https://english.almayadeen.net/articles/opinion/from-auschwitz-to-gaza

Von Auschwitz nach Gaza

von Taro von Nasenburg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Juli 2024

Wenn man den gesamten übersetzten und transkribierten Text von Himmlers Rede aufmerksam liest oder ihm zuhört, könnte einem plötzlich der Gedanke kommen, dass sich die Geschichte in den heutigen politischen Arenen wiederholt.

Am 4. Oktober 1943 hielt Heinrich Himmler, Chef der SS, der Polizei und Reichsinnenminister, eine Rede vor einer Gruppe schwarz gekleideter SS-Führer in der polnischen Stadt Poznan. Es ist eine lange Rede, in der Himmler seinen rassistischen Ansichten freien Lauf lässt, nachdem er eine hasserfüllte Tirade gegen Slawen im Allgemeinen und Russen im Besonderen gehalten hat. Himmlers Hauptaugenmerk gilt dabei der Sowjetunion und ihren Völkern sowie dem Verlauf des Krieges an der Ostfront. Er erzählt banale, vermeintlich humorvolle, rassistische Anekdoten über die Minderwertigkeit der Russen und der asiatischen „Untermenschen“ und ermahnt die Zuhörer, dass „wir“ trotz des brutalen Krieges unseren Humor nicht verlieren sollten! An einer bestimmten Stelle spricht er das Thema der Juden und ihr Schicksal an, das in seinen und den Händen der SS liegt.

Diese Rede wird von Historikern als Schlüsseldokument angesehen, weil Himmler darin ganz offen über den Völkermord und die Vernichtung der europäischen Juden spricht und die SS für ihr hartes, brutales Vorgehen in den besetzten Gebieten lobt und das Massaker als die „nie geschriebene und nie zu schreibende Ruhmesseite der SS und der deutschen Geschichte“ darstellt. Himmler wortwörtlich:

„Ich will Ihnen hier auch in aller Offenheit ein wirklich schweres Kapitel vortragen. Unter uns soll es ausnahmsweise einmal ganz offen gesagt werden, aber trotzdem werden wir nie in der Öffentlichkeit darüber sprechen. […] Es war eine Sache des natürlichen Taktes, der in uns lebendig ist, Gott sei Dank, dass wir nie unter uns darüber gesprochen haben, dass wir nie darüber diskutiert haben.

Jeder von uns schauderte, und doch wusste jeder von uns genau, dass er es beim nächsten Mal wieder tun würde, wenn es ein Befehl wäre und wenn es notwendig wäre. Ich spreche hier von der Evakuierung der Juden, von der Ausrottung des jüdischen Volkes. Das ist eines der Dinge, die leicht gesagt werden: ‚Das jüdische Volk wird ausgerottet‘, das sagt jedes Parteimitglied, ’sicher, das steht in unserem Programm, die Beseitigung der Juden, die Ausrottung – das wird gemacht‘. […] Die meisten von euch wissen, wie es ist, 100 Leichen nebeneinander zu sehen, oder 500 oder 1.000. Dies durchgestanden zu haben – und abgesehen von Fällen menschlicher Schwäche – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist eine ungeschriebene und nie zu schreibende Seite des Ruhmes in unserer Geschichte,…“ [Fettschrift von mir]

Wenn man den gesamten übersetzten und transkribierten Text dieser Rede aufmerksam liest oder anhört (ein Teil davon ist auch in Video- oder Audioform verfügbar), könnte einem plötzlich der Gedanke kommen, dass sich die Geschichte in den heutigen politischen Arenen wiederholt – aufgrund gewisser offensichtlicher Parallelen und Ähnlichkeiten… sowie eines bedeutenden Details, das einen Unterschied in ihren Darstellungen zeigt.

Die postmoderne Irrationalität des faschistischen Denkens von damals ist in den Worten und Handlungen bestimmter westlicher (vor allem israelischer, deutscher und amerikanischer) Politiker und Eliten von heute unmissverständlich erkennbar. (Beispiele finden Sie im Anhang.)

Ja, die Nazis hatten Angst, öffentlich über ihren Völkermord zu sprechen, und auch die Bevölkerung hielt den Mund – oder zumindest die Hände vor den Mund. Zu groß war die Angst vor der Gestapo, zu tief das Vertrauen in die eigenen Machthaber und deren Ideologie und Politik („wenn das nur der Führer wüsste“… „das deutsche Volk ist ein anständiges Volk, das tut so etwas nicht“… „das ist alles jüdische Propaganda“, usw…). Selbst wenn Hitler anwesend war, war es verboten, die Judenvernichtung zu erwähnen. Der Führer fand es geschmacklos.

Nach dem Krieg, als die Alliierten die deutsche Bevölkerung mit den Leichenbergen und dem Völkermord konfrontierten, konnte man über die oft unnachgiebige Behauptung, man habe von all dem nichts gewusst“, nachdenken und sie möglicherweise akzeptieren – angesichts der damaligen technischen Informationsmöglichkeiten. Aber heute ist das einfach nicht mehr möglich. Der laufende Völkermord in Palästina und die Gräueltaten der Nazis in der Ukraine finden live und vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt … und alle reden darüber – mit Ausnahme der westlichen Eliten und ihrer Medien.

Heute sprechen viele der angeblichen Nachfahren der damals Verfolgten – jetzt in „Israel“ – offen und ungeniert in der Öffentlichkeit über die Vertreibung und Ausrottung der Palästinenser, während ihre westlichen Ermöglicher es vermeiden, den Völkermord in Gaza und die Naziverbrechen in der Ukraine als solche zu bezeichnen.

Himmler lobte die SS-Kommandeure für ihre Härte gegenüber den „Feinden des deutschen Volkes“ und versicherte ihnen, dass sie “ anständig geblieben“ seien. Sie hätten „aus Liebe zu ihrem Volk diese schwerste Aufgabe erfüllt“, um Schaden von ihm abzuwenden (woraus sich die in letzter Zeit oft genannte Begründung „ihr Recht auf Selbstverteidigung“ in Bezug auf die Israelis und Ukrainer ableiten lässt) – „ohne dabei seelischen oder charakterlichen Schaden erlitten zu haben“.

Heute wird die „IDF“ von den westlichen Eliten und den Israelis selbst als „die moralischste Armee der Welt“ dargestellt und gefeiert; nach jedem Mord und jedem brutalen Akt gegen die Palästinenser wird der „Anstand“ der IOF-Soldaten und „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ betont (Scholz: hier). Zudem sprechen die westlichen Medien immer von „Israel“ als der „einzigen Demokratie“ in der Region.

Die nationalsozialistischen Eliten befürchteten, dass ein öffentliches Bekanntwerden der Morde ein Unbehagen in der Bevölkerung ausgelöst hätte, was zu einem Vertrauensverlust und sogar zu Protesten und Widerstand hätte führen können. In Anbetracht der damaligen Umstände war diese Befürchtung nicht unbegründet. Es gibt zahlreiche Gerichtsakten über Anklagen wegen „Untergrabung der Kriegsanstrengungen“ wegen der Verbreitung von „Unwahrheiten“. Viele mussten dafür mit ihrem Kopf bezahlen.

Heute ist es (vorerst ausschließlich in Deutschland) gesetzlich verboten und gilt als Straftat, den Staat mit „Fake News“ zu delegitimieren. Das Existenzrecht des „Staates Israel“ anzuzweifeln oder gar zu leugnen, gilt als „Antisemitismus“ und kann schwerwiegende strafrechtliche Folgen haben.

Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis das Konzentrationslager und die Guillotine wieder in Betrieb genommen werden – je nach Eskalation der existenziellen Krise der westlichen Eliten und ihrer Vormachtstellung.

Himmler sagte bereits 1943(!), dass „Russland bald an ‚Blutverlust‘ und Hunger zugrunde gehen wird“. Und heute sprechen fast alle führenden westlichen Politiker (von der Leyen, Baerbock, Kallas, Tusk, Duda, etc…) davon, Russland durch Sanktionen in die Knie zu zwingen… es mit allen Mitteln zu besiegen, zu zerstören und letztlich zu vernichten. Dementsprechend rief Zelensky aus: „Sehr bald wird es zwei Tage des Sieges in der Ukraine geben.“

Himmler bezeichnete die Russen als eine „Mischrasse, rassisch minderwertig, unzivilisiert und nicht schöpferisch veranlagt“. War dies vielleicht der Hintergedanke von Ursula von der Leyen , als sie davon sprach, dass die Russen die Chips aus den aus dem Westen importierten Waschmaschinen nehmen, um sie für andere Zwecke zu verwenden, weil sie nicht „schöpferisch veranlagt“ sind, solche Technologien selbst zu entwickeln?

