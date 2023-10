From Applauding Nazis To Backing An Actual Genocide In Under A Month The premise behind this current onslaught and those which preceded it is that you can bomb people into consenting to oppression and apartheid. That you can abuse them into accepting abuse. The whole…

Vom Beifall für Nazis zur Unterstützung eines tatsächlichen Völkermordes in weniger als einem Monat

Von Caitlin Johnstone

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

19. Oktober 2023

Die Prämisse hinter diesem aktuellen Angriff und denen, die ihm vorausgingen, ist, dass man Menschen mit Bomben dazu bringen kann, Unterdrückung und Apartheid zu akzeptieren. Dass man sie missbrauchen kann, damit sie den Missbrauch akzeptieren. Das ganze Argument ist, dass, wenn man genug Palästinenser bombardiert, erschießt, mit Tränengas besprüht, schlägt und inhaftiert, sie schließlich ihren Fehler einsehen und den Status quo akzeptieren werden, den man ihnen aufzwingen will.

Das ist natürlich dumm, und es ist natürlich eine Lüge. Es ging nie darum, die Palästinenser so zu missbrauchen, dass sie den Missbrauch akzeptieren, das ist nur der Deckmantel; das eigentliche Ziel war immer, sie so weit zu missbrauchen, dass man ihre Eliminierung rechtfertigen kann. Ein unbequemes Volk in eine unmögliche Ecke zu drängen und dann, wenn sie sich heftig genug wehren, zu sagen: „Nun, wir haben alles getan, was wir konnten, und wir haben gelernt, dass man diesen Wilden einfach nicht helfen kann. Sie werden gehen müssen.“

❖

Ich kann nicht aufhören, darüber zu stolpern, wie schnell der Westen von der Bewaffnung und dem Beifall für Nazis zur Unterstützung eines tatsächlichen Völkermordes übergegangen ist.

❖

Israel: Unsere Geheimdienste hatten keine Ahnung, dass die Hamas ihren Anschlag am 7. Oktober plante.

Auch Israel: Hier ist ein Audiomitschnitt aus unseren Geheimdienstarchiven von Hamas-Kämpfern, die miteinander reden.

Wenn ich kein Krankenhaus bombardiert hätte, würde ich persönlich davon absehen, eine leicht zu entlarvende Audiodatei zu veröffentlichen, in der ich mit mir selbst spreche und so tue, als ob ich zwei verschiedene Männer wäre, die sich gegenseitig erzählen, dass Caitlin das Krankenhaus definitiv nicht bombardiert hat.

❖

Meine liebste verrückte Verschwörungstheorie ist die, dass die Hamas zwei Jahre damit verbracht hat, einen Angriff von noch nie dagewesenem Ausmaß und Raffinesse zu koordinieren und zu trainieren, bei dem Motorboote, Drohnen und motorisierte Gleitschirme in einem geschlossenen Gebiet von der Größe Philadelphias zum Einsatz kamen, das zufällig auch einer der am stärksten bespitzelten Orte der Welt ist, und diese Verschwörung der Hamas wurde so erfolgreich durchgeführt, dass selbst die Hamas überrascht war, wie viele Israelis sie töten und gefangen nehmen konnte, denn ihre Verschwörung blieb vom israelischen Geheimdienst während der gesamten zwei Jahre völlig unentdeckt, obwohl sie vom ägyptischen Geheimdienst vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt wurde und obwohl der US-Geheimdienst am 6. Oktober Kenntnis von ungewöhnlichen Aktivitäten der Hamas hatte.

❖

Es ist so offensichtlich, dass Israel eine weitere Landnahme anstrebt. Die Lösung besteht immer darin, die Bewohner des Gazastreifens von dem Land, auf dem sie sich befinden, woanders hin zu bringen. Es ist wie ein Typ in einem Nachtclub, der dich drängt und drängt, ein Getränk zu trinken, das er dir reicht; an einem bestimmten Punkt merkst du, dass er wahrscheinlich nicht wirklich daran interessiert ist, sicherzustellen, dass du genug zu trinken hast.

❖

„Schatz, ich habe die ukrainische Flagge abgenommen, um die israelische Flagge aufzuhängen, wo soll ich sie hinstellen?“

„Unterste Schublade.“

„Die mit der Black-Lives-Matter-Flagge?“

„Ja, leg sie einfach oben drauf.“

„Das passt nicht, da sind zu viele andere Flaggen drin.“

„Dann schmeiß die MeToo-Fahne raus.“

„Nicht die Pride-Flagge?“

„Wie auch immer, das ist mir egal.“

❖

Früher dachte ich, dass es schlecht ist, militärischen Sprengstoff in Gebäuden voller Kinder zu zünden, aber dann nannte mich ein wirklich kluger Israel-Apologet einen Antisemiten, also denke ich jetzt, dass es gut ist.

❖

Israel-Apologeten wollen Ihnen ernsthaft weismachen, dass der einzige Grund, warum jemand etwas dagegen haben könnte, dass eine Regierung militärischen Sprengstoff auf Kinder abwirft, der ist, dass er eine extrem negative Meinung über die Anhänger der Religion des Judentums hat.

„Ich sehe, Sie halten es für falsch, Raketen auf Orte abzuschießen, von denen man weiß, dass sie voller Kinder sind. Die einzig mögliche Erklärung dafür ist, dass Sie einen tiefen und abgrundtiefen Hass auf die Mitglieder einer kleinen abrahamitischen Religion hegen.“

❖

Die Behauptung, es sei antisemitisch, gegen die Bombardierung von Gebieten voller Kinder zu sein, ist selbst eine antisemitische Blutverleumdung. Genau das tun Sie, wenn Sie die Ermordung von Kindern mit einer angeborenen Eigenschaft des jüdischen Volkes in Verbindung bringen und nicht mit der Gewalt der Regierung einer bestimmten Nation.

❖

Israel-Apologeten, die frustriert sind, weil ihnen niemand mehr ihre „Kritik an Israel ist antisemitisch“-Routine abkauft, können sich bei der Hetzkampagne gegen Jeremy Corbyn vor ein paar Jahren bedanken. Sie hat vielen die Augen dafür geöffnet, wie zynisch diese Anschuldigung eingesetzt wird.

❖

In den letzten zwei Wochen werde ich ständig als Hamas-Unterstützer bezeichnet und behauptet, ich würde „terroristische Propaganda“ verbreiten. Davor war ich ein chinesischer Agent, der „KPCh-Propaganda“ verbreitete. Davor war ich ein russischer Troll, der „Kreml-Propaganda“ verbreitete. Ich bin nie einfach nur eine Person im Internet, die ihre Meinung kundtut, denn jede Meinung, die den Informationsinteressen der USA zuwiderläuft, ist „Propaganda“.

Ab einem bestimmten Punkt klingen die ganzen Ad-hominems des Imperiums alle gleich. Diese Idioten haben einfach keine Argumente und können nichts denken, was man ihnen nicht gesagt hat.

Ich bin keine Berühmtheit. Ich habe keine Plattform. Ich benutze dieselben kostenlosen Blogging- und Social-Media-Websites, die jeder andere auch benutzt. Die Leute teilen einfach meine Kritik an der mächtigsten und zerstörerischsten Machtstruktur der Welt, weil sie mögen, was ich zu sagen habe, und die Reichsdeppen können damit nicht umgehen. Übersetzt mit Deepl.com

________________

Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.



