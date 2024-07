Mit großem Dank und Begeisterung, habe ich das neue Essay meines Freundes gelesen. Ich danke ihm für seinen interessanten und lehrreichen Lesestoff, wieder eine Bereicherung für die Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/big-story/why-blaming-israel-lobby-western-middle-east-policies-misguided



Warum es falsch ist, die Israel-Lobby für die westliche Nahostpolitik verantwortlich zu machen

Von Joseph Massad

16. Juli 2024

Die Behauptung, die Israel-Lobby kontrolliere die US-Politik im Nahen Osten, läuft darauf hinaus, die USA von der Verantwortung für ihre imperialistische Politik in der arabischen Welt freizusprechen

In den letzten Wochen ist die Israel-Lobby im Zusammenhang mit den laufenden Wahlen in Großbritannien, Frankreich und den USA immer häufiger in den Nachrichten zu sehen gewesen.

Nachrichtenartikel über die enormen Mittel, die die britische Israel-Lobby den Kandidaten bei den jüngsten Wahlen zur Verfügung gestellt hat, über die Einmischung israelischer Minister in die jüngsten französischen Wahlen oder über die Niederlage des US-Kongressabgeordneten Jamaal Bowman aufgrund der Unterstützung seines Gegners durch das American Israel Public Affairs Committee (Aipac), die einflussreichste Pro-Israel-Lobbygruppe in den USA, häufen sich.

Dies kommt zu der Medienberichterstattung über die Rolle hinzu, die die Lobby seit dem 7. Oktober dabei spielt, Kritiker Israels und seines Völkermords in Gaza zum Schweigen zu bringen.

Wie ich schon früher argumentiert habe, herrscht bei vielen Palästina-Befürwortern in den USA und in der arabischen Welt oft eine gewisse Aufregung, wenn die Machenschaften der Israel-Lobby in der westlichen Presse aufgedeckt werden.

Sie gehen davon aus, dass die breite US-amerikanische und westliche Öffentlichkeit die Fehlentwicklungen der US-Außenpolitik gegenüber den Palästinensern und dem Nahen Osten, die ihrer Meinung nach auf die Einmischung der Lobby zurückzuführen sind, korrigieren wird, sobald sie sich der übergroßen Macht dieser Lobby bewusst ist.

Diese Amerikaner und pro-westlichen Araber, die die Palästinenser unterstützen, gehen allgemein davon aus, dass die US-Regierung und andere westliche Mächte ohne die Israel-Lobby freundlicher oder zumindest weit weniger feindselig gegenüber Arabern und Palästinensern wären.

Die Verlockung dieses Arguments beruht darauf, dass es die US-Regierung von jeglicher Verantwortung und Schuld für ihre Politik in der arabischen Welt freispricht.

Es versucht, die Schuld für die US-Politik von den USA auf Israel und seine US-Lobby abzuwälzen, und gibt vielen Arabern und Palästinensern, die sich wünschen, Amerika stünde auf ihrer Seite und nicht auf der Seite ihrer Feinde, falsche Hoffnung.

Kritische Studien

Seit mindestens einem halben Jahrhundert sind die gewaltige Macht der Lobby bei der Entscheidung von Wahlen in westlichen Ländern und ihr Einfluss auf Universitäten, die Presse sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen Gegenstand vieler Bücher und Artikel.

Die vielleicht erste derartige Abhandlung, wenn auch mit milder Kritik an den israelfreundlichen Kräften in den USA, war ein Artikel, den George Ball, stellvertretender Außenminister in den Regierungen Johnson und Kennedy, 1977 in Foreign Affairs veröffentlichte.

Ball und sein Sohn veröffentlichten später eine vollständige Studie zu diesem Thema in Buchform.

