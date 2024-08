https://www.middleeasteye.net/opinion/imran-khan-oxford-university-next-chancellor



Warum Imran Khan der nächste Kanzler der Universität Oxford werden muss

Von Peter Oborne

21. August 2024

Der ehemalige pakistanische Premierminister ist ein Leuchtturm des Anstands und des Mutes. Seine Ernennung könnte der Welt eine deutliche Botschaft über die Werte Großbritanniens vermitteln

Ein Unterstützer des inhaftierten ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan hält ein Plakat während einer Demonstration für seine Freilassung in Sydney am 4. August 2024 (Saeed Khan/AFP)

Die Aufgaben mögen minimal sein, aber es gibt nur wenige Positionen im öffentlichen Leben Großbritanniens, die so verehrt werden wie die des Kanzlers der Universität Oxford.

Einige der berühmtesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Vereinigten Königreichs haben dieses Amt bekleidet, darunter Oliver Cromwell, der Herzog von Wellington, George Curzon und in jüngerer Zeit Harold Macmillan, einer der meistbewunderten Premierminister Großbritanniens.

Imran Khan könnte die Liste der Premierminister, die Kanzler von Oxford waren, noch verlängern. Dies allein macht ihn zu einem weitaus profilierteren Kandidaten als die beiden Hauptkonkurrenten, die sich bisher um das Amt beworben haben: Peter Mandelson, ein Minister unter der Regierung Tony Blair, und William Hague, Außenminister unter David Cameron.

Würdige und geachtete Kandidaten vielleicht, aber mittelmäßige und unkreative Kandidaten.

Als Khan am 18. August seinen Hut in den Ring warf, brachte er Bewegung in den Wettbewerb.

Er ist ein politischer Gefangener in Pakistan. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Khan im Gefängnis sitzt, weil er das stinkende, korrupte und verrottete Zweiparteiensystem herausgefordert hat, das den demokratischen Prozess in Pakistan ein halbes Jahrhundert lang vereitelt hat.

Er hat seine nationale Herausforderung durch die von ihm gegründete politische Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf in Angriff genommen.

Sie heißt übersetzt „Bewegung für Gerechtigkeit“ und verkörpert genau die Werte von Freiheit und Gerechtigkeit, die Khan vor 50 Jahren als Student der Politik und Wirtschaft am Keble College in Oxford gelernt hat.

Khan hat alles geopfert und zwei Attentate über sich ergehen lassen, um diese überragenden Oxonschen Werte zu verteidigen.

Jetzt schmachtet er in Einzelhaft in einem pakistanischen Gefängnis vor sich hin.

Macht und moralische Stärke

Wenn Khan aus dem Gefängnis kommt, wird er der meistverehrte und beliebteste Mann in seinem Land sein, mit der Macht und der moralischen Stärke, das Ausbeutungssystem und die Willkürherrschaft, die Pakistan so lange zurückgehalten haben, in Frage zu stellen.

Man darf nicht vergessen, dass Khan auch internationale Feinde hat. Von Anfang an war er bestrebt, eine unabhängige pakistanische Außenpolitik zu schmieden. Dies machte ihn zu einem mutigen und wortgewandten Gegner des Krieges des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush gegen den Terror – und insbesondere gegen die damit einhergehende Folter und Illegalität.

Als er 2018 nach langem Kampf Premierminister wurde, weigerte er sich strikt, zum Spielball der Vereinigten Staaten zu werden.

Imran Khan ist genau das, was die USA an pakistanischen Politikern hassen: prinzipientreu

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 haben die USA (mit Unterstützung Großbritanniens) Pakistan wie einen Vasallenstaat behandelt. Das Letzte , was die USA wollen, ist ein pakistanischer Führer, der sich für die oxonschen Werte Freiheit und Gerechtigkeit einsetzt.

Aus diesem Grund muss jeder, dem die Notlage der Palästinenser am Herzen liegt, Khan als Kanzler der Universität Oxford unterstützen.

Schauen Sie sich die Akte der Lords Mandelson und Hague an, wenn es um Israels Kriegsverbrechen und Gräueltaten in Gaza geht. Sie werden nichts finden.

Doch selbst aus dem Gefängnis und unter ständiger Überwachung und Zensur hat Khan Wege gefunden, seine Besorgnis kundzutun.

So meldete er sich erst am 19. August in einem Interview mit ITV zu Wort, als er die Regierung Keir Starmer warnte: „Die Welt schaut auf sie und erwartet von ihr, dass sie eine Führungsrolle übernimmt, vor allem angesichts der schrecklichen Situation in Gaza und der Aushöhlung demokratischer Prinzipien weltweit.“

Welch ein Kontrast zwischen dem Mut und den hohen Prinzipien von Khan, der sich unter Zwang aus dem Gefängnis heraus äußerte, und dem mitschuldigen Schweigen von Mandelson und Hague in der Bequemlichkeit des House of Lords.

Protestvotum

Es lohnt sich auch, den Kontrast zwischen Khan und den von den USA unterstützten arabischen Diktatoren, die das palästinensische Volk schändlich im Stich gelassen haben, zu verdeutlichen. Eine Stimme für Khan als Kanzler von Oxford wäre unter anderem ein Protestvotum gegen die britische Mitschuld an dem Gemetzel in Gaza.

Deshalb müssen wir damit rechnen, dass das britische Establishment versuchen wird, Khans Kandidatur zu verhindern, so wie die Nacht auf den Tag folgt.

Viele Pakistaner sprechen von der „Londoner Verschwörung“, die ihn zu Fall gebracht hat. Sein Idealismus, sein Anstand und sein unverblümter Mut haben ihn für die USA und Großbritannien zu einer äußerst unbequemen Figur gemacht.

Viele werden entweder Hague oder Mandelson als sicherere und zugänglichere Figuren ansehen.

Vergessen wir nicht, dass Hague als britischer Außenminister die katastrophale Militärintervention in Libyen ermöglicht hat. Mandelson leitet Global Counsel, einen Unternehmensberatungsdienst. In der Regierung unterstützte er als enger Berater von Tony Blair die illegale Invasion des Irak. Weiterlesen bei middleeasteye.com

Übersetzt mit Deepl.com

