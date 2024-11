https://countercurrents.org/2024/11/stop-the-killing-occupation-comparisons-of-jewish-israeli-imposed-gaza-genocide-deaths-with-nazi-atrocities/



Schluss mit dem Töten und der Besatzung: Vergleiche der von jüdischen Israelis verübten Todesfälle durch den Völkermord im Gazastreifen mit den Gräueltaten der Nazis

in Palästina

von Dr. Gideon Polya

12. November 2024

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden, in einer Leichenhalle in Deir al-Balah, Freitag, 1. November 2024. [AP Photo/Abdel Kareem Hana]

Die zivilisierte Welt ist jeden Tag aufs Neue schockiert über die Berichte über den Massenmord an Palästinensern in Gaza durch jüdische Israelis und die Bilder des unermesslichen Leids von Kindern und Erwachsenen in einer verwüsteten Stadt, die größtenteils in Schutt und Asche liegt. Zahlen sind wichtig, und schockierende quantitative Vergleiche zwischen den Toten in Gaza und (a) den Gräueltaten der Nazis und Japaner im Zweiten Weltkrieg und (b) den aktuellen globalen Todesstatistiken machen deutlich, dass die Welt handeln muss, um strenge Sanktionen gegen das Apartheid-Israel zu verhängen, um das Töten und die Besatzung jetzt zu stoppen.

(A). Einige Vergleiche des ersten Jahres des Gaza-Genozids mit den Gräueltaten des nationalsozialistischen Deutschlands und Japans im Zweiten Weltkrieg.

Professor Devi Sridhar (Lehrstuhl für globale Gesundheit, Universität Edinburgh) schätzte, dass die Zahl der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen in Gaza in elf Monaten insgesamt 335.500 betrug. Da in verarmten Ländern etwa 70 % der vermeidbaren Todesfälle durch Entbehrung auf Kinder unter fünf Jahren entfallen, bedeutet dies 366.000 Todesfälle im ersten Jahr des Gaza-Massakers, darunter 267.000 Kinder, 31.000 Frauen und 71.000 Männer [1-5].

(a) Tötungsrate von Kindern: 267.000 pro Jahr (Gaza) gegenüber 250.000 pro Jahr (von den Nazis getötete jüdische Kinder) [6].

(b) % der Vorkriegsbevölkerung getötet: 15,9 % (Gaza) gegenüber 21,7 % (französische Juden) und 28,2 % (ungarische Juden) [7-9].

(c). Todesrate durch Vergeltungsmaßnahmen der Besetzten/Besatzer: 366.000/1.139 = 321 (Gaza) gegenüber 10 (von Hitler befohlenes Massaker von Ardeatine in Rom 1944) [10].

(d). Wenn 50 % der israelischen Toten am 7. Oktober von der IDF im Rahmen ihrer „Hannibal-Richtlinie“ getötet wurden, beträgt das Todesverhältnis von Besetzten/Besatzern 366.000/570= 642 (Gaza) gegenüber 10 (von Hitler befohlen) [11, 12].

(e). „Gefangene, die pro Tag pro Million inhaftierter Bevölkerung getötet wurden“: 436 (Gaza) gegenüber 24 (australische Kriegsgefangene der Japaner) [13-16].

(f). „Getötete Kinder als Prozentsatz der Getöteten“: 73,0 % (Gaza) gegenüber 25-30 % (von den Nazis getötete Juden) [9, 17, 18].

(B). Vergleich des heutigen Todeslagers Gaza mit der weltweiten Sterblichkeit.

1(a). „Getötete Journalisten pro Jahr“ sind 168 (Gaza) gegenüber dem Durchschnitt von 82 pro Jahr weltweit (2013–2023) [19, 20].

1(b). „Getötete Journalisten pro Jahr und Million Einwohner“ beträgt 73,0 (Gaza) im Vergleich zum Durchschnitt von 0,0084 (Welt), 0,0505 (Mexiko), 0,0984 (Afghanistan) und 0,2099 (Irak) im Zeitraum 1993–2023 [19, 20].

2(a). „Getötete Kinder pro Jahr“ sind 267.000 (Gaza) gegenüber 2.985 getöteten Kindern pro Jahr in 24 Ländern der Welt im Jahr 2022 [21, 22].

2(b). „Getötete Kinder pro Jahr pro Million Einwohner der Entität“ betrug 116.807 (Gaza) gegenüber 0,38 (Welt im Jahr 2022) [21, 22].

3(a). „Getötete Gesundheitsfachkräfte pro Jahr“ beträgt 1.000 (Gaza) gegenüber 480 (Welt) [23, 24].

3(b). „Getötete Gesundheitsfachkräfte pro Jahr und Million Einwohner“ beträgt 435 (Gaza) gegenüber 0,060 (Welt) [23, 24].

4(a). „Getötete humanitäre Helfer pro Jahr“ beträgt 321 (Gaza) gegenüber 280 getöteten humanitären Helfern in 33 Ländern im Jahr 2023 [25, 26].

4(b). „Getötete Helfer pro Jahr pro Million Einwohner“ beträgt 140 (Gaza) gegenüber 0,035 (Welt) [25, 26].

5(a). „Tonnage der abgeworfenen Bomben pro Jahr“ beträgt 75.000 Tonnen (auf das schutzlose Gaza in einem Jahr) gegenüber 1,6–2,7 Millionen Tonnen, die von den Alliierten in den sechs Jahren des Zweiten Weltkriegs abgeworfen wurden (d. h. 450.000 Tonnen pro Jahr) und 20.000 Tonnen auf London [27–30].

5(b). „Tonnen abgeworfener Bomben pro Jahr und Million Einwohner“ sind 32.609 (Gaza) gegenüber 3.659 (London im Zweiten Weltkrieg, 7.9.1940–11.5.1941) [27–30].

(C). Jahrhundertelanger und sich ständig verschlimmernder von den Westmächten unterstützter palästinensischer Genozid und palästinensischer Holocaust.

(a). Palästina wurde 3000 Jahre lang nach den Philistern benannt und war Teil des fruchtbaren Halbmondes, der der Welt Landwirtschaft, Pflanzenzucht, Schrift, das Alphabet, Astronomie, Mathematik, Handel, Architektur und Philosophie bescherte. Gaza exportierte nabatäische Parfüms in das Römische Reich und vermittelte in der Zeit der Kreuzzüge die Übernahme der bahnbrechenden indisch-arabischen Mathematik in Europa. Der Felsendom auf dem Al-Aqsa-Gelände (drittheiligste Stätte im Islam) in Al-Quds (Jerusalem) ist die zweitälteste muslimische Moschee und der Ursprung von über 1400 Jahren brillanter muslimischer Architektur. Im Jahr 1880, unter dem osmanischen Kalifat des 4. Jahrhunderts, waren von den 0,5 Millionen Einwohnern Palästinas etwa 90 % Muslime und 10 % Christen, mit etwa 25.000 Juden, von denen die Hälfte Einwanderer waren [31-34].