Zu den weiteren Büchern, die im folgenden Jahrzehnt veröffentlicht wurden, gehören Paul Findleys 1985 They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby. Findley war ein ehemaliger republikanischer US-Kongressabgeordneter, dessen Wiederwahlkampagne 1982 von der Israel-Lobby niedergeschlagen wurde, nachdem er 11 Amtszeiten im Repräsentantenhaus verbracht hatte.

Ein ehemaliger Aipac-Präsident bezeichnete Findley als „gefährlichen Feind Israels“, was zu seinem politischen Niedergang führte.

Ein weiteres Buch, The Lobby: Jewish Political Power and American Foreign Policy „ des ehemaligen Time Magazine-Autors Edward Tivnan wurde 1987 veröffentlicht und befasste sich mit demselben Thema.

Doch erst als die prominenten Mainstream-Politologen John Mearsheimer und Stephen Walt 2006 ein Papier über die Israel-Lobby und die US-Außenpolitik veröffentlichten, das sie später erweiterten und 2008 als Buch herausgaben, wurde die Rolle der Lobby bei der Gestaltung der Politik zu einem wichtigen Diskussionsthema im US-Mainstream, und sei es nur, um die Autoren zu diffamieren und die Lobby gegen ihre stichhaltigen Argumente zu verteidigen.

Neben objektiven Bewertungen der Rolle der Israel-Lobby gibt es eine bunte Sammlung antisemitischer und weiß-supremistischer Verschwörungstheorien über den angeblichen Einfluss „der Juden“ in den westlichen Ländern und ihre angebliche Kontrolle über die US-Regierung.

Pro-Lobby-Kommentatoren benutzen dies jedoch als Knüppel, um diejenigen niederzuschlagen, die berechtigte Kritik an der Israel-Lobby üben, die nichts mit Antisemitismus zu tun hat – eine Behandlung, die unter anderem Mearsheimer und Walt widerfährt.

Vernünftige und vernünftige Diskussionen über die Israel-Lobby bewegen sich zwischen denen, die argumentieren, dass die US-Politik gegenüber dem Nahen Osten ohne den gewaltigen Einfluss der Lobby weniger feindselig gegenüber den Palästinensern wäre, und denen, die glauben, dass der Einfluss der Lobby nicht darüber hinausgeht, die bestehende US-Politik zu bejubeln und weiter in die gleiche Richtung zu treiben, der sie verpflichtet ist.

Meine Ansicht war immer eher die letztere.

Ein ‚unerbittlicher Feind‘

Die Behauptung, die Israel-Lobby kontrolliere die US-Politik im Nahen Osten, läuft darauf hinaus, die USA von der Verantwortung für ihre gesamte imperialistische Politik in der arabischen Welt und im Nahen Osten insgesamt seit dem Zweiten Weltkrieg freizusprechen.

Vielmehr sind es Israel und seine Lobby, die die USA dazu gedrängt haben, eine Politik zu betreiben, die ihren eigenen nationalen Interessen schadet und nur Israel zugute kommt, so die Argumentation.

Die USA sind der unerbittliche Feind aller nationalen Befreiungsgruppen von Griechenland über Lateinamerika bis nach Afrika und Asien.

Dass die USA jegliche internationale und UN-Unterstützung für die Rechte der Palästinenser blockieren, während sie Israel in seinem Krieg gegen die Zivilbevölkerung bewaffnen und finanzieren und es vor dem Zorn der Weltgemeinschaft schützen, sollte ebenfalls nicht den USA und ihren westlichen Verbündeten, sondern Israel und seiner Lobby angelastet werden, heißt es weiter.

Was diese Denkweise ausblendet, ist die Tatsache, dass die US-Regierung die nationale Befreiung in der Dritten Welt nie unterstützt hat.

Die USA sind der unerbittliche Feind aller nationalen Befreiungsgruppen, auch der europäischen, von Griechenland über Lateinamerika bis nach Afrika und Asien.

