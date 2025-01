Was die Finanzpresse den Eliten sagt, was die Mainstream-Medien nicht sagen

https://www.mintpressnews.com/what-the-financial-press-tells-elites-that-mainstream-media-wont/288948/



Von Alan MacLeod

21. januar 2025

Die USA sollten zeigen, dass sie einen Atomkrieg gewinnen können, Die Antwort auf den Terrorismus? Mehr Kolonialismus und der Nahe Osten steht zur Disposition. Dies sind alles echte Schlagzeilen aus dem Wall Street Journal und sie veranschaulichen, dass die Finanzpresse oft direkter über die imperialen Ambitionen Amerikas berichtet als der Rest der Mainstream-Unternehmensmedien.

Dies liegt daran, dass der Markt für Medien wie das Wall Street Journal, Bloomberg oder die Financial Times eher aus Elite-Händlern als aus der breiten Öffentlichkeit besteht. Daher vertrauen diese Publikationen ihrem Publikum in einer Weise, die andere große Plattformen einfach nicht tun. Das bedeutet, dass sie in der Regel eine Goldgrube an Informationen sind, die anderswo nicht zu finden sind, und sie berichten regelmäßig über Themen, an die sich der Rest der Unternehmensmedien nicht herantraut.

Wie der Medienkritiker Professor Noam Chomsky feststellte, müssen Führungskräfte in der Wirtschaft besser über die tatsächlichen Vorgänge in der Welt informiert sein als die Öffentlichkeit. Das Geschwätz über die Vereinigten Staaten als Anführer der freien Welt und als Verbreiter der Demokratie ist nichts für sie. Stattdessen müssen sie die brutale, harte Realität des Kapitalismus kennen, um weiterhin gigantische Gewinne daraus zu ziehen. Deshalb werden Geschichten wie „Mehr Geld für Sozialleistungen bedeutet weniger für das Pentagon“ in der Wirtschaftspresse veröffentlicht, aber nirgendwo sonst.

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Zwanzig Jahre Fake News und Falschmeldungen und Propaganda im Informationszeitalter: Immer noch Zustimmung erzeugen, sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln veröffentlicht. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

