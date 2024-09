https://thegrayzone.com/2024/09/26/grayzone-iranian-pres-pezeshkian-un-general-assembly/



The Grayzone trifft den iranischen Präsidenten Pezeshkian bei der UN-Generalversammlung

Von Max Blumenthal und Anya Parampil ·

26. September 2024

Während eines Treffens mit US-Medien am Rande der UNGA befragte Max Blumenthal Masoud Pezeshkian zu den Vorwürfen der Biden-Regierung, seine Regierung finanziere pro-palästinensische Proteste in den USA, während der neu ins Amt eingeführte iranische Präsident sich dafür einsetzte, einen regionalen Krieg zu verhindern.

Max Blumenthal und Anya Parampil von The Grayzone gehörten zu einer ausgewählten Gruppe von Medienorganisationen, die zu einem Treffen mit dem kürzlich ins Amt eingeführten iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City eingeladen wurden. Die Frage-und-Antwort-Runde bot einen intimen Einblick in die strategischen Überlegungen hinter dem Besuch des Präsidenten, der Dutzende von Treffen mit ausländischen Diplomaten und einflussreichen Mitgliedern der iranischen Diaspora in den USA beinhaltete. Zu den Teilnehmern des Treffens gehörten die Beltway-Pressestars Andrea Mitchell, Lester Holt und eine Reihe von Korrespondenten von Mainstream-Medien wie Sky News, The New Yorker und PBS. Direkt vor dem Konferenzraum des Hilton Millennium stand ein schwer bewaffnetes taktisches Team der New Yorker Polizei bereit.

Während Israel seine von den USA gelieferten Waffen auf den Libanon richtet und in nur einer Woche Luftangriffe und terroristische Sabotageakte über 1000 Tote hinterlässt, appellierte Pezeshkian an sein Publikum aus Medieninsidern, die historische Position des Iran zu verstehen. Neben Javad Zarif, dem Vizepräsidenten für strategische Angelegenheiten und ehemaligen Außenminister, der das P5+1-Atomabkommen ausgehandelt hatte, bestand der Präsident darauf, dass die Islamische Republik eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Washington über Nuklearfragen anstrebe.

Gleichzeitig stellte er das Bündnis des Iran mit der Hisbollah und der Hamas als moralisch gerechtfertigte Verteidigung der Opfer des Zionismus dar. „Die Hisbollah oder jede andere Gruppe, die ihre Rechte verteidigen will, verteidigen wir. Wir verteidigen die Gerechtigkeit. Wenn wir die Palästinenser verteidigen, verteidigen wir die Rechte derer, die sich nicht selbst verteidigen können“, erklärte Pezeshkian.

Pezeshkian, der durch das US-Sanktionsgesetz auf einen Radius von 6 Blocks in Manhattan beschränkt war, hatte die klare Mission, einen regionalen Krieg abzuwenden, der die Entwicklung seines Landes erheblich beeinträchtigen könnte. „Wir glauben, dass ein größerer Krieg in der Region keinem Land zugutekommen würde“, verkündete er. „Es ist das zionistische Regime, das Kriegstreiberei und die Ausweitung der Unsicherheit in der Region anstrebt.“

Da die Berater des Präsidenten das Treffen zunächst als inoffiziell deklarierten und erst nach Abschluss der Diskussion den Forderungen der Reporter nach einem Zitat nachgaben, ist online kein vollständiges Video des Frage-und-Antwort-Austauschs verfügbar. Die unglückliche Entscheidung löste im Iran einen Aufruhr über Pezeshkians Behauptung aus, die Islamische Republik sei „bereit, alle unsere Waffen beiseite zu legen, solange [Israel] bereit ist, dasselbe zu tun“. Gegen die donnernde Verurteilung durch Pro-IRGC-Medienkanäle bestanden die Verteidiger des Präsidenten darauf, dass seine Äußerungen „ein Versprecher“ seien und aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Vor dem Treffen teilte uns ein iranischer politischer Beobachter mit, dass Pezeshkian zu Ausrutschern neige, wie z. B. Russland wiederholt als „Sowjetunion“ zu bezeichnen.

Max Blumenthal und Anya Parampil von The Grayzone bei der Pressekonferenz mit Pezeshkian am 23. September 2024

Während der Sitzung bat Max Blumenthal von The Grayzone den Präsidenten, auf einen Vorwurf der US-amerikanischen Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, zu reagieren, wonach die iranische Regierung „versucht, Proteste zu fördern, und Demonstranten sogar finanzielle Unterstützung gewährt“, die in den USA gegen den Völkermord Israels in Gaza demonstrieren. Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton wiederholte Haines‘ Behauptung in einem Interview mit Fareed Zakaria von CNN am Tag zuvor und behauptete, sie habe „Beweise“ für die Finanzierung der Proteste aus dem Ausland gesehen.

Pezeshkian spottete über die Anschuldigungen und scherzte: „Wir können kaum unsere inländischen Gehälter bezahlen. Wie können sie erwarten, dass wir Tausende von Studenten bezahlen?“ Dann verteidigte er die Demonstranten und donnerte: „Wollen Sie damit sagen, dass diese Studenten kein Gewissen haben?“ Und dass sie nicht dazu bewegt sind, sich Israel zu widersetzen, weil sie das Blutvergießen und die Ungerechtigkeit miterlebt haben? Die Anschuldigung sei eine Beleidigung für die Studenten, fuhr er fort, die keinen Anreiz bräuchten, um ihrer Wut über die israelische Gewalt Luft zu machen.

Keines der bei dem Treffen anwesenden US-Medienunternehmen zitierte die Antwort des Präsidenten an DNI Haines. Dazu gehört auch die New York Times, die im September eine de facto-Pressemitteilung für den US-Geheimdienst veröffentlichte, in der es hieß: „Der Iran nutzte auch die sozialen Medien, um von Studenten organisierte Proteste gegen den Krieg Israels im Gazastreifen zu schüren, wobei Agenten finanzielle Unterstützung leisteten und sich als Studenten ausgaben, wie amerikanische Geheimdienstbewertungen belegen.“

Auf die Frage, ob der Iran Narges Mohammadi, eine offene Befürworterin eines Regimewechsels und Nobelpreisträgerin der Proteste von 2023 gegen den obligatorischen Hidschab, freilassen würde, erwiderte Pezeshkian, dass sich die westlichen Regierungen und NGOs, die Mohammadi zu einem Aushängeschild gemacht haben, sich, wenn sie sich wirklich um die Menschenrechte sorgen würden, auch gemeinsam über den Angriff Israels auf Gaza empören würden. Im Iran kritisierte der Präsident kürzlich die Sittenpolizei, weil sie angeblich eine Journalistin belästigt hatte, was das klerikale Establishment verärgerte.

Die meisten Fragen drehten sich darum, ob und wie der Iran auf die dreiste Ermordung des Hamas-Politbürochefs Ismail Haniyeh in Teheran durch Israel reagieren würde. Pezeshkian berichtete, wie die Biden-Regierung Teheran unter Druck setzte, um ihrer Diplomatie Zeit zu geben, sich auszuzahlen. „Sie sagten uns, dass wir innerhalb einer Woche eine Art Abkommen mit Israel erreichen würden„, erinnert er sich. ‚Aber leider kam diese Woche nie, und Israel weitet seine illegalen Aktivitäten und Tötungen immer weiter aus.“

Während Israel im Laufe der Woche seine Bombardierung des Libanon eskalierte, warnte der iranische Außenminister Abbas Araghchi den UN-Sicherheitsrat, dass der Krieg ‘die gesamte Region an den Rand einer schrecklichen Katastrophe“ bringe.

Pezeshkian seinerseits hinterließ bei seinem Publikum aus Medienbossen eine unheilvolle Botschaft: „Ich hoffe, dass die Welt uns nicht an einen Punkt bringt, an dem wir gezwungen sind, ein Verhalten oder eine Reaktion an den Tag zu legen, die unserer nicht würdig sind.“