Die Unterstützung von Gruppen wie den afghanischen Mudschaheddin in ihrem Krieg gegen die afghanische revolutionäre Regierung und die Sowjetunion, von Unita und Renamo, den wichtigsten terroristischen Verbündeten des südafrikanischen Apartheidregimes in Angola und Mosambik, gegen ihre jeweiligen antikolonialen revolutionären nationalen Regierungen, und von den Contras gegen die revolutionäre sandinistische Regierung in Nicaragua waren alles Fälle, in denen die USA konterrevolutionäre Gruppen unterstützten, die darauf aus waren, die revolutionären nationalen Befreiungsregierungen zu zerstören.

Warum die USA dann die nationale Befreiung Palästinas ohne die Israel-Lobby unterstützen sollten, wird in diesem Argument nicht angesprochen.

Als ich diese Argumente vor zwei Jahrzehnten zum ersten Mal vorbrachte, wandte ein pro-palästinensischer weißer christlicher amerikanischer Akademiker in einem Gespräch ein, dass die USA den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser 1956 gegen die dreiteilige Invasion Ägyptens durch Frankreich, Großbritannien und Israel unterstützt hätten.

Aber die Unterstützung der USA in diesem verwaisten Fall, so entgegnete ich ihm, beruhte darauf, Frankreich und Großbritannien die Flügel zu stutzen. Diese ehemaligen Imperien dachten, sie könnten nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch kaiserlich handeln, obwohl es die USA waren, die sie vor der Nazi-Aggression retteten.

Die USA widersetzten sich auch Israels Entscheidung, seine Aggression gegen Ägypten mit diesen ehemaligen Großmächten zu koordinieren, anstatt mit seiner eigenen Regierung.

Israel erkannte bald, dass es stattdessen die gleiche Aggression gegen seine Nachbarn in Abstimmung mit den USA durchführen konnte. Erwartungsgemäß hatten die USA keinerlei Einwände gegen die nachfolgenden israelischen Invasionen (1967, 1978, 1981, 1982, 1985 usw.) in den arabischen Nachbarländern.

Imperiale Interessen der USA

Das damit zusammenhängende Argument, dass der Einfluss der Israel-Lobby auf die US-Regierung der Grund für die US-Invasion im Irak war, ist ebenfalls nicht überzeugend.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die Lobby die von den USA geführten Kriegsanstrengungen nicht aktiv unterstützt hat (das hat sie sicherlich). Dennoch drängte sie letztlich auf einen Krieg, der bereits von anderen amerikanischen politischen und wirtschaftlichen imperialen Interessen mit weitaus größerem Einfluss gewünscht und geplant wurde.

Der Einmarsch in den Irak folgt der seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgten Politik der USA, alle Regime in der Dritten Welt zu stürzen, die auf der Kontrolle ihrer nationalen Ressourcen bestehen, sei es Land, Öl oder andere wertvolle Mineralien.

Das reicht vom Iran 1953 über Guatemala 1954 und das übrige Lateinamerika bis hin zum heutigen Venezuela und Iran.

Afrika hat in den letzten sechs Jahrzehnten noch viel schlechter abgeschnitten, ebenso wie die Länder Asiens.

Palästinensische Frauen rufen während einer Demonstration gegen die geplante US-Invasion im Irak am 1. März 2003 in Gaza-Stadt Parolen gegen die USA und Israel (Mohammed Saber/AFP).

Der Sturz von Regimen wie Jacobo Arbenz in Guatemala, Joao Goulart in Brasilien, Mohammed Mossadegh im Iran, Patrice Lumumba im Kongo und Salvador Allende in Chile sowie die Versuche, Hugo Chavez und Nicolas Maduro zu stürzen, sind prominente Beispiele, ebenso wie der Sturz nationalistischer Regime wie das von Ahmad Sukarno in Indonesien und Kwame Nkrumah in Ghana.

Der Terror gegen die Bevölkerung, die die von den USA auferlegten Regime in El Salvador und Nicaragua, im Kongo und später in Zaire, Chile und Indonesien herausforderte, führte zur Tötung von Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen von Menschen durch repressive Polizei- und Militärkräfte, die von den USA für diese wichtigen Aufgaben ausgebildet wurden.