(b). Im Iran wurde Öl entdeckt (1908) und Großbritannien marschierte im Irak ein (1914), um sich dieses lebenswichtige strategische Gut zu sichern. Durch das Sykes-Picot-Abkommen wurde der osmanisch beherrschte Nahe Osten zwischen Großbritannien und Frankreich aufgeteilt (1916). Eine Folge des Ersten Weltkriegs war eine Hungersnot in Palästina (100.000 Tote). Auf die Niederlage der Türken durch das Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) bei Beerscheba (31. Oktober 1917) folgte unmittelbar die Entscheidung des britischen Lords Balfour, den Zionisten Palästina als jüdisches Heimatland zuzusprechen (2. November 1917) (eigentlich ein Versuch, die Unterstützung der russischen Zionisten für ein weiteres russisches Engagement im Ersten Weltkrieg zu gewinnen) [17, 31, 35, 36]. Es muss angemerkt werden, dass die indigenen Palästinenser zwar semitisch sind und seit Jahrtausenden mit Palästina verbunden sind, die aschkenasischen Juden jedoch von nicht-semitischen turkstämmigen Chasaren abstammen, die etwa im 9. Jahrhundert u. Z. zum Judentum konvertierten (das Chasarenreich wurde schließlich im 10. Jahrhundert u. Z. von der Kiewer Rus zerstört). Ich stamme also aus einer sehr berühmten jüdischen ungarischen Familie (fragen Sie jeden Mathematiker oder Chirurgen), aber die DNA-Analyse besagt, dass ich zu 24 % britisch-keltisch, zu 57 % aschkenasisch-jüdisch, zu 0 % englisch und zu 0 % nahöstlich bin (dies steht auch im Einklang mit der seit Jahrhunderten dokumentierten Familiengeschichte). Die Menschen in Palästina, die heute von den jüdischen und nichtjüdischen Palästinensern zur Zeit Jesu abstammen, sind die semitischen indigenen Palästinenser. Die jüdischen Israelis stammen überwiegend von Khazar, Berbern und jemenitischen Konvertiten zum Judentum im ersten Jahrtausend n. Chr. ab [37-44]. Der antirassistische jüdisch-amerikanische Gelehrte Professor Bertell Ollman (NYU): „Die Zionisten sind heute die schlimmsten Antisemiten der Welt, die ein semitisches Volk unterdrücken, wie es seit den Nazis keine Nation mehr getan hat“ [45].

(c). Die massive, nach dem Ersten Weltkrieg von Großbritannien unterstützte Einwanderung aschkenasischer (osteuropäischer) Juden nach Palästina führte zu massiven sozialen Verwerfungen (insbesondere zur Vertreibung palästinensischer Pachtbauern), die in der arabischen Revolte gipfelten, die von den Briten und von den von den Briten bewaffneten und ausgebildeten jüdischen Terroristen unterdrückt wurde (10 % der erwachsenen männlichen Palästinenser wurden getötet). Ein Weißbuch von 1939 stoppte die jüdische Einwanderung aus Angst, die muslimischen Bewohner des Britischen Empires im Zweiten Weltkrieg zu verärgern. Das britische Kriegskabinett stimmte heimlich der Teilung Palästinas (1944) zu. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die jüdische Einwanderung wieder zu, sodass die Bevölkerung Palästinas 1947 1.970.000 Menschen umfasste, darunter 630.000 Juden (32,0 %), 143.000 Christen (7,3 %) und 1.181.000 Muslime (59,9 %), d. h. zwei Drittel waren einheimische Palästinenser. Die UNO schlug die Teilung gegen den Willen der indigenen Palästinenser vor (1947) [31, 34].

(d). 1948 eroberten die Zionisten 78 % Palästinas und vertrieben in der Nakba (Katastrophe) 800.000 einheimische Palästinenser, wodurch 530 palästinensische Dörfer entvölkert und 15.000 einheimische Palästinenser getötet wurden. Die von Großbritannien und den USA unterstützten rassistischen Zionisten passten das demografische Gleichgewicht weiter an, indem sie jüdische Gemeinden in der muslimischen Welt zerstörten und nichteuropäische Juden aus Marokko in den Jemen und den Irak importierten. 1956 offenbarte das Apartheid-Israel seine Daseinsberechtigung, indem es sich dem Vereinigten Königreich und Frankreich bei der Invasion Ägyptens bei Suez anschloss. Im Naksa (Rückschlag) von 1967 eroberte das nun mit Atomwaffen ausgerüstete Apartheid-Israel ganz Palästina sowie ägyptisches, palästinensisches, jordanisches, libanesisches und syrisches Gebiet (es gab den ägyptischen Sinai 1974 im Rahmen eines Friedensabkommens zurück). Es vertrieb weitere 400.000 Araber in der Naksa. Nachdem die Hamas 2006 die Wahlen im besetzten Palästina gewonnen hatte, wurde sie von der US-Allianz und dem Apartheid-Israel zur terroristischen Organisation erklärt und floh nach Gaza. Das Apartheid-Israel marschierte in den Libanon ein und besetzte ihn weitgehend (1982–2000) und verwüstete den Libanon 2006 erneut [34]. Als Reaktion auf den Widerstand der besetzten Palästinenser und die aufeinanderfolgenden Intifadas (Aufstände), die aus gescheiterten Verhandlungen resultierten, reagierte das Apartheid-Israel mit regelmäßigen mörderischen Angriffen auf das Konzentrationslager Gaza in den Jahren 2006, 2008-2009, 2014, 2018-2019 und 2021, die die Zionazis als „Rasenmähen“ bezeichneten [31, 34].

(e). Von den 15 Millionen größtenteils verarmten indigenen Palästinensern vor dem 7. Oktober 2023 sind 7 Millionen Exilpalästinenser (größtenteils Flüchtlinge und unter Androhung der Todesstrafe von dem Land ausgeschlossen, das seit Anbeginn der Agrarkultur ununterbrochen von ihren semitischen Vorfahren bewohnt wurde), 5,6 Millionen besetzte Palästinenser, die unter brutaler Militärherrschaft in höchst missbräuchlicher Weise eingesperrt sind und ohne Menschenrechte in immer kleiner werdenden Westjordanland-Ghettos oder „Bantustans“ (3,3 Millionen) oder in das abgeriegelte und bombardierte Konzentrationslager Gaza (2,3 Millionen) und 2,1 Millionen israelische Palästinenser (im Gegensatz zu den demokratieverweigernden besetzten Palästinensern, die zwar für die Regierung, die sie regiert, wählen können, aber nur für zugelassene Kandidaten, und die 65 rassistischen, an die Nazis erinnernden diskriminierenden Gesetzen unterliegen). Indigene Palästinenser machten 51 % der israelischen Apartheid-Untertanen aus (jüdische Israelis 47 %), aber 73 % waren von der Wahl der Regierung, die sie regierte, ausgeschlossen (d. h. sie waren einer ungeheuerlichen, neonazistischen Apartheid unterworfen) [34].

