Musks rechtsextreme politische Prioritäten sind gefährlich für die internationale Gemeinschaft

Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen English

21. Januar 2025

Elon Musks Befürwortung rechtsextremer Ideologien, Verschwörungstheorien und spalterischer Politik in Kombination mit seiner erwarteten Rolle in der Trump-Administration stellt eine erhebliche Bedrohung für den internationalen Frieden, die globale Stabilität und die Rechte von Minderheiten dar.

Musks Angriffe auf Großbritannien und Deutschland lassen deutlich erkennen, dass er einen großen Plan für Europa hat, in dem die weiße, angelsächsische, deutsch/britische Elite die Politik dominiert (Illustriert von Mahdi Rteil für Al Mayadeen English)

Elon Musk ist dafür bekannt, Verschwörungstheorien und Ansichten der weißen Vorherrschaft über die sozialen Medien zu verbreiten. Daher sollte es nicht überraschen, dass er nun als wichtigster Verbündeter von Donald Trump in der neuen Regierung in Washington D.C. vorgesehen ist. Noch besorgniserregender, wenn auch weniger überraschend, ist jedoch seine offene Unterstützung rechtsextremer politischer Parteien, Bewegungen und Organisationen in ganz Europa und sein Bestreben, die globale Meinung zu polarisieren, die Politik des Status quo zu stören und Islamophobie in der nationalen Politik zu verankern. Während seine Tweets zu einer Gegenreaktion von Politikern in Europa führten, die den Geschäftsmann für seine krasse Bigotterie kritisierten, soll Musk eine Schlüsselrolle im politischen Apparat von Washington D.C. spielen, wenn es darum geht, Trumps Politik zu instrumentalisieren und umzusetzen.

Dies ist aus mehreren Gründen gefährlich für die internationale Gemeinschaft.

Musks Agenda – Teile und herrsche

Musk mag als Geschäftsmann, Tycoon und Eigentümer von X und Tesla Motors bekannt sein, aber seine krasse Missachtung internationaler Normen, Globalisierung und offene Befürwortung von rassistischer Vorherrschaft, Islamophobie und Ultrakonservatismus haben ihn zu einer polarisierenden Figur gemacht. Musks Ansichten sind umso besorgniserregender, da er aus Pretoria in Südafrika stammt, einem Land, das eine tiefgreifende, spaltende Vergangenheit von Rassismus und Apartheid durch die weiße Minderheitsregierung gegen die überwiegend schwarze Bevölkerung hat.

Seine Tweets deuten jedoch darauf hin, dass er dasselbe bigotte, rassistische und diskriminierende Erbe in Europa erleben möchte, das nicht-weiße, muslimische und eingewanderte Bevölkerungsgruppen ausgrenzt und ins Visier nimmt.

In seinen Tweets unterstützt er beispielsweise die AfD in Deutschland, eine rechtsextreme Partei, die von der deutschen Justiz als „verdächtige extremistische Partei“ eingestuft wurde. Die Partei kämpft mit einer islamfeindlichen, euroskeptischen und einwanderungsfeindlichen Plattform im postnazistischen Deutschland und unterhält enge Verbindungen zur islamfeindlichen PEGIDA und zur Identitären Bewegung im Land. Sollte die AfD mit ihrer rechtsextremen Koalition an die Macht kommen, könnte sie Deutschland leicht spalten und die jahrzehntelangen Bemühungen der jeweiligen Regierungen, das toxische Erbe des Nationalsozialismus zu begraben, zunichte machen. Musk scheint dies jedoch nicht zu stören, und indem er behauptet, dass die AFD die einzige Partei sei, die Deutschland retten könne, befürwortet er dreist eine Politik der Dämonisierung von Muslimen, Einwanderern und nichtdeutschen Minderheiten.

Und das ist noch nicht alles.

