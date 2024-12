Von Auschwitz nach Gaza: Der Krieg gegen das Völkerrecht

https://www.counterpunch.org/2024/12/31/auschwitz-to-gaza-the-war-against-international-law/



Von Lawrence Davidson

31. Dezember 2024

Tor in Auschwitz II-Birkenau – CC BY 3.0

Zu Hause und im Ausland

Die Polizei in Amerika ist stark reformbedürftig, ein Projekt, das darauf hinausläuft, sie von der rassistischen Natur der amerikanischen Kultur zu befreien und sie stärker an die Kultur der Bürger- und Menschenrechte zu binden. Das ist nicht einfach, aber sicherlich eine lohnende Aufgabe im Vergleich zur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Situation. Hier eine andere Perspektive: Was würde passieren, wenn alle Polizisten im Lande einfach verschwinden oder „defundiert“ würden? Das Ergebnis wäre mit ziemlicher Sicherheit ein Zusammenbruch der Ordnung. Nach Ansicht des Philosophen Thomas Hobbes wäre dies sogar das absolut schlimmste Szenario, denn so ziemlich alles ist besser als Anarchie, die er mit einem Krieg aller gegen alle vergleicht. Abgesehen von einer tieferen Analyse von Hobbes gehe ich davon aus, dass die meisten Leser mit ihm übereinstimmen würden – wenn auch vielleicht nicht mit seinem Faible für diktatorische Ersatzsysteme (siehe seinen bahnbrechenden Beitrag, Leviathan).

Nun gut. Übertragen wir nun diese zweite Perspektive – Anarchie in einer Gesellschaft – auf die internationale Ordnung. Eigentlich sind wir schon nahe an dieser Situation. Die Regeln und Vorschriften, die es gibt, um dem Verhalten der Staaten angeblich Grenzen zu setzen, sind zumindest in den letzten fünfzig Jahren ausgehöhlt worden. In der Tat haben die USA mit ihren Aktionen an so unterschiedlichen Orten wie Vietnam und Irak gezeigt, wie „Großmächte“ die rechtlichen Grundlagen der Zivilisation mit Füßen treten können. Nebenbei bemerkt sind die USA auch der Dorian Grey der „Großmächte“. Denn während sie sich barbarisch verhalten, nehmen die Vereinigten Staaten für sich in Anspruch, das Vorbild für aufgeklärtes Verhalten zu sein. Andere „Großmächte“ wie Russland und China haben ihre eigene Rolle in dieser Plage der Barbarei gespielt, aber die USA zeigen die größte Heuchelei.

Ist es da verwunderlich, dass es Washingtons wichtigster Klientelstaat – nämlich Israel – ist, der jetzt die gesamte zerbrechliche Struktur des internationalen Rechts und der internationalen Ordnung zum Einsturz bringt, und zwar mit der unerschütterlichen Hilfe Amerikas und anderer westlicher Staaten?

Ironie

Es liegt viel Ironie darin, denn das Verhalten Israels, das gegenwärtig das Völkerrecht bedroht, erinnert an das anarchistische Verhalten der Nazis in den 1930er und 1940er Jahren. Wir erinnern uns an Nazi-Deutschland vor allem aus zwei Gründen: (1) Die Kriegsführung erfolgte nicht zur Selbstverteidigung, sondern um der territorialen Expansion willen. Die Nazis rechtfertigten diese Aggression vor allem mit dem Konzept des „Lebensraums“, dem Erwerb von Gebieten für die Kolonisierung durch eine expandierende, rassisch überlegene deutsche Bevölkerung. Und was ist mit der einheimischen Bevölkerung dieser eroberten Gebiete? (2) Die Antwort auf diese Frage ist der zweite Grund, warum wir uns an die Nazis erinnern. Diese Bevölkerungen wurden abgeschlachtet – zum Teil durch massive Bombardierungen aus der Luft und Hinrichtungen von Zivilisten in den besetzten Gebieten. Einzigartig für die Nazis war die Institution des mechanisierten Massenmords in den Konzentrationslagern. Die Haupt-, aber nicht die einzigen Opfer dieser Lager waren natürlich die europäischen Juden.

