Warum die UNO die Palästinenser nicht retten wird)

von Emma Norton

21. November 2023

„Der Gazastreifen wird zu einem Kinderfriedhof. Hunderte von Mädchen und Jungen werden Berichten zufolge jeden Tag getötet oder verletzt“, sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, am 2. November in einer Erklärung. „Wir müssen jetzt handeln, um einen Ausweg aus dieser brutalen, schrecklichen und quälenden Sackgasse der Zerstörung zu finden.“

Israels Umgang mit den Palästinensern verstößt gegen fast alle Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Israel hat bei der aktuellen Bombardierung des Gazastreifens sogar 92 UN-Mitarbeiter getötet, die höchste Zahl an Toten in einem Konflikt überhaupt.

Nur wenige Tage später ließ Guterres in New York eine weitere Bemerkung folgen: „[Die UNO hat] keine Macht, kein Geld, aber eine Stimme und eine Plattform, auf der Menschen Regierungen und die Zivilgesellschaft zusammenbringen können … und zumindest versuchen, Wege zu finden, um das dramatische Problem unserer Zeit anzugehen“.

Mit anderen Worten: Die Vereinten Nationen sind ein zahnloses Gremium, das nur Erklärungen, aber keine Taten hervorbringen kann.

Am 27. Oktober verabschiedete die UN-Generalversammlung einen nicht bindenden Antrag, in dem eine „sofortige und dauerhafte humanitäre Waffenruhe“ zwischen Israel und der Hamas gefordert wurde. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Australien weigerten sich unter anderem, diesen Antrag zu unterstützen.

Doch wie die meisten UN-Anträge zu Palästina versäumte es auch dieser Antrag, Israel als Unterdrücker der Palästinenser zu bezeichnen und den Mythos aufrechtzuerhalten, dass Israel und Palästina einfach zwei sich bekriegende Staaten sind, die an einen Tisch gebracht werden müssen, um einen Frieden auszuhandeln.

Solche Anträge sind in der UN-Generalversammlung üblich, aber das Verhalten des UN-Sicherheitsrats ist noch schlimmer. Die fünf ständigen Mitglieder des Rates – die USA, Großbritannien, Russland, Frankreich und China – verfügen über ein Vetorecht bei allen Entscheidungen des Sicherheitsrates. Seit den 1970er Jahren haben die USA 46 Mal von diesem Recht Gebrauch gemacht, um Kritik an Israels Verhalten gegenüber den Palästinensern und den Nachbarstaaten zu verhindern.

Die UNO ist und war schon immer ein politisches Gremium und nicht einfach ein neutraler Schiedsrichter in den Außenbeziehungen. Die mächtigsten Nationen sehen in der UNO nur eine weitere Arena für ihre imperialistischen Ambitionen und nutzen die UNO als ideologischen Deckmantel für ihre Politik, wenn sie können. Den USA ist dies mehrfach gelungen: Die UNO gab ihren Segen zum ersten Golfkrieg 1990 und zur Invasion in Afghanistan 2001. Anträge des UN-Sicherheitsrats lieferten dem ehemaligen US-Präsidenten George Bush eine Rechtfertigung für den Irakkrieg 2003, indem sie fälschlicherweise behaupteten, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen.

Aber die USA und andere Mitgliedstaaten sind der UNO nicht verpflichtet; sie ignorieren einfach alle Anträge und Beschlüsse, mit denen sie nicht einverstanden sind.

Der russische Revolutionär Wladimir Lenin nannte den Vorgänger der UNO, den Völkerbund, einst „eine Diebesküche“ und „eine Lüge von Anfang bis Ende“. Wahrscheinlich hätte er ähnliche Worte für die Vereinten Nationen gefunden.

Die UNO nahm 1948 die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ an, im selben Jahr, in dem sie grünes Licht für die ethnische Säuberung Palästinas gab. Während die UNO den Grundsatz der nationalen Selbstbestimmung vertrat, sprach sie den Palästinensern dieses Recht ausdrücklich ab. Craig Mokhiber nannte dies die „Erbsünde“ der UNO, als er im Oktober von seinem Posten als Direktor des New Yorker Büros des Hochkommissars für Menschenrechte zurücktrat.

1947 wurde der Sonderausschuss der Vereinten Nationen für Palästina (UNSCOP) gegründet, um die Gründung eines neuen israelischen Staates auf palästinensischem Boden zu überwachen. Ihm gehörten Personen an, die wenig Erfahrung mit dem Nahen Osten hatten und überwiegend unter dem Einfluss der beiden damaligen imperialistischen Großmächte standen: den USA und der Sowjetunion. Beide setzten sich für einen neuen zionistischen Staat im Nahen Osten ein, in der Hoffnung, dass dies langfristig ihren Interessen in der Region dienen würde.

