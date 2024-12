https://strategic-culture.su/news/2024/12/06/western-values-kiev-neonazi-regime-joins-syria-al-qaeda-terrorists/



Westliche Werte? Das Kiewer Neonazi-Regime schließt sich den Al-Qaida-Terroristen in Syrien an

6. Dezember 2024

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Beteiligung des ukrainischen Militärs in Syrien von den NATO-Sponsoren des Kiewer Regimes orchestriert wurde.

Berichte, dass ukrainische Spezialeinheiten dschihadistische Terroristen in Syrien entscheidend unterstützen, sollten keine Überraschung sein – außer vielleicht für die Konsumenten westlicher Medien.

Dass das neonazistische Kiewer Regime jetzt offen mit terroristischen Netzwerken in Syrien zusammenarbeitet, entspricht voll und ganz den ruchlosen westlichen imperialistischen Zielen.

Die scheinbaren Widersprüche oder Überraschungen entstehen nur, wenn man glaubt: a) dass das Kiewer Regime eine demokratische Regierung ist und nicht eine Neonazi-Junta, die Kollaborateure des Dritten Reiches verherrlicht; b) dass die Kämpfer in Syrien gutgläubige „Rebellen“ sind, die einen „Bürgerkrieg“ zur Befreiung Syriens von einer Diktatur führen, und nicht dschihadistische Terrorgruppen, die von westlichen Sponsoren mit dem Regimewechsel beauftragt wurden; und c) dass es bei den westlichen Werten um Demokratie und die Achtung des Völkerrechts geht und nicht darum, hegemonialen Interessen Vorrang zu geben, egal wie kriminell die Mittel sind.

Die Geschehnisse in der Ukraine und in Syrien sind systematisch miteinander verknüpft und keine Zufallsereignisse. Das liegt daran, dass die beiden Konflikte eine gemeinsame Wurzel haben – westliche imperialistische Intrigen.

Vor einigen Wochen berichteten türkische und russische Medien zuverlässig, dass das Kiewer Regime mit militanten Kräften in Syrien einen Deal über die Lieferung von Drohnen ausgehandelt hat. Bis zu 250 ukrainische Mitarbeiter wurden in der nördlichen Region Idlib in Syrien eingesetzt, die eine Enklave der Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und mehrerer anderer dschihadistischer Milizen ist. Alle diese Gruppen sind Ableger der Terrororganisation Al-Qaida, die von den amerikanischen und britischen Militärgeheimdiensten in Afghanistan gegründet wurde, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen, die damals ihren afghanischen Verbündeten unterstützte (1979-1989).

Als die HTS letzte Woche ihre Offensive zur Einnahme von Aleppo – der zweitgrößten Stadt Syriens – startete, wurde der dramatische Sieg zum großen Teil durch den neuartigen Einsatz von Drohnen ermöglicht, die vom ukrainischen Militär bereitgestellt wurden. Berichten zufolge hat die Kommandoeinheit „Weiße Wölfe“ eine entscheidende Rolle bei der Blitzoffensive von HTS gespielt. Die Weißen Wölfe stehen Berichten zufolge unter der Kontrolle des ukrainischen Militärgeheimdienstes (SBU), der wiederum Hand in Hand mit der CIA, dem MI6 und anderen militärischen Geheimdiensten der NATO arbeitet.

Es handelt sich hier nicht um einen zufälligen Zufall, sondern um eine strategische Kampagne.

Der von der NATO angezettelte Stellvertreterkrieg in der Ukraine läuft für die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Partner grauenhaft. Russland gewinnt diesen Krieg, der im Februar 2022 ausbrach, als Moskau seine militärische Sonderoperation startete, um die jahrelange, von der NATO mit Hilfe neonazistischer Terrorbrigaden geförderte Aggression niedriger Intensität zu vereiteln. Das neonazistische Kiewer Regime wurde 2014 durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich installiert, den der Westen als pro-demokratische Bewegung wertet.

In den letzten drei Jahren des hybriden Krieges der NATO in der Ukraine wurden Kämpfer aus Syrien in den Kampf gegen die russischen Streitkräfte geschickt. Die Kämpfer wurden von der HTS und dem Islamischen Staat geliefert, die beide als internationale Terrororganisationen eingestuft sind.

Offiziell werden HTS und IS sogar von den Vereinigten Staaten und den NATO-Mitgliedern als terroristische Gruppen geächtet.

Die westlichen Medien lassen sich jedoch auf die Mogelpackung ihrer Regierungen ein. Was die westlichen Medien nicht berichten, ist, dass die Dschihadisten in Syrien ab 2011 von der Obama-Regierung im Rahmen eines CIA-Projekts namens Operation Timber Sycamore gefördert und mit Waffen ausgestattet wurden, wie der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh berichtet. Ziel war es, die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in einer Operation zum Regimewechsel unter dem Deckmantel eines „Bürgerkriegs“ zu stürzen. Dies würde für die USA und ihre NATO-Verbündeten mehrere strategische Ziele verfolgen, darunter die Zerschlagung der vom Iran unterstützten Widerstandsachse gegen Israel und die Untergrabung der Vorherrschaft Russlands als Energielieferant für Europa durch den Bau neuer Pipelines durch Syrien, die durch ein neues prowestliches Regime in Damaskus erleichtert würden.

Russlands militärische Intervention in Syrien im Jahr 2015 beendete den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO für einen Regimewechsel. Bis 2020 war die verbliebene dschihadistische Söldnerarmee auf Idlib beschränkt. Das US-amerikanische und das türkische Militär besetzten weiterhin illegal Gebiete im Norden Syriens und unterstützten terroristische Gruppen (während sie behaupteten, den Terrorismus zu bekämpfen).

Der Aufschwung der Regimewechsel-Kampagne in Syrien wird von den westlichen Medien verlogen als eine Wiederaufnahme des „Bürgerkriegs“ dargestellt, der angeblich 2011 begann. Unpassenderweise bezeichnen die westlichen Medien die Kämpfer auch noch beschönigend als „Rebellen“. Dies ist eine eklatante Unterlassung und Verschleierung der Tatsache, dass die jüngste Offensive zur Einnahme von Aleppo und der Stadt Hama im Süden von der Terrororganisation Hayat Tahrir al-Sham angeführt wird. Die westlichen Medien vertuschen eifrig die Ursprünge von HTS als Abspaltung von Al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS oder ISIS). Dabei wird auch verschwiegen, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten diese Terrororganisationen in Syrien aktiv unterstützt haben, um einen Regimewechsel zu erreichen.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Beteiligung des ukrainischen Militärs in Syrien von den NATO-Sponsoren des Kiewer Regimes orchestriert wurde.

Das NATO-Mitglied Türkei ist das plausibelste Bindeglied in dieser Ausweitung des Krieges. Ankara unterstützt die islamistischen Terrorgruppen mit der Lieferung von Waffen und Geheimdienstinformationen und stellt eine logistische Brücke für die Milizen dar, die in die Ukraine und nach Syrien und umgekehrt reisen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan scheint einen Verrat an einem angeblichen Friedensabkommen – dem Astana-Abkommen – begangen zu haben, das mit Russland, dem Iran und Syrien über die Kontrolle der dschihadistischen Enklave in Idlib ausgehandelt wurde.

Erdogan ist ein treuer Unterstützer des Kiewer Regimes und liefert Drohnen und andere Waffen. Es ist logisch, dass Erdogan einem NATO-Plan zur Eröffnung einer zweiten Front in Syrien zustimmt, um Russlands Militäroperation in der Ukraine zu untergraben. Sowohl für die USA als auch für die Türkei gibt es auch einen Faktor der Rache für die frühere Niederlage in Syrien durch Russland und den Iran, die mit den syrischen Staatskräften verbündet sind.

Für jeden, der die Konflikte in der Ukraine und in Syrien aufmerksam verfolgt und die Geschichte des westlichen staatlich geförderten Terrorismus in beiden Fällen beachtet, ist es nicht seltsam oder überraschend, dass das Kiewer Regime in Syrien involviert ist. Wir sehen, wie ein terroristischer Stellvertreter einen anderen terroristischen Stellvertreter unterstützt. Die Verwirrung oder der Zweifel entsteht nur aufgrund der falschen Erzählungen, die die westlichen Medien über die Ukraine und Syrien und die angeblich gutartigen „westlichen Werte“ verbreiten.

Wenn „westliche Werte“ richtig verstanden werden als ruchlose imperialistische Machenschaften für hegemoniale Kontrolle, dann ist die Verwicklung des Kiewer Regimes mit Terroristen in Syrien eine nahtlose Verbindung. Denn sie haben beide die gleichen westlichen Herren.

