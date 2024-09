https://www.palestinechronicle.com/why-israel-started-the-war-with-lebanon-not-hezbollah-analysis/



Warum Israel den Krieg mit dem Libanon begann, nicht die Hisbollah – ANALYSE

Von Robert Inlakesh

25. September 2024

Israel setzte seine Aggression gegen den Libanon fort. (Foto: über soziale Medien)

Es gibt keine vorstellbare Möglichkeit, die jüngsten Angriffe Israels auf den Libanon in der vergangenen Woche als Selbstverteidigung zu deuten, es sei denn, man ist unehrlich und ideologisch dazu verpflichtet, Israel zu verteidigen, egal was es tut.

Israels groß angelegter Angriff auf den Libanon, der die höchste tägliche Zahl an Todesopfern seit 1982 verursacht hat, ist nicht die Schuld der Hisbollah. Der Kontext, zusätzlich zum Völkerrecht und jeder grundlegende Blick auf die Statistiken, zeigt, dass die Israelis eindeutig die Aggressoren sind.

Wenn man den aktuellen Krieg zwischen dem Libanon und Israel aus den westlichen Medien kennen würde, könnte man meinen, dass Israel „Hisbollah-Ziele“ angreift: dass es eine terroristische Organisation bekämpft, die es seit dem 8. Oktober angreift, und dass das libanesische Volk als menschlicher Schutzschild benutzt wird.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Ein Krieg gegen die Hisbollah?

Was die erste Frage zu den „Hisbollah-Zielen“ betrifft, sprechen die Zahlen für sich.

Innerhalb von weniger als achtundvierzig Stunden wurden bei israelischen Luftangriffen im Libanon nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums etwa 700 Menschen getötet und über 2.000 weitere verletzt; viele der Opfer waren Frauen und Kinder.

Darüber hinaus wurden Tausende von Häusern im ganzen Libanon zerstört oder beschädigt, von den südlichen Dörfern entlang der Grenze über die Hauptstadt Beirut bis hin zum Norden des Bekaa-Tals.

Wenn man israelischen Regierungsvertretern zuhört, die ihre Handlungen öffentlich kommentieren, machen sie keinen Hehl daraus, dass sie die zivile Infrastruktur treffen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichte sogar eine Videobotschaft an die libanesische Bevölkerung, in der er sagt: „Die Hisbollah hat euch als menschliche Schutzschilde benutzt“, und erklärt, dass „sie Raketen in euren Wohnzimmern“ und „Raketen in euren Garagen“ platziert haben.

Abgesehen davon, dass diese Anschuldigungen lächerlich sind, weil sie ohne den geringsten Beweis und buchstäblich mit den gleichen Copy/Paste-Argumenten geäußert wurden, um ihren Angriff auf Gaza zu rechtfertigen, ist die Botschaft auf Englisch und nicht auf Arabisch, was deutlich macht, dass es sich um eine Botschaft an den Westen und nicht an die Menschen im Libanon handelt.

Darüber hinaus brachte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auch das Argument der „Raketen in zivilen Häusern“ vor und verwendete sogar ein CGI-Video, das die Lagerung von Raketen und Marschflugkörpern zeigte, was jeder Logik widerspricht.

Selbst der militärisch unbedarfteste Mensch kann solche Videos mit gesundem Menschenverstand widerlegen. Die Lagerung hochexplosiver Präzisionsraketen, die viele Meter lang sind, in Familienhäusern ist unpraktisch und so gefährlich, dass es inzwischen zu Unfällen gekommen sein müsste.

In Wirklichkeit lagert die Hisbollah ihre Raketen in einem Labyrinth aus unterirdischen Tunnelsystemen.

Diese beiden Beispiele sind der Schlüssel zum Verständnis dafür, dass Israel nicht leugnet, dass es zivile Wohnhäuser ins Visier nimmt, sondern dass es vielmehr ein Argument konstruiert, um zu rechtfertigen, warum seine Bombenangriffe direkt auf zivile Infrastrukturen abzielen.