Jenseits von Europa liegt das Vereinigte Königreich nach dem Brexit, das bereits politisch zwischen der Labour Party und den Konservativen in politischen Fragen gespalten ist. Während Premierminister Keir Starmer von der Labour Party kein Unbekannter in der Kontroverse ist, diskutierte Musk politische Optionen, um den britischen Premierminister vor der nächsten Wahl im Vereinigten Königreich zu stürzen, und unterstützte absichtlich den Skandal um die sexuelle Ausbeutung von Kindern, auf den die Konservativen vierzehn lange Jahre lang nicht reagiert hatten. Die Entscheidung, Starmer ins Visier zu nehmen, ist ein dreister Machtbeweis von Musk, der die Labour Party schwächen und sicherstellen will, dass das Vereinigte Königreich weiterhin entlang ethnischer und religiöser Linien gespalten bleibt.

Musks Angriffe auf Großbritannien und Deutschland lassen eindeutig darauf schließen, dass er einen großen Plan für Europa hat, in dem die weiße, angelsächsische, deutsch-britische Elite die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten in ihren jeweiligen Ländern auf Kosten von Minderheiten und sogenannten „Außenseitern“, die am Rande bleiben sollen, dominiert. Die Unterstützung von Elon Musk ist auch ein gutes Zeichen für Parteien wie die AfD, die dadurch zusätzliches politisches Kapital und Unterstützung erhalten, was es ihnen ermöglicht, mehr Anhänger zu gewinnen, sich stärker in der lokalen Politik zu verankern und in ihren jeweiligen Ländern in den Mainstream einzutreten. Dies führt zu mehr Druck auf die jeweiligen Regierungen, was ihre globalisierten und integrativen Ansichten von Nativisten betrifft, die an die Wiederbelebung eines aggressiven Nationalismus und die Institutionalisierung von Hass gegen den Islam, gegen Einwanderer und gegen Minderheiten glauben.

Globale Auswirkungen

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Musks Status als Wirtschaftsmagnat und seine Schlüsselrolle in der neuen Trump-Regierung bedeuten würden, dass seine Bigotterie auch über Europa hinaus Auswirkungen hätte. Im Fall der Palästinenser würde Musks Unterstützung rechtsextremer, nativistischer Ideologien eine noch offenere Unterstützung der rechtsextremen israelischen Regierung bedeuten als bei Joe Biden, was Leute wie Netanyahu, Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir freuen wird. Es wird auch das bereits florierende Siedlungsunternehmen im Westjordanland festigen und „Israel“ einen Blankoscheck ausstellen, um weitere völkermörderische Morde im Gazastreifen zu begehen. Beachten Sie auch, dass Musks Unterstützung für die rechtsextreme Politik in Europa zu einer Zeit kommt, in der sein Chef und Vorgesetzter Trump erklärte, dass, wenn israelische Geiseln nicht zurückgegeben würden, dann „die Hölle im Nahen Osten losbrechen“ werde. Eine solch toxische Kombination aus rechtsextremer weißer Vorherrschaft und offener Unterstützung des Zionismus bedeutet eindeutig mehr Unheil für die Region.

Selbst im Technologiesektor, den Musk seit langem zu unterstützen, zu verbessern und zu fördern behauptet, sollte sich die internationale Gemeinschaft auf seismische Auswirkungen gefasst machen. Man erinnere sich daran, dass Musk, als er die Führung von Twitter übernahm und das Unternehmen in X umwandelte, 80 % der Twitter-Belegschaft entließ und das Unternehmen in den Ruin trieb. Seit 2022 sind 80 % des Werts von Twitter verloren gegangen. Außerdem propagierte Musk Fake News auf Social-Media-Plattformen, verbreitete Verschwörungstheorien und setzte sich für spaltende und polarisierende Agenden ein. Mit der Trump-Regierung an der Macht wird sich dieser Trend fortsetzen, was zu höherer Arbeitslosigkeit in Europa, Gewinneinbußen, Aktien- und Wertverlusten für Privatunternehmen und zum Mundverbot für Andersdenkende, Stimmen der Vernunft und Forderungen nach einem Ende von Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist Musks offene Unterstützung rechtsextremer Ideologien, Parteien und Organisationen gefährlich für den internationalen Frieden.

In einer tief gespaltenen und geteilten Welt ist dies das Letzte, was wir brauchen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Übersetzt mit Deepl.com