(f). Der seit einem Jahrhundert andauernde palästinensische Genozid ist mit 2,5 Millionen palästinensischen Toten durch Gewalt (0,1 Millionen) und aufgezwungene Entbehrungen (2,4 Millionen) sowie mit aufeinanderfolgenden schrecklichen Massenvertreibungen der Bevölkerung verbunden: der Nakba von 1948 (800.000), die Nakba von 1967 (400.000) und jetzt der Völkermord im Gazastreifen nach dem 7. Oktober 2023 (über 2 Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern und Gemeinden vertrieben). Die Zahl der Toten durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen (in Klammern angegeben) im von den jüdischen Israelis verübten palästinensischen Genozid und palästinensischen Holocaust (2,5 Millionen) ist ähnlich hoch wie die des jüdischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg (5–6 Millionen), des polnischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg (6 Millionen), des Holocaust an den Roma und Sinti im Zweiten Weltkrieg (1 Million) und des „vergessenen“ bengalischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg (6–7 Millionen) [34]. Man beachte, dass „Holocaust“ zwar eine große Zahl von Toten impliziert, „Völkermord“ jedoch in Artikel 2 der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ definiert ist [46]. Zu den Verbrechen im Sinne dieser Konvention gehört auch die „Beihilfe zum Völkermord“ (Artikel 3e) [46].

(g). Vor dem 7. Oktober 2023 betrug das Pro-Kopf-BIP 3.500 US-Dollar (besetzte Palästinenser) und 1.000 US-Dollar (Gaza-Konzentrationslager, das unter Bombenangriffen und einer tödlichen 16-jährigen Blockade leidet) im Vergleich zu 55.500 US-Dollar (Apartheid-Israel). Die Kindersterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren ist in den besetzten palästinensischen Gebieten dreimal höher als im besetzenden Apartheid-Israel, was sich in einem Unterschied von zehn Jahren in der Lebenserwartung widerspiegelt. Diese Parameter werden sich für die derzeit noch verbliebenen 1,9 Millionen überlebenden Bewohner des Gazastreifens, die jetzt im Wesentlichen ohne Wasser, Nahrung, Unterkunft, sanitäre Einrichtungen, Strom, Brennstoff, Medikamente, medizinische Versorgung und jeglichen Hauch von sozialer Normalität, abgesehen vom nackten Überleben in einem Leichenhaus, auskommen müssen, sicherlich drastisch zum Schlechteren verändert haben. Vor und nach dem 7. Oktober 2024 hat das Apartheid-Israel in grober Weise gegen die Artikel 55 und 56 der Genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (die Vierte Genfer Konvention) verstoßen, in denen unmissverständlich festgelegt ist, dass ein Besatzer seine eroberten Untertanen mit lebenserhaltender Nahrung und medizinischer Ausrüstung versorgen muss, „soweit es die ihm zur Verfügung stehenden Mittel erlauben“ [47].

(D). Die neonazistische Apartheid Israels verstößt in grober Weise gegen das Völkerrecht.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat die israelische Apartheid und die andauernde illegale Besatzung verurteilt und gefordert, dass Israel die besetzten palästinensischen Gebiete verlässt und den Palästinensern eine Entschädigung zahlt. Er hat Israel auch Handlungen untersagt, die zu einem Völkermord beitragen. Israel hat den Internationalen Gerichtshof einfach ignoriert und sein Völkermordprogramm auf eine erschreckende neue Ebene gehoben, indem es die Bewohner des Gazastreifens aufforderte, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, und Gesetze verabschiedete, die die wichtige, lebensrettende UNRWA als terroristische Organisation bezeichnen, die aus Palästina ausgeschlossen werden soll. Die rassistische und neonazistische Apartheid Israels verstößt in eklatanter Weise gegen folgende Elemente des Völkerrechts: (a) die UN-Charta; (b) die UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (UN-Völkermordkonvention); (c) die UN-Konvention über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention); (d) die UN-Flüchtlingskonvention (UN-Flüchtlingskonvention); (e) die Genfer Konventionen; (f) der Internationale Strafgerichtshof; (g) die Erklärung über die Rechte der indigenen Völker; (h) das „Internationale Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid“; (i) der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) (j). Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; (k). Resolutionen der UN-Generalversammlung und des UN-Sicherheitsrats; (l) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte; (m). das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung; (n). die Sklaverei-Konvention von 1926 oder die Konvention zur Unterdrückung des Sklavenhandels und der Sklaverei; (o). das Pariser Klimaabkommen von 2015 (p). „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (wunderbare Ermahnung Jesu); und (q) ICJ-Entscheidungen (für Details und Dokumentation siehe [31]).

(E). Komplizenschaft der USA, des Westens, der Anglosphäre und Australiens beim Völkermord in Gaza und beim palästinensischen Völkermord.

Bevor man die wichtigsten Länder betrachtet, die am Völkermord in Gaza beteiligt sind, muss man einige allgemeine kollektive Komplizenschaften berücksichtigen.

(a). Die USA, die US-Allianz und der Westen im Allgemeinen sind leidenschaftliche Befürworter des Apartheid-Israels und somit Befürworter der Apartheid. Wenn beispielsweise eine Partei Nazi-Deutschland leidenschaftlich unterstützte, könnte man vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass sie für die Nazis war. Wir hatten kein Mitspracherecht bei der Frage, in welche Familie wir hineingeboren wurden und wie wir erzogen wurden. Dementsprechend sind diejenigen, die die rassistische und neonazistische Abscheulichkeit der Apartheid unterstützen, für eine anständige menschliche Gesellschaft, das öffentliche Leben und öffentliche Ämter in einer Demokratie, die die Menschenrechte achtet und in der jede Person eine Stimme hat, wie in den westlichen Ländern, ungeeignet.

