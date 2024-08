https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/day-320-irans-retaliation-against-israel-coming



Tag 320: Irans Vergeltungsschlag gegen Israel steht bevor

Von Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

Podcast 22. August 2024

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Iran einen Vergeltungsschlag gegen Israel für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh am 31. Juli in Teheran führen wird, erklärte Mohammad Marandi diese Woche im Livestream von The Electronic Intifada.

„Die Iraner werden das israelische Regime angreifen, und sie werden sie angreifen und das Regime verletzen“, sagte Marandi, Professor für englische Literatur und Orientalistik an der Universität Teheran.

Die zu erwartende Reaktion des Irans war das Hauptthema des Livestreams der Elektronischen Intifada an Tag 320 des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza.

In der Sendung diskutierten wir auch über die ultra-pro-Israel-Politik in der kürzlich veröffentlichten Plattform der Demokratischen Partei und darüber, wie sogenannte Progressive wie Senator Bernie Sanders und die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez versuchen, die völkermörderische anti-palästinensische Politik der Biden-Harris-Regierung an die Parteibasis zu vermarkten.

Redakteur Jon Elmer führte uns durch die neuesten Widerstandsvideos aus dem Gazastreifen und dem Libanon, und wir analysierten die endlosen „Waffenstillstandsgespräche“ im Gazastreifen.

Sie können sich eine Aufzeichnung der gesamten Sendung, die mit einem Kurzbericht von Redaktionsmitglied Nora Barrows-Friedman begann, im obigen YouTube-Video ansehen oder den Ton am Ende dieses Artikels anhören.

Iran wird Israel hart treffen

Marandi, ein bekannter geopolitischer Analyst, wies einen Bericht zurück, der letzte Woche von Reuters veröffentlicht wurde und in dem behauptet wurde, dass mehrere hochrangige iranische Beamte der Nachrichtenagentur mitgeteilt hätten, dass Teheran bereit sei, seine Vergeltungsmaßnahmen zurückzustellen, wenn schnell ein Waffenstillstand für den Gazastreifen erreicht würde.

Eine der Quellen, „ein hochrangiger iranischer Sicherheitsbeamter, sagte, dass der Iran, zusammen mit Verbündeten wie der Hisbollah, einen direkten Angriff starten würde, wenn die Gaza-Gespräche scheitern oder er den Eindruck hat, dass Israel die Verhandlungen in die Länge zieht“, berichtete Reuters.

Aber, so Marandi, „alles, was Reuters über den Iran sagt … wann immer sie einen ungenannten iranischen Beamten oder Sicherheitsbeamten nennen, erfinden sie es“.

„Es gibt keinen hochrangigen Beamten im Iran, der mit einem Reuters-Journalisten sprechen würde, und deshalb würde ich das in die Tonne kloppen“, sagte Marandi, der während der multilateralen Atomgespräche als Medienberater des iranischen Verhandlungsteams diente.

Er wies auch den Gedanken zurück, dass Teheran und Washington hinter den Kulissen verhandeln könnten, um eine iranische Reaktion zu verhindern.

„Die Iraner stehen immer, oder sollte ich sagen, regelmäßig, in irgendeiner Form mit den Amerikanern in Kontakt. Und das geht schon seit Jahren so. Nachrichten gehen immer hin und her“, sagte Marandi. „Aber es gibt keine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in Bezug auf den iranischen Schlag, und es wird auch keine geben.

Er betonte, der Iran wolle einen Waffenstillstand und ein Ende des israelischen Völkermords, aber nur zu Bedingungen, die für den palästinensischen Widerstand akzeptabel seien.

Wenn die Hamas ein solches Abkommen schließe, werde sich der Iran zusammen mit allen Ländern und Gruppen der Achse des Widerstands – einschließlich der Hisbollah, Syriens, Jemens und des Widerstands im Irak – daran halten und den militärischen Konflikt beenden.

„Aber abgesehen davon wird die iranische Antwort auf das israelische Regime stattfinden, egal ob es einen Waffenstillstand gibt oder nicht, das steht fest“, fügte Marandi hinzu.

Marandi erinnerte daran, dass die sorgfältig abgestimmte Reaktion des Irans auf den israelischen Bombenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus darauf abzielte, Israel eine Warnung zu übermitteln, Abschreckung zu schaffen und Informationen zu sammeln.

„Die Iraner wollten sehen, über welche Fähigkeiten die Amerikaner und das israelische Regime verfügen und welche regionalen Einrichtungen genutzt werden“, sagte Marandi und wies darauf hin, dass die Amerikaner Stützpunkte in der Türkei, Katar, Bahrain und Jordanien genutzt hätten, um nach Israel gerichtete Raketen abzufangen.