Inwiefern erinnert uns also das heutige Verhalten Israels, das von seinem Schutzherrn, den Vereinigten Staaten, unterstützt wird, an die Störung der internationalen Ordnung durch die Nazis? (1) Israel hat sich – getrieben von der Logik der zionistischen Ideologie – zu einem Staat mit jüdischer Vorherrschaft entwickelt. Wie von B’Tselem, Israels eigener Menschenrechtsorganisation, beschrieben, strebt Israel nach „jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer“. Heute nennen wir dies Apartheid, die nach internationalem Recht und Konventionen ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ darstellt. (2) Seit seiner Gründung hat Israel „das gesamte Land des biblischen Israels, d.h. den Gazastreifen, das Westjordanland und andere Gebiete, als göttlich bestimmten ‚Lebensraum‘ für das jüdische Volk begehrt. Gegenwärtig wird die ethnische Säuberung des Gazastreifens als Vorbereitung für die israelische Kolonisierung durchgeführt. (3) Diese ethnische Säuberung wird vor allem durch massive Bombardierungen aus der Luft und Artilleriebeschuss aufrechterhalten, die sowohl die Nazi-Taktik des Blitzkriegs als auch die US-Taktik des „Shock and Awe“ nachahmen. (4) Zwar wurden die Konzentrationslager der Nazis nicht wortwörtlich nachgebaut, aber Israel hat den Gazastreifen in das „größte Freiluftgefängnis der Welt“ verwandelt. Und nach der palästinensischen Widerstandshandlung vom 7. Oktober 2023 verwandelten sie den Gazastreifen ein weiteres Mal in eine Simulation der letzten Tage des Warschauer Ghettos, das ebenfalls (1943) von den Nazis aufgrund einer Widerstandshandlung zerstört wurde. (5) Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei all dem um Handlungen des israelischen Staates und seiner zionistischen Unterstützer handelt und nicht um das jüdische Volk als Ganzes. Das Bestreben Israels, alle Juden sowohl mit seiner Ideologie als auch mit seinen Verbrechen zu identifizieren, ist das Äquivalent dazu, dass die Nazis im Namen aller Deutschen in den Krieg ziehen. Beide Behauptungen sind nicht wahr.

„Auf Messers Schneide“

Es gibt zahlreiche maßgebliche Erklärungen zu den Folgen des israelischen Vorgehens für das Völkerrecht und die internationale Ordnung. Zum Beispiel die Stellungnahme von Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, vom 20. November 2024. Albanese sagte: „Das Versagen der Staaten der Welt, Israels ‚koloniale Auslöschung‘ des palästinensischen Volkes zu stoppen, bringt die internationale Justiz in Bedrängnis. Wir könnten verlieren, was wir haben, was wir aufgebaut haben …. Das internationale Recht steht auf Messers Schneide.“ Am 3. Dezember 2024 stellte Ramzy Baroud, ein angesehener amerikanisch-palästinensischer Journalist und Schriftsteller, fest, dass der Westen bis zu dem Zeitpunkt, an dem das jüngste Verhalten Israels die wahre Natur dieses Staates deutlich gemacht hat, „den gesamten israelischen politischen Diskurs [akzeptiert hat], der [den zionistischen Staat] innerhalb westlicher Prioritäten und vermeintlicher Werte verortet: Zivilisation, Demokratie, Aufklärung, Menschenrechte und dergleichen.“ Infolgedessen „hat es das internationale Rechtssystem in der Vergangenheit versäumt, Israel … für die Einhaltung des internationalen Rechts zur Rechenschaft zu ziehen“. Dazu gehört auch „das völlige Versagen der internationalen Gemeinschaft, den grausamen Völkermord im [Gaza-]Streifen zu stoppen.“ UN-Generalsekretär Guterres kam zu dem Schluss, dass „die Katastrophe in Gaza nichts weniger ist als ein völliger Zusammenbruch unserer gemeinsamen Menschlichkeit“.

Baroud merkte an, dass sich im Nachhinein herausgestellt habe, „dass das internationale System doch noch einen Puls hat, wenn auch einen schwachen, der aber ausreicht, um die Hoffnung wieder aufleben zu lassen, dass eine rechtliche und moralische Rechenschaftspflicht noch möglich ist.“ Er bezog sich dabei auf die Urteile des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC). Der IGH hat festgestellt, dass Israel mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Völkermord im Gazastreifen begeht – eine Schlussfolgerung, die durch Beweise gestützt wird, die Südafrika und andere Länder sowie fast alle angesehenen Menschenrechtsorganisationen der Welt vor den Gerichtshof gebracht haben. Unter Berufung auf diese Beweise hat der IStGH Haftbefehle gegen die verantwortlichen israelischen Führer erlassen. Gegen Tausende ihrer Soldaten wird ebenfalls ermittelt. Es wird lange dauern, bis einer dieser Leute einen Urlaub im Ausland genießen kann (außer vielleicht in den USA oder Ungarn), ohne eine Verhaftung zu riskieren.

Nichtsdestotrotz versucht kein Staat, Israels anhaltendes Gemetzel militärisch zu stoppen. Wenn die Israelis ihre Hybris zügeln und zu Hause bleiben, werden ihre Anführer und Soldaten vielleicht nie vor Gericht gestellt. Die Israelis setzen darauf, dass die Zeit ihre Sünden tilgen wird. Wie David Ben Gurion sagte (ja, das hat er wirklich gesagt), „die Alten [Palästinenser] werden sterben und die Jungen werden vergessen“. Das ist eine dumme Annahme. Fragen Sie einfach junge Juden weltweit, ob sie den Holocaust vergessen haben. Die US-Regierung hofft vielleicht auf das gleiche Pseudoheilmittel.

Ätzender Rückschlag

Es gibt noch eine weitere Konsequenz, die zu bedenken ist, insbesondere im Hinblick auf Israels Schutzherrn, die Vereinigten Staaten. Wie wir wissen, und hier zitiere ich wieder Ramzy Baroud, sind die USA selbst ein „reueloser Menschenrechtsverletzer“, und das ist vielleicht der Grund, warum es der amerikanischen Regierung leicht fällt, „eine starke Position zur Verteidigung Israels einzunehmen und den IStGH für die Haftbefehle zu beschämen.“ Sie werden sich an die Feststellung erinnern, dass diese Position ein enormes Maß an Heuchelei mit sich bringt. Es stellt sich heraus, dass eine solche Heuchelei innenpolitisch zersetzend sein kann.

Es gibt so etwas wie das Leahy-Gesetz, benannt nach dem ehemaligen demokratischen Senator von Vermont, Patrick Leahy. Es wurde 1997 verabschiedet und verbietet der US-Regierung, Gelder für die Unterstützung von Einheiten ausländischer Sicherheitskräfte zu verwenden, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, die diese Einheit in grobe Menschenrechtsverletzungen verwickeln“. Dieses Gesetz schränkt sowohl das Außenministerium als auch das Verteidigungsministerium ein. Somit verstößt Washingtons materielle Unterstützung Israels, während sein Militär gleichzeitig einen Völkermord in Gaza verübt, gegen Bundesrecht. Und sie tun dies auf Anweisung einer imperialen Präsidentschaft.

Diese offensichtliche Heuchelei und die eklatante offizielle Missachtung des US-Rechts haben ätzende Folgen. Bundes- und Lokalregierungen scheinen nun durchaus bereit zu sein, die Verfassung auf Drängen christlicher Fundamentalisten und zionistischer Ideologen außer Kraft zu setzen. Infolgedessen werden die verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit selektiv unterdrückt. Die Behörden unterdrücken gewaltfreie Proteste und verhaften junge Idealisten (meist Studenten), Dozenten und viele andere, die sich für Bürger- und Menschenrechte einsetzen, sowie diejenigen, die persönlich von Israels Gemetzel betroffen sind: Palästinensische Amerikaner und amerikanische Juden, die entsetzt sind über das, was die Israelis im Namen ihrer Religion tun. Und ebenso beschämend ist, dass die Universitätsverwaltungen ihre Bildungsprinzipien für das moderne Äquivalent von dreißig Silberstücken der Spender verraten haben. Ganz allgemein scheint es, als gäbe es weltweit einen stetigen Trend zur autoritären Rechten, auch in den Vereinigten Staaten. Diese Bewegung neigt dazu, sich mit Israel und den Zionisten zu verbünden, und daher werden die zersetzenden Auswirkungen wahrscheinlich eher noch schlimmer werden, bevor sie besser werden.

Schlussfolgerung

Das letzte Wort hat ein israelischer Journalist, einer der ganz wenigen, die sehen und verstehen, was der „zionistische Staat“ wirklich angerichtet hat: Gideon Levy, der in Haaretz (23. Dezember 2024) schreibt.

Levy weist darauf hin, dass sich in diesem Jahr die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, das im heutigen Polen liegt, zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im heutigen Polen begangen wird. Dann informiert er uns, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nicht teilnehmen wird, weil gegen ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen vorliegt. Levy kontextualisiert diese ironische Situation wie folgt: „Die Entfernung zwischen Auschwitz und Gaza, mit einem Zwischenstopp in Den Haag [wo der IStGH Gericht hält], ist immer noch enorm, aber man kann nicht mehr behaupten, dass der Vergleich absurd ist …. [Tatsächlich] stellt man fest, dass dieser Abstand von Tag zu Tag kleiner wird …. Und wenn im nördlichen Gazastreifen ethnische Säuberungen durchgeführt werden, gefolgt von deutlichen Anzeichen für einen Völkermord im ganzen Streifen, wird die Erinnerung an den Holocaust bereits wach“.

Levy kommt zu dem Schluss, dass dies das Ergebnis einer Entscheidung ist, die die israelische Führung vor langer Zeit getroffen hat. Mit der Niederlage der Nazis und der Befreiung von Vernichtungslagern wie Auschwitz wurden die „Juden vor die Wahl zwischen zwei Vermächtnissen gestellt: Nie wieder, die Juden werden nie wieder einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sein, oder – Nie wieder, niemand auf der Welt wird jemals einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sein. Israel hat sich eindeutig für die erste Option entschieden, mit einem fatalen Zusatz: Nach Auschwitz ist den Juden alles erlaubt“. Und das haben sie durch eine zionistisch inspirierte 75-jährige Schikane und Verfolgung des palästinensischen Volkes getan. Infolgedessen ist Israel heute ein „Pariastaat“, sein Premierminister ist ein Kriegsverbrecher, und „man merkt, dass der Abstand“, der die Praktiken der Nazis von denen von Netanjahus Israel trennt, „von Tag zu Tag kleiner wird.“

Levys Beobachtungen können als ein Epitaph für die Illusionen des zionistischen Israels und seiner amerikanischen Gönner stehen. Sie könnten uns auch in eine andere historische Ära der Barbarei wie die 1930er und 1940er Jahre führen und somit auch ein Epitaph für internationales Recht und Ordnung und Menschenrechte sein.

Lawrence Davidson ist pensionierter Professor für Geschichte an der West Chester University in West Chester, PA.

Übersetzt mit Deepl.com