Darüber hinaus fordern sie in ihren Textnachrichten und Flugblattaktionen nicht bestimmte Personen auf, ihre Häuser zu verlassen, sondern drohen ihnen mit Luftangriffen, wenn sie in einem Gebiet leben, das sie wahllos bombardieren wollen.

In vielerlei Hinsicht ähnelt die Bombardierung des Libanon der Art und Weise, wie die israelische Luftwaffe Gaza in der Anfangsphase ihres Krieges, vor der Bodeninvasion des besetzten Gebiets, bombardiert hatte.

Deshalb ist die Zahl der zivilen Todesopfer so hoch, ebenso wie die Zahl der Vertriebenen in die Hunderttausende geht.

Um den Angriff Israels auf den Libanon als gezielten Angriff auf die Hisbollah zu bezeichnen, müsste man daher das israelische Argument, dass im gesamten Libanon massenhaft Raketen in Wohnzimmern und Garagen von Zivilisten gelagert werden, kritiklos akzeptieren. Man müsste auch glauben, dass dies seit Jahren ein so gut gehütetes Geheimnis ist, dass es keinerlei Beweise gibt, die von irgendjemandem aus der Zivilbevölkerung des Libanon zu irgendeinem Zeitpunkt durchsickern.

Die Schlagzeilen und Berichte der Massenmedien, die behaupten, Israel greife lediglich die Hisbollah an, lassen zumindest vermuten, dass alle Nachrichtenagenturen entweder lügen oder von Journalisten bevölkert sind, die über die kognitiven Fähigkeiten von Schimpansen verfügen.

Eine „Terroristengruppe“, die Israel zuerst angegriffen hat?

Der nächste Aspekt bei der Darstellung dieses Konflikts ist, wer ihn begonnen hat und warum. Wenn Sie westliche Mainstream-Fernseh-, Radio- oder Printmedien konsumieren, werden Sie glauben, dass die Hisbollah am 8. Oktober völlig ungerechtfertigt mit dem Abschuss Tausender Raketen auf Israel begonnen hat.

Dann wird normalerweise die Frage gestellt: Was würden Sie tun?

Hier ist also der tatsächliche Kontext, den Ihnen keine westlichen Medienunternehmen erzählen werden.

Zunächst einmal hält Israel derzeit zwei Teile des libanesischen Territoriums illegal besetzt und verstößt damit gegen das Völkerrecht. Da ist zum einen das Gebiet der Shebaa-Farmen, das sich auf den Golanhöhen befindet und sowohl von der libanesischen als auch von der syrischen Regierung beansprucht wird, die einen legitimen Rechtsstreit darüber führen, wo genau ihre Grenzen in diesem Gebiet verlaufen.

Israel hat jedoch keinen legitimen Anspruch auf das Gebiet, das es während des Krieges im Juni 1967 besetzt und 1973 erneut besetzt hat.

1981 annektierte Israel das Gebiet der Golanhöhen, einschließlich der Schebaa-Farmen, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Dies führte zur Resolution 497 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in der dies als illegal eingestuft wurde.

Dann gibt es noch die illegale Besetzung des Dorfgebiets Ghajjar, das innerhalb der sogenannten Blauen Linie liegt, die international als libanesisches Territorium anerkannt ist. Israel besetzt dieses Land nicht nur unter Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern verletzt auch jährlich tausende Male libanesisches Territorium, unter anderem zu Lande, in der Luft und auf See. Gemäß der Vierten Genfer Konvention hat ein besetztes Volk das Recht auf Widerstand. Ein Staat hat auch das Recht, sein durch Krieg erobertes Territorium zurückzufordern. Damit kommen wir zum nächsten wichtigen Kontext.

Israel marschierte 1982 unter dem Vorwand in den Libanon ein, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) sei eine Terrororganisation, die Geschosse abfeuert und auf Israel schießt.

