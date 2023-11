https://www.middleeastmonitor.com/20231121-in-both-the-old-and-new-nakba-the-forced-expulsion-of-palestinians-must-be-rejected/

Palästinenser im nördlichen Teil des Gazastreifens wandern in den südlichen Teil des Gazastreifens, vorbei an israelischen Militärfahrzeugen und Panzern, während die israelischen Angriffe in Gaza-Stadt, Gaza, am 18. November 2023 andauern [Mustafa Hassona/Anadolu Agency]

Sowohl in der alten als auch in der neuen Nakba muss die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser abgelehnt werden

von Ramzy Baroud

21. November 2023

Die Behauptung, dass der laufende israelische Versuch, alle oder so viele palästinensische Flüchtlinge wie möglich aus dem Gazastreifen in den Sinai zu vertreiben, eine neue Idee ist, die nur durch die jüngsten Ereignisse ausgelöst wurde, ist schlichtweg unzutreffend. Die Vertreibung von Palästinensern – oder ihr „Transfer“, wie es in israelischen politischen Kreisen genannt wird – ist eine alte Idee, so alt wie Israel selbst.

Tatsächlich ist der „Bevölkerungstransfer“ historisch gesehen mehr als nur eine Idee; er ist Regierungspolitik mit klaren Mechanismen zu seiner Durchführung. Yosef Weitz, der Direktor des Ministeriums für Land und Aufforstung, wurde im Mai 1948 mit der Einrichtung des Transferkomitees betraut, das die Vertreibung der palästinensischen Araber aus ihren Städten und Dörfern überwachen sollte. Mit anderen Worten: Während Israel die erste Phase seiner ethnischen Säuberung Palästinas abschloss, leitete es eine weitere Phase ein, die des „Transfers“, dessen Ergebnisse bekannt sind.

Viele der so genannten liberalen Intellektuellen Israels haben dieses Konzept entweder proaktiv oder im Nachhinein gefördert und tun dies auch weiterhin. „Ich glaube nicht, dass die Vertreibungen von 1948 Kriegsverbrechen waren“, sagte der israelische Historiker Benny Morris 2004 gegenüber Haaretz. „Ich denke, er [Israels Gründungsvater David Ben-Gurion] hat 1948 einen schweren historischen Fehler begangen… Wenn er bereits mit der Vertreibung beschäftigt war, hätte er vielleicht einen kompletten Job machen sollen… Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Man muss sich die Hände schmutzig machen.“

Morris bezog sich dabei auf die Nakba, die im Dezember 1947 begann und erst 1949 abgeschlossen wurde. Danach nahm die ethnische Säuberung eine andere Form an, eine langsamere Kampagne, die darauf abzielte, die demografische Karte des neu gegründeten Staates zugunsten der israelischen Juden und auf Kosten der palästinensischen Araber umzugestalten.

Unter verschiedenen Vorwänden wurden mehrere Kampagnen gegen die palästinensisch-arabischen Gemeinschaften, die nach der Nakba in Israel verblieben waren, gestartet. Obwohl keine einzige Gemeinschaft den demografischen Ansturm der israelischen Regierung unbeschadet überstanden hatte, waren die palästinensischen Beduinen am stärksten von der Vertreibung betroffen. Eine Kampagne, die bis heute andauert.

Nach dem Krieg im Juni 1967 war erneut eine Massenvertreibung an der Tagesordnung. Etwa 430.000 Palästinenser wurden gewaltsam vertrieben, vor allem aus den ursprünglich 1948 besetzten Gebieten. Im Laufe der Jahre und bis heute sind Hunderttausende von israelisch-jüdischen Siedlern an die Stelle der vertriebenen Palästinenser getreten und beanspruchen deren Land, Häuser und Obstgärten als ihr Eigentum.

Aus völkerrechtlicher Sicht ist die ethnische Säuberung eines der größten Kriegsverbrechen Israels

Die schleichende ethnische Säuberung des Westjordanlands gilt als das Epizentrum von Israels anhaltendem Kolonialismus im besetzten Palästina. Aus völkerrechtlicher Sicht handelt es sich um eines der größten Kriegsverbrechen Israels, da es einen eklatanten Verstoß gegen internationale Normen darstellt, insbesondere gegen die Vierte Genfer Konvention: „Die Besatzungsmacht darf Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder verlegen“, heißt es in Artikel 49 der Konvention. Die Konvention verbietet auch „individuelle oder massenhafte Zwangsumsiedlungen sowie die Deportation geschützter Personen aus dem besetzten Gebiet“.