Der Abschreckungseffekt der Operation war jedoch eindeutig begrenzt, da Israel seine dreisten Angriffe, darunter die Bombardierung von Beirut und die Ermordung von Ismail Haniyeh, wieder aufnahm.

Nun wird der Iran härter zurückschlagen müssen, denn, so Marandi, „wenn der Iran nicht zurückschlägt, wird die Abschreckung nicht funktionieren. Und wenn die Abschreckung nicht gegeben ist, wird das Netanjahu-Regime weitere Terrorakte verüben“.

Marandi stellte nüchtern fest, dass ein breiterer regionaler Krieg möglich sei, auch wenn der Iran ihn nicht anstrebe, und er sagte, Teheran habe Washington und die, wie er es nennt, Achse des Völkermords – die Länder, die Israel unterstützen – vor den Folgen gewarnt.

Er sagte, der Iran verfolge einen vorsichtigen Ansatz, um den Ländern des globalen Südens zu erklären, dass der Iran im Rahmen des internationalen Rechts, als Reaktion auf einen Völkermord und zur Selbstverteidigung handelt.

„Dies könnte ohne Übertreibung die gesamte Weltwirtschaft zum Einsturz bringen“, sagte Marandi. „Es könnte wesentlich schlimmer sein als in den 1930er Jahren in den Vereinigten Staaten, weil natürlich alle Öl- und Gasanlagen im Persischen Golf zerstört werden könnten.“

Außerdem, so Marandi, „warnt der Iran den Westen, dass eine Eskalation auch für ihn katastrophal wäre, denn … wenn die Vereinigten Staaten den dummen Fehler machen, den Iran anzugreifen, dann sind alle ihre Stützpunkte in der Region des Persischen Golfs und im Irak Ziele.“

Die Ungewissheit darüber, wann die Antwort kommen könnte, dient auch der psychologischen Kriegsführung, wie iranische Beamte sagten.

Das Warten auf die Antwort sei für Israel „sehr kostspielig“ gewesen, so Marandi. „Es hat der Art und Weise, wie das israelische Militär, die Industrie und der Geheimdienst arbeiten, sehr geschadet, der Art und Weise, wie die täglichen Geschäfte abgewickelt werden, wie die Schlüsselinfrastruktur verwaltet wird, und es schafft auch eine ständige Angst unter den Israelis“, sagte Marandi.

„Es erzeugt Spannungen und Besorgnis bei allen Geschäftspartnern des Regimes in der ganzen Welt … und bei seinen kriminellen Partnern im Westen“, so Marandi weiter. „Unternehmen, die eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Regime in Erwägung ziehen, hören jeden Tag von einem möglichen iranischen Schlag.“

Marandi sprach mit The Electronic Intifada im Livestream aus Peking, wo er an einer Konferenz über die BRICS-Länder und die entstehende multipolare Welt teilnahm.

Er wies darauf hin, dass die völkermörderischen Aktionen Israels außerhalb des Westens praktisch jede Legitimität und Unterstützung entzogen hätten.

„Je länger dieser Krieg andauert, desto stärker wird der Hass auf dieses Regime“, sagte Marandi. „In China hassen die Menschen das israelische Regime. Das war vor einem Jahr noch nicht so.“

Aber dieser Effekt erstreckt sich auch auf die Ansichten über die Vereinigten Staaten und den gesamten Westen.

„Sie wurden durch diesen Völkermord vernichtet, weil sie der Welt gezeigt haben, was sie wirklich sind“, sagte Marandi. „Sie sind die größten Menschenrechtsverletzer der Welt.“

„Was es für die Menschen im globalen Süden besonders abstoßend macht, ist meiner Meinung nach, dass die Menschen im globalen Süden, wenn sie diese Bilder [aus Gaza] online sehen, sich an ihre eigene Geschichte erinnern. Sie erinnern sich an die Geschichte ihres eigenen Volkes“, fügte er hinzu.

In der umfassenden Diskussion mit Marandi ging es auch um die iranische Innenpolitik und die jüngsten Wahlen, die den neuen Präsidenten Masoud Pezeshkian ins Amt brachten.

Widerstandsbericht

In seinem wöchentlichen Widerstandsbericht berichtete Redakteur Jon Elmer über einen Hinterhalt gegen israelische Streitkräfte im Netzarim-Korridor, der den zentralen Gazastreifen in zwei Hälften teilt und den nördlichen und südlichen Teil des Streifens voneinander trennt.

Elmer stellte fest, dass die ausgeklügelte Operation, die auf Video dokumentiert wurde, von Kämpfern durchgeführt wurde, die sich als neue Rekruten ausgaben.