Die bestehende Form des Faschismus in „Israel“ und die neu entstehende Form des Faschismus im Westen sind natürlich nicht dasselbe wie der Faschismus der Vergangenheit. Aber dass die Zionisten und die rechtsextremen Grünen in Deutschland eine Geistesverwandtschaft mit dem Faschismus deutscher Prägung (Nazismus) haben, ist mehr als offensichtlich. Die geistige Nähe zur Nazi-Ideologie zeigt sich im pathologischen Hass der Zionisten auf die Palästinenser und im pathologischen Hass der Grünen auf die Russen und Russland. „Israels“ Siedlerkolonialismus hat große Ähnlichkeit mit den Siedlungsprojekten und der „Blut und Boden“-Ideologie der Nazis in Russland und Osteuropa.

Himmler beruhigte die SS-Truppen mit der Aussage, sie seien „anständig“ geblieben und hätten trotz „1000“ herumliegender Leichen nicht einmal ihren Sinn für Humor verloren. Heute, angesichts der zahlreichen Berichte und Bilder, die die Gräueltaten der „moralischsten Armee der Welt“ und der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ dokumentieren – und das nicht erst seit dem 8. Oktober 2024 – kann niemand mehr dasselbe über „Israel“ sagen – außer seine unverbesserlichen deutschen Freunde. Himmler könnte sich gerade in seinem (unbekannten) Grab vor Schadenfreude wälzen.

Wie auch immer der Krieg in Gaza ausgeht, eines ist absolut sicher: Genau wie die heldenhaften Anstrengungen und der Widerstand der Leningrader werden der Kampf der Palästinenser, ihre Opfer, ihr Leiden und ihr außerordentlicher Widerstand, zusammen mit denen ihrer Verbündeten, mit goldenen Buchstaben in die Geschichte eingehen.

Die Israelis und ihre Komplizen werden den ewigen Schandfleck namens „Gaza“ tragen müssen, so wie die Deutschen und ihre europäischen Komplizen seit 1945 den Schandfleck „Auschwitz+“ tragen. Alle Versuche der Deutschen, ihre „Schuld“ auf die Palästinenser zu übertragen, indem sie „Israel“ verehren und die wahren Bewohner Palästinas verdammen, sind gescheitert – für immer.

*************************

Noch ein paar beispielhafte Aussagen israelischer Politiker…

Yoav Gallant, Sicherheitsminister – Zitat: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend. Wir werden alles eliminieren – sie werden es bereuen.“

Moshe Feiglin, Likud-Mitglied, ehemaliger Vorsitzender von Zehut – Zitat: „Es gibt eine einzige Lösung, nämlich den Gazastreifen komplett zu zerstören, bevor man dort einmarschiert. Ich meine eine Zerstörung, wie sie in Dresden und Hiroshima stattgefunden hat, ohne Atomwaffen.“ // „Gaza sollte zerstört werden und die israelische Herrschaft sollte dort wiederhergestellt werden. Das ist unser Land.“

Amit Halevi, Likud-Mitglied – Zitat: „Es sollte zwei Ziele für diesen Sieg geben: Erstens, es gibt kein muslimisches Land mehr im Land Israel … Nachdem wir es zum Land Israel gemacht haben, sollte Gaza als Denkmal zurückgelassen werden, wie Sodom.“

Bezalel Smotrich, Finanzminister – Zitat: „Wir verhandeln mit denen, die es schon lange nicht mehr geben sollte. Mit einer Hand, nach Gottes Willen, sollten wir den letzten Schlag ausführen“.

Nissim Vaturi, stellvertretender Sprecher des Parlaments – Zitat: „Nakba? Vertreibe sie alle. Wenn den Ägyptern so viel an ihnen liegt, können sie sie gerne in Zellophan eingewickelt und mit einer grünen Schleife umgebunden haben.“

Ariel Kallner, Mitglied des Parlaments – Zitat: „Nakba für den Feind jetzt! Dieser Tag ist unser Pearl Harbour. Wir werden noch die Lehren daraus ziehen. Im Moment gibt es nur ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von 48 in den Schatten stellen wird. Ein Nakba in Gaza und ein Nakba für jeden, der es wagt, sich anzuschließen!“