Man sollte bedenken, dass die PLO später das Oslo-Abkommen mit Israel unterzeichnete, woraufhin sowohl die USA als auch Israel die Terroristen-Bezeichnung gegen sie fallen ließen. Während des Krieges von 1982 marschierte Israel im Libanon ein und ermordete etwa 20.000 Libanesen und Palästinenser, von denen die meisten Zivilisten waren, und zwang die PLO zur Flucht nach Tunesien.

Welche Vorwürfe wurden gegen die PLO erhoben? Sie wurden als Terroristen bezeichnet, die Raketen abfeuern, menschliche Schutzschilde einsetzen und sich in Tunneln verstecken. Als die PLO und verbündete linksgerichtete libanesische Gruppen von Israel besiegt wurden, verließ das israelische Militär den Libanon nicht, wie es ursprünglich angekündigt hatte, sondern besetzte stattdessen den Südlibanon.

Aufgrund dieses Krieges entstand die Hisbollah als wichtigste Widerstandsgruppe, die eine anhaltende bewaffnete Kampagne gegen ihre Besatzer starten sollte. Die Hisbollah entstand aus der überwiegend schiitischen Bevölkerung, die Israel besetzt hatte.

Im Jahr 2000 machten die Widerstandsangriffe der Hisbollah die israelische Besatzung so kostspielig, dass sie zum Rückzug gezwungen war. Im Jahr 2006 startete die Hisbollah dann einen grenzüberschreitenden Überfall, bei dem israelische Soldaten getötet und entführt wurden, mit dem Ziel, libanesische und palästinensische politische Gefangene zu befreien. Dies führte zu einem Krieg und einer israelischen Bodeninvasion auf libanesischem Gebiet.

Die Hisbollah ging aus diesem Krieg, bei dem im Libanon 1.200 Menschen getötet wurden, von denen die meisten Zivilisten waren, als Sieger hervor. Seitdem hat Israel Hisbollah-Führer und -Kämpfer, vor allem in Syrien, ermordet und Sabotageakte im Land durchgeführt, bei denen Zivilisten getötet wurden. Außerdem hat Israel jedes Jahr wiederholt die libanesische Souveränität verletzt.

Die Hisbollah ist auch die größte politische Partei im Libanon, sie ist Teil der libanesischen Regierung und das Etikett „terroristisch“ wird ihr nur von westlichen Nationen und ihren Verbündeten angehängt. Der Rest der Welt betrachtet die Hisbollah als legitime politische Partei innerhalb der libanesischen Politik.

Die Hisbollah kämpfte beispielsweise an der Seite der libanesischen Armee gegen die Terroristen von Daesh (ISIS), die die Souveränität des Libanon bedrohten. Sie hat syrische und libanesische Christen vor Daesh und Al-Qaida geschützt und ihnen geholfen. Daher sind Versuche, sie als eine Gruppe im Stil von Al-Qaida oder Daesh darzustellen, völlig unzutreffend.

Aber was ist mit dem 8. Oktober?

Am 8. Oktober begann die Hisbollah mit täglichen Militäroperationen entlang des libanesischen Grenzgebiets, wobei sie hauptsächlich israelische Armeepositionen und Ausrüstung ins Visier nahm. Sie tat dies zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in Gaza, das zu diesem Zeitpunkt bereits den Beginn der israelischen Massenbombardierungskampagne erlebt hatte, bei der innerhalb des ersten Tages Hunderte Zivilisten getötet wurden.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, hielt im Oktober eine Rede, in der er die genaue Art der Operationen seiner Gruppe darlegte und klarstellte, dass die begrenzten Militäraktionen fortgesetzt würden, um Israel unter Druck zu setzen, einen Waffenstillstand/Gefangenenaustausch zu akzeptieren.

Seitdem hat die Hisbollah Tausende von Angriffen auf israelische Siedlungsgebiete, aber vor allem auf militärische Ziele durchgeführt. 80 % der Angriffe zwischen den beiden Seiten wurden jedoch vom israelischen Militär gegen den Libanon durchgeführt.