(b). Der 7. Oktober war offensichtlich als 9/11-ähnliche Ausrede für den Völkermord im Gazastreifen geplant. Der angebliche Grund für das von den jüdischen Israelis verübte Massaker und den Völkermord in Gaza ist, dass es sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die 1.139 Israelis handelte, die am 7. Oktober 2023 bei dem palästinensischen Ausbruch aus dem 16 Jahre lang blockierten Konzentrationslager Gaza starben, um Geiseln zu sammeln und sie gegen (derzeit) 10.000 palästinensische Geiseln in israelischen Militärgefängnissen auszutauschen. Einige renommierte und preisgekrönte westliche Autoren sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass viele der toten Israelis von der IDF im Rahmen ihrer „Hannibal-Richtlinie“ getötet wurden, die darauf abzielt, die Entführung israelischer Geiseln zu verhindern, selbst wenn dies die Tötung der Geiseln bedeutet. Außerdem stehen die Todesfälle in einem Brandgebiet im Verhältnis zur eingesetzten Feuerkraft und dem Beschuss mit hochexplosiven Panzergeschossen und von Hubschraubern aus abgefeuerten Raketen der reagierenden IDF im Vergleich zu den leichten Waffen der Bewohner von Gaza. Dies deutet darauf hin, dass die meisten der toten Israelis von der IDF getötet wurden. Am 7. Oktober 2023 waren etwa 2,5 % der israelischen Toten Kinder und 97,5 % Erwachsene und damit größtenteils ehemalige oder gegenwärtige Soldaten, die die besetzten Palästinenser in der illegalen und brutalen 57-jährigen Besatzung unterjochen. Während die Besetzten (wie die besetzten Palästinenser) das Recht haben, sich zu verteidigen, haben die kriegsverbrecherischen Besatzer (wie die völkermörderischen rassistischen jüdischen Israelis) dieses Recht nicht. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-Journalist Seymour Hersh berichtete in der New York Times, dass die USA und das Apartheid-Israel ein Jahr vor dem Ausbruch von den Ausbruchsplänen wussten. Das unendlich verlogene Apartheid-Israel ließ den Ausbruch zu – zwei Bataillone der israelischen Streitkräfte wurden vor dem Ausbruch abgezogen und die Reaktion der israelischen Streitkräfte war verspätet und für Israelis tödlich. Es ist offensichtlich, dass der 7. Oktober als Vorwand im Stil des 11. September für den Völkermord in Gaza und die großflächige Bombardierung des Westjordanlands, Syriens, des Libanons, des Irak, des Iran und des Jemen geplant war [48-52].

(c). Der Westen wiederholt 35 Lügen, die die Güte und Wahrheit verletzen, und ignoriert die Gräueltaten des von den USA unterstützten Apartheid-Israels. Das wichtigste Ethos der Menschlichkeit ist Güte und Wahrheit, aber dies wird von Apartheid-Israel, rassistischen Zionisten und dem zionistisch-pervertierten Westen grob verletzt, wie in E(b) oben beispielhaft dargestellt – eine von vornherein geplante Gräueltat der Zionisten und des Apartheid-Israel wird zu einem „Hamas-Terroristen-Massaker“, das die vollständige Ausrottung der Hamas mit enormen Kollateralschäden fordert, die zu einem totalen Völkermord führen. Als weitere Beispiele für 35 zionistische Lügen, die ich katalogisiert und widerlegt habe, sind die ersten vier Lügen: (1) „Israel ist ein jüdischer Staat“, (2) „Israel ist eine Demokratie“, (3) „Israel ist eine liberale Demokratie“ und (4) „Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten“ – vor dem Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober 2023. 51 % der Untertanen eines völkermörderisch rassistischen, neonazistischen und durch Genozid errichteten Apartheid-Israel waren indigene Palästinenser [51-53].

(d). Die gesamteuropäische und von den USA, der US-Allianz, Apartheid-Israel und Zionisten unterstützte International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ist offenkundig antisemitisch und leugnet den Holocaust. Die IHRA ist pro-Apartheid-Israel, pro-Apartheid, anti-arabisch, antisemitisch und antijüdisch antisemitisch (indem sie antirassistische jüdische, palästinensische, arabische und muslimische Kritiker der Verbrechen der israelischen Apartheid fälschlicherweise als „antisemitisch“ diffamiert) und holocaustleugnend (indem sie alle Holocausts außer dem Holocaust an den Juden im Zweiten Weltkrieg (5–6 Millionen Menschen wurden durch Gewalt und Entbehrungen getötet ), insbesondere (in Klammern die Zahl der Todesopfer durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen) den Holocaust an den Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg (1 Million), den Holocaust an den Polen im Zweiten Weltkrieg (6 Millionen), den Holocaust in Europa im Zweiten Weltkrieg (30 Millionen), den Holocaust an den Sowjets im Zweiten Weltkrieg (23 Millionen), den 2 Chinesischer Holocaust (35–40 Millionen) und der 2. Weltkrieg Bengali Holocaust (2. Weltkrieg Indischer Holocaust, 2. Weltkrieg Bengalische Hungersnot; 6–7 Millionen Inder wurden in Bengalen, Bihar, Assam und Odisha von den Briten mit der Unterstützung Australiens, das die Lebensmittelversorgung verweigerte, absichtlich aus strategischen Gründen verhungert [54–58]. Die IHRA-Definition von Antisemitismus listet 11 falsche Beispiele für behaupteten Antisemitismus auf [37, 54-58]. Diese IHRA-Liste von fälschlicherweise als „Antisemitismus“ bezeichneten Vorfällen ist jedoch ein durchweg fehlerhaftes, unehrliches, irreführendes und in der Tat rassistisches Dokument. Aus diesem Grund wird die IHRA von über 40 antirassistischen jüdischen Organisationen verurteilt [58]. Eine detaillierte Analyse des Rassismus, Antisemitismus und der Holocaustleugnung der IHRA finden Sie unter [54-56].

(F) Bedeutende Länder, die unverzeihlicherweise in den jahrhundertelangen palästinensischen Genozid und palästinensischen Holocaust (2,5 Millionen Tote) und den andauernden Genozid in Gaza (bisher 0,4 Millionen Tote) verwickelt sind.

(a). Apartheid Israel hat die völkermörderische rassistische Ideologie des Zionismus in schrecklicher Weise in die Praxis umgesetzt. Während die Siedlerkolonialstaaten der Anglosphäre und Westeuropas seit den 1960er Jahren auf unterschiedliche Weise mit ihrer völkermörderischen rassistischen Vergangenheit ins Reine kommen, verdoppelt das völkermörderische rassistische Apartheid-Israel derzeit seinen Weg zum totalen Völkermord an den indigenen Palästinensern. Zionismus ist völkermörderischer Rassismus und Nationalsozialismus ohne Gaskammern, aber das gilt für das serienweise kriegsverbrecherische Apartheid-Israel, das das Völkerrecht grob verletzt und über 90 Atomwaffen, von Deutschland gelieferte U-Boote, um diese zu transportieren, eines der größten High-Tech-Militärs der Welt und eine weltweit führende High-Tech-Kriegs- und Überwachungsindustrie verfügt. Das Apartheid-Israel will ganz Palästina und die Gebiete seiner Nachbarn, aber nicht die indigenen Einwohner. Der völkermörderische Rassismus des heutigen Apartheid-Israels spiegelt über ein Jahrhundert expliziter völkermörderischer Behauptungen der Zionisten wider [59]. Das Apartheid-Israel lehnt eine Ein-Staaten-Lösung und eine Zwei-Staaten-Lösung ab und entscheidet sich für eine staatenlose Lösung als wahrscheinliches Ergebnis für Gaza und das Westjordanland, d. h. die besetzten Palästinenser werden getötet, vertrieben oder in Konzentrationslagern eingesperrt, in denen sie nur knapp überleben können, wie der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und in Israel, Tom Pickering, andeutete [59]. Dieses Albtraumszenario könnte in der Tat der „Deal“ sein, den der Apartheid-Befürworter Donald Trump den indigenen Palästinensern anbieten wird.

(b). Die Vereinigten Staaten von Amerika (das rassistische weiße Amerika, RWA) unterstützen Apartheid-Israel seit der Gründung dieses völkermörderischen rassistischen Staates im Jahr 1948 leidenschaftlich. Der Erwerb von Atomwaffen durch Israel im Jahr 1967 festigte jedoch den Zionismus in Amerika. So waren 30 % des Biden-Kabinetts jüdische Zionisten, während der Rest „gemäßigte“ christliche Zionisten waren (im Unterschied zu den fanatischen, bibeltreuen und extremistischen christlichen Zionisten, die eine Kernunterstützung der rassistischen religiösen Rechten oder R4 für Trump darstellen)[60]. Die USA unterstützen das Apartheid-Israel seit 77 Jahren diplomatisch und mit Hilfsleistungen. Barack Obama brach aus der Reihe aus, als er sich bei der UNSC-Resolution 2334, die illegale Handlungen des Apartheid-Israel verurteilte, der Stimme enthielt, aber dennoch in einem letzten Akt Israel für das nächste Jahrzehnt Militärhilfe in Höhe von 38 Milliarden Dollar gewährte. Die kindervernichtende geriatrische Völkermord-Regierung von Joe Biden und der kindervernichtenden Kamala (KKK) Harris lieferte 75.000 Tonnen Bomben, um Gaza und damit auch den Libanon zu verwüsten [50, 61]. Die USA haben 69 % der Waffen an das Apartheid-Israel geliefert und das neonazistische Deutschland hat 30 % der Waffen geliefert [62], was dazu geführt hat, dass das Apartheid-Israel über eines der mächtigsten Militärs der Welt verfügt [63-66].

(c). Australien (Rassistisches Weißes Australien, RWA) ist ein feiger Lakai der USA und nach den USA der zweitgrößte glühende Unterstützer des Apartheid-Staates Israel und damit des abscheulichen Verbrechens der Apartheid. Nach dem von den USA und Großbritannien mitgetragenen Putsch von 1975, der die reformorientierte Whitlam-Labor-Regierung stürzte, war die Antwort der Labor-Partei unter der Führung des US-„Agenten“ Bob Hawke, „voll und ganz auf der Seite der USA“. Australien ist nach den USA der zweitgrößte Befürworter des Apartheid-Staates Israel und damit des abscheulichen Verbrechens der Apartheid. Einfach ausgedrückt: Das neonazistische und Apartheid befürwortende Australien unterstützt das völkermordende Israel und sagt Nein zu den indigenen Australiern und indigenen Palästinensern [67]. Die feige und rassistische Labor-Regierung ist in 20 Fällen am Völkermord im Gazastreifen beteiligt [51], lügt in 35 Fällen für das Apartheid-Israel [52] und verrät die Menschenrechte und die Menschlichkeit der Palästinenser in 85 Fällen [67]. Australier sagen normalerweise: „Wir sind keine Rassisten, aber …“ und haben eine schreckliche, anhaltende Bilanz der Misshandlung indigener Völker [62]. Australien gibt sich nicht damit zufrieden, den seit über zwei Jahrhunderten andauernden Völkermord und Ethnozid an den australischen Aborigines (2 Millionen Tote durch Gewalt, Enteignung, Entbehrung und Krankheit) zu verüben [68], sondern ist auch tief in den seit einem Jahrhundert andauernden palästinensischen Genozid verwickelt (2,5 Millionen Tote durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrung) (zum Vergleich dieser beiden von Australien mitverschuldeten Gräueltaten siehe [69-76]). Natürlich sind diese beiden andauernden Gräueltaten nur die Spitze des Eisbergs: Als Lakai des Vereinigten Königreichs oder der USA ist Australien in 85 Länder einmarschiert und hat alle 80 Länder im indopazifischen Raum auf verschiedene Weise durch Invasion, Besetzung, Beteiligung an von den USA unterstützten Staatsstreichen (8) und weltweit führende Klimakriminalität verletzt [77, 78]. Und all diese Komplizenschaft beim Völkermord und die Leugnung des Völkermords durch rassistische Weiße Australier (RWA) wurde durch ungeheuerliche Lügen durch Kommission und Lügen durch Unterlassung von australischen Mainstream-Journalisten, Redakteuren, Politikern, Akademikern und Kommentatoren in einem rassistischen weißen Australien (RWA), das wegschaut, ermöglicht [82].

(d). Das neonazistische Deutschland hat das Apartheid-Israel seit 1948 leidenschaftlich unterstützt. Die deutschen Reparationen für die Kriegsverbrechen der Nazis wurden an Zionazis gezahlt, die den indigenen Palästinensern antaten, was die Nazi-Deutschen Juden, Sinti und Roma und Slawen angetan hatten. Ein offensichtlich reueloses Neonazi-Deutschland hat 30 % der von Apartheid-Israel importierten Waffen geliefert [62] und hat eine hässliche Bilanz bei der Verfolgung von Palästinensern und ihren Unterstützern. Zionismus ist völkermörderischer Rassismus und Nationalsozialismus ohne Gaskammern, aber mit Töten, Vertreibung und höchst missbräuchlicher Inhaftierung unerwünschter indigener Völker in Konzentrationslagern wie dem Gaza-Konzentrationslager und den Ghettos im Westjordanland. Tatsächlich habe ich eine schockierende Liste von 52 Vergleichen zwischen dem zionistischen und dem Apartheid-Israel des nationalsozialistischen Deutschlands sorgfältig dokumentiert [83]. Vor dem 7. Oktober 2023 unterstützte das neonazistische Deutschland das neonazistische Apartheid-Israel auf 12 verschiedene Arten und war anschließend auf 11 verschiedene Arten am Völkermord in Gaza beteiligt [62]. Zusammen mit Australien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und insgesamt 49 Ländern enthielt sich das neonazistische Deutschland 2021 der jährlichen UNGA-Resolution gegen den Nationalsozialismus (die USA und die Ukraine stimmten mit Nein) [84], stimmte aber 2022 zusammen mit 51 anderen Ländern der US-Allianz (darunter Australien, Frankreich, die USA, das Vereinigte Königreich und die Ukraine) gegen die Resolution [85-87]. Nazi ist, was ein Nazi tut. Neonazi ist, was ein Neonazi tut.