„Der Einsatz von neuen Rekruten ist etwas, das wir natürlich erwartet haben“, sagte Elmer. „Es gibt eine ganze Generation von Jugendlichen, die diesen Kämpfern dabei zusieht, wie sie ihr Heimatland heldenhaft verteidigen, und die Leute wollen sich ihnen anschließen.“

„Sie hätten das Detail weglassen können, dass es sich um neue Rekruten handelt, denn nichts in dieser Operation deutet darauf hin, dass es sich um neue Rekruten handelt. Es sind erfahrene Kämpfer“, sagte Elmer. Aber Qassam hat sich entschieden, Israel und der Welt durch das Video mitzuteilen, dass sie in der Lage sind, ihre Kampfkraft nach fast einem Jahr zermürbender Kämpfe zu erhalten und zu erneuern.

Elmer zeigte auch ein von der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah veröffentlichtes Video, das Einblicke in eine riesige, noch nie zuvor gesehene unterirdische Raketenanlage mit mobilen Abschussvorrichtungen auf Lastwagen zeigt, die durch unterirdische Straßen fahren.

„Diese im Libanon gebauten Tunnel sind aus Stein gebaut. Sie sind in den Bergen gebaut. Sie sind extrem gut befestigt“, sagte Elmer.

„Wir sehen dieses massive unterirdische Bunkersystem, ein Tunnelnetzwerk, das alle diese versteckten Abschussrampen für die 200.000 Raketen und Raketen verbindet“, von denen man annimmt, dass sie von der Hisbollah gehalten werden, so Elmer.

„Wenn man erst einmal die Fähigkeit hat, Raketen mit Lastwagen abzuschießen, kann man alles aus dem Arsenal der Hisbollah abschießen“, einschließlich der schwersten Raketen, die Israel am meisten Sorgen bereiten, so Elmer.

Demokratische Plattform unterstützt Israels Völkermord

Diese Woche hält die Demokratische Partei ihren nationalen Parteitag in Chicago ab, um die Vizepräsidentin Kamala Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin zu nominieren.

Am Sonntag stellte das Nationale Komitee der Demokraten sein Programm für 2024 vor. Die darin festgelegte Politik zur Unterstützung Israels bekräftigt die Unterstützung der Partei für den Völkermord in Israel und ist ein Schlag ins Gesicht der Wähler der Partei, wie dieser Autor erklärte.

Im März ergab eine YouGov-Umfrage – eine von mehreren mit ähnlichen Ergebnissen – dass eine Mehrheit der Amerikaner der Aussage zustimmte: „Die USA sollten die Waffenlieferungen an Israel stoppen, bis Israel seine Angriffe auf die Menschen in Gaza einstellt.

Unter den Demokraten stieg die Zahl derjenigen, die ein Waffenembargo forderten, auf fast zwei Drittel. Nur 14 Prozent der Demokraten lehnten dies ab.

Doch nichts von alledem spiegelt sich in dem wider, was auf der Bühne des Parteitags in Chicago geschieht, und auch nicht im Wahlprogramm, in dem die Fortsetzung der massiven Finanzierung Israels versprochen wird. Harris selbst hat jede Form von Waffenembargo abgelehnt.

In unserer Diskussion haben wir gezeigt, wie sogenannte Progressive, darunter Senator Bernie Sanders und die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, ausgesandt werden, um zu versuchen, die Wut über den Völkermord, der von der Joe Biden-Kamala Harris-Regierung bewaffnet wird, mit vagen Forderungen nach einem „Waffenstillstand“ zu beschwichtigen.

Was sie jedoch nicht fordern, ist das Einzige, was einen solchen Waffenstillstand fast sofort herbeiführen würde: ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel.

Und während das Programm der Demokratischen Partei die Palästinenser dämonisiert und Israels entlarvte Behauptungen über sexuelle Massengewalt durch die Hamas am 7. Oktober wiederholt, entlastet es Israel von den schrecklichen Verbrechen, die es seit fast 11 Monaten am helllichten Tag begeht.

In unserer Diskussion haben wir gezeigt, wie die Demokraten versuchen, Donald Trump und die Republikanische Partei von rechts zu überflügeln, indem sie die Biden-Harris-Regierung als militaristischer und konfrontativer darstellen und sich damit brüsten, wie viele Länder die Demokratische Partei zu bombardieren bereit war.

Tamara Nassar von The Electronic Intifada hat die Sendung produziert und Regie geführt, Maureen Clare Murphy hat das Drehbuch geschrieben und die Produktion übernommen. Eli Gerzon leistete Unterstützung bei der Nachbearbeitung.

