Why do we have to live this The scenes today in Gaza feel familiar. And yet, at the same time, what we are witnessing today is worse than anything we have seen before in Gaza.

Eine Frau weint, während sie die Leiche ihrer jungen Schwester trägt, die bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Al-Najjar-Krankenhaus, Rafah, Gaza-Streifen. (Abed Rahim Khatib/dpa via ZUMA Press APAimages)

Die heutigen Szenen in Gaza kommen uns bekannt vor. Und doch ist das, was wir heute erleben, schlimmer als alles, was wir bisher in Gaza gesehen haben.

Warum müssen wir das erleben?

Von Abdallah Hasaneen

22. Oktober 2023

Eine palästinensische Frau weint, während sie die Leiche eines durch israelische Luftangriffe getöteten Kindes in Rafah, im südlichen Gazastreifen, hält.

So viele Erinnerungen kehren zurück. Israel hat dem Gazastreifen zum ersten Mal seit 1973 den Krieg erklärt, diesem Stück Land, das seit mehr als 16 Jahren belagert wird. Die Szene, die sich heute hier abspielt, könnte von vor 75 Jahren sein – Häuser werden bombardiert, Kinder getötet, Sanitäter ins Visier genommen, und es gibt keine Sicherheit vor dem Aggressor in Gaza. Doch das heutige Ausmaß der Gewalt ist nicht mit dem zu vergleichen, was wir bisher gesehen haben. Ganze Stadtteile werden ausgelöscht und sind nicht mehr wiederzuerkennen; wir sehen uns einer kollektiven Bestrafung ohne Wasser-, Brennstoff- und Stromversorgung gegenüber, und die israelischen Beamten und Soldaten haben laut und deutlich erklärt, dass sie den Gazastreifen auslöschen wollen.

Im Handumdrehen können Hunderte von palästinensischen Zivilisten durch einen zufälligen Luftangriff, durch Kriegsschiffe oder Artilleriebomben ihr Leben verlieren. Warum müssen wir diesen Schmerz erneut ertragen?

Während ich dies schreibe, ist es der neunte Tag dieses brutalen Völkermords. Die humanitäre Situation wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Israel will uns alle tot sehen. Es gibt keine unschuldigen Zivilisten. „Alle Menschen, die sich in Gaza aufhalten, sind kollektiv verantwortlich für das, was dort geschieht“, sagt der israelische Präsident.

Das ist der Grund, warum wir seit dem ersten Tag dieses Krieges kein Wasser, keinen Strom und kein Internet haben – ist die kollektive Bestrafung der gesamten Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen nicht ein Kriegsverbrechen?

Nur im Tod haben die Palästinenser die Gleichheit und Gerechtigkeit, die sie im Leben nie erfahren haben. Israel raubt unsere Seelen, bringt unser Lachen zum Schweigen und ermordet unsere Träume, ohne zu wissen, wer wir sind. Palästinenser zu sein ist für Israel eine ausreichende Rechtfertigung, um Völkermord zu begehen und ganze Familien auszulöschen.

Wenn du einen Luftangriff überlebst, kann dich die Nachricht, dass dein Haus bombardiert wurde, dass dein Freund getötet wurde, dass deine Nachbarn unter den Trümmern festsitzen, immer noch erdrücken.

Der tägliche Verlust von Freunden, die Nachricht von Familien, die völlig aus dem Melderegister gestrichen wurden, macht mich sehr traurig. Ich weiß nicht, wen ich trösten soll. Aber inmitten der Trauer muss ich mich aufrichten. In diesen Zeiten haben wir nicht den Luxus, zusammenzubrechen oder zu trauern; es geht nur darum, wie wir am Leben bleiben, wie wir überleben können.

Nicht einmal ein Tropfen Wasser kommt nach Gaza

Da Israel weiterhin die Wasserversorgung unterbricht, verschlechtert sich die Lage rapide. Ich wachte auf und ging in die Küche, um mir einen Morgenkaffee zu machen. Ups, es gibt kein frisches Wasser. Ich ging nach draußen und fragte meine Nachbarn, ob sie Wasser hätten oder wüssten, wo ich es bekommen könnte. Sie wiesen mir den Weg zu einer zwei Kilometer entfernten Wasserstation, die mit Solarzellen arbeitet.

Das war eine große Erleichterung, denn für andere Wasserstellen brauchte man Strom. Mit anderen Worten: kein Strom bedeutet kein Wasser. Mit zwei 20-Liter-Wasserkanistern machte ich mich zusammen mit vielen Leuten aus meiner Nachbarschaft auf den Weg zur Wasserstation. Als ich dort ankam, fand ich Dutzende von Menschen, die genau wie ich darauf warteten, an die Reihe zu kommen. Einige kamen zu Fuß, während andere Tierkarren benutzten. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Gläser zu füllen, bevor die Batterien der Wasserstation leer sind, werden wir heute kein Wasser mehr zu trinken haben.

Nach langem Warten bin ich endlich an der Reihe. Ich habe es geschafft, meinen Krug zu füllen, und nun muss ich den ganzen Weg nach Hause laufen und die Krüge tragen. Mit Schweiß im Gesicht, verkrampften Muskeln und einem erschöpften Körper bin ich endlich zu Hause.

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich zwei Kilometer laufen muss, um Wasser zu bekommen; ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in einer langen Schlange von Menschen warten muss, wenn sie nur Wasser trinken wollen.

Ich kann mich zwar nicht beklagen, da Hunderttausende von Menschen in UNRWA-Schulen und anderen Gebieten in Gaza kampieren und verschmutztes Wasser trinken müssen, aber ich frage mich: Warum müssen wir das durchmachen?

Nein zu einer zweiten Nakba

Als mehr als 1,1 Millionen Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen und in das südliche Gebiet zu ziehen, sind die Bilder der Nakba (große Katastrophe) von 1948 in unseren Köpfen präsent, als unsere Großeltern ihre Häuser und Dörfer wegen der Gräueltaten und Massaker der bewaffneten zionistischen Milizen verlassen mussten.

Das war ein wahrer Alptraum. Wohin sollten diese Menschen gehen? Wie können sie gehen? Und vor allem: Warum wird ihnen überhaupt befohlen, das Land zu verlassen, ohne dass sie eine Garantie für eine sichere Durchreise oder Rückkehr haben?

Was wir befürchtet haben, ist eingetreten

Die Atmosphäre ist von Panik und Angst geprägt, da die Menschen ihre Häuser in aller Eile verlassen wollen. Die Straßen sind überfüllt mit überladenen Autos, Lastwagen, Tierkarren und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind und ihre Babys und einige ihrer Habseligkeiten mit sich führen. Sie klammern sich an die Hoffnung, dass der Süden für sie sicherer ist.

Boom!!!!!

BREAKING NEWS: 70 Tote und 200 Verletzte nach israelischen Angriffen auf Evakuierungskonvois in Gaza.

Auf der Suche nach Sicherheit wurden Zivilisten getötet. Was sollen wir tun, um zu überleben?

Sprachlos.

Es ist der elfte Tag. Ich bin wirklich am Boden zerstört und so müde von all dem, was vor sich geht. In diesem Moment gibt es keine Hoffnung. Wir erwarten jeden Tag unseren Tod. Meine Cousins und ich, die wir in unser Haus geflüchtet sind, diskutieren darüber, wie wir sterben würden, als ob es eine Tatsache wäre.

„Hört zu, wenn wir bombardiert werden, möchte ich sofort sterben. Ich will nicht so lange unter den Trümmern festsitzen.“

Ich überlege: „Was ist besser? Wenn ich im Erdgeschoss schlafe, wird das dreistöckige Gebäude über mir einstürzen, aber wenn ich im dritten Stock schlafe, wird nur das Dach über mir einstürzen. So ist es für die Feuerwehr und den Rettungsdienst einfacher, zu mir zu gelangen, nicht wahr?“

„Werden wir verhungern?“

„Wenn sie uns alle tot sehen wollen, warum werfen sie dann nicht eine Atombombe und töten uns alle auf einmal, damit es mit weniger Schmerz endet, damit wir uns von niemandem verabschieden oder um niemanden trauern müssen?“

So düster meine Worte auch sind, die Realität ist noch viel düsterer. Mit einer Frage, auf die wir glauben, die Antwort zu kennen: Was kommt als Nächstes? Übersetzt mit Deepl.com



