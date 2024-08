https://consortiumnews.com/2024/08/07/what-is-behind-englands-riots/



Was hinter den Unruhen in England steckt

Von John Wight

Medium

7. August 2024

Gibt es eine Migrationskrise in England? Ja, die gibt es, sagt John Wight. Und es ist nicht die Schuld der Migranten.

Ein brennender Van während der Krawalle in Southport, England, am 30. Juli 2024. (StreetMic LiveStream, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

„Kein Ire soll einen Stein auf einen Fremden werfen; er könnte seinen eigenen Stammesangehörigen treffen. Lass keinen Ausländer den Iren schmähen; er könnte seinen eigenen Stamm verunglimpfen.“ – James Connolly

Die rassistischen und migrantenfeindlichen Ausschreitungen, die sich in den großen deindustrialisierten Regionen Englands im Nordwesten, Nordosten, den Midlands und Yorkshire ereignet haben, waren unsagbar hässlich anzusehen.

Banden maskierter Männer, die von Asylbewerbern bewohnte Hotels angreifen und versuchen, sie in Brand zu stecken, Raketen auf die dünnen Polizeiketten abfeuern, Bibliotheken niederbrennen, Geschäfte angreifen, die Schwarzen und Braunen gehören, den Nazigruß zeigen und Breitseiten gegen Moscheen abfeuern: Das ist nicht Deutschland um 1934 und ’35, das ist England im Jahr 2024.

Dass die Rechtsextremen in ganz England durch den Brexit im Jahr 2016 ermutigt wurden, steht inzwischen außer Zweifel. Beim Brexit ging es nie um Demokratie, sondern um Identität. Es ging darum, wer wirklich britisch ist und wer nicht. Es ging darum, wer wirklich nach England gehört und wer nicht. Und es ging darum, was es wirklich bedeutet, Brite zu sein und was nicht.

Millionen von armen Weißen aus der Arbeiterklasse in den bedrängten Gemeinden im Norden und in den Midlands wurde gesagt und geglaubt, dass der Brexit all ihre Probleme lösen würde. Sie wurden von einer Gruppe reicher weißer Hassprediger und Opportunisten – Nigel Farage, Jacob Rees Mogg, Boris Johnson usw. – mit migrantenfeindlicher und fremdenfeindlicher Propaganda bombardiert, und sie glaubten es.

Nigel Farage, Vorsitzender der Brexit-Partei, im Jahr 2018. (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Sie wurden belogen.

Sie wurden vom reaktionärsten Teil der herrschenden Klasse und der politischen Elite Großbritanniens als Wählerfutter benutzt, und ihr Fokus wurde auf einen Feind gelenkt, den sie vor sich sehen konnten, unter ihnen, für das Auge sichtbar. Wenn man dann noch eine gehörige Portion englischen Nationalismus und obskurantistische Tropen über das Erbe von Winston Churchill und den Zweiten Weltkrieg hinzufügt, ist das, was wir jetzt erleben, eine Krise, die nur auf einen Funken wartet.

Dieser Funke kam mit der schrecklichen Massenstecherei in einem Kinderspielzentrum in Southport, nördlich von Liverpool, am 23. Juli. Das Ergebnis waren drei getötete kleine Mädchen und eine verständliche und berechtigte Wut in der Bevölkerung und im Land. Dass sich der mutmaßliche Angreifer als 17-jähriger ruandischer Migrant der zweiten Generation entpuppte, verstärkte nur noch die Wut, die bereits durch den Glauben ausgelöst wurde, dass die anfängliche Weigerung der Polizei, seine Identität preiszugeben, darauf zurückzuführen war, dass er ein Muslim war – jemand, der mit einem der Migrantenboote an den Küsten Englands angekommen war und dessen Existenz auf zynische und effektive Weise zur Waffe gemacht wurde.

Gibt es in England eine Migrationskrise? Ja, die gibt es. Sind die Migranten daran schuld? Nein, ist sie nicht.

Sie ist, diese Migrantenkrise, das Ergebnis einer jahrzehntelangen westlichen Außenpolitik. Mit anderen Worten: Wir, der Westen, zerstören und destabilisieren Länder im gesamten Nahen Osten und Nordafrika, und die Betroffenen kommen in den Westen, um der Zerstörung zu entkommen. Dabei tun diese verzweifelten und traumatisierten Menschen das, was jeder von uns unter den gleichen Umständen tun würde.

Migranten und Asylbewerber sind keine Haustiere, die mit dem scheinheiligen Geschwätz einer liberalen Intelligenz überhäuft werden, deren Bewohner noch nie einen Tag wirtschaftlicher Unsicherheit erlebt haben. Es handelt sich um Menschen, deren Ankunft in wachsender Zahl eine soziale und wirtschaftliche Herausforderung für die Arbeiterklasse darstellt, die gezwungen war, 14 Jahre brutaler und unablässiger Sparmaßnahmen zu ertragen.

Dennoch ist die Dämonisierung und Entmenschlichung von Migranten und Muslimen, die beide in eine rassistische Schublade gesteckt werden, das Werk des Teufels. Das eigentliche Problem, mit dem sich alle vernünftig denkenden Menschen auseinandersetzen müssen, ist ein kapitalistisches System, das eine Utopie für einige wenige und eine Dystopie für viel zu viele geschaffen hat. Das Ergebnis ist, dass Millionen von armen, einheimischen Menschen aus der Arbeiterklasse Angst vor der Zukunft und Wut über die Gegenwart haben. Sie leben in Gemeinden, die nach Investitionen schreien und mit unterfinanzierten öffentlichen Diensten zu kämpfen haben, und ihre Wut ist völlig berechtigt. Das Problem ist nur, dass sie auf das falsche Ziel gerichtet ist.

Die Verstärkung der kulturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen durch die Rechte verdeckt die schlimme wirtschaftliche Notlage, in der sich alle befinden. Asylbewerber, die in Hotels sitzen, sind Opfer desselben neoliberalen und kolonialen Systems wie diejenigen, die sie angegriffen haben. Das Ergebnis ist eine herrschende kapitalistische Elite, die nachts schlafen kann, weil sie weiß, dass ihr Reichtum und ihre Macht intakt bleiben werden.

Armut ist das schlimmste Verbrechen. Sie greift nicht nur den Körper an, sondern verletzt auch den Geist. Sie sät Verzweiflung und kultiviert Wut. Dieser Zorn wird, wenn er auf die eigentliche Quelle gerichtet ist, zu einer materiellen Kraft für das Gute. Richtet sie sich gegen die falsche Quelle, wie es in den letzten hässlichen Wochen in England der Fall war, führt sie zu sinnloser Schlägerei.

Die extreme Rechte hatte es noch nie so gut wie jetzt, und die Lehren aus der Geschichte zu ziehen, war noch nie so wichtig wie jetzt. Die Rechtsextremen sind auf den Straßen Englands schon einmal bekämpft und besiegt worden, und sie müssen jetzt dringend bekämpft und besiegt werden. Dabei dürfen wir den Kapitalismus und seine wohlhabenden und privilegierten Jünger nicht vom Haken lassen.

Sie sind letztlich die Handlanger dieser Krise. Wir ernten, was sie gesät haben.

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie, ein Abonnement auf seiner Medium-Seiteabzuschließen.

Dieser Artikel stammt von der Medium-Seite des Autors.

Übersetzt mit deepl.com