Der UNSCOP lehnte die Idee eines einzigen demokratischen Staates für das historische Palästina, die von palästinensischen Vertretern gefordert worden war, rundweg ab und beschloss stattdessen, das Land in zwei Staaten zu teilen – einen jüdischen und einen palästinensischen.

Der Plan sah vor, 55 Prozent des Landes Israel zuzusprechen, in dem die Juden eine knappe Mehrheit bilden würden. Das neue Israel erhielt das beste und fruchtbarste Land, darunter die Küstenebene und das hügelige Ostgaliläa. In seinem Buch Die ethnische Säuberung Palästinas zeigt der israelische Historiker Ilan Pappé, dass 1947 fast das gesamte kultivierte Land von einheimischen Palästinensern bewirtschaftet wurde – nur 5,8 Prozent waren in jüdischem Besitz. Der UN-Teilungsplan würde daher die Massenvertreibung von Palästinensern erfordern. Deshalb, so Pappé, trugen die UN-Mitglieder, die für den Plan stimmten, „direkt zu dem Verbrechen bei, das im Begriff war, sich zu ereignen“: die als Nakba (Katastrophe) bekannte ethnische Säuberung.

Trotz der Großzügigkeit der UNO gegenüber dem neuen Staat Israel ging der Plan den zionistischen Führern nicht weit genug. Sie begrüßten, dass die „internationale Gemeinschaft“ einen jüdischen Staat in Palästina anerkannt hatte, lehnten aber die von der UNO gezogenen Grenzen ab. David Ben-Gurion, der Führer der Zionisten und erste Premierminister Israels, erklärte 1947, dass die neuen Grenzen „mit Gewalt und nicht durch die Teilungsresolution festgelegt werden“. Nach der Nakba im Jahr 1948 erhielt Israel 78 Prozent des Landes. Zionistische Milizen terrorisierten und massakrierten die Palästinenser, vertrieben die Bewohner von einem Dutzend ethnisch gemischter Städte und zerstörten mehr als 400 palästinensische Dörfer. Die Zionisten beschrieben ihre Militäroperationen von 1948 eindeutig mit völkermörderischen Begriffen: Tihur (Säuberung), Biur (Ausrottung) und Nikkuy (Reinigung).

Wie hat die UNO reagiert, nachdem ihr Teilungsplan zu einer solchen Katastrophe geführt hatte? Hat sie einen Rückzieher gemacht, sich entschuldigt oder sofortige Reparationen gefordert? Nein. Im März 1949 nahm die Generalversammlung erfreulicherweise Israel, nicht Palästina, als Vollmitglied in die UNO auf.

Seit 1948 hat die UNO unzählige Krokodilstränen für Palästina vergossen. Aber sie hat auch Israels Verbrechen beschönigt und unterstützt.

In seinem Rücktrittsschreiben skizziert Craig Mokhiber die unzähligen Möglichkeiten, wie die UNO die Palästinenser im Stich gelassen hat. „Wichtige Teile der UNO haben vor der Macht der USA und der Angst vor der Israel-Lobby kapituliert“, sagt er. Er verweist auf den „unaufrichtigen“ so genannten „Friedensprozess“, der in den 1990er Jahren begann. Diese von der UNO beaufsichtigten und von den USA „vermittelten“ Gespräche brachten nichts für die einfachen Palästinenser; Israel zog seine Besatzung nie zurück, sondern beschleunigte den Bau israelischer Siedlungen im Westjordanland und verstärkte seinen Würgegriff über den Gazastreifen. Der von der UNO legitimierte „Friedensprozess“ hat zu der Vorstellung beigetragen, dass Israel der vernünftige Akteur ist und dass palästinensische Organisationen wie die Hamas die einzige Bedrohung für den Frieden darstellen.

Der UN-Slogan einer „Zweistaatenlösung“ dient nur dazu, die Realität zu verschleiern, dass Israel ein rassistischer Ethnostaat ist, der weder an einer Koexistenz mit einem palästinensischen Staat noch an der Aufnahme von Palästinensern innerhalb seiner eigenen Grenzen interessiert ist. In Mokhibers Worten ist es ein Staat, der „eine einheimische Bevölkerung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit kolonisiert, verfolgt und enteignet“.

Die UNO kann immer nur die Interessen der mächtigsten Staaten in ihr vertreten, so sehr sich ihre Mitglieder und Mitarbeiter auch bemühen, die Menschenrechte zu verteidigen. Die einzigen wirklichen Verteidiger der Menschenrechte sind heute die Millionen von einfachen Menschen auf der ganzen Welt, die an der Seite der Menschen in Gaza stehen.