(e). Das Vereinigte Königreich (UK) ermöglichte den völkermörderischen Siedlerkolonialismus, der Palästina zerstörte, und steuert nun unerbittlich auf einen totalen Völkermord in Gaza [1, 5] und die vollständige Auslöschung des physischen Zeugnisses der bemerkenswerten 4.000-jährigen Geschichte von Gaza und Palästina [88] zu. Das Vereinigte Königreich enthielt sich 2021 bei der UNGA-Resolution gegen den Nationalsozialismus der Stimme, stimmte aber 2022 mit Nein. Nazi ist, was ein Nazi tut. Neonazi ist, was ein Neonazi tut.

(f). Neo-Vichy-Frankreich lieferte dem Apartheid-Israel fortschrittliche militärische Ausrüstung (insbesondere Mirage-Kampfjets, die den Sieg des Apartheid-Israel im Sechstagekrieg 1967 ermöglichten) und ermöglichte den Erwerb von Atomwaffen durch Israel [89]. Neo-Vichy-Frankreich enthielt sich 2021 bei der UNGA-Resolution gegen den Nationalsozialismus, stimmte aber 2022 mit Nein. Nazi ist, was ein Nazi tut. Neonazi ist, was ein Neonazi tut.

Abschließende Kommentare und Schlussfolgerungen.

Im Jahr 2024 veröffentlichte ich ein umfangreiches Buch mit dem Titel „Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“ [90-93]. Der Untertitel fasst die sechs wichtigsten Dinge zusammen, die geschehen müssen, um Palästina zu befreien. Das Beste, was die am Völkermord in Gaza beteiligten USA und ihre Verbündeten jedoch zu bieten bereit sind, ist eine vorübergehende Einstellung der Tötungen. Die äußerst schockierenden quantitativen Vergleiche zwischen den Toten im Gazastreifen und (a) den Gräueltaten der Nazis und Japaner im Zweiten Weltkrieg und (b) den globalen Todesstatistiken verlangen, dass die Welt dringend handelt, um strenge Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und alle seine Unterstützer zu verhängen, um das Töten und die Besatzung jetzt zu stoppen. Die anhaltende Untätigkeit der Welt, insbesondere der westlichen Welt, ist ein schockierender Schandfleck für die Menschheit.

Quellenangaben.

[1]. Devi Sridhar, „Wissenschaftler kommen dem wahren, erschreckenden Ausmaß von Tod und Krankheit in Gaza immer näher“, The Guardian, 5. September 2024: .

[2]. Ralph Nader, „Exposing the Gaza Death Undercount. 40,000? It’s more like 300,000 – treachery on both sides“, Capitol Hill Citizen, August-September 2024:

[3]. „EXPOSING THE GAZA DEATH UNDERCOUNT, BY RALPH NADER; Congressional Record Vol. 170, No. 152: .

[4]. Gideon Polya, „Western Undercounting Of 335,500 Gaza Genocide Dead From Jewish Israeli-Imposed Violence & Deprivation“, Countercurrents, 15. Oktober 2024: https://countercurr ents.org/2024/10/western-undercounting-of-335500-gaza-genocide-dead-from-jewish-israeli-imposed-violence-deprivation/ .

[5]. Julia Conley, „UN-Experte befürchtet Auslöschung von fast der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens, wenn Israel nicht gestoppt wird“, Common Dreams, 6. September 2024: .

[6]. Holocaust Encyclopedia, „Children during the Holocaust“: .

[7]. Gideon Polya, „Holocaust Denial Exposed: US, Western & Australian Mainstream Media Lying By Omission Over Gaza Genocide“, 20. Oktober 2024: .

[8]. Gideon Polya, „335.500 Tote in Gaza von westlichen Mainstream-Medien ignoriert: Beitrag zum Bericht des Sonderberichterstatters an den Menschenrechtsrat“, 17. Oktober 2024: .

[9]. Martin Gilbert, „Jewish History Atlas“, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.

[10]. „Ardeatine massacre“, W8ikipedia: .

[11]. Gideon Polya, „IDF Killed Israelis On 7 October Enabling 9/11-style Excuse For Gaza Genocide“, Countercurrents, 31. Dezember 2023: .

[12]. John Hankey, „October 7 Was An Inside Job – documentary (2024) by John Hankey #RealHistoryChannel “, März 2024, Rumble: .

[13]. Anzac Portal, Australian prisoners of war 1940-1945: ,

[14]. Gideon Polya, „Vergleich des Massenmordes an Gefangenen durch Japaner (Australier, 2. Weltkrieg) und durch jüdische Israelis (Palästinenser, Gaza)“, 26. Mai 2024: .

[15]. Matthew Higgins, „Australians at war“, ABS, 1. Januar 1988: https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/featurearticlesbytitle/00753BC276CCB154CA2570FF000075A8?OpenDocument .

[16]. Australian War Memorial, „Allgemeine Informationen über australische Gefangene der Japaner“: .

[17]. Gideon Polya, „Der britische zionistische Historiker Sir Martin Gilbert (1936-2015) ignorierte oder verharmloste den bengalischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg“, Countercurrents, 19. Februar 2015:

[18]. MartinGilbert „Atlas of the Holocaust“, Michael Joseph, London, 1982.

[19]. „Journalisten in Gaza durch Israel getötet – mehr als doppelt so viele wie der weltweite Jahresdurchschnitt: Presseverband“, Anadolu Agency, 2. November 2024: .

[20]. Gideon Polya, „Remember Shireen Abu Akleh: Apartheid Israel Leads The World For Killing Journalists“, Countercurrents, 6. Juni 2022: .

[21]. Save the Children, „Countries in conflict“, 2022: .

[22]. Gideon Polya, „Apartheid Israel Among World Leaders For Killing Children“, Countercurrents, 15. Juni 2022: .

[23]. „WHO sagt, dass über 6 % der Bevölkerung von Gaza innerhalb eines Jahres getötet oder verletzt wurden“: Anadolu Agency, 4. Oktober 2024: .

[24]. Allison Krugman, „Fatal Attacks on Health-Care Workers Doubled in 2023“, Think Global Health, 22. Mai 2024: .

