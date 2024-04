Warum versucht Israel, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren?

von Larry Johnson

6. April 2024

Nima und ich unterhielten uns etwas mehr als eine Stunde lang. Hier ist die erste halbe Stunde dieses Gesprächs. Ich erkläre die Auswirkungen von Israels Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien. Außerdem gebe ich weitere Hintergrundinformationen über den Starkoch Jose Andres und World Central Kitchen. Wie einige von Ihnen in früheren Kommentaren angemerkt haben, tut der Koch dies nicht als wohltätigen Beitrag. Er will Geld verdienen.

Eine Sache, die ich nicht angesprochen habe, aber jetzt ansprechen werde, sind Berichte, dass mindestens zwei der Briten, die bei diesem Angriff getötet wurden, ehemalige Mitglieder des britischen Special Air Service sind.

Ein ehemaliger Kollege des britischen Marinesoldaten John Chapman, der am Montag bei einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen ums Leben kam, hat seinen verstorbenen Freund gewürdigt und gewarnt, dass er „jetzt nicht mehr in den Gazastreifen gehen würde, weil ich den IDF nicht traue“.

Der 61-jährige Ex-SAS-Kommandant, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden möchte, arbeitete in den 1990er Jahren mehrere Jahre lang an der Seite von Herrn Chapman bei privaten Einsätzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Er erzählte, wie „wir alle John, der mit ihnen im Special Boat Service (SBS) arbeitete, ‚Happy Chappy Chapman‘ nannten. Er war großartig, immer zum Lachen“, sagte er.

Die Quelle sagte, er sei vor Weihnachten in Israel gewesen, warnte aber, dass „Gaza eine völlig andere Situation ist“, da „es keine Rechenschaftspflicht gegenüber den IDF gibt“.

Ich glaube nicht an Zufälle. Zumindest ist es ungewöhnlich, dass Veteranen der Special Operations Force mit humanitären Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Haben sie unter dem Deckmantel ihres WCK-Jobs Informationen gesammelt? So sieht es für mich aus.

Dies wirft weitere Fragen auf: Wusste der israelische Geheimdienst davon? Es wäre nicht das erste Mal, dass Israel gezielt westliche Geheimdienstanlagen ins Visier nimmt. Erinnern Sie sich an die USS LIberty? Dies mag nur ein unglücklicher Zufall sein. Aber wie ich oben schrieb, glaube ich nicht an Zufälle.