Ganz zu schweigen von den direkten US-Invasionen in südostasiatischen und mittelamerikanischen Ländern, die jahrzehntelang unzählige Menschen töteten.

Da die Israel-Lobby bei all diesen anderen Invasionen oder Interventionen keine Rolle spielte, warum sind die USA dann nicht in den Irak (oder Afghanistan) einmarschiert oder haben die Bedrohung des Iran von sich aus eingestellt? Dies sind politische Fragen, die die Kritiker des vermeintlichen Würgegriffs der Israel-Lobby auf die US-Regierung nie erklären können.

Eine solche Argumentation wäre überzeugender, wenn die Israel-Lobby die US-Regierung dazu zwingen würde, im Nahen Osten eine Politik zu verfolgen, die mit ihrer globalen Politik in anderen Bereichen unvereinbar ist.

Dies ist jedoch bei weitem nicht der Fall.

Sich überschneidende Agenden

Die Politik der USA im Nahen Osten mag zwar oft eine übertriebene Form ihrer repressiven und antidemokratischen Politik in anderen Teilen der Welt sein, aber sie ist nicht inkongruent mit ihr.

Man könnte leicht die These aufstellen, dass die Stärke der Israel-Lobby für diese Übertreibung verantwortlich ist, aber selbst diese Behauptung ist nicht ganz überzeugend.

Ich habe oft argumentiert, dass die Stärke der Israel-Lobby zum Teil auf die zentrale Bedeutung Israels für die US-Strategie im Nahen Osten zurückzuführen ist und nicht umgekehrt.

In der Tat führen einige die Rolle der israelfreundlichen und insbesondere der Likud-freundlichen Mitglieder der Bush-Administration (oder sogar der Clinton-Administration), ganz zu schweigen von denen Obamas, Trumps oder Bidens, zusammen mit den israelfreundlichen amerikanischen Milliardären, als Beweis für die enorme Macht der Lobby an.

Die Israel-Lobby könnte ihre Botschaft nicht verkaufen und hätte keinen Einfluss, wenn Israel ein kommunistisches oder antiimperialistisches Land wäre oder wenn Israel sich der US-Politik in anderen Teilen der Welt widersetzen würde.

Man könnte jedoch argumentieren, dass es diese US-Politiker und Milliardäre sind, die seit den 1990er Jahren den Likud und andere israelische Parteien zu einer aggressiveren Agenda gedrängt haben. Diese Aufstachelung besteht auch heute noch inmitten des völkermörderischen Krieges Israels gegen die Palästinenser in Gaza.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die Führer der Israel-Lobby nicht regelmäßig mit ihrem entscheidenden Einfluss auf die US-Politik im Kongress und im Weißen Haus prahlen.

Zuletzt feierten sie ihren Erfolg bei der Niederlage von Bowman, und seit den späten 1970er Jahren haben sie regelmäßig mit ihrer Rolle geprahlt.

Aber die Lobby ist in den USA so mächtig, weil es bei ihren Hauptforderungen um die Förderung von US-Interessen geht, und ihre Unterstützung für Israel steht im Zusammenhang mit ihrer Unterstützung des US-Militarismus und ihrer Gesamtstrategie im Nahen Osten.

Die Israel-Lobby spielt heute dieselbe Rolle, die die China-Lobby in den 1950er Jahren bei der Unterstützung Taiwans gegen die Volksrepublik China spielte, und die Kuba-Lobby spielt immer noch gegen die revolutionäre Regierung Kubas und bei der Unterstützung der konterrevolutionären kubanischen Exilanten.

Dass die Israel-Lobby einflussreicher ist als jede andere außenpolitische Lobby in den USA, liegt nicht daran, dass sie über eine phantastische Macht verfügt, um die USA von ihrem „nationalen Interesse“ abzubringen. Wenn überhaupt, dann beweist dies nur, wie wichtig Israel für die große Strategie der USA ist.

Die Israel-Lobby könnte ihre Botschaft nicht verkaufen und hätte keinen Einfluss, wenn Israel ein kommunistisches oder antiimperialistisches Land wäre, oder wenn Israel sich der US-Politik in anderen Teilen der Welt widersetzen würde. Dies wäre in der Tat eine lächerliche Behauptung.

Arabische Zustimmung

Einige behaupten, dass Israel zwar versucht, seine Interessen mit denen der USA in Einklang zu bringen, dass aber seine Lobby die politischen Entscheidungsträger der USA absichtlich in die Irre führt und ihre Position von einer objektiven Beurteilung dessen, was wirklich im Interesse Amerikas und Israels liegt, ablenkt.

Das Argument lautet, dass die Unterstützung der USA für Israel dazu führt, dass politische und militante Gruppen im Nahen Osten, die Israel ablehnen, den USA selbst feindlich gesinnt sind und Anschläge auf sie verüben.

Eine solche Unterstützung kostet die USA auch den Verlust einer freundlichen Medienberichterstattung in der arabischen Welt, beeinträchtigt ihr Investitionspotenzial in arabischen Ländern und schwächt ihre arabischen regionalen Verbündeten.

Aber nichts von alledem ist unbedingt wahr.

Libanesische Aktivisten blockieren die Straße, die zur ägyptischen Botschaft in Beirut führt, um gegen die Schließung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zu protestieren, am 19. Februar 2024 (Anwar Amro/AFP)

Die USA waren in der Lage, Israels größter Unterstützer und Finanzier sowie sein treuester Verteidiger und Waffenlieferant zu sein, während sie gleichzeitig strategische Allianzen mit den meisten, wenn nicht allen arabischen Diktaturen, einschließlich der Palästinensischen Autonomiebehörde, sowohl unter Jassir Arafat als auch unter Mahmoud Abbas, unterhielten.

Je unnachgiebiger die USA Israels aktuellen Völkermord an den Palästinensern unterstützen, desto mehr werden sie von ihren arabischen Marionettenherrschern umarmt.

Je unnachgiebiger die USA Israels gegenwärtigen Völkermord an den Palästinensern unterstützen, desto mehr werden sie von ihren arabischen Marionettenherrschern umarmt.

Darüber hinaus sind US-Unternehmen und -Investitionen in der gesamten arabischen Welt am stärksten vertreten, vor allem, aber nicht nur, im Ölsektor.

Ein ganzes Heer arabischer Zeitungen, privater und staatlicher Fernsehsender und unzähliger Satellitenfernsehsender im Besitz von arabischen Golfprinzen, ganz zu schweigen von massiven Websites und Internet-Nachrichtenkanälen, die von westlichen Nichtregierungsorganisationen finanziert werden, werden eingesetzt, um die Sichtweise der USA zu fördern.

Sie zelebrieren die amerikanische Kultur, strahlen ihre Fernsehprogramme aus und versuchen, die Positionen der USA so effektiv wie möglich zu verkaufen, wobei dem gesunden Menschenverstand nur die Grenzen gesetzt sind, die die tatsächliche US-Politik in der Region setzt.

Sogar der beleidigende Fernsehsender Al Jazeera hat sich nach hinten gebeugt, um den Standpunkt der USA zu vertreten, wird aber auch hier oft von der aktuellen US-Politik in der Region untergraben.

Unter dem enormen Druck und den Bombendrohungen der USA während der Invasion im Irak hörte Al Jazeera auf, das US-Militär im Irak als „Besatzungstruppen“ zu bezeichnen, und wechselte zu „Koalitionstruppen“.

Gegenseitiger Nutzen

In ihren Finanzargumenten über den enormen Einfluss der Israel-Lobby verweisen viele auf die phantastischen Geldbeträge, die die USA Israel „geben“ – zu exorbitante Kosten, die in keinem Verhältnis zu dem stehen, was die USA im Gegenzug erhalten.

Tatsächlich geben die USA viel mehr für ihre Militärbasen in der arabischen Welt aus, darunter Katar, Bahrain, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate – ganz zu schweigen von denen in Europa, Afrika oder Asien – als für Israel.

Zwischen dem 7. Oktober 2023 und Januar 2024 gaben die USA 1,6 Milliarden Dollar für ihre militärische Aufrüstung im Nahen Osten aus, um ihre imperialen Interessen zu verteidigen. Zwischen 2001 und 2019 haben die USA allein für ihre Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien und Pakistan 6,4 Billionen Dollar ausgegeben.

Israel war in der Tat sehr effektiv, wenn es darum ging, seinem Herrn in den USA für einen guten Preis Dienste zu leisten, sei es bei der Lieferung illegaler Waffen an mittelamerikanische Diktaturen in den 1970er und 1980er Jahren oder bei der Unterstützung von Pariah-Regimen wie Taiwan und dem Apartheid-Regime in Südafrika im gleichen Zeitraum.

Darüber hinaus hat sie US-freundliche, auch faschistische Gruppen in der arabischen Welt unterstützt, um nationalistische arabische Regime zu untergraben, vom Libanon über den Irak bis zum Sudan.

Sie kam konservativen, US-freundlichen arabischen Regimen zu Hilfe, wenn diese bedroht waren, wie 1970 in Jordanien. Und sie griffen arabische nationalistische Regime 1967 in Ägypten und Syrien und 1981 im Irak an, als sie den Atomreaktor des Landes zerstörten.

Während die USA Mitte der 1960er Jahre Sukarno und Nkrumah durch blutige Putsche stürzen konnten, blieb Nasser so lange verschanzt, bis Israel ihn im Krieg von 1967 effektiv neutralisierte.

Diesem großen Verdienst ist es zu verdanken, dass die USA ihre Unterstützung für Israel exponentiell erhöhten.

Darüber hinaus war die Neutralisierung der PLO durch Israel im Jahr 1982 für viele arabische Regime und ihren US-amerikanischen Schirmherrn, der die Organisation bis dahin nicht vollständig kontrollieren konnte, kein geringer Dienst.

Keiner der amerikanischen Militärstützpunkte, für die noch viele weitere Milliarden ausgegeben werden, kann eine so hervorragende Bilanz vorweisen.

Manch einer mag einwenden, dass die USA in Kuwait und im Irak direkt intervenieren mussten, wenn das stimmt.

In diesen Fällen war ein direktes Eingreifen der USA erforderlich, da sie sich nicht darauf verlassen konnten, dass Israel die Aufgabe übernehmen würde, da die Einbeziehung Israels in eine solche Koalition zu heikel gewesen wäre und die arabischen Verbündeten in Verlegenheit gebracht hätte. Dies mag zwar Israels Nutzlosigkeit als strategischer Verbündeter gezeigt haben, aber die USA konnten sich auch nicht auf eine ihrer Militärbasen verlassen, um die Invasionen selbst zu starten, und mussten ihre Armee einfliegen lassen, um die Aufgabe zu erledigen.

Die US-Stützpunkte am Golf leisteten zwar wichtige Unterstützung, aber das tat Israel auch.

Es stimmt, dass die Operation al-Aqsa-Flut die strategische militärische Bedeutung Israels für die USA völlig aus den Angeln gehoben hat.

Israels militärische Niederlage gegen den palästinensischen Widerstand macht weiterhin amerikanische und britische Militärhilfe notwendig. Bereits am 8. Oktober hat Israel um westliche Unterstützung gebeten, um seine militärische Macht zu stärken, und im April kamen weitere Bitten um Unterstützung hinzu.

Die USA, das Vereinigte Königreich und die US-Basen in Jordanien leisteten den größten Teil der Arbeit bei der Verteidigung Israels gegen den iranischen Raketenbeschuss nach der israelischen Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus.

Für die USA haben die offensichtlichen Schwächen Israels jedoch nichts an der Rolle geändert, die es in der Region spielt. Dazu gehört die Vernichtung jeglichen Widerstands gegen die Interessen der USA und alles, was ihre Strategie, einschließlich Israels Platz darin, untergraben würde.

Übertriebene Behauptungen

Als stärkste Kraft der Israel-Lobby ist Aipac in der Tat mächtig, da sie auf eine Politik drängt, die mit den US-Interessen übereinstimmt und mit der herrschenden imperialen Ideologie der USA übereinstimmt.

Die letzten neun Monate haben deutlich gemacht, dass die Macht der Israel-Lobby, ob in Washington oder an den Universitäten, nicht nur auf ihrem organisatorischen Geschick oder ihrer ideologischen Einheitlichkeit beruht.

Die US-Regierung und ihre westlichen Verbündeten sind diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, dass sie Israels Recht, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen, unterstützen, liefern und verteidigen.

Antisemitische Einstellungen unter führenden Vertretern des Kongresses, politischen Entscheidungsträgern und Universitätsverwaltern tragen in nicht geringem Maße dazu bei, dass sie den übertriebenen Behauptungen der Lobby – und denen ihrer Feinde – über ihre tatsächliche Macht Glauben schenken, was dazu führt, dass sie sich an die Regeln halten.

In einem solchen Kontext spielt es keine Rolle, ob die Lobby echte oder eingebildete Macht hat.

Solange Regierungsvertreter und vor allem Universitätsverwalter aufgrund ihrer antisemitischen Voreingenommenheit oder objektiver Einschätzungen davon überzeugt sind, wird sie wirksam und mächtig bleiben.

Manch einer mag sich nun fragen: Was wäre ohne diesen Einfluss einer mächtigen Israel-Lobby an der US-Politik im Nahen Osten anders gewesen?

Die Antwort lautet kurz gesagt: die Details und die Intensität, nicht aber die Richtung, der Inhalt oder die Auswirkungen dieser US-Politik.

Ist die Israel-Lobby also extrem mächtig in den USA?

Als jemand, der in den letzten zwei Jahrzehnten mit der vollen Wucht ihrer Macht konfrontiert war, durch ihren übergroßen Einfluss auf meine eigene Universität und intensive Druckkampagnen, um mich feuern zu lassen, antworte ich mit einem klaren Ja.

Warum Ilan Pappes neues Buch über die Israel-Lobby eine Pflichtlektüre ist

Ist die Lobby hauptverantwortlich für die Politik der USA gegenüber den Palästinensern und der arabischen Welt? Ganz und gar nicht.

Die arabische Welt und insbesondere die Palästinenser lehnen die USA ab, weil sie in der Vergangenheit eine Politik betrieben haben, die den Interessen der meisten Menschen in diesen Ländern zuwiderlief.

Ihr einziges Ziel ist es, ihre eigenen Interessen und die Minderheitsregime in der Region zu schützen, die diesen Interessen dienen, einschließlich Israel.

Der anhaltende israelische Völkermord an den Palästinensern kann nur ohne die schädliche US-Politik und nicht ohne die Lobby, die sie unterstützt, beendet werden.

Die US-Regierung und ihre westlichen Verbündeten sind diejenigen, die die volle Verantwortung dafür tragen, dass sie Israels Recht, Völkermord an den Palästinensern zu begehen, unterstützen und verteidigen.

Die Bemühungen der Israel-Lobby, die USA dazu zu bringen, Israel noch mehr zu unterstützen, als sie es ohnehin schon tun, sind eine Mitschuld an dem andauernden Völkermord, aber sicherlich nicht die Hauptursache für dieses monströse Verbrechen.

Übersetzt mit deepl.com