[25]. OCHA (UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten), „World Humanitarian Day: UN demands action as aid worker deaths hit record high“, 19. August 2024: .

[26]. OCHA (UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten), „Humanitarian Access Snapshot – Gaza Strip | August 2024“: .

[27]. Al Jazeera, „One year of Israel’s war on Gaza“, 8. Oktober 2024: .

[28]. Julius Rigole, „The strategic bombing campaign against Germany during World II“, 2002: .

[29]. „Strategic bombing during World War II“, Wikipedia: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tonnage+of+bombs+dropped+in+ww2 .

[30]. „London in World War II“, Wikipedia: .

[31]. Gideon Polya, „Australia must stop Zionist subversion and join the World in comprehensive Boycotts, Divestment and Sanctions (BDS) against Apartheid Israel and all its supporters“, Subversion of Australia, 15. April 2021: .

[32]. William Dalrymple, „The Golden Road“, Bloomsbury, 2024.

[33]. Jared Diamond, „Guns, Germs and Steel“, Norton, 1999.

[34]. Gideon Polya, „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“, 2. Auflage, Korsgaard Publishing, 2021.

[35]. Martin Gilbert, „First World War 1“, Harper Collins, Großbritannien, 1995.

[36]. Gideon Polya, „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“, Korsgaard Publishing, 2021.

[37]. Gideon Polya, „Israeli Jewish Nation-State Law enshrines Apartheid and genocidal racism“, Countercurrents, 24. Juli 2018: https://countercurrents.org/2018/07/24/israeli-jewish-nation-state-law-enshrines-apartheid-and-genocidal-racism/ .

[38]. Gideon Polya, „Eine schockierende Liste von 52 Vergleichen zwischen Zionisten und Apartheid-Israel und Nazi-Deutschland“, Countercurrents, 7. August 2021: .

[39]. Shlomo Sand, „The Invention of the Jewish People“, Verso, 2009.

[40]. Arthur Koestler, „The Thirteenth Tribe“, Hutchinson, 1976.

[41]. Eran Elhaik, „Die mysteriösen Ursprünge der aschkenasischen Juden werden von Wissenschaftlern dank alter DNA entschlüsselt“, The Conversation, 5. September 2018: .

[42]. Eran Elhaik, „Uncovering ancient Ashkenaz – the birthplace of Yiddish speakers“, The Conversation, 6. Mai 2016: .

[43]. Martin Richards et al, „A substantial prehistoric European ancestry amongst Ashkenazi maternal lineages“, Nature, 2013: http://www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3543/full/ncomms3543.html.

[44]. Gideon Polya, „Gaza Massacre: 35 Ways Zionist-perverted US, Australia & West Lie For Child-killing, Neo-Nazi Apartheid Israel“, Countercurrents, 23. November 2023: https://countercurrents.org/20 23/11/gaza-massacre-35-ways-zionist-perverted-us-australia-west-lie-for-child-killing-neo-nazi-apartheid-israel/ .

[45]. „Juden gegen rassistischen Zionismus“: .

[46]. „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“: .

[47]. „Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“: .

[48]. Gideon Polya, „IDF Killed Israelis On 7 October Enabling 9/11-style Excuse For Gaza Genocide“, Countercurrents, 31. Dezember 2023: .

[49]. Eric Tlozek, Orly Halpern und Allyson Horn, „Israelische Streitkräfte werden beschuldigt, im Chaos vom 7. Oktober im Rahmen der ‚Hannibal-Richtlinie‘ ihre eigenen Bürger getötet zu haben“, ABC News, 7. September 2024: https://www.abc .net.au/news/2024-09-07/israel-hannibal-directive-kidnap-hamas-gaza-hostages-idf/104224430 .

[50]. Gideon Polya, „335.500 Tote in Gaza geschätzt: Die Wahl der kinderliebenden Kamala Harris (KKK) bedeutet Mittäterschaft am Völkermord„, Countercurrents, 25. Oktober 2024:

[51]. Gideon Polya, „20 Wege, wie die antisemitische australische Labour-Regierung am jüdischen israelischen Völkermord im Gazastreifen beteiligt ist“, 5. März 2024: .

[52]. Gideon Polya, „Gaza Massacre: 35 Ways Zionist-perverted US, Australia & West Lie For Child-killing, Neo-Nazi Apartheid Israel“, Countercurrents, 23. November 2023: https://countercurrents.org/20 23/11/gaza-massacre-35-ways-zionist-perverted-us-australia-west-lie-for-child-killing-neo-nazi-apartheid-israel/ .

[53]. Gideon Polya, „35 Zionist Media Lies, the Killing of Children, Neo-Nazi Apartheid Israel“, Global Research, 24. November 2023: .

[54]. „Arbeitsdefinition Antisemitismus“, IHRA, 19. Juli 2016: https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/working-definition-antisemitism .

[55]. Gideon Polya, „Melbourne University Adopts Anti-Semitic & Holocaust-Ignoring IHRA Definition Of Anti-Semitism“, Countercurrents, 5. Februar 2023: .

[56]. Gideon Polya, „Britische rassistische Zionisten diffamieren fälschlicherweise die britische Labour Party, um Apartheid-Israel, das Demokratie durch Völkermord unterstützt, zu unterstützen“, Countercurrents, 10. August 2018: https://countercurrents.org/ 2018/08/uk-racist-zionists-falsely-defame-uk-labour-party-in-support-of-democracy-by-genocide-apartheid-israel/.

[57]. Gideon Polya, „US-backed IHRA Definition Of Antisemitism Is Anti-Arab Anti-Semitic & Anti-Jewish Anti-Semitic“, Boycott Apartheid Israel, 9. März 2021: https://sites.google.com/site/boycottapartheidisrael/2021-03-09 .

[58]. Jewish Voices for Peace, „First ever: 40+ Jewish groups worldwide oppose equating antisemitism with criticism of Israel“, 17. Juli 2018: https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-criticism-of-israel/#english .

[59]. „Zionist quotes re racism and Palestinian Genocide“: .

[60]. Gideon Polya, „Biden-Kabinett: Jüdisch-zionistisch unterwandertes Amerika: Jüdische Zionisten machen ein Drittel des Biden-Kabinetts aus“, Countercurrents, 27. Januar 2022: .

[61]. „200 Tage Krieg Israels gegen Gaza. Israels Militär hat 75.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen und die Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt“, Al Jazeera, 23. April 2024: .

[62]. Gideon Polya, „Unrepentant Neo-Nazi Germany Complicit In Palestinian Genocide & Ongoing Gaza Massacre“, Countercurrents, 11. April 2024: .

[63]. Antony Loewenstein, „The Palestine Laboratory. How Israel exports the technology of occupation to the world“, Scribe 2023.

[64]. Gideon Polya, „Rezension: ‚The Palestine Laboratory‘ von Antony Loewenstein – Apartheid Israel exportiert Überwachungsalbtraum“, 29. August 2023: .

[65]. Gideon Polya, „Apartheid Israel Among World’s Leading Countries For Militarization, Violence, Abuse And Genocide“, Countercurrents, 16. Mai 2023: .

[66]. Gideon Polya, „Apartheid Israel begräbt Serienkriegsverbrecher, Völkermörder und Nuklearterroristen Shimon Peres“, Countercurrents, 1. Oktober 2016: .

[67]. Gideon Polya, „85 Wege, wie die zionistische australische Labour-Regierung die Menschenrechte und die Menschlichkeit der Palästinenser verrät“, Countercurrents, 16. März 2023: .

[68]. „Aboriginal Genocide“: .

[69]. Gideon Polya, „Neo-Nazi Australia Backs Genocidal Israel & Says No To Indigenous Australians & Palestinians“, Countercurrents, 23. Oktober 2023:

[70]. „Jane Austen und das Schwarze Loch der britischen Geschichte“, 3. Auflage, Korsgaard Publishing, 2022.

[71]. „Von den USA nach dem 11. September verhängter muslimischer Holocaust und muslimischer Genozid“, Korsgaard Publishing, 2020), „Klimakrise, Klimagenozid und Lösungen“ (2020),

[72]. Gideon Polya, „Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“, Korsgaard Publishing, 2024.

[73]. Gideon Polya in Soren Korsgaard (Herausgeber) „The Most Dangerous Book Ever Published – Dangerous Deception Exposed!“, Korsgaard Publishing, 2020.

[74]. Gideon Polya, „Indigene Australier und Palästinenser: Vertrag, Wahrheit, Stimme, Referendum und Senatorin Lidia Thorpe“, Countercurrents, 31. Mai 2023: .

[75]. Gideon Polya, „Political Lynching Of Lidia Thorpe & Huge Failure To Report In Zionist-Subverted Australia“, Countercurrents, 23. Oktober 2022: .

[76]. Gideon Polya, „Die Schande des pro-zionistischen Australiens: Zensur der Manager des Melbourne Symphony Orchestra: Absage des Pianisten Jayson Gillham wegen Gaza“, Countercurrents, 21. August 2024: .

[77]. Gideon Polya, „AUKUS & Quad In Context: Australia Violates All Indo-Pacific countries“, Countercurrents, 9. Dezember 2021: .

[78]. Gideon Polya, „Australia violates all Indo-Pacific countries“, Stop state terrorism, 9. Dezember 2021: .

[79]. Gideon Polya, “186,000 Killed: Gaza-Genozid durch massive zionistische und westliche Lügen durch Unterlassung und Lügen im Auftrag ermöglicht“, Countercurrents, 12. August 2024: .

[80]. Gideon Polya, „Proof: Orwellian Australian Mainstream Media & Politicians Lie For Genocidally Racist Apartheid Israel“, Countercurrents, 31. Juli 2024: .

[81]. Gideon Polya, „Submission To National Anti-Corruption Commission: Australian Labor Government’s Lying For Apartheid Israel“, Countercurrents, 22. Juli 2023: .

[82]. Gideon Polya, „Totaler Völkermord: Rassistisches weißes Amerika, rassistische westliche Allianz und rassistisches weißes Australien (RWA) gegen lebensrettende UNRWA“, Countercurrents, 4. November 2024: .

[83]. Gideon Polya, „A Shocking List of 52 Zionist- & Apartheid Israeli-Nazi Germany Comparisons“, Countercurrents, 7. August 2021: .

[84]. Gideon Polya, „Zionist IHRA & US Alliance rejected UNGA Anti-Nazi Resolution“, Countercurrents, 28. Oktober 2022: .

[85]. Gideon Polya, „Swastika Ban Exposes Pro-Apartheid Israel, Pro-Apartheid, Zionist & Neo-Nazi Australian Labor Government“, Countercurrents, 20. Juni 2023: https://countercurr ents.org/2023/06/swastika-ban-exposes-pro-apartheid-israel-pro-apartheid-zionist-neo-nazi-australian-labor-government/ .

[86]. Les Decodeurs, „Warum Frankreich und 51 andere Länder gegen die UN-Resolution zur Verurteilung des Nationalsozialismus gestimmt haben“, Le Monde, 9. November 2022: https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2 022/11/09/why-france-and-51-other-countries-voted-against-the-un-resolution-condemning-nazism_6003471_8.html .

[87]. Gideon Polya, „Cowardly US Lackey Australian Labor Government Betrays Promises, Australia, Palestine, and Humanity“, Countercurrents, 20. November 2022: .

[88]. Nur Masalha, „Palestine. A four thousand year history“, Zed Books, 1999.

[89]. Gideon Polya, „Apartheid Israel begräbt den Serienkriegsverbrecher, Völkermörder, Rassisten und Nuklearterroristen Shimon Peres“, Countercurrents, 1. Oktober 2016: .

[90]. Gideon Polya, „Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“, Korsgaard Publishing, 2024.

[91]. Mark Bradbeer, „Buchbesprechung – ‚Free Palestine: End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide‘ von Gideon Polya“, Countercurrents, 7. Juni 2024: https://countercurrents.org/2024/06 /book-review-free-palestine-end-apartheid-israel-human-rights-denial-gaza-massacre-child-killing-occupation-and-palestinian-genocide-by-gideon-polya/.

[92]. Stuart Rees, „‚Free Palestine‘: Gideon Polyas überwältigende Beweise“, Countercurrents, 1. November 2024: .

[93]. Gideon Polya, „How To Free Palestine: Beendigung der Apartheid in Israel, der Verweigerung von Menschenrechten, des Gaza-Massakers, der Tötung von Kindern, der Besatzung und des Völkermords an den Palästinensern“, Countercurrents, 2. Mai 2024: .

Dr. Gideon Polya unterrichtete über vier Jahrzehnte lang Naturwissenschaftsstudenten an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er rund 130 Werke, darunter insbesondere das umfangreiche pharmakologische Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Er veröffentlichte außerdem „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), ‚Jane Austen and the Black Hole of British History‘ (1998, 2008, 2022), ‚US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘ (2020), ‚Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions‘ (2020), “Free Palestine. Beendet die Apartheid in Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Gaza-Massaker, das Töten von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Genozid“ (2024) und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) ‚Das gefährlichste Buch, das je veröffentlicht wurde – Gefährliche Täuschung aufgedeckt!‘ (2020) bei. Bilder von Gideon Polyas riesigen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind finden Sie unter: http://sites.google.com/site/artforpeaceplan