Die Behauptung, der jüngste Aufruf zur Massenausweisung von Palästinensern aus dem Gazastreifen sei ein neues Phänomen, das durch die Gewalt am 7. Oktober und den anschließenden Völkermord im Gazastreifen ausgelöst wurde, ist daher sowohl unzutreffend als auch unehrlich. Eine solche Behauptung ignoriert die Tatsache, dass Israel als Siedlerkolonialprojekt auf dem Konzept der ethnischen Säuberung gegründet wurde und dass israelische Politiker nie aufgehört haben, über die Massenvertreibung – den „Transfer“ – von Palästinensern zu sprechen, selbst unter vermeintlich „normalen“ Umständen.

So versuchte beispielsweise der damalige Außenminister Avigdor Lieberman im Jahr 2014, die alte „Transfer“-Strategie neu zu bezeichnen, wobei er eine nicht ganz so clevere neue Sprache verwendete. „Wenn ich von Land- und Bevölkerungsaustausch spreche, meine ich das Kleine Dreieck und Wadi Ara“, erklärte Lieberman und bezog sich dabei auf die überwiegend arabischen Regionen in Zentral- und Nordisrael. Er betonte: „Das ist kein Transfer“.

Dieser Kontext ist entscheidend, wenn wir die Geschichte hinter der enthusiastischen Rückkehr zur Sprache der ethnischen Säuberung durch Israel und seine Verbündeten wirklich verstehen wollen.

Am 11. November rief der israelische Landwirtschaftsminister und ehemalige Leiter des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Avi Dichter, ausdrücklich zu einer weiteren Nakba auf. „Wir sind dabei, die Nakba von Gaza zu verwirklichen“, sagte er in einem Fernsehinterview.

Aus Dichter’s Aussage lassen sich folgende Informationen ableiten: Die Israelis sind mit dem Begriff „Nakba“ sehr vertraut, und sie wissen genau, was dem palästinensischen Volk vor 75 Jahren widerfahren ist – ethnische Säuberung und Völkermord – und sie zeigen keine Reue.

Die Worte von Dichter wurden nicht im Zorn oder in der Hitze des Gefechts gesagt. Ein durchgesickerter Regierungsbericht vom 13. Oktober, sechs Tage nach Beginn des Krieges, schlug den Massentransfer der Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Wüste Sinai vor. Vier Tage später veröffentlichte die Denkfabrik Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy ein Papier, in dem die israelische Regierung aufgefordert wurde, diese „einzigartige und seltene Gelegenheit zur Evakuierung des gesamten Gazastreifens“ zu nutzen.

Es macht wenig Sinn anzunehmen, dass solch umfangreiche Berichte innerhalb weniger Tage ausgeheckt wurden. Es bedarf jahrelanger Planungen und Diskussionen, um solch komplexe Pläne auszuarbeiten und sie einer offiziellen Prüfung würdig zu machen.

Dies ist nicht der einzige Beweis dafür, dass die Zwangsumsiedlung der Palästinenser im Gazastreifen keine dringende Strategie war, die durch die jüngsten Ereignisse vorangetrieben wurde; auch Palästinenser im besetzten Westjordanland, die nicht an der Operation vom 7. Oktober beteiligt waren, sahen sich von der Vertreibung bedroht. Dies veranlasste den jordanischen Premierminister Bisher Khasawneh am 7. November zu der Aussage, dass Amman jeden Versuch, Palästinenser zu vertreiben, als „rote Linie“, ja sogar als „Kriegserklärung“ betrachte.

Obwohl es dem arabischen und internationalen Druck bisher nicht gelungen ist, die israelische Tötungsmaschinerie in Gaza zu verlangsamen, haben sich die arabischen Länder entschieden gegen jeden israelischen Versuch ausgesprochen, die Palästinenser zu vertreiben.

Zurzeit ist die Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, von denen die meisten Flüchtlinge aus dem historischen Palästina sind, auf diesem winzigen Stück Land intern vertrieben, ohne Wasser, Nahrung und Strom, ja sogar ohne Leben. Dennoch bleiben sie standhaft und werden nicht zulassen, dass sich eine weitere Nakba ereignet, koste es, was es wolle.

Die „Nakba des Gazastreifens“ muss zurückgewiesen werden, und zwar nicht nur durch Worte, sondern auch durch entschlossenes arabisches und internationales Handeln, um Israel daran zu hindern, den Krieg zu nutzen, um die Palästinenser erneut aus ihrer Heimat zu vertreiben. Solche Maßnahmen müssen auch Schritte beinhalten, um Israel für seine vergangenen, gegenwärtigen und andauernden Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, angefangen mit der ursprünglichen Nakba von 1948.