**************************

Im Folgenden finden Sie einige beispielhafte Aussagen anderer westlicher Politiker und eines toten russischen Oppositionsführers:

Nikki Haley, Politikerin und „Diplomatin“ USA – schreibt auf eine israelische Bombe , die für Gaza bestimmt ist: „Finish Them!“

Lindsey Graham, Senator S. Carolina USA – Zitat: „[…] wir haben beschlossen, den Krieg zu beenden, indem wir Hiroshima und Nagasaki mit Atomwaffen bombardiert haben. Das war die richtige Entscheidung. Gebt Israel die Bomben, die es braucht, um den Krieg zu beenden, den es sich nicht leisten kann zu verlieren. […] Warum ist es für Amerika in Ordnung, zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, um ihren existenziell bedrohlichen Krieg zu beenden? Warum war es für uns in Ordnung, das zu tun? Ich dachte, es sei in Ordnung. An Israel: Tut, was immer ihr tun müsst, um als jüdischer Staat zu überleben! Was immer ihr tun müsst!!“

+ Zitat: „Wir erzeugen nicht genug wütende weiße Typen, um langfristig im Geschäft zu bleiben.“

+ Zitat: „Gibt es einen Brutus in Russland? Gibt es einen erfolgreicheren Oberst Stauffenberg im russischen Militär? Die einzige Möglichkeit, dies zu beenden, ist, dass jemand in Russland diesen Kerl ausschaltet. Damit würden Sie Ihrem Land – und der Welt – einen großen Dienst erweisen. […] Wenn Sie nicht für den Rest Ihres Lebens in der Dunkelheit leben und vom Rest der Welt in bitterer Armut isoliert sein wollen, müssen Sie sich der Verantwortung stellen.“

Brian Mast, republikanischer Abgeordneter in Florida, USA – Zitat: „Israel sollte da reingehen und ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln, sie einfach absolut zerstören, ihre Infrastruktur, alles was sie anfassen. Ist das deutlich genug?

Tim Walberg, republikanischer Abgeordneter aus Michigan, USA – Zitat, in Bezug auf einen provisorischen Hafen, den die USA für Gaza bauen wollen: „Warum geben wir unser Geld aus, um einen Hafen für sie zu bauen? […] Ich denke nicht, dass wir das tun sollten“, […] „Wir sollten keinen Cent für humanitäre Hilfe ausgeben. Es sollte wie bei Nagasaki und Hiroshima sein. Bringen Sie es schnell hinter sich.“

Das „Grundsatzprogramm“ der deutschen Grünen Partei – Zitat: „Uns als Partei eint das Wertefundament dieses Grundsatzprogramms, eine gemeinsame Grundhaltung zur Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte. Unsere Vision ist es, ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen, heute und übermorgen, überall auf diesem Planeten, den wir gemeinsam bewohnen. [meine Hervorhebung]

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission – Zitat: „Die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Wir wollen, dass sie mit uns den europäischen Traum leben.“

+ Zitat: „Slava Ukraini.“

Annalena Baerbock, Außenministerin Deutschland – Zitat: „Es ist mir egal, was meine deutschen Wähler denken. Aber ich will den Menschen in der Ukraine etwas bieten.“

+ Zitat: „… denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Josep Borrell, HR/VP der Europäischen Union – Zitat: „Europa ist ein Garten… der Rest der Welt ist ein Dschungel. Und der Dschungel könnte in den Garten eindringen…“

Alexej Nawalny, toter russischer Oppositionsführer, der vom Westen verehrt wird: in einem Video, das neben einem „illustrativen“ Bildschirm steht, bezeichnet er Muslime als Kakerlaken und spricht sich für ihre Ausrottung aus: „Hallo! Heute werden wir über Insektenbekämpfung sprechen. Niemand von uns ist davor gefeit. Eine Kakerlake krabbelt in unser Haus. Igitt! Oder eine Fliege fliegt durch das Fenster herein. Wir alle wissen, dass eine Fliegenklatsche hervorragend geeignet ist, um Fliegen loszuwerden, und ein Hausschuh für Kakerlaken. (Auf dem Bildschirm an der Seite erscheinen bärtige muslimische Männer mit den Worten „gesetzloser Homo sapiens“) Was aber tun, wenn die Kakerlake zu groß und die Fliege zu aggressiv ist? Nun, in diesem Fall empfehle ich eine Pistole.“

Forscher und Schriftsteller

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …