https://countercurrents.org/2024/12/what-is-happening-in-syria/



Was geschieht in Syrien?

Von Gilbert Achcar

07. Dezember 2024

Teilen auf WhatsAppTeilen auf FacebookTeilen auf X (Twitter)Teilen auf TelegramTeilen auf RedditTeilen auf Email

Innerhalb weniger Tage hat sich Syrien, nachdem es einige Jahre lang relativ statisch geblieben war, erneut in einen Bewegungskriegsschauplatz verwandelt, und es sieht so aus, als würde sich die letzte große Verschiebung der Fronten von 2016 wiederholen, als das Assad-Regime mit iranischer und russischer Unterstützung und türkischer Komplizenschaft die Kontrolle über Aleppo zurückgewann. Jetzt stehen wir vor einem Überraschungsangriff, der mit einer plötzlichen Ausdehnung der Kräfte von Hay’at Tahrir al-Sham (Organisation zur Befreiung von al-Sham, d. h. Syrien, gemeinhin mit ihrem arabischen Akronym HTS bezeichnet) einhergeht, der salafistischen Dschihadistengruppe, die seit 2017 die Region Idlib im Nordwesten Syriens kontrolliert.

Der Ursprung der Gruppe geht bekanntlich auf die Dschabhat al-Nusra zurück, die 2012 als Ableger von Al-Qaida in Syrien gegründet wurde, dann 2016 unter dem Namen Dschabhat Fath al-Scham ihren Austritt aus der Organisation bekannt gab, bevor sie andere Gruppen absorbierte und im folgenden Jahr zu Hay’at Tahrir al-Scham wurde. Der Einmarsch der HTS in Aleppo in den letzten Tagen erfolgte auf Kosten der Armee des syrischen Regimes, die von iranischen und russischen Streitkräften unterstützt wurde. Was die Rolle der Türkei anbelangt, so war sie erneut mitschuldig, diesmal jedoch in umgekehrter Richtung, da die HTS von der Türkei abhängig geworden ist, die ihr einziger Absatzmarkt ist.

Schauen wir uns dieses Chaos etwas genauer an und beginnen wir mit der Rolle der Türkei. Zu Beginn des Volksaufstands in Syrien im Jahr 2011 strebte Ankara danach, die syrische Opposition unter seine Vormundschaft zu stellen und im Falle eines Sieges die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Es kooperierte dann bald mit einigen arabischen Golfstaaten bei der Unterstützung bewaffneter Gruppen, die islamische Banner trugen, als die Situation militarisiert wurde und sich von einem Volksaufstand gegen eine sektiererische, despotische Familienherrschaft in einen Kampf zwischen zwei reaktionären Lagern verwandelte, der von einem dritten, von der kurdischen Bewegung gebildeten Lager instrumentalisiert wurde. Diese Entwicklungen ebneten den Weg dafür, dass die syrischen Gebiete zusätzlich zu der 1967 begonnenen zionistischen Besetzung der Golanhöhen vier Besatzungen ausgesetzt waren: Die iranische Besatzung (begleitet von regionalen Kräften, die mit Teheran verbunden sind, vor allem die libanesische Hisbollah) und die russische Besatzung, die das Assad-Regime unterstützt; die türkische Besatzung in zwei Gebieten an der nördlichen Grenze Syriens; und der Einsatz der USA im Nordosten zur Unterstützung der kurdischen Kräfte, die gegen ISIS oder dessen Überreste kämpfen.

Was ist also in den letzten Tagen geschehen? Zunächst fällt auf, wie schnell die Kräfte des Assad-Regimes angesichts des Angriffs zusammenbrachen, was an den Zusammenbruch der regulären irakischen Streitkräfte angesichts des ISIS erinnert, als dieser im Sommer 2014 die Grenze von Syrien aus überschritt. Der Grund für diese beiden Zusammenbrüche liegt vor allem im konfessionellen Faktor, der darin besteht, dass die alawitische Mehrheit der syrischen Streitkräfte und die schiitische Mehrheit der irakischen Streitkräfte keinen Anreiz hatten, ihr Leben zu riskieren, um die von dem Angriff betroffenen sunnitischen Mehrheitsgebiete unter ihrer Kontrolle zu verteidigen. Hinzu kommt der Unmut, der dadurch entsteht, dass es dem bestehenden Regime nicht gelungen ist, anregende Lebensbedingungen zu schaffen, vor allem in Syrien, das seit mehreren Jahren einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und einen starken Anstieg der Armut erlebt. Am vergangenen Samstag zitierte die Financial Times einen Alawiten mit den Worten: „Wir sind bereit, unsere Dörfer und Städte zu schützen, aber ich weiß nicht, ob die Alawiten für die Stadt Aleppo kämpfen werden … Das Regime hat aufgehört, uns Gründe zu geben, es weiterhin zu unterstützen.“

Klar ist, dass die HTS zusammen mit anderen Gruppierungen unter türkischer Vormundschaft beschlossen hat, die Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch die Schwächung der iranischen Unterstützung für das Assad-Regime ergab, die aus den großen Verlusten resultierte, die die libanesische Hisbollah, der wichtigste bewaffnete Flügel des Irans in Syrien, aufgrund des israelischen Angriffs auf den Libanon erlitt. Diese Schwächung in Verbindung mit der Schwächung der russischen Unterstützung aufgrund der Beteiligung der russischen Streitkräfte an der Invasion in der Ukraine schuf eine außergewöhnliche Gelegenheit, die die HTS ergriff. Es ist auch klar, dass die Türkei diesen Angriff abgesegnet hat. Seit 2015 hat Recep Tayyip Erdogan mit seiner Hinwendung zum türkischen Nationalismus und seinem Bündnis mit der türkischen nationalistischen extremen Rechten den Kampf gegen die kurdische Bewegung zu seinem Hauptanliegen gemacht. Im Jahr 2016 fiel Ankara den syrischen Oppositionskräften in den Rücken, indem es dem syrischen Regime erlaubte, Aleppo mit iranischer und russischer Unterstützung zurückzuerobern. Im Gegenzug gestattete es Russland, die Operation Euphrat-Schild zu starten und das Gebiet Jarabulus und seine Umgebung nördlich des Gouvernements Aleppo von den dort dominierenden kurdischen Kräften einzunehmen.

Auch dieses Mal nutzte Ankara den Angriff der HTS auf Aleppo, um seine syrischen Unterstützungskräfte gegen die kurdischen Kräfte einzusetzen. Erdogan hatte zuvor versucht, sich mit Baschar al-Assad zu versöhnen, und ihm Unterstützung bei der Ausweitung der Kontrolle seines Regimes über das große Gebiet angeboten, in dem die kurdische Bewegung im Nordosten dominiert. Die Bemühungen wurden jedoch dadurch vereitelt, dass Baschar al-Assad darauf bestand, dass die Türkei ihm die von ihr kontrollierten Gebiete an der Nordgrenze überlässt. Erdogan wandte sich daraufhin erneut gegen die Assads und gab grünes Licht für den Angriff der HTS, was die Unterstützer des syrischen Regimes verärgerte. Der „Unterschied der Standpunkte“, auf den der iranische Außenminister bei seinem Besuch in Ankara nach Beginn des Angriffs anspielte, besteht darin, dass Teheran in der HTS die größere Bedrohung sieht, während Ankara sie in den kurdischen Kräften sieht. Trotz der gemeinsamen Feindseligkeit gegenüber der kurdischen Bewegung hatten Teheran, Moskau und Damaskus einen langfristigen Waffenstillstand mit ihr geschlossen und warteten darauf, dass sich die Umstände änderten, damit sie die Offensive zur Kontrolle des gesamten syrischen Territoriums wieder aufnehmen konnten, während Ankaras Beziehungen zu dieser Bewegung im Gegensatz zu seiner Zusammenarbeit mit der HTS, die die Region Idlib kontrolliert, äußerst feindselig geblieben sind.

Israel und die Vereinigten Staaten beobachten die Geschehnisse vor Ort mit Vorsicht, da die beiden Parteien – das Assad-Regime und die HTS – in ihren Augen fast gleich schlecht sind (trotz der Bemühungen der VAE, das Regime zu beschönigen, und Ankaras Bemühungen, die HTS zu beschönigen). Das Hauptanliegen des zionistischen Staates ist es, den Iran daran zu hindern, die Gelegenheit dieser neuen Schlacht zu nutzen, um seine militärische Präsenz auf syrischem Territorium zu verstärken und neue Wege zu finden, die Hisbollah darüber mit Waffen zu versorgen.

Indem sie konfessionelle Animositäten schüren, verdrängen diese Entwicklungen die einzige hoffnungsvolle Perspektive, die in den letzten Jahren in Syrien entstanden ist, nämlich die massiven Proteste des Volkes gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen, die seit 2020 im Lande stattfinden. Diese Proteste begannen in der Region Suwayda (die mehrheitlich von Drusen bewohnt wird) in den vom Regime kontrollierten Gebieten und wandelten sich schnell in die Forderung nach dem Abgang von Bashar al-Assad und dem Sturz des Regimes, wodurch der Geist des demokratischen, nicht-sektiererischen Volksaufstandes, den Syrien vor dreizehn Jahren im Rahmen des Arabischen Frühlings erlebte, wiederbelebt wurde. Hoffen wir, dass die Einheit der Interessen des Volkes an Lebensunterhalt und Emanzipation in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Erneuerung der ursprünglichen syrischen Revolution führen und die Wiedervereinigung des Landes auf der demokratischen Grundlage ermöglichen wird, von der die Pioniere des Aufstandes von 2011 geträumt haben.

Übersetzt aus dem arabischen Original, veröffentlicht von Al-Quds al-Arabi am 3. Dezember 2024. Wiederveröffentlichung oder Veröffentlichung in anderen Sprachen mit Angabe der Quelle möglich.

Gilbert Achcar wuchs im Libanon auf. Er ist Professor für Entwicklungsstudien und internationale Beziehungen an der School of Oriental and African Studies (SOAS) in London. Zu seinen Büchern gehören The New Cold War: Chronicle of a Confrontation Foretold. Morbid Symptoms: Rückfall in den arabischen Aufstand; The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising; The Clash of Barbarisms; Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy; und The Arabs and the Holocaust: Der arabisch-israelische Krieg der Narrative. Er ist Mitglied des Antikapitalistischen Widerstands.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …