteiligung an der heimlichen Waffentransfer auf dem Seeweg bis hin zu einer leitenden Position innerhalb der Marineoperationen der Hisbollah. Unterdessen hat Amhaz‘ Vater öffentlich jegliche Verbindungen zwischen seinem Sohn und der Gruppe zurückgewiesen und sich gegen die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Inhaftierung seines Sohnes gewehrt.

Anfang dieser Woche bot der libanesische Nachrichtensender Al-Diyar einen genaueren Blick auf den Bericht der libanesischen Armee über den jüngsten israelischen Angriff. In dem Bericht beschrieb der libanesische Armeekommandeur Joseph Aoun, wie die israelischen Boote mit hoher Geschwindigkeit und unter Einsatz von Störsendern der Entdeckung durch die zehn Radarsysteme des Landes entgingen. Aoun wies darauf hin, dass blinde Flecken im libanesischen Radarnetzwerk die Herausforderung noch vergrößerten. Diese Details stellen vorerst die vorläufigen Schlussfolgerungen der Untersuchung der riskanten Operation durch Beirut dar.

Es wird über eine mögliche geheime Absprache mit Deutschland bei dem israelischen Angriff spekuliert, da die deutschen Seestreitkräfte, die Teil der UNIFIL-Friedensmission sind, regelmäßig in libanesischen Gewässern patrouillieren und diese überwachen.

UNIFIL dementierte schnell jegliche Beteiligung und gab eine Erklärung ab, in der sie darauf bestand, dass ihre Streitkräfte keine Rolle bei der „Erleichterung von Entführungsoperationen oder Verletzungen der libanesischen Souveränität“ spielten. Dennoch bleiben Zweifel bestehen, da das Vorgehen Deutschlands in der Region bereits für Stirnrunzeln sorgte. Nur wenige Wochen zuvor, am 17. Oktober, schossen deutsche Streitkräfte eine Drohne der Hisbollah ab und signalisierten damit eine entschlossenere Haltung in dem Konflikt.

Berichten zufolge sollen israelische Streitkräfte während des Einsatzes die Radarsysteme der UNIFIL gestört haben, was neue Zweifel an einer möglichen Absprache hinter den Kulissen aufkommen lässt. Deutschland, ein wichtiger Waffenlieferant für Israel und einer der loyalsten Unterstützer Tel Avivs, hat Israel während des Gaza-Konflikts unerschütterliche Unterstützung angeboten. Angesichts dieser engen und oft umstrittenen Beziehungen spekulieren einige, dass Israel seine deutschen Verbündeten möglicherweise im Voraus stillschweigend über die Operation informiert hat, um ihre Zusammenarbeit – oder zumindest ihr Stillschweigen – sicherzustellen und unbeabsichtigte Zusammenstöße zu verhindern.

Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte The Telegraph einen Bericht, in dem eine anonyme hochrangige libanesische politische Persönlichkeit zitiert wurde, „die gegen die Hisbollah ist“, und behauptete, der entführte Kapitän zur See sei ein „Doppelagent“. Die Quelle, die vermutlich Verbindungen zur Partei „Lebanese Forces“ hat – einer Splittergruppe, die für ihre vehemente Opposition gegen die Hisbollah und eine Geschichte zweifelhafter Behauptungen bekannt ist – nutzte diese Erzählung, um die Loyalität des Kapitäns in Zweifel zu ziehen.

„The Telegraph“ hat eine schwierige Geschichte im Libanon, da die Zeitung im Juni nach der Veröffentlichung eines Artikels, der auf anonymen Quellen basierte und ohne eindeutige Beweise behauptete, dass die Hisbollah am internationalen Flughafen von Beirut Waffen lagere, mit Gegenreaktionen konfrontiert war. Der Bericht stützte sich auf Aussagen des Abgeordneten der libanesischen Streitkräfte, Ghassan Hasbani, der behauptete, die Hisbollah kontrolliere den Flughafen, sowie auf vage Berichte von ungenannten „Whistleblowern“. Die Behauptungen, die ohne nennenswerte Überprüfung präsentiert wurden, lösten im Libanon Empörung aus, wo Beamte den Artikel als Angriff auf die Infrastruktur des Landes betrachteten.

Der libanesische Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Ali Hamieh, verurteilte den Bericht als „lächerlich“ und erklärte, dass „der Libanon eine Klage gegen den Telegraph einreichen wird, weil der Artikel darauf abzielt, den Ruf des Flughafens zu schädigen“. Als Reaktion darauf änderte der Telegraph stillschweigend die Überschrift und überarbeitete den Artikel stark – ein Schritt, der die Bedenken hinsichtlich der Integrität der ursprünglichen Berichterstattung unterstrich.

Nach der jüngsten verdeckten Operation Israels sorgen nun unbeantwortete Fragen für wachsendes Unbehagen im Libanon über den Einfluss des Westens und die Berichterstattung der Medien. Die Frustration hat sich noch verstärkt, nachdem die US-Botschaft in Beirut die Einrichtung einer humanitären Luftbrücke durch Iraqi Airways blockiert hat, um den von den anhaltenden Luftangriffen Israels Betroffenen zu helfen, was libanesische Bürger dazu veranlasst hat, die Motive hinter ausländischen Interventionen in Frage zu stellen.

Titelbild | Die Konterfeis von Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und dem israelischen Premierminister Netanjahu sind mit schwarzen Augenklappen und blutigen Reißzähnen bei einer Demonstration am 21. September 2024 in Hamburg, Deutschland, zu sehen. Georg Wendt | AP

Robert Inlakesh ist ein in London, Großbritannien, ansässiger politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trumps Katastrophe in Palästina und Israel“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