Hinzu kommt, dass bei den Angriffen der Hisbollah nur eine Handvoll israelischer Zivilisten getötet wurden, während bei israelischen Angriffen gegen den Libanon fast 200 Zivilisten getötet wurden. Israel tötete gezielt Journalisten, medizinisches Personal, Frauen, Kinder und ältere Menschen im Libanon. Einige dieser Fälle wurden sogar von internationalen Medien und Menschenrechtsgruppen untersucht, die diese Handlungen als Kriegsverbrechen einstuften.

Die Angriffe der Hisbollah weiteten sich erst aus, als sie nach israelischen Luftangriffen auf Zivilisten im Libanon mit Raketen auf Siedlungsgebiete feuerten. Darüber hinaus hat die Hisbollah bereits im Januar schwere Angriffe erlitten, die sogar die libanesische Hauptstadt Beirut zum Ziel hatten.

Doch jedes Mal, wenn es zu solchen Provokationen kam, reagierte die Hisbollah mit begrenzten Angriffen auf israelische Militärziele. So startete sie beispielsweise, nachdem Israel Ende Juli ein ziviles Gebäude im Süden Beiruts bombardiert hatte, bei dem der Hisbollah-Kommandeur Fouad Shukr getötet wurde – zusammen mit Frauen und Kindern, wobei fast 90 Zivilisten verletzt wurden – eine begrenzte Reaktion, die sich gegen israelische Militäranlagen richtete.

Jedes Mal, wenn Israel den Libanon in großem Umfang angriff, betonte die Hisbollah, dass ihre Rolle in diesem Krieg darin bestehe, Gaza zu unterstützen und einen Waffenstillstand zu erreichen. Selbst nach dem Massenanschlag mit Pager-Detonationen, bei dem Tausende von Menschen verletzt und Dutzende getötet wurden, darunter viele unschuldige Zivilisten, brachte die Hisbollah noch immer ihren Wunsch zum Ausdruck, den Konflikt einzudämmen und nicht auf einen umfassenden Krieg zuzusteuern. Israel entschied sich jedoch dafür, während der Beerdigungen der Opfer des Pager-Angriffs Hunderte von Walkie-Talkies zu detonieren und dann einen groß angelegten Bombenangriff auf libanesische Wohngebiete zu starten.

Laut dem Internationalen Gerichtshof (IGH) begeht Israel in Gaza einen plausiblen Völkermord. Die Hisbollah, irakische Gruppen, die Teil des Sicherheitsapparats von Bagdad sind, und die jemenitische Ansarallah sind die einzigen auf der Welt, die militärisch interveniert haben, um Israel zur Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zu zwingen.

Die Vorstellung, dass die Hisbollah der Aggressor ist, Israel aus dem Nichts angegriffen hat und für ihre irrationalen Handlungen vernichtet werden muss, ist einfach propagandistischer Unsinn. Der Libanon und Israel befinden sich technisch gesehen seit Jahrzehnten im Kriegszustand.

Die UN-Resolution 1701 wurde seit 2006 tausende Male von Israel verletzt, wobei Israel durch den Bau eines Sicherheitszauns/einer Mauer auf seinem Territorium sogar noch mehr libanesisches Land gestohlen hat.

Es gibt keine vorstellbare Möglichkeit, die jüngsten Angriffe Israels auf den Libanon in der vergangenen Woche als Selbstverteidigung zu deuten, es sei denn, man ist unehrlich und ideologisch dazu verpflichtet, Israel zu verteidigen, egal was es tut.

Den Kontext hier zu ignorieren, ist ein ungeheuerlicher Verstoß gegen alle journalistischen Grundsätze. Noch schlimmer ist, dass Medienunternehmen im Westen behaupten, nicht pro-israelisch voreingenommen zu sein, was ihre Propaganda noch grotesker macht.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

