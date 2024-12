https://www.palestinechronicle.com/documenting-genocide-how-many-people-did-israel-kill-in-gaza/



Völkermord dokumentieren – Wie viele Menschen hat Israel in Gaza getötet?

22. Dezember 2024

Laut Lancet könnte die Zahl der Todesopfer in Gaza noch viel höher sein. (Entwurf: Palestina Chronicle)

teilen Tweet Pin E-Mail

https://www.palestinechronicle.com/ghost-town-jabaliya-lies-in-ruins-but-resistance-continues/

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Während wir häufig über die Hochrechnungen berichten, sind die von uns bestätigten Opferzahlen die des Gesundheitsministeriums in Gaza.

Wir haben mehrere Anfragen von unseren Lesern erhalten, von denen einige fragen, während andere protestieren, dass die Zahlen der Opfer des israelischen Völkermordes in Gaza, die wir täglich aktualisieren, die tatsächliche Zahl der Getöteten unterschätzen.

Aber ist dies der Fall?

Zu Beginn des israelischen Völkermords in Gaza begannen westliche Beamte und Medien sofort, die vom palästinensischen Gesundheitsministerium in Gaza vorgelegten Zahlen in Frage zu stellen.

Sogar Medien, die angeblich mit der palästinensischen Sache sympathisieren, relativierten oft, dass das Gesundheitsministerium in Gaza mit der Hamas verbunden ist, was darauf hindeutet, dass sie nicht für die Richtigkeit der Informationen des Ministeriums verantwortlich sind.

Dies gipfelte schließlich in der Erklärung von US-Präsident Joe Biden, der am 26. Oktober 2023 erklärte, er habe „kein Vertrauen in die Zahlen, die die Palästinenser für die Zahl der Todesopfer in Gaza verwenden“.

Doch schon bald geriet die Propaganda der westlichen Medien angesichts der schrecklichen Bilder, die täglich, ja stündlich in Gaza zu sehen waren, ins Wanken.

Mit der Zeit setzte sich die palästinensische Version der Ereignisse so weit durch, dass am 2. Februar US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Senatsanhörung auf die Frage, wie viele palästinensische Frauen und Kinder von Israel getötet worden seien, mit den Worten antwortete: „Es sind über 25.000.“

Seitdem gelten die Zahlen des Gesundheitsministeriums als die offiziellen Zahlen der anhaltenden israelischen Gräueltaten.

Aber wie kommt das Gesundheitsministerium zu seinen Zahlen?

Es ist verständlich, dass die Zahlen des Gesundheitsministeriums stark unterschätzt werden. Dies liegt daran, dass das Ministerium ein Opfer, sei es ein Toter oder ein Verletzter, erst dann bestätigt, wenn eine Person in einem Krankenhaus oder einer Klinik eintrifft, die unter der Aufsicht des Ministeriums stehen. Erst wenn ein offizielles Verzeichnis erstellt wird, wird ein Unfallopfer als solches gezählt.

Dies erklärt, warum nach wie vor zwischen 10.000 und 11.000 Menschen als vermisst gelten. Aber selbst diese Zahl ist stark untertrieben, denn nach den Methoden des Ministeriums müsste jemand offiziell von einem Verwandten als vermisst gemeldet werden, damit diese Zahl in die ständig wachsende Liste aufgenommen werden kann.

Es gibt viele Vermisste, die nicht offiziell als solche gezählt werden, weil entweder ganze Familien zusammen getötet wurden oder viele der Überlebenden keinen Zugang zum Gesundheitsministerium selbst oder zum Roten Kreuz haben, um den Verlust von Angehörigen zu melden.

Darüber hinaus gibt es viele Tausende, die an leicht heilbaren Krankheiten, verschmutztem Wasser, Hunger, fehlendem Zugang zu grundlegenden Behandlungen – darunter Krebs- und Herzpatienten sowie andere chronische oder unheilbare Krankheiten – gestorben sind und begraben wurden, ohne dass sie als Opfer des israelischen Völkermords erfasst wurden.

Dies führt uns zu den Zahlen des Lancet. Am 10. Juli berichtete die medizinische Fachzeitschrift Lancet, dass es aufgrund der kumulativen und indirekten Auswirkungen „nicht unplausibel ist, zu schätzen, dass bis zu 186 000 oder sogar mehr Todesfälle auf den derzeitigen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten“. Diese Zahl bezog sich jedoch auf den Zeitraum zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 31. Juli 2024.

Es sind auch andere Zahlen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass selbst das Lancet die Zahl der Opfer aufgrund neuer Variablen unterschätzt hat, so dass die Zahl der Opfer auf 200 000 oder mehr geschätzt wird.

Warum also verwenden der Palestina Chronicle – und viele andere Zeitungen – weiterhin die Zahlen des Gesundheitsministeriums?

Obwohl wir zustimmen, dass die Zahl der Opfer viel näher an den oben genannten neuen Hochrechnungen liegt, haben wir uns entschieden, den offiziellen Daten zu folgen, die von palästinensischen Ärzten und medizinischem Personal stammen, die aus dem Herzen des Völkermordes berichten.

Damit soll nicht gesagt werden, dass externe Quellen keine Glaubwürdigkeit haben – im Gegenteil -, aber es ist nur angemessen und moralisch, den Palästinensern nicht nur zu erlauben, ihre eigenen Wahrheiten über den israelischen Völkermord zu vermitteln, sondern auch über ihre eigenen Toten Rechenschaft abzulegen. Am Ende des Krieges werden die endgültigen Zahlen vorliegen, und wir werden auch darüber berichten.

Außerdem sollte klar zwischen Hochrechnungen und bestätigten Zahlen unterschieden werden. Erstere berücksichtigen viele Variablen, wie im Fall von Lancet den Hunger, den fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung und die rasche Ausbreitung von Krankheiten. Bei letzteren hingegen werden Schätzungen vorgenommen, die, wie bereits erwähnt, auf einem Kriterium beruhen, bei dem die Toten und Verwundeten namentlich und in offiziellen Dokumenten aufgeführt werden müssen.

Während wir also häufig über die Hochrechnungen berichten, sind die von uns bestätigten Opferzahlen die des Gesundheitsministeriums von Gaza.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …