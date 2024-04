From the river to the sea, Israel is waging the same war The Gaza assault cannot be understood separately from Israel’s divide-and-conquer strategy against Palestinians in Jenin, Jerusalem, and Nazareth.

Trauernde nehmen an der Beerdigung von vier Palästinensern teil, die durch israelische Drohnenangriffe im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarm im besetzten Westjordanland getötet wurden, 21. März 2024. (Wahaj Bani Moufleh/Activestills)

Der Angriff auf den Gazastreifen ist nicht losgelöst von Israels Strategie der Teilung und Eroberung der Palästinenser in Dschenin, Jerusalem und Nazareth zu sehen.

Vom Fluss bis zum Meer: Israel führt denselben Krieg

Von Orly Noy

26. April 2024

In Zusammenarbeit mit

Dieser Artikel wurde zuerst in „The Landline“, dem wöchentlichen Newsletter von +972, veröffentlicht.

In einem Interview über Israels Wirtschaft mit der Wirtschaftszeitung „The Marker“ im Jahr 2012 prahlte Benjamin Netanjahu in einer inzwischen zu einer Art Redewendung gewordenen Formulierung: „Wenn man die Araber und die Ultra-Orthodoxen außen vor lässt, geht es [Israel] sehr gut“. Heute scheint der Premierminister diesen Slogan noch weiter zu verfeinern: Wenn man alle Menschen ganz weglässt, sind wir in bester Verfassung.

Nicht nur Netanjahu glaubt das. Seit dem Angriff vom 7. Oktober und dem darauf folgenden Vernichtungskrieg gegen Gaza ist die israelische Rechte euphorisch. Mit dem iranischen Raketenangriff vor zwei Wochen ist es gelungen, den Blick von Gaza abzulenken, die internationale Kritik an Israels Verbrechen einzudämmen und dem Staat sogar neue Sympathien zu verschaffen.

Für einen Moment konnten die Israelis wieder in den Spiegel schauen und so tun, als sähen sie das Bild eines geliebten Opfers und nicht das eines widerspenstigen, rachsüchtigen und tödlichen Tyrannen. Doch die Katastrophe, die Israel im Gazastreifen anrichtet, ist nicht verschwunden, und ein Einmarsch in die Stadt Rafah würde die Szenen der Apokalypse im Gazastreifen wahrscheinlich wieder auf die Titelseiten bringen, wenn er denn durchgeführt würde.

Und wenn die Weltöffentlichkeit wieder auf den Gazastreifen aufmerksam wird, darf man nicht dem Irrglauben verfallen, wie ihn der Premierminister vor zehn Jahren vertrat, dass der Gazastreifen in einer Art Paralleluniversum existiert und seine Zerstörung in einem Vakuum stattfindet. Vielmehr ist der Angriff auf den Gazastreifen ein integraler Bestandteil der organisatorischen Logik des israelischen Apartheidregimes zwischen Fluss und Meer – ein Regime, von dem viele Israelis hoffen, dass es nach dem Ende des Krieges weiterhin in „guter Verfassung“ sein wird.

Palästinenser beobachten, wie israelische Militärjeeps die besetzte Stadt Nablus im Westjordanland stürmen, 10. Januar 2024. (Wahaj Bani Moufleh/Activestills)

Palästinenser beobachten, wie israelische Militärjeeps die besetzte Stadt Nablus im Westjordanland stürmen, 10. Januar 2024. (Wahaj Bani Moufleh/Activestills)

Die Einteilung der Palästinenser in verschiedene Klassen – Bürger innerhalb Israels, ständige Bewohner Ost-Jerusalems, besetzte Subjekte im Westjordanland, Gefangene im Gaza-Ghetto und Flüchtlinge im Exil – ist das Herzstück der israelischen Politik des Teilens und Eroberns. Sie negiert effektiv die Existenz der Palästinenser als ein einziges und organisches Volk, während sie alle unter der Herrschaft der jüdischen Vorherrschaft bleiben.

Während Israelis diese Kategorien als nicht miteinander verbundene Einheiten betrachten mögen, hat sich diese Manipulation bei den Palästinensern selbst nie durchgesetzt, deren nationale Identität diese künstlichen Grenzen nicht anerkennt, selbst wenn diese Grenzen ihnen unterschiedliche Rechte und Erfahrungen aufzwingen. So wird die Katastrophe im Gazastreifen in Jaffa, Nablus oder im Flüchtlingslager Shu’afat nicht als ein äußeres Ereignis gesehen, sondern als eine direkte und intime Verletzung eines Teils des palästinensischen Gemeinwesens. Umgekehrt ist die Realität im Flüchtlingslager Jenin, in Ost-Jerusalem und in Umm al-Fahem nicht unabhängig von den Geschehnissen in Gaza zu verstehen.

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen totalen Krieg nicht nur gegen die Bewohner von Gaza, sondern gegen das gesamte palästinensische Volk. Es stimmt, dass dieser Krieg in Gaza mit einer so beispiellosen Grausamkeit geführt wird, dass man von einem Völkermord sprechen kann. Aber wenn wir uns das israelische Regime als eine Hand mit fünf Fingern vorstellen, von denen jeder einen anderen Teil des palästinensischen Volkes ergreift, dann wird deutlich, wie sich diese Hand zu einer einzigen eisernen Faust geballt hat.

Während Israel den Gazastreifen in Schutt und Asche legt, hat es die ethnische Säuberung im Westjordanland durch die systematische Gewalt seiner Soldaten in Uniform und seiner inoffiziellen Kämpfer, der Siedler, in erschreckendem Maße beschleunigt. Die jüngsten Pogrome in Dörfern wie Duma und Khirbet al-Tawil sind keine Ausnahmeerscheinungen. Während alle Augen auf den Gazastreifen gerichtet sind, werden die Palästinenser im Westjordanland mit Blockaden, Kontrollpunkten und strengen Bewegungseinschränkungen belegt. Ganze Gemeinden werden durch den Siedlerterror vertrieben, der mit Unterstützung der Armee und ohne jegliche staatliche Zurückhaltung entfesselt wird. Israel ergreift die Gelegenheit, die demografische Realität im Westjordanland dramatisch zu verändern. Auch dies ist ein integraler Bestandteil des Krieges gegen Gaza.

Israelische Sicherheitskräfte reißen ein Gebäude ab, das ohne Genehmigung im Ostjerusalemer Stadtteil Beit Hanina gebaut wurde, 20. Februar 2024. (Jamal Awad/Flash90)

Israelische Sicherheitskräfte reißen ein Gebäude ab, das ohne Genehmigung im Ostjerusalemer Stadtteil Beit Hanina gebaut wurde, 20. Februar 2024. (Jamal Awad/Flash90)

Im besetzten Ostjerusalem hat Israel unterdessen Pläne zum Bau von etwa 7.000 Wohneinheiten in bestehenden oder künftigen Siedlungen in der Stadt vorangetrieben, während die Stadtverwaltung gleichzeitig den Abriss palästinensischer Häuser beschleunigt hat. Die Kontrollpunkte, die die palästinensischen Viertel der Stadt jenseits der Trennungsmauer abriegelten, haben ihren Würgegriff verschärft. Das Gleiche gilt für die gewaltsame polizeiliche Überwachung der palästinensischen Einwohner der Stadt, von denen seit Oktober Hunderte verhaftet wurden, darunter auch einige Frauen und Kinder. Dutzende von ihnen wurden in Verwaltungshaft genommen, und gegen viele weitere wurde ein Verbot ausgesprochen, den Tempelberg/Haram al-Sharif, die Altstadt oder ganz Jerusalem zu betreten.

Auch die palästinensischen Bürger innerhalb Israels sind mit einer extremen Eskalation der Unterdrückungsmaßnahmen konfrontiert. Die israelische Hasbara (Propagandamaschine) verweist oft auf diese Bürger als Beweis dafür, dass es hier unmöglich ein Apartheidregime geben kann, indem sie sagt, dass „israelische Araber“ die gleichen Rechte haben und für das Parlament wählen und in dieses gewählt werden können. Abgesehen von der jahrzehntelangen Diskriminierung in Gesetz und Praxis sind die palästinensischen Bürger seit dem 7. Oktober auch von Massenverhaftungen von Personen betroffen, die ihre Solidarität mit ihrem Volk im Gazastreifen zum Ausdruck bringen, von der Verhaftung politischer Führer wegen der Organisation von Protesten gegen den Krieg, von der Verfolgung von Studenten und Lehrkräften an den Universitäten, von der Schikanierung von Ärzten, Krankenschwestern und anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens und sogar von Verwaltungshaft.

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen in Beit Lahia, im nördlichen Gazastreifen, auf, 28. Dezember 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Lavendel“: Die KI-Maschine, die Israels Bombenangriffe in Gaza steuert

Zerstörte Häuser nach dem Massaker vom 7. Oktober im Kibbutz Kfar Aza, Südisrael, 7. April 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Sechs Monate nach dem 7. Oktober: eine Klage über die nicht gewählten Wege

Hussein Dawabsheh, Vorsitzender des Stadtrats von Duma, in einem abgebrannten Haus in der Stadt im besetzten Westjordanland, 14. April 2024. (Oren Ziv)

Die Soldaten haben den Weg für die Siedler freigemacht“: Pogrome im Westjordanland nehmen zu

Angesichts all dessen ist es heute wichtiger denn je, nicht in die Falle zu tappen, die Israel mit seiner Politik des Teilens und Eroberns gestellt hat. Wir müssen diesen Krieg in seiner Gesamtheit sehen, und zwar in allen Gebieten zwischen dem Fluss und dem Meer, denn sie alle sind von Apartheid geprägt. Wenn man sich weiterhin darauf konzentriert, fragmentierte Lösungen für jede der Kategorien zu finden, die Israel für die Palästinenser geschaffen hat – anstatt sich auf das einzige Regime zu konzentrieren, das sie alle als Feinde betrachtet -, wird eine Rückkehr zu Blutvergießen und Tod nur eine Frage der Zeit sein.

Orly Noy ist Redakteurin bei Local Call, politische Aktivistin und Übersetzerin von Gedichten und Prosa aus dem Persischen. Sie ist Vorsitzende des Vorstands von B’Tselem und Aktivistin in der politischen Partei Balad. In ihren Texten befasst sie sich mit den Grenzen, die ihre Identität als Mizrachi, Linke, Frau, zeitweilige Migrantin, die in einem ständigen Einwanderer lebt, und dem ständigen Dialog zwischen ihnen kreuzen und definieren.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …