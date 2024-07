https://thecradle.co/articles/qatar-genuine-peacemaker-or-covert-partner-of-israel



Katar: Echter Friedensstifter oder verdeckter Partner Israels?

Von Mawadda Iskandar

16. JULI 2024

Ist Katar ein neutraler Vermittler zwischen dem palästinensischen Widerstand und dem Besatzungsstaat, oder nutzt es heimlich seine finanziellen Beziehungen, um die israelische Politik zu seinen Gunsten zu beeinflussen?

(Bildnachweis: The Cradle)

Da Israel sich weiterhin weigert, über ein vernünftiges Ende seiner brutalen Aggression gegen den Gazastreifen zu verhandeln, hat Tel Aviv scharfe Angriffe auf den wichtigen Vermittler Katar unternommen. Der jüngste Vorfall betrifft eine bissige Bemerkung von Yair Netanjahu, dem Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der den Staat am Persischen Golf beschuldigte, „einer der größten Sponsoren des Staatsterrorismus“ zu sein.

Yair Netanjahus Äußerungen zielten darauf ab, die Kritik von der Regierung seines Vaters abzulenken, die „die Schuld dafür trägt, dass Israel auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober nicht vorbereitet war“, und die seither wegen des Massakers an Zehntausenden von palästinensischen Zivilisten den Status eines weltweiten Parias erworben hat.

Seit Beginn der Operation „Al-Aqsa-Flut“ im vergangenen Jahr befindet sich die Besatzungsmacht in einem Zustand „politischer Hysterie“, in dem Anschuldigungen über die Verantwortung für die von der Hamas geführte Widerstandsoperation im Umlauf sind. Kritik an Netanjahus Politik kam von verschiedenen israelischen Politikern, darunter die Kabinettsmitglieder Benny Gantz und Gadi Eisenkot, die mit dem Sturz der Regierung gedroht haben, falls der Premierminister weiterhin einseitig Entscheidungen trifft.

Finanzielle Verbindungen zwischen Katar und Tel Aviv

Inmitten des Chaos und der Schuldzuweisungen haben Netanjahus Gegner ein Narrativ geschaffen, wonach er persönlich für die Stärkung der Hamas verantwortlich ist – sei es als Teil einer Politik zur Untergrabung der im Westjordanland ansässigen Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) oder zur Aufteilung der palästinensischen Gebiete oder zur Verstärkung einer „islamistischen Bedrohung“.

Doch nun sind Details aufgetaucht, wonach der Premierminister für einige seiner Maßnahmen im Gazastreifen, die außerhalb der offiziellen Kanäle und im Austausch gegen Bestechungsgelder und Zuschüsse aus Doha koordiniert wurden, finanzielle Entschädigungen – angeblich aus Katar – erhalten hat.

Verschlusssachen, die vom israelfreundlichen Middle East Media Research Institute (MEMRI) an die Öffentlichkeit gelangten, enthüllten die Finanzierung israelischer Beamter durch Katar im Rahmen des „Raven-Projekts“, das zuvor verdächtige finanzielle Verbindungen zwischen Katar und prominenten Persönlichkeiten der Weltöffentlichkeit aufgedeckt hatte.

Die erste Tranche von Leaks, die im Dezember veröffentlicht wurde, umfasste Dokumente, die mindestens zwei katarische Zuschüsse an Netanjahu enthüllten – Zahlungen von 15 Millionen Dollar im Jahr 2012 und 50 Millionen Dollar im Jahr 2018.

Der zweite Stapel, der in diesem Monat durchgesickert ist, enthält ein „streng geheimes“ Schreiben des ehemaligen katarischen Außenministers Hamad bin Jassim al-Thani an den damaligen israelischen Wirtschafts- und Finanzminister Yusuf Hussein Kamal, in dem eine Zahlung von 50 Millionen US-Dollar an Netanjahu genehmigt wird.

Ein weiteres Dokument bestätigt, dass das Geld über den staatlichen Sicherheitsapparat Katars an Netanjahu überwiesen wurde. Der rechtsgerichtete Direktor von MEMRI, General a.D. Yigal Carmon, verteidigte diese undichten Stellen und behauptete, die Bestechungsgelder seien Teil der Bemühungen Dohas, sich globalen Einfluss zu erkaufen, wobei Israel eines der Hauptziele sei.

Die israelische Oppositionsführerin Tzipi Livni enthüllte 2018, dass Katar den Wahlkampf von Netanjahus Likud-Partei mit 3 Millionen Dollar finanzierte, um seinen Erfolg bei den Knesset-Wahlen sicherzustellen. Die Jerusalem Post enthüllte außerdem, dass Hamad bin Jassim der Partei „Israel Beitenu“, die von Avigdor Lieberman, einem der prominentesten anti-ägyptischen Persönlichkeiten Tel Avivs, geführt wird, 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung stellte.

Neben anderen Finanzierungsskandalen aus Katar hat der extremistische Rabbi Nir Ben-Artzi aufgedeckt, dass israelische linke Vereinigungen und Parteien schätzungsweise 300 Millionen Dollar erhalten haben, um Netanjahus Führung herauszufordern.

Beamte des Besatzungsstaates räumten diese Gelder ein. Im Jahr 2020 schrieb Mossad-Chef Yossi Cohen an den Emir von Katar und dankte ihm für die finanzielle Unterstützung, die „die Stabilität in der Region garantiert“.

Weitere Briefe von Ronen Levy, einem Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, und Ghassan Alyan, Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten, bestätigten die finanzielle Unterstützung aus Doha für verschiedene Projekte, darunter das Komitee für den Wiederaufbau des Gazastreifens und das Projekt „Gas für Gaza“.

Der Einfluss von Doha auf die israelische und palästinensische Politik

Um die politische Haltung Katars zu verstehen, muss man die Geschichte der Beziehungen des Landes zu Israel nachvollziehen. Im Jahr 1996 nahm Doha als erster arabisch-persischer Golfstaat Handelsbeziehungen zu Israel auf und eröffnete ein Handelsbüro, das bis zur Zweiten Intifada im Jahr 2000 bestand. Diese De-facto-Botschaft erleichterte die Unterzeichnung eines Abkommens über den Verkauf von katarischem Gas an Israel, die Einrichtung der katarischen Gasbörse in Tel Aviv und die Erlaubnis für israelische Siedler, Katar zu besuchen.

Auf palästinensischer Seite sorgte die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen Katar und der Muslimbruderschaft für enge Beziehungen zwischen Doha und der Hamas auf Kosten anderer palästinensischer Gruppierungen.

Diese Beziehungen wurden nach 2007 von Anfang an verstärkt und waren für die israelische Seite unübersehbar. Katar öffnete seine Staatskasse , um seine politische Agenda mit israelischer Billigung zu finanzieren, und sein Gesandter, der Geschäftsmann Mohammed al-Emadi, transportierte das Geld persönlich von Jordanien, Jerusalem und Gaza aus.

Nach der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen 2014 änderte sich der Fluss der katarischen Gelder. Doha einigte sich mit den USA, den Vereinten Nationen und Israel auf einen neuen Mechanismus zur Überwachung dieser Gelder. Israel unterstützte dies, um eine Explosion der Lage in Gaza zu verhindern.

Die Operation Al-Aqsa-Flut warf jedoch einen Schatten auf dieses System, da der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses Doha vorwarf, seit 2018 monatlich 30 Millionen Dollar an die Hamas zu zahlen. Katar entgegnete, dass diese Gelder humanitären Zwecken dienten und mit Tel Aviv abgestimmt waren.

Dieses empfindliche Gleichgewicht ermöglichte es Katar, von seiner Rolle als Vermittler zwischen den palästinensischen Fraktionen und Israel zu profitieren. Durch den Verzicht auf formale Normalisierungsvereinbarungen hat Katar den Boden für seine Vermittlerrolle bereitet, indem es aktive Diplomatie und enge finanzielle Beziehungen sowohl zu palästinensischen als auch zu israelischen Akteuren nutzte.

Auch die Medien haben in dieser komplexen Beziehung eine Rolle gespielt. Der katarische Sender Al Jazeera hat häufig israelische Beamte empfangen, während das israelische Außenministerium dem Al Jazeera-Team in Tel Aviv Dienstleistungen zur Verfügung gestellt hat. Al Jazeera gehörte auch zu den ersten arabischen Sendern, die den Namen „Israel“ auf die Landkarte setzten. Allerdings berichten die arabischen und englischen Kanäle des Senders oft unterschiedlich über die Ereignisse im Gazastreifen, was zu Vorwürfen der Doppelmoral führt.

Die Strategie von Katar: Gasgeschäfte und Stärkung der Beziehungen zu den USA

Die engen Beziehungen zwischen Israel und Katar zeigen sich in verschiedenen Bereichen, darunter auch bei umfangreichen Geschäftsabschlüssen. Laut der UN COMTRADE-Datenbank beliefen sich die Einfuhren Israels aus Katar im Jahr 2013 auf 353.000 US-Dollar, während die Ausfuhren nach Katar im Jahr 2022 146.000 US-Dollar erreichten. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf mehrere Bereiche, vor allem auf den Erdgassektor.

Katar hat wohl von dem Völkermord im Gazastreifen profitiert und ist durch seine Rolle als Vermittler zwischen den palästinensischen Gruppen und Israel wieder ins Rampenlicht gerückt. Im Jahr 2010 war Doha Gastgeber einer internationalen Konferenz, an der palästinensische, US-amerikanische und israelische Parteien teilnahmen und die zu einer Einigung über die Freilassung von 1 024 Palästinensern im Austausch für den israelischen Soldaten Gilad Shalit führte.

Katar nutzte diesen Erfolg und bot dem politischen Büro der Hamas an, die Verhandlungskanäle aufrechtzuerhalten und diese Beziehungen zu nutzen, um Kontakte zu Schlüsselfiguren der Widerstandsbewegung herzustellen.

Diese Strategie hat es Katar ermöglicht, seine Beziehungen zu Washington zu stärken, um die sich seine Nachbarn am Persischen Golf reißen.

Abgesehen davon, dass Katar wegen seiner „unabhängigen“ Regionalpolitik, die auch Beziehungen zum Iran einschloss, mit einer strengen Blockade unter saudischer Führung konfrontiert war, hat sich die Vorgehensweise Katars im Wesentlichen ausgezahlt. Er hat das Land zu einem wichtigen Energielieferanten, einem großen Abnehmer von US-Waffen und zum Standort des größten US-Luftwaffenstützpunkts im Ausland gemacht. Im Jahr 2022 erklärte das Weiße Haus Katar zu einem wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten.

Die Entscheidung Katars, auf formale Normalisierungsabkommen zu verzichten, hat es dem Land ermöglicht, sich auf seine derzeitige Vermittlerrolle vorzubereiten, wobei es von aktiver Diplomatie und engen finanziellen Beziehungen sowohl zu palästinensischen als auch zu israelischen Akteuren profitierte.

Die bisher veröffentlichten Leaks und Analysen zeigen nur die Spitze des Eisbergs des Einflusses katarischer Gelder auf die Weltpolitik, eine Strategie, die auch von anderen Ländern wie den VAE und Saudi-Arabien verfolgt wird. Diese Enthüllungen werfen Fragen über die Zukunft der Beziehungen Katars zur israelischen Führung auf, insbesondere zu Netanjahu, der bereit zu sein scheint, die Schuld abzuschieben, um sich selbst zu schützen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …