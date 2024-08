https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israel-bombs-north-central-gaza-following-deadly-school-strike



Live

Gaza live: 42 getötete Palästinenser in 24 Stunden

Zentraler Gazastreifen bereitet sich auf einen bevorstehenden israelischen Großangriff“ vor

Wichtigste Punkte

Israelische Angriffe auf Khan Younis töten mindestens sechs Menschen

Türkei bewirbt sich um Beitritt zum ICJ-Prozess gegen Südafrika

Zahl der Toten in Gaza nähert sich 40.000

vor 4 Minuten

Pro-Israelische Interessengruppen und amerikanisch-israelische Doppelbürger haben Präsident Joe Biden wegen eines Erlasses verklagt, der finanzielle und einwanderungspolitische Sanktionen gegen diejenigen verhängt, die an der Gewalt von Siedlern im besetzten Westjordanland beteiligt sind.

In der in Amarillo, Texas, eingereichten Klage wird behauptet, Bidens Anordnung vom Februar verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung und beeinträchtige die Religionsausübung. Zu den Klägern gehören Texans for Israel, die israelische gemeinnützige Organisation Regavim und zwei US-amerikanisch-israelische Doppelbürger, die im Westjordanland leben und die Zwei-Staaten-Lösung ablehnen.

Die Verfügung erlaubt es Bundesbehörden, Strafen gegen diejenigen zu verhängen, die Palästinenser bedrohen oder ihr Eigentum beschlagnahmen. Das Weiße Haus erklärte, die Anordnung solle „Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser fördern“.

Deutsche Fluggesellschaft sagt alle Flüge nach Israel wegen erhöhter Sicherheit ab

vor 21 Minuten

Die deutsche Lufthansa hat am Mittwoch angekündigt, dass sie alle Flüge von und nach Israel bis zum kommenden Dienstag, den 13. August, aussetzen wird. Diese Entscheidung kommt einen Tag nachdem die Fluggesellschaft zunächst erklärt hatte, dass die Flüge nur bis Montag gestrichen würden.

Auch die italienische ITA Airways und die griechische Aegean Airlines gaben am Mittwoch bekannt, dass sie ihre Flüge bis zum 10. bzw. 14. August einstellen werden.

Der amtierende iranische Außenminister Ali Bagheri erklärte, dass der Iran Unterstützung für sein Recht erwartet, sich gegen israelische Angriffe zu verteidigen.

Er sagte: „Wir erwarten von den islamischen Ländern, dass sie unser Recht auf eine legale und angemessene Antwort auf die israelische Aggression unterstützen. Das iranische Vorgehen dient nicht nur der Verteidigung unserer Souveränität und Sicherheit, sondern auch der Stabilität und Sicherheit in der Region.“

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat davor gewarnt, dass Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah „den Libanon in einen Krieg hineinziehen könnte, für den er einen sehr hohen Preis zahlen müsste. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was passieren könnte“, berichtet die Times of Israel.

„Das kann auch in einen Krieg ausarten. Das ist nicht theoretisch, sondern real“, sagte Gallant vor Soldaten der 646. Reserve-Fallschirmjägerbrigade.

Die libanesische Hisbollah hat in einer Erklärung auf Telegram erklärt, ihre Kämpfer hätten die israelische Militäranlage Jal al-Allam beschossen.

Am Dienstag erklärte die Gruppe, sie habe einen Drohnenangriff gestartet, der 20 km tief in israelischem Gebiet gelandet sei und mehrere israelische Zivilisten verletzt habe.

Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender regionaler Spannungen und eines erwarteten Vergeltungsangriffs des Irans auf Israel nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh durch Israel.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat die Türkei beim Internationalen Gerichtshof (IGH) offiziell beantragt, sich der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel anzuschließen.

Dem Bericht zufolge hat der türkische Botschafter in den Niederlanden, Selcuk Unal, dem UN-Gerichtshof in Den Haag am Mittwoch einen „umfassenden und detaillierten“ Antrag vorgelegt.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan, der diesen Schritt am Montag ankündigte, sagte, Ankara habe ein Dossier vorbereitet, das den Prozess wahrscheinlich erheblich beeinflussen werde.

Es wird erwartet, dass die Intervention der Türkei die größte Wirkung in dem Fall haben wird und andere Länder ermutigen wird, sich anzuschließen.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagte am Mittwoch in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass Teheran angesichts von Aggressionen gegen seine Interessen und seine Sicherheit niemals schweigen werde“, wie staatliche Medien berichteten.

Die Äußerungen fielen in eine Zeit zunehmender regionaler Spannungen nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh durch Israel.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die israelische Bevölkerung auf, „ruhig und gelassen“ zu bleiben, und sagte, das Land sei „sowohl auf Verteidigung als auch auf Angriff vorbereitet“.

Er äußerte sich während eines Besuchs in einer Rekrutierungsbasis der Armee in Tel Hashomer, berichtet die Times of Israel.

Den Rekruten sagte er, sie seien „das Rückgrat“ der Nation.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem der Iran nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran in der vergangenen Woche einen Vergeltungsschlag gegen das Land angekündigt hatte.

Bei einer Reihe von israelischen Luftangriffen auf Khan Younis sind mehrere Palästinenser getötet worden, berichtet Al Jazeera Arabic.

Zwei Palästinenser wurden bei einem Angriff in der Nähe einer Moschee im Westen der Stadt getötet, während vier Palästinenser bei einer Reihe von Angriffen auf ein Haus und einen Markt in der gleichen Gegend ums Leben kamen.

Ein weiterer Angriff galt der Stadt Abasan, östlich von Khan Younis. Die Zahl der Opfer ist derzeit nicht bekannt.

Bei einem israelischen Drohnenangriff wurden in der südlibanesischen Stadt Jwaya zwei Menschen getötet und sechs weitere verwundet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Der amerikanische und der britische Botschafter in Japan haben angekündigt, dass sie eine bevorstehende Gedenkfeier für die Opfer des US-Atombombenangriffs von 1945 auslassen werden, weil der Bürgermeister der Stadt den israelischen Botschafter nicht eingeladen hat.

Auch der russische und der weißrussische Botschafter wurden von den japanischen Behörden von der Veranstaltung am kommenden Freitag ausgeschlossen.

Jahrestag der US-Atombombenangriffe auf Nagasaki und Hiroshima, bei denen Zehntausende von japanischen Zivilisten getötet wurden und viele weitere später an einer Strahlenvergiftung starben.

Die Angriffe im August 1945 gingen der bedingungslosen Kapitulation Japans vor den USA und dem Ende des Zweiten Weltkriegs voraus.

Julia Longbottom, die Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Japan, erklärte gegenüber Reportern vor Ort, Israel übe im Gazastreifen Selbstverteidigung aus und solle nicht so behandelt werden wie Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine.

Die amerikanische Botschaft teilte mit, dass Rahm Emanuel, der US-Botschafter, die Veranstaltung in Nagasaki durch seine Teilnahme nicht politisieren wolle.

Der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, ist ein lebenslanger Befürworter Israels (AFP)

Gerüchte über eine mögliche Evakuierungsaktion aus dem Libanon haben den deutschen Bürgern dort ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt, sagte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums am Mittwoch und forderte sie auf, das Land sofort zu verlassen.

„Es ist jetzt an der Zeit, den Libanon zu verlassen“, sagte der Sprecher und forderte die Bürger auf, ihre Ausreise selbst zu organisieren, auch wenn dies bedeutet, über die Türkei zu reisen oder hohe Preise für Flüge zu zahlen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums lehnte es ab, Einzelheiten zu den Vorbereitungen für mögliche Evakuierungen im Falle einer Eskalation des Nahostkonflikts zu nennen.

Berichterstattung von Reuters

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat am Mittwoch erklärt, dass sie den iranischen und irakischen Luftraum bis zum 13. August meiden wird und damit eine frühere Entscheidung, die Länder angesichts der Spannungen im Nahen Osten nicht zu überfliegen, verlängert.

Auch die Aussetzung der Flüge nach Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman und Erbil wurde bis zum gleichen Datum verlängert, so die Gruppe in einer Erklärung.

Bericht von AFP

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mindestens 24 Palästinenser getötet und 110 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 39.677, mit mehr als 91.645 Verwundeten und schätzungsweise 10.000 Vermissten, die wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben sind.

Gesundheitsbehörden berichten, dass rund 70 Prozent der Opfer Kinder und Frauen sind.

Israelische Angriffe haben in den vergangenen 10 Monaten seit dem 7. Oktober 620 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Unter den Todesopfern sind 145 Kinder und neun Frauen.

